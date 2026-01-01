GNW-News: 2025 Kailas FUGA Shenzhen 100 und TORX® CHN 100 verzeichnen neue Rekorde
^Bildunterschrift: 2025 Kailas FUGA Shenzhen 100 Mountain Trail
SHENZHEN, China, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der 2025 Kailas FUGA Shenzhen
100 Mountain Trail und der TORX® CHN 100 verzeichneten neue Streckenrekorde in
der bisher größten und schnellsten Ausgabe des Rennens seit seiner Einführung im
Jahr 2023. In diesem Jahr hießen die Veranstalter 191 Spitzenathletinnen und
-athleten sowie 5.893 Läuferinnen und Läufer aus über 20 verschiedenen Ländern
willkommen. Kailas FUGA hatte mit 20 Teilnehmenden die größte Anzahl an Elite-
Läuferinnen und -Läufern, die um die Spitzenplätze kämpften. Das atemberaubende
Küstenpanorama und die einzigartige Mischung aus Dschungel- und urbanen Trails
üben eine besondere Anziehungskraft auf internationale Athletinnen und Athleten
aus, die nach neuen Erfahrungen suchen. Das Highlight der Strecke ist der
Anstieg zum legendären Wutong Mountain, der mit fast 1.000 m der höchste Gipfel
in Shenzhen ist. Das Rennen umfasste insgesamt sechs Distanzen: 168 km (10.600
Hm), 100 km (7.100 Hm), 60 km (4.300 Hm), 35 km (2.500 Hm) sowie zwei Kategorien
über 10 km.
Die von Letour Sports organisierte Shenzhen 100 hat sich in Bezug auf
Management, Streckenführung und Rennerlebnis als eines der wichtigsten Rennen in
China etabliert. CHEN Wei, Race Marketing Manager bei Kailas FUGA, sagte:?Der
Kailas FUGA Shenzhen 100 setzt neue Maßstäbe für die Trailrunning-Branche. Mit
der Konzeption des TORX® CHN 100 vertiefen wir die Zusammenarbeit mit unseren
internationalen Rennpartnern und bieten ihnen die Möglichkeit, ihre Präsenz in
China auszubauen. Wir sind bestrebt, herausfordernde, unterhaltsame und
inklusive Rennerlebnisse von Weltklasse zu schaffen, die jedes Jahr besser
werden."
Nina SUN, Brand Director von Kailas FUGA, sagte:?Wir haben uns sehr gefreut,
dass sich so viele Athleten auf dieser anspruchsvollen Strecke der
Herausforderung gestellt haben. Der Kailas FUGA Shenzhen 100 beweist
eindrücklich, wie FUGA Spitzenläufer, Rennpartner wie TORX® und Branchenexperten
zusammenbringt, um einzigartige Erlebnisse für Trailläufer aller Leistungsstufen
zu schaffen."
Der FUGA Mountain Club-Athlet Alesh Frlic aus Slowenien, der den 3. Platz über
168 km belegte, kommentierte den Shenzhen 100 wie folgt:?Ich war erstaunt,
einen so anspruchsvollen, schönen und grünen Trail in diesem pulsierenden,
modernen Technologiezentrum mit 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern zu
entdecken. Meine Ausrüstung von Kailas hat hervorragend funktioniert." Drei
Gewinner trugen den Kailas FUGA EX330, der sich gut für das steile, unebene
Gelände des Wutong-Berges eignet. Insgesamt trugen 60 % der Athleten Kailas
FUGA, und 14 von 24 Preisträgern traten mit Ausrüstung von Kailas FUGA an.
Das Kailas FUGA-Team zieht Spitzensportler aus der ganzen Welt an und macht mit
Podiumsplätzen bei internationalen Spitzenrennen von sich reden. Insgesamt
nahmen 120 Athleten des FUGA Mountain Club am Shenzhen 100 teil - ein klarer
Beleg für die stetig wachsende Präsenz des Clubs.
Die Podiumsplatzierungen der 168 km (Männer): Luo Xianhua (20:52:30), Zhang
Weiqiang (22:57:42), Alesh Frlic (25:09:50). Die Podiumsplatzierungen der 168 km
(Frauen): Qin Meiqin (28:22:10), Chi Lingjie (28:25:36), Xie Wenfei (28:44:57).
Die Podiumsplatzierungen des TORX® 100 km (Männer): Yang Jianjian (12:18:07), Gu
Rongchao (12:49:37), Zhang Hongfu (13:01:33). Die Podiumsplatzierungen des TORX®
100 km (Frauen): Li Anna (14:58:19), Jiang Wenli (15:52:12), Fu Huarong
(15:54:16). Die Gewinner des TORX® CHN 100 qualifizierten sich direkt für den
renommierten TOR330 - Tor des Géants® in Italien.
