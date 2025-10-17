GNW-News: Abbau beginnt in Kiniéro, während das Projekt auf die erste Goldförderung im 4. Quartal 2025 zusteuert
^Highlights:
* Das Kiniéro-Goldprojekt von Robex in Guinea verläuft weiterhin planmäßig und
im Rahmen des Budgets für die erste Goldförderung im 4. Quartal 2025.
* Das Kiniéro-Projekt bleibt mit 4.857.704 geleisteten Arbeitsstunden bis zum
30. September 2025 weiterhin ohne Unfälle mit Ausfallzeiten (LTI).
* Die Minenerschließungsaktivitäten verlaufen planmäßig. Der Abbau wurde im
Tag- und Nachtschichtbetrieb aufgenommen, wobei das Erz zum ROM-Pad (Run-of-
Mine) transportiert wird.
* Das Bohr- und Sprengunternehmen wurde zum Standort entsandt, wobei die erste
Sprengung für diesen Monat geplant ist.
* Der Bau der Tailings-Lagerstätte verläuft planmäßig.
* Die am Standort errichteten Tanks sind zu 99?% fertiggestellt, lediglich die
Lackierung steht noch aus.
* Die ROM-Wand des Oxidbrechers und die verbleibenden Fundamente des
Kraftwerks wurden Anfang Oktober gegossen.
* Der Vertrag für die Betonarbeiten ist abgeschlossen und die Demobilisierung
hat begonnen.
* Alle für das Projekt benötigten Fertigungsmaterialien, Blechmaterialien,
Stahlkonstruktionen, Rohrleitungen und Elektromaterialien sind am Standort
eingetroffen.
* Die SMP-Arbeiten (Stahlbau, Maschinenbau, Rohrleitungsbau) schreiten voran,
wobei 50 % des Baustahls montiert/vormontiert sind.
* Die Montage der Hauptkomponenten von SAG und Kugelmühle steht kurz vor dem
Abschluss.
* Der Bau des Kraftwerks verläuft planmäßig; Niederspannungs-
Motorsteuerungszentren (LV MCCs) wurden geliefert und installiert.
* Die Errichtung der Lagertanks verläuft planmäßig.
Abbildung 1: Luftaufnahme des Standorts Kiniéro mit Aufbereitungsanlage und
Infrastruktur (12. Oktober 2025)
QUÉBEC, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und
-entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das?Unternehmen") (ASX: RXR |
TSX-V: RBX) gibt ein Update zum Baufortschritt seines Goldprojekts am Standort
Kiniéro in Guinea, Westafrika, für den Monat Oktober 2025 bekannt. Robex ist auf
dem besten Weg, im vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste
Goldförderung in Kiniéro zu erzielen.
Abbildung 2: Ansicht des Mahlgebäudes mit fertiggestellter Tragdecke und
Installation der Mühle (12. Oktober 2025)
Abbildung 3: Hebung der Stahlkonstruktion des Mühlengebäudes (13. Oktober 2025)
Abbildung 4: Tailings-Lagerstätte einschließlich Umfang der Auskleidung und Bau
des Hauptdamms (12. Oktober 2025).
Abbildung 5: Errichtung der Modulträger für das Förderband der Halde (13.
Oktober 2025)
Abbildung 6: Ansicht der Errichtung der CIL-Anlage mit Rohrgestell und
Stahlkonstruktion auf den CIL-Tanks (12. Oktober 2025)
Matthew Wilcox, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Robex,
kommentierte:?Wir nähern uns dem Ende der Bauarbeiten in Kiniéro und erwarten
die erste Goldförderung bis Ende des Kalenderjahres 2025. Wir freuen uns über
die anhaltenden Bemühungen und das Engagement unserer Teams, dieses Projekt
sicher und unter Einhaltung unserer Zeit- und Budgetvorgaben abzuschließen.
Der Abbau hat bereits begonnen, die Lieferung des Erzes zum ROM-Pad steht bevor,
und in Kürze sollen auch die Bohr- und Sprengarbeiten beginnen. Die wichtigsten
Komponenten der Aufbereitungsanlage haben Gestalt angenommen und stehen kurz vor
der für nächsten Monat geplanten Inbetriebnahme.
