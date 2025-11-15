GNW-News: Robex Resources Inc. reicht Informationsrundschreiben für außerordentliche Hauptversammlung ein
^* Der Vorstand von Robex Resources Inc. empfiehlt den Aktionären einstimmig,
FÜR den Beschluss über die Vereinbarung im Zusammenhang mit dem
vorgeschlagenen Vereinbarungsplan mit Predictive Discovery Limited zu
stimmen.
* Ihre Stimme ist wichtig, unabhängig davon, wie viele Aktien Sie besitzen.
Bitte stimmen Sie heute ab.
* Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer
Stimmrechte benötigen, werden gebeten, sich telefonisch unter
1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika) oder 1-800-861-409 (für CDI-
Inhaber in Australien) oder per E-Mail unter assistance@laurelhill.com an
den Stimmrechtsvertreter und Kommunikationsberater von Robex, Laurel Hill
Advisory Group, zu wenden.
QUEBEC CITY, Nov. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische
Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das
?Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine
Management-Informationsbroschüre (die?Broschüre") und die dazugehörigen
Unterlagen für die außerordentliche Versammlung (die?Versammlung") der
eingetragenen und wirtschaftlichen Eigentümer (die?Robex-Aktionäre") von
Stammaktien (? Robex-Aktien") des Kapitals von Robex erstellt hat, die virtuell
per Live-Video-Webcast unter www.icastpro.ca/q04g09 (Englisch) oder
www.icastpro.ca/hzwy58 (Französisch) am 15. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern
Time) und 21:00 Uhr (Australische Westküstenzeit) stattfinden wird. Die
Aktionäre von Robex müssen sich über die oben genannten Links für die
Versammlung vorab registrieren, um ihre Robex-Aktien in Präsenz auf der
Versammlung ausüben zu können. Es wird dringend empfohlen, die Stimmabgabe vor
der Versammlung durch einen Bevollmächtigten vorzunehmen. Die Broschüre und die
zugehörigen Unterlagen wurden bei SEDAR+ eingereicht und sind unter
www.sedarplus.ca verfügbar.
Auf der Versammlung werden die Robex-Aktionäre gebeten, über einen
Sonderbeschluss (den?Vereinbarungsbeschluss") zur Genehmigung eines
gesetzlichen Vereinbarungsplans (den?Vereinbarungsplan") gemäß Kapitel XVI -
Abschnitt II des Business Corporations Act (Québec) (die?Vereinbarung") zu
prüfen und darüber abzustimmen, vorbehaltlich der Bedingungen eines Vertrags vom
5. Oktober 2025 (die? Vereinbarung über den Vertrag") zwischen Robex,
Predictive Discovery Limited (?Predictive") und 9548-5991 Québec Inc.
(?Acquireco").
Details zur Vereinbarung
Im Rahmen des Vertrags haben die Parteien vereinbart, die Vereinbarung
umzusetzen, wonach Acquireco, eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft
von Predictive, alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien
erwerben wird und die Robex-Aktionäre berechtigt sind, für jede unmittelbar vor
dem Wirksamwerden der Vereinbarung gehaltene Robex-Aktie (die?
Wirksamkeitszeitpunkt") 8.667 voll eingezahlte Stammaktien am Kapital von
Predictive (die?Gegenleistung") (jeweils eine ganze Aktie von Predictive, eine
?Predictive-Aktie") zu erhalten. Wenn Sie beispielsweise 1.000 Robex-Aktien
besitzen, erhalten Sie 8.667 Predictive-Aktien.
Jeder ausstehende CHESS-Depotanteilschein, der eine Einheit des wirtschaftlichen
Eigentums an einer Robex-Aktie darstellt (?Robex CDIs"), wird unmittelbar vor
dem Wirksamkeitszeitpunkt annulliert und ist nicht länger ausstehend. Zur
Klarstellung: Die Inhaber der Robex-Aktien, die durch diese Robex CDIs
repräsentiert werden, haben Anspruch auf die Gegenleistung (vorbehaltlich der
Rundung gemäß dem Vereingbarungsplan) für jede Robex-Aktie, die durch die von
ihnen unmittelbar vor dem Wirksamkeitszeitpunkt gehaltenen Robex CDIs
repräsentiert wurde. Zur Verdeutlichung: Wenn Sie 1.000 Robex-CDIs halten,
erhalten Sie 8.667 Predictive-Aktien.
Als Ergebnis und unmittelbar nach Abschluss der Vereinbarung wird Robex eine
indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Predictive sein, und die
ehemaligen Robex-Aktionäre haben Anspruch auf die Gegenleistung für jede Robex-
Aktie, die sie unmittelbar vor dem Wirksamwerden der Vereinbarung gehalten haben
(vorbehaltlich einer Rundung gemäß dem Vereinbarungsplan).
