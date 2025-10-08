GNW-News: Predictive Discovery & Robex kündigen Zusammenschluss unter Gleichen an
^HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION
* Schaffung des nächsten mittelgroßen Goldproduzenten in Westafrika durch den
Zusammenschluss zweier der größten, kosteneffizientesten und am weitesten
entwickelten Projekte des Kontinents.
* Gemeinsame Jahresproduktion soll bis 2029 über 400.000 Unzen
Gold(1) erreichen.
* Kombinierte Mineralressourcen von rund 9,5 Mio. Unzen
Gold(2), einschließlich Erzreserven(3) von etwa 4,5 Mio. Unzen Gold(4), mit
erheblichem Explorationspotenzial.
* Die Transaktion fördert das wirtschaftliche Wachstum in Guinea, stärkt die
lokale Arbeitskraft, verbessert kritische Infrastruktur und Dienstleistungen
und schafft langfristige Partnerschaften vor Ort.
* Die Entwicklung des Bankan-Projekts (das?Bankan-Projekt") von PDI wird
deutlich abgesichert, indem Cashflows aus Robex' Kiniero-Projekt (das
?Kiniero-Projekt") sowie die fortlaufende Ausübung der aktuell werthaltigen
Warrants und Optionen von Robex genutzt werden.
* Das kombinierte Führungsteam - unter der Leitung von Andrew Pardey als Non-
Executive Chairman und Matthew Wilcox als CEO und Managing Director -
verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und umfassende Erfahrung in
der Entwicklung und dem Betrieb von Minen in der Region.
* Entstehung eines Tier-1-Mining-Hubs in Guinea, gestützt auf die
geographische Nähe der Projekte Bankan von PDI und Kiniero von Robex, die
nur 30 km voneinander entfernt liegen.
* Größere Unternehmensgröße, ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio und
eine geplante Doppelnotierung stärken das Kapitalmarktprofil des
kombinierten Unternehmens und schaffen Potenzial für eine Neubewertung der
Aktie.
* Sämtliche Direktoren und bestimmte leitende Führungskräfte von Robex sowie
zwei der größten Aktionäre - die zusammen rund 25,5 % der ausstehenden
Robex-Stammaktien (?Robex-Aktien") halten - haben Stimmrechtsvereinbarungen
mit PDI (siehe unten) abgeschlossen.
PERTH, Australien, und QUÉBEC, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive
Discovery Limited (?PDI") (ASX: PDI) und Robex Resources Inc. (?Robex") (TSX-V:
RBX, ASX: RXR) geben bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über einen
Zusammenschluss unter Gleichen geschlossen haben. Im Rahmen dieser Transaktion
(die?Transaktion") wird PDI sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen
Robex-Aktien im Wege eines gesetzlichen Arrangement-Plans gemäß dem Business
Corporations Act (Québec) erwerben. Nach Abschluss der Transaktion ist das
kombinierte Unternehmen weiterhin an der Australian Securities Exchange (?ASX")
notiert und wird zusätzlich die Notierung der PDI-Stammaktien (?PDI-Aktien") an
der TSX Venture Exchange (?TSX-V") beantragen.
EINZELHEITEN DER TRANSAKTION
PDI und Robex haben am 5. Oktober 2025 eine endgültige Arrangement-Vereinbarung
(die?Vereinbarung") geschlossen, wonach PDI alle ausgegebenen und im Umlauf
befindlichen Robex-Aktien im Wege eines gesetzlichen Arrangement-Plans (Plan für
eine Übereinkunft) gemäß dem Business Corporations Act (Québec) (der
?Arrangement-Plan") indirekt erwerben wird.
Gemäß dem Arrangement-Plan und den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Robex-
Aktionäre 8,667 PDI-Aktien für jede Robex-Aktie (das?Umtauschverhältnis"), die
sie unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion (dem
?Zeitpunkt des Inkrafttretens") halten.
Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion erwartet PDI die Ausgabe von
insgesamt rund 2.115 Mrd. PDI-Aktien an Robex-Aktionäre, basierend auf der
Anzahl an Robex-Aktien, die sich zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe in Umlauf
befinden. Darüber hinaus kann PDI bis zu rund 497 Mio. zusätzliche PDI-Aktien
ausgeben, vorbehaltlich der Umwandlung von Robex-Wandelanleihen in Robex-Aktien
vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens - darunter bis zu 281 Mio. PDI-Aktien aus
der Umwandlung von 32,38 Millionen Warrants von Robex mit einem Ausübungspreis
von 2,55 CAD pro Warrant, deren Verfallsdatum kürzlich auf den 18. Oktober 2025
vorverlegt wurde.(5)
Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden PDI-Aktionäre und die
ehemaligen Robex-Aktionäre auf vollständig verwässerter In-the-Money-Basis
jeweils etwa 51 % bzw. 49 % des kombinierten Unternehmens halten. Die implizite
Marktkapitalisierung des kombinierten Unternehmens wird auf vollständig
verwässerter In-the-Money-Basis auf rund 2,35 Milliarden AUD (2,17 Milliarden
CAD) geschätzt.(6)
Gemäß dem Arrangement-Plan und der Vereinbarung bleiben alle Wandelanleihen von
Robex, einschließlich der ausstehenden Warrants, Optionen und sonstigen
Anreizwertpapiere, die nicht vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ausgeübt
werden, weiterhin bestehen. Nach diesem Zeitpunkt können sie gemäß ihren
Bedingungen in PDI-Aktien umgewandelt werden, wobei die Anzahl der PDI-Aktien
sowie der Ausübungspreis pro Aktie auf Grundlage des Umtauschverhältnisses
angepasst werden.
Das kombinierte Unternehmen wird von einem gemeinsamen Vorstand und
Managementteam aus erfahrenen Führungskräften aus Bergbau und Wirtschaft
geleitet, die ihre jeweiligen Stärken und Kompetenzen einbringen. Der Abschluss
der Transaktion wird für Dezember 2025 oder Anfang 2026 erwartet.
PDI und Robex veranstalten heute zwei gemeinsame Webcasts, zu denen Investoren
und Analysten über die in dieser Mitteilung angegebenen Links eingeladen sind.
STRATEGISCHE GRÜNDE FÜR DIE TRANSAKTION
Das wichtigste Asset von PDI ist das Bankan-Projekt in Guinea, das eine
geschätzte durchschnittliche Jahresproduktion von rund 250.000 Unzen Gold über
einen Zeitraum von 12 Jahren aufweist(7) und sich derzeit auf eine endgültige
Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) zubewegt, die für das
zweite Quartal 2026 vorgesehen ist. Robex errichtet derzeit das Kiniero-Projekt
in Guinea, das planmäßig im Dezember 2025 die erste Goldproduktion erreichen
soll und über einen Zeitraum von neun Jahren eine durchschnittliche
Jahresproduktion von rund 139.000 Unzen erwarten lässt.(8) Darüber hinaus
betreibt Robex die Goldmine Nampala (?Nampala-Projekt") in Mali, die im Jahr
2025 voraussichtlich 46.000 bis 47.000 Unzen produzieren wird.(9)
Zu den wesentlichen strategischen, finanziellen und operativen Vorteilen des
kombinierten Unternehmens gehören:
* Möglichkeit, einer der führenden Goldproduzenten Westafrikas zu
werden: Zusammenschluss zweier der potenziell größten, kosteneffizientesten
und fortgeschrittensten Goldprojekte der Region. Dadurch entstehen größere
operative Schlagkraft, verbesserter Kapitalzugang, höhere strategische
Relevanz und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit. Das kombinierte Unternehmen
wird bis 2029 voraussichtlich eine Jahresproduktion von über 400.000 Unzen
Gold(10), kombinierte Mineralressourcen von rund 9,5 Mio. Unzen Gold(11) und
kombinierte Erzreserven von etwa 4,5 Mio. Unzen Gold(12) erreichen.
* Finanzielle Flexibilität durch Nutzung der Cashflows von Robex zur
Entwicklung des Bankan-Projekts: Es wird erwartet, dass aus dem Kiniero-
Projekt und der fortlaufenden Ausübung von werthaltigen Warrants und
Optionen erhebliche Cashflows generiert werden, die zur Entwicklung des
Bankan-Projekts beitragen können.
* Erfahrenes Management und bewährte Führung für nachhaltige
Wertschöpfung: Das gestärkte Führungsteam verfügt über eine nachweisliche
Erfolgsbilanz in der Region sowie komplementäre Kompetenzen in der
Entwicklung und im Betrieb von Minen in Westafrika. Darüber hinaus bringt es
umfassende Erfahrung aus doppelt börsennotierten und großen
Bergbauunternehmen in Afrika mit. Das erfahrene Robex-Entwicklungsteam wird
nach Abschluss des Kiniero-Baus unmittelbar die Entwicklung des Bankan-
Projekts übernehmen, die gewonnenen Erkenntnisse dabei einsetzen und den
Einsatz der Arbeitskräfte optimieren.
