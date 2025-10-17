GNW-News: Abbau beginnt in Kiniéro, während das Projekt auf die erste Goldförderung im 4. Quartal 2025 zusteuert

^Highlights:

* Das Kiniéro-Goldprojekt von Robex in Guinea verläuft weiterhin planmäßig und

im Rahmen des Budgets für die erste Goldförderung im 4. Quartal 2025.

* Das Kiniéro-Projekt bleibt mit 4.857.704 geleisteten Arbeitsstunden bis zum

30. September 2025 weiterhin ohne Unfälle mit Ausfallzeiten (LTI).

* Die Minenerschließungsaktivitäten verlaufen planmäßig. Der Abbau wurde im

Tag- und Nachtschichtbetrieb aufgenommen, wobei das Erz zum ROM-Pad (Run-of-

Mine) transportiert wird.

* Das Bohr- und Sprengunternehmen wurde zum Standort entsandt, wobei die erste

Sprengung für diesen Monat geplant ist.

* Der Bau der Tailings-Lagerstätte verläuft planmäßig.

* Die am Standort errichteten Tanks sind zu 99?% fertiggestellt, lediglich die

Lackierung steht noch aus.

* Die ROM-Wand des Oxidbrechers und die verbleibenden Fundamente des

Kraftwerks wurden Anfang Oktober gegossen.

* Der Vertrag für die Betonarbeiten ist abgeschlossen und die Demobilisierung

hat begonnen.

* Alle für das Projekt benötigten Fertigungsmaterialien, Blechmaterialien,

Stahlkonstruktionen, Rohrleitungen und Elektromaterialien sind am Standort

eingetroffen.

* Die SMP-Arbeiten (Stahlbau, Maschinenbau, Rohrleitungsbau) schreiten voran,

wobei 50 % des Baustahls montiert/vormontiert sind.

* Die Montage der Hauptkomponenten von SAG und Kugelmühle steht kurz vor dem

Abschluss.

* Der Bau des Kraftwerks verläuft planmäßig; Niederspannungs-

Motorsteuerungszentren (LV MCCs) wurden geliefert und installiert.

* Die Errichtung der Lagertanks verläuft planmäßig.

Abbildung 1: Luftaufnahme des Standorts Kiniéro mit Aufbereitungsanlage und

Infrastruktur (12. Oktober 2025)

QUÉBEC, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und

-entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das?Unternehmen") (ASX: RXR |

TSX-V: RBX) gibt ein Update zum Baufortschritt seines Goldprojekts am Standort

Kiniéro in Guinea, Westafrika, für den Monat Oktober 2025 bekannt. Robex ist auf

dem besten Weg, im vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste

Goldförderung in Kiniéro zu erzielen.

Abbildung 2: Ansicht des Mahlgebäudes mit fertiggestellter Tragdecke und

Installation der Mühle (12. Oktober 2025)

Abbildung 3: Hebung der Stahlkonstruktion des Mühlengebäudes (13. Oktober 2025)

Abbildung 4: Tailings-Lagerstätte einschließlich Umfang der Auskleidung und Bau

des Hauptdamms (12. Oktober 2025).

Abbildung 5: Errichtung der Modulträger für das Förderband der Halde (13.

Oktober 2025)

Abbildung 6: Ansicht der Errichtung der CIL-Anlage mit Rohrgestell und

Stahlkonstruktion auf den CIL-Tanks (12. Oktober 2025)

Matthew Wilcox, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Robex,

kommentierte:?Wir nähern uns dem Ende der Bauarbeiten in Kiniéro und erwarten

die erste Goldförderung bis Ende des Kalenderjahres 2025. Wir freuen uns über

die anhaltenden Bemühungen und das Engagement unserer Teams, dieses Projekt

sicher und unter Einhaltung unserer Zeit- und Budgetvorgaben abzuschließen.

Der Abbau hat bereits begonnen, die Lieferung des Erzes zum ROM-Pad steht bevor,

und in Kürze sollen auch die Bohr- und Sprengarbeiten beginnen. Die wichtigsten

Komponenten der Aufbereitungsanlage haben Gestalt angenommen und stehen kurz vor

der für nächsten Monat geplanten Inbetriebnahme.