Empfehlung des Vorstands
Der Vorstand der Gesellschaft (der?Robex-Vorstand") und der vom Robex-Vorstand
eingesetzte Sonderausschuss unabhängiger Direktoren (der?Sonderausschuss") sind
einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass die Vereinbarung im besten Interesse
der Gesellschaft liegt und für die Robex-Aktionäre fair ist. Der Sonderausschuss
empfahl einstimmig, dass der Robex-Vorstand die Vereinbarung genehmigt und dass
der Robex-Vorstand den Robex-Aktionären empfiehlt, FÜR den Beschluss zur
Vereinbarung zu stimmen.
Der Robex-Vorstand empfiehlt den Robex-Aktionären einstimmig, FÜR den Beschluss
zur Genehmigung der Vereinbarung zu stimmen.
Gründe für die Empfehlung des Vorstands
Bei ihrer Schlussfolgerung, dass die Vereinbarung im besten Interesse des
Unternehmens liegt und für die Robex-Aktionäre fair ist, haben der Robex-
Vorstand und der Sonderausschuss eine Reihe von Faktoren und Gründen
berücksichtigt und sich darauf gestützt, darunter unter anderem die folgenden:
* Der Weg zu einem der führenden Goldproduzenten Westafrikas. Die Vereinbarung
vereint zwei der potenziell größten, kostengünstigsten und
fortschrittlichsten Goldprojekte in Westafrika und verbessert damit die
Größe, den Zugang zu Kapital, die strategische Relevanz und die
Wettbewerbsfähigkeit.
* Flexibilität durch Nutzung der Cashflows von Robex zur Finanzierung der
Entwicklung des Bankan-Projekts. Es wird erwartet, dass das Kiniero-Projekt
erhebliche Cashflows generieren wird, die zusätzliche Mittel zur
Unterstützung der Entwicklung des Bankan-Projekts bereitstellen können.
* Die richtigen Management- und Vorstandskompetenzen zur Förderung der
Wertschöpfung. Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich über ein
verstärktes Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz im Land und sich
ergänzenden Kompetenzen für die Erschließung und den Betrieb von Bergwerken
in Westafrika sowie über umfangreiche Erfahrung in doppelt börsennotierten
und großen Bergbauunternehmen in Afrika verfügen. Es wird erwartet, dass das
führende Entwicklungsteam von Robex vom Bau des Kiniero-Projekts zur
Entwicklung des Bankan-Projekts übergehen wird, wobei die gewonnenen
Erkenntnisse genutzt und der Personaleinsatz optimiert werden sollen.
* Potenzial für eine bedeutende Aufwärtsentwicklung. Die Nähe des Bankan-
Projekts zum Kiniero-Projekt schafft einen erstklassigen Bergbau-Hub mit dem
Potenzial für bedeutende Aufwärtsbewegungen, koordinierte Entwicklungs-,
Betriebs- und Explorationsstrategien sowie eine verbesserte Fähigkeit, die
Ressourcen des Landes zu nutzen.
* Verstärkte Präsenz auf den Kapitalmärkten. Die größere Größe und die Multi-
Asset-Struktur des fusionierten Unternehmens, das möglicherweise in die
Indizes ASX 200 und VanEck Junior Gold Miners aufgenommen wird, dürften die
Relevanz und Attraktivität des fusionierten Unternehmens für Investoren
erhöhen und es für eine mögliche Neubewertung des Aktienkurses
positionieren.
* Fairness-Gutachten. Der Sonderausschuss und der Vorstand erhielten Fairness-
Gutachten von Cormark Securities Inc. bzw. Canaccord Genuity Corp., wonach
die Gegenleistung, die die Robex-Aktionäre gemäß der Vereinbarung erhalten
sollen, zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Stellungnahmen und vorbehaltlich
der darin dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte aus
finanzieller Sicht für die Robex-Aktionäre angemessen ist.
Wahlvoraussetzungen
Die Vereinbarung kann nur dann umgesetzt werden, wenn sie unter anderem die
Zustimmung von mindestens zwei Dritteln (66? %) der Stimmen erhält, die von den
mit Präsenz oder durch einen Bevollmächtigten bei der Versammlung vertretenen
Robex-Aktionären für den Beschluss zur Vereinbarung abgegeben werden.
Stimmrechtsvereinbarungen
Alle Direktoren, leitenden Angestellten und bestimmte Robex-Aktionäre haben mit
Predictive Stimmrechtsvereinbarungen geschlossen (die?Robex-
Stimmrechtsvereinbarungen"), die insgesamt etwa 25,5 % der ausgegebenen und im
Umlauf befindlichen Robex-Aktien repräsentieren. Im Rahmen der Robex-
Stimmrechtsvereinbarungen haben sich alle Direktoren, leitenden Angestellten und
bestimmte Robex-Aktionäre unter anderem dazu verpflichtet, den Vertrag zu
unterstützen und mit allen ihnen gehörenden Robex-Aktien für die Genehmigung des
Vereinbarungsbeschlusses zu stimmen.