* Hohes Potenzial für Wertsteigerung: Die geographische Nähe des Bankan-
Projekts zum Kiniero-Projekt schafft einen erstklassigen Mining-Hub mit
erheblichem Potenzial für beträchtliche Synergien, koordinierte
Entwicklungs- und Betriebsstrategien, gemeinsame Explorationsansätze und
eine effizientere Nutzung nationaler Ressourcen.
* Gestärkte Kapitalmarktpräsenz: Durch größeren Unternehmensumfang, eine
diversifizierte Multi-Asset-Struktur und die potenzielle Aufnahme in den ASX
200 Index sowie den VanEck Junior Gold Miners Index (?GDXJ") gewinnt das
Unternehmen an Sichtbarkeit und Attraktivität für Investoren und ist gut
positioniert für eine mögliche Neubewertung der Aktie.
Andrew Pardey, Chief Executive Officer und Managing Director von PDI,
kommentierte die jüngsten Entwicklungen wie folgt:?Durch die Zusammenführung
zweier der größten und fortschrittlichsten Golderschließungsprojekte Westafrikas
und die Nutzung der nachgewiesenen Erfolgsbilanz beider Managementteams in
Afrika schaffen wir ein Unternehmen, das Guinea in die Lage versetzt, sich zu
einem der fünf größten Goldproduzenten des Kontinents zu entwickeln. Das neue,
diversifizierte Unternehmen wird nicht nur das Risiko unseres
Flagschiffprojekts, des Bankan-Projekts, weiter reduzieren, sondern zugleich
nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre, die Gemeinden, in denen wir tätig sind,
und für Guinea insgesamt schaffen."
Matthew Wilcox, Chief Executive Officer und Managing Director von Robex,
ergänzte:?Dieser Zusammenschluss ist ein Meilenstein für beide Unternehmen und
bildet eine starke Plattform mit der Größe, den Vermögenswerten und den
Kompetenzen, um langfristig Wert zu schaffen. Als künftiger CEO und Managing
Director des kombinierten Unternehmens freue ich mich darauf, ein Team zu
leiten, das über umfassende operative Erfahrung, bewährte Entwicklungsexpertise
und ein gemeinsames Engagement für verantwortungsvolles Wachstum in Westafrika
verfügt. Ich blicke mit Zuversicht auf die erfolgreiche Inbetriebnahme des
Kiniero-Projekts und darauf, die Entwicklung des Bankan-Projekts zügig
voranzutreiben."
VERWALTUNGSRAT
Andrew Pardey, Chief Executive Officer und Managing Director von PDI, wird als
Non-Executive Chairman des kombinierten Unternehmens fungieren. Das
Managementteam des kombinierten Unternehmens wird von Matthew Wilcox als Chief
Executive Officer und Managing Director (Chief Executive Officer und Managing
Director von Robex) sowie von Alain William als Executive Director, Government
Relations and Legal (Chief Financial Officer von Robex) geleitet. Die nicht-
geschäftsführenden Direktoren des kombinierten Unternehmens sind Simon Jackson
(Lead Independent Director), Steven Michael, Alberto Lavandeira und Howard
Golden.
TRANSAKTION UND ARRANGEMENT-PLAN
Die Transaktion unterliegt der Erfüllung der für eine Transaktion dieser Art
üblichen Abschlussbedingungen, darunter die Genehmigung durch das Oberste
Gericht von Québec sowie die Zulassung durch die TSX Venture Exchange (TSX-V).
Zudem erfordert die Transaktion die Zustimmung von mindestens 66? % der Stimmen,
die von den Robex-Aktionären persönlich oder per Vollmacht auf einer
außerordentlichen Hauptversammlung der Robex-Aktionäre (die?Robex-Versammlung")
abgegeben werden. Sofern nach kanadischem Recht erforderlich, ist zusätzlich
eine einfache Mehrheit der Stimmen der Robex-Aktionäre erforderlich, wobei die
Stimmen von Personen, die gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of
Minority Security Holders in Special Transactions (Schutz von
Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen) ausgeschlossen sind, für diesen
Zweck nicht berücksichtigt werden. Eine Zustimmung der PDI-Aktionäre zur
Transaktion ist nicht erforderlich.