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten sehen wir weiterhin großartige Beispiele für

Teamarbeit in den verschiedenen Bereichen des Projekts. Ich bin sehr stolz auf

die bisherigen Erfolge in Kiniéro und auf die bevorstehenden Entwicklungen bei

Robex in den nächsten Monaten, in denen wir die erste Goldförderung erzielen und

die Produktion hochfahren werden."

Entwicklungsaktivitäten in Kiniéro

Die Bau- und Entwicklungsarbeiten in Kiniéro verlaufen weiterhin planmäßig.

Der Abbaubetrieb wurde im Tag- und Nachtschichtbetrieb aufgenommen, wobei

82.590 Tonnen Material, darunter 20.625 Tonnen Erz, abgebaut wurden. Weitere

10.000 Tonnen Erz wurden aus früheren Haldenbeständen auf das zentrale ROM-Pad

umgeschlagen.

Das Betriebsbereitschaftsteam hat mit der Mobilisierung am Standort begonnen.

Gemeinsam mit dem Inbetriebnahmeteam, das Anfang November mobilisiert werden

soll, ist das Projekt gut aufgestellt, um im vierten Quartal des Kalenderjahres

2025 mit der Goldförderung zu beginnen.

Die Qualitätskontrollbohrungen schreiten weiter voran: In Sabali South wurden

bereits 66.105 Bohrmeter durchgeführt, die den gesamten Startgrubenbereich

abdecken. In Sabali North wurden weitere 16.070 Bohrmeter und in Mansounia

61.506 Bohrmeter durchgeführt. Die Ergebnisse der Qualitätskontrollbohrungen in

Sabali South entsprachen weitgehend dem Mineralreservenmodell. Die Ergebnisse

bestätigen die Robustheit des geologischen Modells und unterstützen die

kurzfristige Minenplanung.

Die Betonarbeiten für die Aufbereitungsanlage und das Kraftwerk sind

abgeschlossen. Der gesamte Baustahl, die Blechmaterialien, die Rohrleitungen und

die Elektromaterialien sind nun am Standort eingetroffen. Die

Aufbereitungsanlage wird sich im Zuge der beschleunigten Bauarbeiten rasch

verändern.

Die Erdarbeiten für Brauchwasser- und Absetzbecken sind abgeschlossen und können

ausgekleidet werden.

Die Montage der SAG-Mühle ist abgeschlossen, wobei die Mühle auf die Lager

gesetzt und das Zahnkranzrad montiert wurde. Der nächste Schritt besteht in der

Ausrichtung des Zahnkranzes, der Montage des Ritzels und der Antriebseinheit.

Die Montage der Kugelmühle ist fast abgeschlossen, die Installation des

Zahnkranzes erfolgt nächste Woche.

Die Primärzerkleinerung und Rückgewinnung sind mit der Installation von

Stahlkonstruktionen und Blechmaterialien weit fortgeschritten. Die

Stahlkonstruktion des Förderbandes wird vormontiert und aufgestellt.

Der Bau des Auslaugungskreislaufs schreitet schneller als geplant voran, wobei

alle Gitter zwischen den Tanks installiert und fünf der sechs Rührwerke in Reihe

A installiert sind. Die Installation der Kabel und Rohrleitungen ist für nächste

Woche geplant.

Die Stahlbauarbeiten für die Elution, den Goldraum und die Reagenzien kommen

ebenfalls gut voran.

Die Rohrfertigungswerkstatt am Standort wurde eingerichtet, wobei die

Vorfertigung der Rohrleitungen bereits begonnen hat.

Das Elektroteam ist am Standort voll mobilisiert und hat bedeutende Fortschritte

beim Kraftwerk, der Aufbereitungsanlage und der Hochspannungsverteilung

innerhalb der Aufbereitungsanlage erzielt. Das Kraftwerk ist zu 45 % elektrisch

fertiggestellt, wobei fast 30.000 Kabelmeter verlegt wurden. Die

Niederspannungs-Motorsteuerungszentren (MCCs) sind am Standort eingetroffen und

wurden in Position gebracht.

