GNW-News: 12BET feiert 18 Jahre Aufrichtigkeit, Integrität und verantwortungsbewusstes Spielen

12.12.25 02:04 Uhr

^(Bildunterschrift: 12BET feiert 18 Jahre Aufrichtigkeit, Integrität und

verantwortungsbewusstes Spielen)

LONDON, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12BET (http://www.12bet.com/), das

seit 2007 die iGaming-Landschaft prägt, feiert stolz sein 18. Jubiläum und

markiert damit fast zwei Jahrzehnte aufrichtigen Engagements für Vertrauen,

Integrität und bedeutungsvolle Verbindungen zu Spielern auf der ganzen Welt.

Geleitet von der Überzeugung, dass Aufrichtigkeit dauerhafte Beziehungen

aufbaut, steht 12BET weiterhin als Symbol für Glaubwürdigkeit und Fairness in

der globalen Online-Gaming-Branche.

Seit 18 Jahren bestimmt Aufrichtigkeit die Beziehung von 12BET zu Spielern und

Partnern und prägt das Engagement für verantwortungsbewusstes Spielen und eine

Philosophie, bei der der Spieler im Mittelpunkt steht. Im Jahr 2025 wurde dieses

Engagement branchenweit anerkannt: 12BET kam bei den EGR Operator Awards 2025 in

die engere Wahl für den besten Kundenservice und bei den SBC Awards 2025 für den

Sportwettenanbieter des Jahres (Sportsbook Operator of the Year), was das

ernsthafte Bestreben bekräftigt, die Zufriedenheit und das Vertrauen der Spieler

in allen Märkten zu stärken.

Von erstklassigen Fußballclubs bis hin zu Elite-Badminton-Meisterschaften zeigt

sich die Integrität von 12BET in seinen Partnerschaften mit globalen

Sportorganisationen. Mit großer Freude hat die Marke Arsenal F.C., Newcastle

United F.C. und andere renommierte Fußballclubs unterstützt und damit eine tief

empfundene Leidenschaft für das Spiel und seine Gemeinschaft bewiesen. Sie hat

auch mit der Badminton World Federation (BWF) und den prestigeträchtigen All

England Open zusammengearbeitet und verkörpert die Werte Respekt und Sportgeist,

die Sportler und Fans weltweit vereinen.

?Diese bereits 18 Jahre währende Zusammenarbeit ist mehr als eine Leistung; es

ist ein gehaltenes Versprechen", so ein Sprecher von 12BET.?Wir danken unseren

treuen Mitgliedern, Partnern und unserem Team dafür, dass sie an uns glauben.

Aufrichtigkeit hat uns stets auf unseren Weg geleitet und wird auch weiterhin

bestimmen, wie wir ehrliche, lohnende Erlebnisse für jeden Spieler schaffen."

Im Rahmen seines 18. Jubiläums wird 12BET bald eine neue

Mitgliedschaftsinitiative starten, die die Wertschätzung für Spieler weltweit

widerspiegelt. Geleitet von Aufrichtigkeit und Vertrauen unterstreicht sie die

Vision der Marke, Langzeitpartnerschaften aufzubauen und sich für eine

verantwortungsvollere Zukunft der Branche einzusetzen.

Über 12BET

12BET (http://www.12bet.com/), gegründet im Jahr 2007, ist eine von Asiens

führenden iGaming-Marken, die auf dem Grundwert der Aufrichtigkeit und einem

starken Engagement für verantwortungsbewusstes Spielen aufbaut. Auf Platz 17 der

jährlichen Power 50 des eGaming Review Magazine hat sich 12BET weltweite

Anerkennung für seine vertrauenswürdige Plattform und langjährige Integrität

verdient. Geleitet von Aufrichtigkeit in jeder Interaktion bietet die Marke

weiterhin ein sicheres, zuverlässiges und bedeutungsvolles Erlebnis für Spieler

weltweit.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfcd66ad-ce1d-

44e9-8fcf-3a592c4fd0c8

Kontakte

Toomas Saar

Marketing Manager

pr@12bet.comÂ°