Die Vereinbarung enthält die für Transaktionen dieser Art üblichen Zusicherungen
und Gewährleistungen sowie Zwischenvereinbarungen zur Fortführung der
Geschäftstätigkeit von Robex und PDI bis zum Abschluss. Darüber hinaus umfasst
sie gegenseitige Schutzklauseln, darunter Fiduciary-Out-Bestimmungen,
Nichtabwerbevereinbarungen und das Recht, auf überlegene Angebote zu reagieren.
Die Vereinbarung sieht gegenseitige Kündigungsgebühren in Höhe von 37 Mio. AUD
vor, die von PDI oder Robex zu zahlen sind, falls die Vereinbarung unter
bestimmten Umständen beendet wird.
Die ASX hat PDI im Zusammenhang mit der Transaktion bestimmte Ausnahmen von den
ASX-Notierungsvorschriften gewährt. Einzelheiten dazu sind in einer gesonderten
Mitteilung enthalten, die PDI heute unter dem Titel?ASX Listing Rule Waivers
Granted in Relation to Robex Merger" (Ausnahmen von den ASX-
Notierungsvorschriften im Zusammenhang mit der Fusion mit Robex) veröffentlicht
hat.
Alle Einzelheiten zur Transaktion werden in einer Informationsbroschüre des
Managements von Robex (die?Robex-Broschüre") erläutert, die den Robex-
Aktionären vor der voraussichtlich im Dezember 2025 stattfindenden Robex-
Versammlung zugestellt wird.
Kopien der Robex-Broschüre sowie der Vereinbarung sind im Profil von Robex auf
SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar.
Die Aktionäre von PDI und Robex müssen derzeit keine Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Transaktion ergreifen.
ABSTIMMUNGSUNTERSTÜTZUNGSVEREINBARUNGEN
Zwei der größten Aktionäre von Robex, Cohen Group und Eglinton Mining, die
zusammen etwa 25,2 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien
halten, haben separate Abstimmungsunterstützungsvereinbarungen mit PDI
geschlossen. Sie haben sich verpflichtet, bei der Robex-Versammlung mit ihren
Robex-Aktien für die Transaktion zu stimmen.
Darüber hinaus haben alle Direktoren und bestimmte Mitglieder der
Geschäftsleitung von Robex, die zusammen rund 0,3 % der ausgegebenen und im
Umlauf befindlichen Robex-Aktien halten, Abstimmungsunterstützungsvereinbarungen
mit PDI unterzeichnet und sich verpflichtet, bei der Robex-Versammlung mit ihren
Robex-Aktien für die Transaktion zu stimmen.
EMPFEHLUNGEN DES VERWALTUNGSRATS
Nach Beratung mit externen Finanz- und Rechtsberatern hat der Verwaltungsrat von
PDI (der?PDI-Verwaltungsrat") die Transaktion einstimmig genehmigt.
Robex hat einen Sonderausschuss unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder (der
?Robex-Sonderausschuss") eingesetzt, um die Transaktion zu prüfen und dem
Verwaltungsrat von Robex (?Robex-Verwaltungsrat") eine Empfehlung abzugeben. Auf
Basis der einstimmigen Empfehlung des Robex-Sonderausschusses und nach Beratung
mit externen Finanz- und Rechtsberatern hat der Robex-Verwaltungsrat die
Transaktion ebenfalls einstimmig genehmigt. Er stellte fest, dass die
Transaktion im besten Interesse von Robex liegt und dass die den Robex-
Aktionären im Rahmen der Transaktion gewährte Gegenleistung finanziell fair ist.
Der Robex-Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären einstimmig, bei der Robex-
Versammlung für die Genehmigung der Transaktion zu stimmen.
FAIRNESS-GUTACHTEN
Canaccord Genuity Corp. hat dem Robex-Verwaltungsrat ein Fairness-Gutachten
vorgelegt, und Cormark Securities Inc. hat dem Robex-Sonderausschuss ein
weiteres Fairness-Gutachten vorgelegt (die?Fairness-Gutachten"). Auf Basis der
dort dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte werden die den Robex-
Aktionären im Rahmen der Transaktion gewährten Gegenleistungen als finanziell
fair bewertet.
ROBEX SPROTT-KREDITVEREINBARUNG
Robex hat im Rahmen seiner syndizierte Fazilitätsvereinbarung die formelle
Zustimmung des Kreditgebers für die Fusion mit PDI erhalten.
Die syndizierte Fazilitätsvereinbarung bleibt weiterhin in Kraft und unterstützt
die Bauaktivitäten im Kiniero-Goldprojekt.