Der Bau des Kraftwerks schreitet gut voran, nachdem alle Zusatzausrüstungen

geliefert und installiert wurden. Die Stahlkonstruktion des Mühlengebäudes ist

fertiggestellt, die Auskleidung steht noch aus. Das Kraftwerk liegt im Zeitplan:

Vier 4-MW-Motoren wurden bereits an den Standort geliefert, die Vorbereitung der

Grundplatten hat begonnen, die Motoren sollen in den kommenden Wochen

installiert und bis Mitte November mit Diesel betrieben werden. Die

Elektroanlagen im Kontrollraum des Kraftwerks sind vollständig installiert und

mit Strom versorgt, sodass die für nächste Woche geplante Inbetriebnahme von

Kühlerlüftern, Pumpen und Kompressoren erfolgen kann.

Die Verlegung der Überlandrohrleitungen, einschließlich der Tailings-Pipeline

und der Frischwasser-Pipeline, schreitet mit mehr als 15 km geschweißtem Rohr

gut voran.

Der Bau der Tailings-Lagerstätte (TSF) schreitet gut voran: Der östliche Damm

ist zu 76 % fertiggestellt, wobei 529.195 m(3) Füllmaterial aufgeschüttet

wurden. Das Auskleidungsteam ist wieder am Standort eingetroffen und hat in der

vergangenen Woche weitere 78.650 m(2) Auskleidung verbaut.

Abbildung 7: Fortschritt der Stahlkonstruktion des Vorbrechers (11. Oktober

2025)

Abbildung 8: Fortschritt der Stahlkonstruktion des Oxidbrechers (13. Oktober

2025)

Abbildung 9: Blick ins Innere der Rückgewinnungskammer (13. Oktober 2025)

Abbildung 10: Ansicht der Oberseite der Rückgewinnungskammer (11. Oktober 2025)

Abbildung 11 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a085036-cfa9-

48f0-b63d-1d379910ecd0)

Abbildung 11: Kraftwerk mit errichtetem Mühlengebäude und fertiggestelltem

Schaltraum (12. Oktober 2025)

Abbildung 12 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dedb2a86-f60f-

4413-bb59-8e908c2d46ca)

Abbildung 12: Qualitätskontrollbohrungen in der Grube Sabali (12. Oktober 2025)

Abbildung 13 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3c2cd45-

9154-42d2-a217-02b26519c19e)

Abbildung 13: Verlegung von Überlandrohrleitungen (12. Oktober 2025)

Nächste Schritte

* Weiterführung der SMP-Arbeiten für die Aufbereitungsanlage und das

Kraftwerk.

* Vollständige Montagearbeiten für das Mahlgebäude.

* Fortsetzung der Installation der Elektro- und Messtechnik in mehreren

Phasen, um die Schalträume für die Inbetriebnahme im November mit Strom

versorgen zu können.

* Abschluss der Installation von vier Motoren und Beginn der Inbetriebnahme

sowie Betrieb mit Dieselkraftstoff bis Mitte November.

* Fortsetzung der Erdarbeiten und Auskleidung der Tailings-Lagerstätte.

* Vollständige Mobilisierung der Betriebs-, Betriebsbereitschafts- und

Inbetriebnahmeteams. Abschluss der Einstellung von Bedienern und Beginn der

Schulungsprogramme.

* Fortsetzung der Minenerschließungsarbeiten und Steigerung des Abbaumaterials

durch Lieferung von mehr Erz zum ROM-Pad.

* Fortsetzung der Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle in der Grube Sabali.

Robex ist weiterhin sehr gut positioniert, um den Bau des Projekts Kiniéro

planmäßig voranzutreiben und im vierten Quartal 2025 mit der Goldproduktion zu

beginnen.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

Investoren- und Medienanfragen:

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten

?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne

der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete

Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um

Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements

(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein

besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage

des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",

?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",

?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",

?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",

?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält

diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über

die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten

aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der

ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die

Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der

Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche

Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die

Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniéro-Goldprojekt, wie in der

entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert,

vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten

überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die

geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben

nachteiliger Bedingungen im Kiniéro-Goldprojekt; das Ausbleiben

unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher

Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein

Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniéro-Goldprojekts gewährleistet;

die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur

Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der

Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen

hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen

und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das

Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die

Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX")

abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten;

die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Fazilitätsvereinbarung;

den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung

bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im

Rahmen der Fazilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des

Unternehmens.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt

auf: das Risiko der Nichterfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die