Mit dem Abschluss der Bauarbeiten sehen wir weiterhin großartige Beispiele für
Teamarbeit in den verschiedenen Bereichen des Projekts. Ich bin sehr stolz auf
die bisherigen Erfolge in Kiniéro und auf die bevorstehenden Entwicklungen bei
Robex in den nächsten Monaten, in denen wir die erste Goldförderung erzielen und
die Produktion hochfahren werden."
Entwicklungsaktivitäten in Kiniéro
Die Bau- und Entwicklungsarbeiten in Kiniéro verlaufen weiterhin planmäßig.
Der Abbaubetrieb wurde im Tag- und Nachtschichtbetrieb aufgenommen, wobei
82.590 Tonnen Material, darunter 20.625 Tonnen Erz, abgebaut wurden. Weitere
10.000 Tonnen Erz wurden aus früheren Haldenbeständen auf das zentrale ROM-Pad
umgeschlagen.
Das Betriebsbereitschaftsteam hat mit der Mobilisierung am Standort begonnen.
Gemeinsam mit dem Inbetriebnahmeteam, das Anfang November mobilisiert werden
soll, ist das Projekt gut aufgestellt, um im vierten Quartal des Kalenderjahres
2025 mit der Goldförderung zu beginnen.
Die Qualitätskontrollbohrungen schreiten weiter voran: In Sabali South wurden
bereits 66.105 Bohrmeter durchgeführt, die den gesamten Startgrubenbereich
abdecken. In Sabali North wurden weitere 16.070 Bohrmeter und in Mansounia
61.506 Bohrmeter durchgeführt. Die Ergebnisse der Qualitätskontrollbohrungen in
Sabali South entsprachen weitgehend dem Mineralreservenmodell. Die Ergebnisse
bestätigen die Robustheit des geologischen Modells und unterstützen die
kurzfristige Minenplanung.
Die Betonarbeiten für die Aufbereitungsanlage und das Kraftwerk sind
abgeschlossen. Der gesamte Baustahl, die Blechmaterialien, die Rohrleitungen und
die Elektromaterialien sind nun am Standort eingetroffen. Die
Aufbereitungsanlage wird sich im Zuge der beschleunigten Bauarbeiten rasch
verändern.
Die Erdarbeiten für Brauchwasser- und Absetzbecken sind abgeschlossen und können
ausgekleidet werden.
Die Montage der SAG-Mühle ist abgeschlossen, wobei die Mühle auf die Lager
gesetzt und das Zahnkranzrad montiert wurde. Der nächste Schritt besteht in der
Ausrichtung des Zahnkranzes, der Montage des Ritzels und der Antriebseinheit.
Die Montage der Kugelmühle ist fast abgeschlossen, die Installation des
Zahnkranzes erfolgt nächste Woche.
Die Primärzerkleinerung und Rückgewinnung sind mit der Installation von
Stahlkonstruktionen und Blechmaterialien weit fortgeschritten. Die
Stahlkonstruktion des Förderbandes wird vormontiert und aufgestellt.
Der Bau des Auslaugungskreislaufs schreitet schneller als geplant voran, wobei
alle Gitter zwischen den Tanks installiert und fünf der sechs Rührwerke in Reihe
A installiert sind. Die Installation der Kabel und Rohrleitungen ist für nächste
Woche geplant.
Die Stahlbauarbeiten für die Elution, den Goldraum und die Reagenzien kommen
ebenfalls gut voran.
Die Rohrfertigungswerkstatt am Standort wurde eingerichtet, wobei die
Vorfertigung der Rohrleitungen bereits begonnen hat.
Das Elektroteam ist am Standort voll mobilisiert und hat bedeutende Fortschritte
beim Kraftwerk, der Aufbereitungsanlage und der Hochspannungsverteilung
innerhalb der Aufbereitungsanlage erzielt. Das Kraftwerk ist zu 45 % elektrisch
fertiggestellt, wobei fast 30.000 Kabelmeter verlegt wurden. Die
Niederspannungs-Motorsteuerungszentren (MCCs) sind am Standort eingetroffen und
wurden in Position gebracht.