BERATER
PDI hat BMO Capital Markets und SCP Resource Finance LP als Finanzberater,
Fasken Martineau DuMoulin LLP als kanadischen Rechtsberater und Herbert Smith
Freehills Kramer als australischen Rechtsberater beauftragt. GenCap Mining
Advisory wurde als Finanzberater des PDI-Verwaltungsrats beauftragt.
Robex hat Canaccord Genuity als Finanzberater, Peloton Legal Pty Ltd als
australischen Rechtsberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP als kanadischen
Rechtsberater beauftragt, wobei Simmons & Simmons LLP Unterstützung in lokalen
Angelegenheiten und Crux Law Pty Ltd in Fragen der Fremdfinanzierung leistet.
Cormark Securities Inc. wurde als Finanzberater des Robex-Sonderausschusses
beauftragt.
DETAILS ZUM WEBCAST
PDI und Robex werden gemeinsam zwei Webcasts für Investoren und Analysten
veranstalten, um die Transaktion zu erläutern. Investoren und Analysten, die
Fragen stellen möchten, werden gebeten, an den Webcasts teilzunehmen und ihre
Fragen über die Q&A-Funktion einzureichen. Die Termine und Links für die
Webcasts lauten wie folgt:
+------------------+------------------+------------------+---------------------+
|Aus AEDT |UK BST |Nordamer. EDT |Link |
+------------------+------------------+------------------+---------------------+
| | | |https://us06web.zoom.|
| | | |us/webinar/register/W|
| | | |N_B0mWub6JRBGK_NsxODM|
|11:00 Uhr, 6. Okt.|01:00 Uhr, 6. Okt.|20:00 Uhr, 5. Okt.|qiQ |
+------------------+------------------+------------------+---------------------+
| | | |https://us06web.zoom.|
| | | |us/webinar/register/W|
| | | |N_xtuMe7cUQGqHcb2ll1j|
|23:00 Uhr, 6. Okt.|13:00 Uhr, 6. Okt.|08:00 Uhr, 6. Okt.|4jQ |
+------------------+------------------+------------------+---------------------+
Die Webcasts werden so bald wie möglich nach der Veranstaltung zur Wiedergabe
sowohl auf der Website von PDI (predictivediscovery.com) als auch auf der
Website von Robex (robexgold.com) veröffentlicht.
Diese gemeinsame ASX-Mitteilung wurde vom PDI-Verwaltungsrat und vom Robex-
Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
PDI-Anlegeranfragen Medienanfragen (Großbritannien/weltweit)
Andrew Pardey Bobby Morse / Louise Mason-Rutherford
Managing Director & CEO Burson Buchanan
E-Mail: predictive@buchanancomms.co.uk
Telefon: +44 (0)7802 875227 / +44 (0)7850 593445
Robex-Anlegeranfragen Medienanfragen (Australien)
Matthew Wilcox Sam Macpherson / John Gardner
Managing Director & CEO VECTOR Advisors
E-Mail: smacpherson@vectoradvisors.au /
jgardner@vectoradvisors.au
Telefon: +61 401 392 925 / +61 413 355 997
ÜBER PREDICTIVE DISCOVERY LIMITED
PDI ist ein australisches Goldunternehmen, das an der ASX notiert ist und seinen
Hauptsitz in Perth, Australien, hat. Das Flaggschiffprojekt von PDI ist das
Bankan-Projekt in Guinea.
ÜBER ROBEX RESOURCES INC.
Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture
Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada,
hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in
Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.
WICHTIGE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist eine gemeinsame Veröffentlichung von PDI und Robex, die auf
den ihnen zum Zeitpunkt der Erstellung vorliegenden Informationen basiert. Es
wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung
hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in
dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen
abgegeben.
Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder PDI noch Robex noch ihre jeweiligen
Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter, Vertreter oder Berater eine Haftung,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Haftung wegen Fahrlässigkeit oder
sonstigen Verschuldens, für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser
Mitteilung, ihres Inhalts oder im Zusammenhang mit ihr ergeben.
Diese Mitteilung enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Anleger
für eine fundierte Beurteilung der Transaktion und ihrer Auswirkungen auf PDI
und Robex benötigen. Diese Mitteilung sollte in Verbindung mit der von PDI und
Robex gemeinsam erstellten Präsentation gelesen werden, die am oder um das Datum
dieser Mitteilung an die ASX veröffentlicht wurde und auf der Website von PDI
(predictivediscovery.com) und der Website von Robex (robexgold.com) verfügbar
ist.