Inanspruchnahme des Kreditvertrags durch den Kreditnehmer und damit die

Unmöglichkeit, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags

verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko des Unvermögens des

Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende

Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des

Kreditvertrags aufgenommenen Beträge zurückzahlen zu können; das Risiko der

Unfähigkeit der Schuldner im Rahmen des Kreditvertrags, die finanziellen und

sonstigen Auflagen des Kreditvertrags zu erfüllen, was zu einem Ausfallereignis

führen würde; geopolitische Risiken und Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit

den Aktivitäten des Unternehmens in Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit

des Unternehmens, seine Rechte geltend zu machen, sowie der Möglichkeit von

Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten im

Zusammenhang mit den Schätzungen des Unternehmens zu Mineralreserven und

Mineralressourcen; der spekulative Charakter der Mineralexploration und

-erschließung; die Ersetzung der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens;

die begrenzte Anzahl von Projekten des Unternehmens; das Risiko der

Nichterreichung der Produktionsphase des Kiniéro-Goldprojekts (unter anderem

aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der

Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze, Vorschriften und

Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich

Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, sowie die Auswirkungen dieser

Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens;

Beteiligungen und Lizenzgebühren, die an Dritte zu zahlen sind;

Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität des globalen

Finanzsystems; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen

durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten

Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses

Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf

die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen einer hohen Inflation, wie

höhere Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen, insbesondere zwischen dem

kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine

Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko anhängiger

oder künftiger Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; Beschränkungen für

Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen

Tochtergesellschaften; Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien;

Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder Steuerbescheide

für das Unternehmen; die Erlangung und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten

sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen

Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder

wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der weiteren Optimierung der Pläne; das

Risiko von Kostensteigerungen gegenüber den geschätzten Kosten; geologische,

bergbauliche und explorative technische Probleme; Ausfälle von Anlagen,

Ausrüstung oder Prozessen; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der

Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen

oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen

Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des

Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,

einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es

tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze,

Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene

Gesetze durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko von Konflikten

zwischen dem Unternehmen und Kleinschürfern; Wettbewerb mit anderen

Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von externen

Auftragnehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften

und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener

Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen Haftungen des

Unternehmens hinsichtlich seiner Tailings-Lagerstätten; Störungen der

Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der Mineralexploration

und der Entwicklung und Produktion von Goldminen verbunden sind; Probleme im

Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen der IT-Systeme und

Cybersicherheitsbedrohungen; das Risiko der Unfähigkeit des Unternehmens, die

Notierung seiner Stammaktien an der ASX innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens

oder überhaupt zu vollziehen; das Risiko der Unfähigkeit des Kreditnehmers, auf

die Erlöse aus der Kreditfazilität zuzugreifen oder die im Rahmen des

Kreditvertrags erhaltenen Beträge für die vom Unternehmen festgelegten Zwecke zu

verwenden; und das Risiko der Unfähigkeit des Unternehmens, sich gegen alle

potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu

versichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht

garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig

erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich

von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder

Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei

helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse

des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten

Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht

geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die

Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie

im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens,

das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter

www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb69fb25-4d0e-480c-9ef2-

e2b8ffc89876

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ac93fb2-7e90-45c2-af7b-

1c36fc122b24

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89a325bc-3a5c-48c1-af69-

771472a222a2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8538601-

1be0-48f2-8642-01590de09fe0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/571c7c76-af41-4799-be1b-

4f7540e761ab

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/213a4c10-a52c-404e-a8db-

0b5b6bb6a1bb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0db5d7e4-a688-4f98-b328-

e6347b642991

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8913a7ca-afcf-4ba7-bd09-

189e340d12b9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45c29ec3-5263-4d46-b514-

eb8447e9fd54

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5d9efb19-

264c-4c73-9126-3649d1c0d67a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a085036-cfa9-48f0-b63d-

1d379910ecd0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dedb2a86-f60f-4413-bb59-

8e908c2d46ca

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3c2cd45-9154-42d2-a217-

02b26519c19e