+------------------------------------------------------------------------------+
| DIE AKTIONÄRE WERDEN DRINGEND GEBETEN, DEUTLICH VOR DER VERSAMMLUNG |
| ABZUSTIMMEN UND IN JEDEM FALL VOR ABLAUF DER STIMMRECHTSFRIST, SPÄTESTENS |
| BIS 5:00 P.M. (EASTERN TIME) AM 11. DEZEMBER 2025 (ENTSPRICHT 6:00 A.M. |
| AUSTRALISCHE WESTSTANDARDZEIT AM 12. DEZEMBER 2025). |
+------------------------------------------------------------------------------+
Fragen der Aktionäre und Unterstützung bei der Stimmabgabe
Aktionäre, die Fragen zu den in der Broschüre enthaltenen Informationen haben
oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benötigen, können sich an
Robex, den Bevollmächtigten für die Stimmrechtsvertretung und Berater für
Aktionärskommunikation, wenden:
Laurel Hill Advisory Group
Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika) oder 1-800-861-409
(für CDI-Inhaber in Australien)
International: 1-416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Nordamerikas)
Per E-Mail: assistance@laurelhill.com (mailto:assistance@laurelhill.com)
Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
Investor- und Medienanfragen:
Nathan Ryan NWR Communications
+61 420 582 887
nathan.ryan@nwrcommunications.com.au
(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)
Kein Angebot
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung
genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung
erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht
gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung
registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von
den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-
Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder
für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen
im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als
?zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dazu gehören Aussagen zu den
Absichten von Robex oder zu den Überzeugungen und aktuellen Erwartungen der
Führungskräfte und Direktoren von Robex hinsichtlich des fusionierten
Unternehmens nach Abschluss der Transaktion. Die tatsächlichen Ergebnisse und
Auswirkungen der Vereinbarung und des fusionierten Unternehmens können erheblich
von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Ergebnissen
abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen zu
folgenden Themen enthalten: Zukunftsaussichten und erwartete Ereignisse, wie
beispielsweise der Abschluss und der Zeitpunkt der Vereinbarung; die
strategische Vision für das fusionierte Unternehmen nach Abschluss der
Vereinbarung und Erwartungen hinsichtlich des Explorations- und
Entwicklungspotenzials; die Nutzung der Cashflows aus dem Kiniero-Projekt zur
Finanzierung des Bankan-Projekts; das Kapitalmarktprofil des fusionierten
Unternehmens; die Produktionskapazitäten und die zukünftige finanzielle oder
operative Leistung des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der
Vereinbarung, einschließlich der Kapitalrendite; Cashflows;
Aktienkursentwicklung; Produktions- und Kostenprognosen; die potenzielle
Bewertung des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Vereinbarung; die
Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Vereinbarung; Erlangung der
erforderlichen Genehmigungen der Börse, des Gerichts und der Aktionäre; Erfolg
von Predictive und Robex bei der Zusammenlegung der Geschäftstätigkeiten nach
Abschluss der Vereinbarung; Erwartungen hinsichtlich der potenziellen
Entwicklung und des Cashflows des Bankan-Projekts und des Kiniero-Projekts;
Fähigkeit zur Beschaffung von Finanzmitteln; Potenzial für die Aufnahme in
bestimmte Finanzmarktindizes; Potenzial des fusionierten Unternehmens, die
Branchenziele, das öffentliche Profil und die Erwartungen zu erfüllen; sowie
zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen und der damit
verbundene Zeitplan.
Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich
auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die
möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten
werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete
Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie?werden",
?schaffen",?verbessern",?potenziell",?erwarten",?Aufwärtspotenzial",
?Wachstum",?schätzen",?voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und
Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse eintreten?können",?könnten" oder?sollten". Auch
die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf
zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in
den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen
angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich
diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen
basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen
getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex
hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken
und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten
oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen
beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen
unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung,
Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine
wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach
Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und
Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung
der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang
der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter
anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen),
Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen
Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen,
einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von
Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die
Risiken, die im Abschnitt?Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten
Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter
www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den
Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex
hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich
auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht
vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von
Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch
Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um
tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von
Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten
Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete
Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex
weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete
Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich
diesem Vorbehalt.
Â°
Nachrichten zu Ressources Robex Inc
Analysen zu Ressources Robex Inc
Keine Analysen gefunden.