Kein Angebot
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung
zum Erwerb, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, und weder sie noch
ihr Inhalt bilden die Grundlage für einen Vertrag oder eine sonstige
Verpflichtung. Diese Mitteilung wurde zur Veröffentlichung in Australien und
Kanada erstellt und darf nicht an US-Nachrichtenagenturen weitergegeben oder in
den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Die in dieser
Mitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 (das?U.S. Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es
handelt sich um Transaktionen, die gemäß dem U.S. Securities Act registriert
oder von der Registrierungspflicht ausgenommen sind bzw. nicht darunterfallen,
einschließlich der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann
zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Finanzprognosen (zusammenfassend
?zukunftsgerichtete Informationen") enthalten. Dazu gehören Aussagen über die
Absichten von PDI und Robex oder die Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen
der Führungskräfte und Directors von PDI und Robex hinsichtlich des kombinierten
Unternehmens nach Abschluss der Transaktion. Die tatsächlichen Ergebnisse und
Folgen der Transaktion und des kombinierten Unternehmens können erheblich von
den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen Beträgen abweichen.
Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen zu folgenden
Themen enthalten: Zukunftsaussichten und erwartete Ereignisse, wie z. B. der
Abschluss und der Zeitpunkt der Transaktion; die Erwartung, dass die PDI-Aktien
an der ASX und der TSX-V doppelt notiert werden; die strategische Vision für das
kombinierte Unternehmen nach Abschluss der Transaktion und Erwartungen
hinsichtlich des Explorations- und Entwicklungspotenzials; die Risikominderung
der Entwicklungsfinanzierung für das Bankan-Projekt durch die Nutzung der
Cashflows aus dem Kiniero-Projekt; die potenzielle Neubewertung des Aktienkurses
und das Kapitalmarktprofil des kombinierten Unternehmens auf der Grundlage
seiner Größe und seines Multi-Asset-Charakters; die Produktionskapazitäten und
die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des kombinierten Unternehmens
nach Abschluss der Transaktion, einschließlich der Investitionsrenditen;
Cashflows; Aktienkursentwicklung; Produktions- und Kostenprognosen; die
potenzielle Bewertung des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der
Transaktion; die Genauigkeit der Pro-forma-Finanzlage und des Ausblicks des
kombinierten Unternehmens nach Abschluss der Transaktion; die Erfüllung der
aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion; die voraussichtliche Einreichung
von Unterlagen bei SEDAR+; die Erlangung der erforderlichen Genehmigungen der
Börse, des Gerichts und der Aktionäre; den Erfolg von PDI und Robex bei der
Zusammenlegung ihrer Geschäftstätigkeiten nach Abschluss der Transaktion; die
Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Entwicklung und des Cashflows des
Bankan-Projekts und des Kiniero-Projekts; die Erwartungen hinsichtlich der
Produktionskapazitäten und des Cashflows des Nampala-Projekts; die Erwartungen
hinsichtlich der Mineralressourcen; die Fähigkeit, Finanzmittel zu beschaffen;
die voraussichtliche Ausübung von Warrants und Optionen; die Möglichkeit der
Aufnahme in bestimmte Finanzmarktindizes; das Potenzial des kombinierten
Unternehmens, die Branchenziele, das öffentliche Erscheinungsbild und die
Erwartungen zu erreichen; sowie zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen
und Vorhersagen und der damit verbundene Zeitplan.
Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich
auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die
möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten
werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete
Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie?werden",
?schaffen",?verbessern",?potenziell",?erwarten",?Aufwärtspotenzial",
?Wachstum",?schätzen",?voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und
Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse eintreten?können",?könnten" oder?sollten". Auch
die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf
zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl PDI und Robex der Auffassung sind,
dass die in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen
angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Informationen
gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich diese
Erwartungen tatsächlich erfüllen. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren
auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren Daten sowie auf den
Einschätzungen und Annahmen der Führungskräfte und Directors von PDI und Robex
nach bestem Wissen und Gewissen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Sie
unterliegen jedoch Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Informationen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen.
Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten eine Reihe von Risiken und
Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang
mit dem Abschluss des Arrangement-Plans, Änderungen der Rohstoffpreise,
Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, ebenso wie
steigende Kosten und die Nachfrage nach Produktionsmitteln. Hinzu kommen der
spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der
Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen
und Zulassungen, sowie mögliche Rückgänge bei Mengen oder Gehalten der Reserven.