Der Bau des Kraftwerks schreitet gut voran, nachdem alle Zusatzausrüstungen
geliefert und installiert wurden. Die Stahlkonstruktion des Mühlengebäudes ist
fertiggestellt, die Auskleidung steht noch aus. Das Kraftwerk liegt im Zeitplan:
Vier 4-MW-Motoren wurden bereits an den Standort geliefert, die Vorbereitung der
Grundplatten hat begonnen, die Motoren sollen in den kommenden Wochen
installiert und bis Mitte November mit Diesel betrieben werden. Die
Elektroanlagen im Kontrollraum des Kraftwerks sind vollständig installiert und
mit Strom versorgt, sodass die für nächste Woche geplante Inbetriebnahme von
Kühlerlüftern, Pumpen und Kompressoren erfolgen kann.
Die Verlegung der Überlandrohrleitungen, einschließlich der Tailings-Pipeline
und der Frischwasser-Pipeline, schreitet mit mehr als 15 km geschweißtem Rohr
gut voran.
Der Bau der Tailings-Lagerstätte (TSF) schreitet gut voran: Der östliche Damm
ist zu 76 % fertiggestellt, wobei 529.195 m(3) Füllmaterial aufgeschüttet
wurden. Das Auskleidungsteam ist wieder am Standort eingetroffen und hat in der
vergangenen Woche weitere 78.650 m(2) Auskleidung verbaut.
Abbildung 7: Fortschritt der Stahlkonstruktion des Vorbrechers (11. Oktober
2025)
Abbildung 8: Fortschritt der Stahlkonstruktion des Oxidbrechers (13. Oktober
2025)
Abbildung 9: Blick ins Innere der Rückgewinnungskammer (13. Oktober 2025)
Abbildung 10: Ansicht der Oberseite der Rückgewinnungskammer (11. Oktober 2025)
Abbildung 11 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a085036-cfa9-
48f0-b63d-1d379910ecd0)
Abbildung 11: Kraftwerk mit errichtetem Mühlengebäude und fertiggestelltem
Schaltraum (12. Oktober 2025)
Abbildung 12 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dedb2a86-f60f-
4413-bb59-8e908c2d46ca)
Abbildung 12: Qualitätskontrollbohrungen in der Grube Sabali (12. Oktober 2025)
Abbildung 13 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3c2cd45-
9154-42d2-a217-02b26519c19e)
Abbildung 13: Verlegung von Überlandrohrleitungen (12. Oktober 2025)
Nächste Schritte
* Weiterführung der SMP-Arbeiten für die Aufbereitungsanlage und das
Kraftwerk.
* Vollständige Montagearbeiten für das Mahlgebäude.
* Fortsetzung der Installation der Elektro- und Messtechnik in mehreren
Phasen, um die Schalträume für die Inbetriebnahme im November mit Strom
versorgen zu können.
* Abschluss der Installation von vier Motoren und Beginn der Inbetriebnahme
sowie Betrieb mit Dieselkraftstoff bis Mitte November.
* Fortsetzung der Erdarbeiten und Auskleidung der Tailings-Lagerstätte.
* Vollständige Mobilisierung der Betriebs-, Betriebsbereitschafts- und
Inbetriebnahmeteams. Abschluss der Einstellung von Bedienern und Beginn der
Schulungsprogramme.
* Fortsetzung der Minenerschließungsarbeiten und Steigerung des Abbaumaterials
durch Lieferung von mehr Erz zum ROM-Pad.
* Fortsetzung der Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle in der Grube Sabali.
Robex ist weiterhin sehr gut positioniert, um den Bau des Projekts Kiniéro
planmäßig voranzutreiben und im vierten Quartal 2025 mit der Goldproduktion zu
beginnen.
Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
Investoren- und Medienanfragen:
Nathan Ryan
NWR Communications
+61 420 582 887
nathan.ryan@nwrcommunications.com.au
(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)
Â°