Weitere Risiken betreffen politische und soziale Faktoren (unter anderem in
Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika insgesamt), Änderungen der
rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen PDI und Robex
derzeit oder künftig tätig sind, sowie Umweltbedingungen, einschließlich
extremer Wetterereignisse. Auch Herausforderungen bei der Rekrutierung und
Bindung von Personal, arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen,
Rechtsstreitigkeiten und andere betriebliche Risiken können sich auf die
zukünftige Entwicklung auswirken. Darüber hinaus verweisen PDI und Robex auf die
im Abschnitt?Risikofaktoren" ihres jeweiligen zuletzt eingereichten
Jahresberichts beschriebenen Risiken - für Robex im Jahresberichtsformular, das
auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar ist, und für PDI im Jahresbericht vom
17. Oktober 2024, abrufbar unter www.predictivediscovery.com. Zukunftsgerichtete
Informationen sollen den Lesern ein besseres Verständnis der zum jeweiligen
Zeitpunkt bestehenden Einschätzungen von PDI und Robex in Bezug auf zukünftige
Ereignisse vermitteln und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen PDI und
Robex keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen oder durch
Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder
öffentlich zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder andere Faktoren, die sich auf die
zukunftsgerichteten Informationen auswirken könnten, widerzuspiegeln. Sollten
PDI oder Robex zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, darf daraus nicht
geschlossen werden, dass eines der beiden Unternehmen künftig weitere
Aktualisierungen zu diesen oder anderen zukunftsgerichteten Informationen
vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.
Soweit die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen
?zukunftsorientierte Finanzinformationen" oder?Finanzprognosen" im Sinne der
kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, werden diese ausschließlich
bereitgestellt, um die jeweiligen internen Erwartungen und Prognosen von PDI und
Robex zu veranschaulichen und den Lesern ein besseres Verständnis der erwarteten
Finanzergebnisse zu ermöglichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese
Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind und dass sie
sich nicht in unangemessener Weise darauf verlassen sollten. Zukunftsorientierte
Finanzinformationen und Finanzprognosen beruhen - wie alle zukunftsgerichteten
Informationen - auf den oben beschriebenen Annahmen und unterliegen denselben
Risiken und Unsicherheiten.
JORC-CODE UND CIM-DEFINITIONSSTANDARDS
Der Begriff?Erzreserve" (Ore Reserve), wie er im Australasian Code for
Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves festgelegt
ist (dem sogenannten?JORC-Code"), der vom Joint Ore Reserves Committee des
Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of
Geoscientists und des Minerals Council of Australia herausgegeben wird,
entspricht dem Begriff?Mineralreserve" (Mineral Reserve) gemäß den vom Canadian
Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum am 19. Mai 2014 verabschiedeten
CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves (den
sogenannten?CIM-Definitionsstandards"). Die Begriffe?abgeleitete
Mineralressourcen" (Inferred Mineral Resources),?angezeigte Mineralressourcen"
(Indicated Mineral Resources) und?gemessene Mineralressourcen" (Measured
Mineral Resources) haben im JORC-Code und in den CIM-Definitionsstandards
dieselbe Bedeutung. Ebenso entsprechen?nachgewiesene Mineralreserven" (Proved
Mineral Reserves) gemäß dem JORC-Code den?nachgewiesenen Mineralreserven"
(Proven Mineral Reserves) gemäß den CIM-Definitionsstandards, und
?wahrscheinliche Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß dem JORC-
Code den?wahrscheinlichen Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß
den CIM-Definitionsstandards. Der JORC-Code gilt als ein gemäß NI 43-101
anerkannter ausländischer Standard.
SCHÄTZUNGEN DER MINERALRESSOURCEN UND ERZRESERVEN SOWIE PRODUKTIONSZIELE
Diese Mitteilung bezieht sich auf die kombinierten Schätzungen der
Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex, die sich auf etwa 9,5 Mio.
Unzen Gold bzw. etwa 4,5 Mio. Unzen Gold belaufen. Weitere Informationen zu den
jeweiligen Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex
sind nachstehend aufgeführt.
PDI
Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen
Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte NEB und BC wurden am 7.
August 2023 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel?Bankan-Mineralressourcen
steigen auf 5,38 Mio. Unzen" (Bankan Mineral Resource Increases to 5.38Moz)
veröffentlicht. Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte Fouwagbe und
Sounsoun wurden am 23. April 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel
?Erste Mineralressourcen-Schätzung für Argo über 153.000 Unzen" (Maiden Argo
Mineral Resource Estimate of 153koz) an die ASX übermittelt. Die Erzreserven-
Schätzung für das Bankan-Projekt wurde am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von
PDI mit dem Titel?Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics" (Bankan
DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit) an die ASX übermittelt.
PDI bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die
Mineralressourcen- oder Erzreserven-Schätzungen wesentlich beeinflussen würden,
und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den
Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen in den jeweiligen
Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und sich nicht
wesentlich geändert haben. PDI beabsichtigt, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt
gegebenen Widerrufe für Argo (und Bokoro) gemäß dem Bergbaugesetz Berufung
einzulegen. Die abgeleiteten Mineralressourcen in Argo machen lediglich 2,8 %
der gesamten Mineralressourcen von PDI aus.
Produktionsziele
Die Produktionsziele und die prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf
das Bankan-Projekt wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem
Titel?Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS
Confirms Outstanding Project Economics) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt,
dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus
abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in der vorherigen Mitteilung
zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
Robex
Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen
Die Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen für das Kiniero-Projekt von
Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel
?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to
Kiniero Gold Project Technical Report) an die ASX übermittelt. Die Schätzungen
für das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai
2025 mit dem Titel?Ersatzprospekt" (Replacement Prospectus) veröffentlicht.
Robex bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die
in den jeweiligen Marktmitteilungen enthaltenen Schätzungen der
Mineralressourcen oder Erzreserven wesentlich beeinflussen würden, und dass alle
wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen in
den Mitteilungen basieren, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich
geändert haben.
Produktionsziele
Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das
Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von
Robex mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt"
an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt
wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel
?Ersatzprospekt" veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen
Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten
Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen,
weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
NATIONAL INSTRUMENT 43-101
Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation,
die sich auf Robex beziehen, wurden von Herrn Jeames McKibben, einem Chartered
Professional Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy und
Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und genehmigt. Herr
McKibben gilt als?qualifizierter Sachverständiger" gemäß NI 43-101.
Leser werden auf den technischen Bericht zum Nampala-Projekt mit dem Titel
?Unabhängiger technischer Bericht über die Lizenzen Nampala, Mininko, Gladie und
Kamasso sowie eine Mineralressourcen- und -reserven-Schätzung für die Goldmine
Nampala, Mali, Westafrika" (Independent Technical Report on the Nampala,
Mininko, Gladie and Kamasso Permits and a Mineral Resource and Reserve Estimate
of the Nampala Gold Mine, Mali, West Africa) mit Gültigkeit zum 30. September
2024 (der?Technische Bericht zu Nampala") verwiesen. Ebenso auf den geänderten
und neu gefassten technischen Bericht zum Kiniero-Projekt mit dem Titel
?Technischer Bericht, Kiniero-Goldprojekt, Guinea (geändert)" (Technical Report,
Kiniero Gold Project, Guinea (Amended)) mit Gültigkeitsdatum 6. Dezember 2024,
geändert und neu gefasst am 12. Juni 2025 (der?Technische Bericht zu Kiniero").
Beide Berichte wurden gemäß NI 43-101 erstellt und sind im Profil von Robex auf
SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.
Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung.
PDI ORE RESERVE AND MINERAL RESOURCE STATEMENT
Bankan Ore Reserve Statement(13,14)
-------------------------------------------------------------------------------
Deposit Tonnage Gold Grade Contained
Mining Method Classification (Mt) (g/t Au) (Koz Au)
-------------------------------------------------------------------------------
Open Pit Probable 40.2 1.36 1,751
Underground Probable 7.9 3.95 1,002
NEB Total 48.1 1.78 2,753
Open Pit Probable 3.5 1.78 200
BC Open Pit Total 3.5 1.78 200
Total Open Pit 43.7 1.39 1,951
Total Underground 7.9 3.95 1,002
Total Bankan Project 51.6 1.78 2,953
-------------------------------------------------------------------------------
Bankan Mineral Resource Estimate(15,16)
---------------------------------------------------------------------------
Deposit Tonnage Gold Grade Contained
Classification (Mt) (g/t Au) (Koz Au)
---------------------------------------------------------------------------
Indicated 78.4 1.55 3,900
Inferred 3.1 0.91 92
NEB Open Pit Total 81.4 1.53 3,993
NEB Underground Inferred 6.8 4.07 896
NEB Total 88.3 1.72 4,888
Indicated 5.3 1.42 244
BC Open Pit Inferred 6.9 1.09 243
BC Total 12.2 1.24 487
NEB Area Total 100.5 1.66 5,376
Fouwagbe Inferred 2.2 1.68 119
Sounsoun Inferred 0.9 1.19 34
Argo Area Total 3.1 1.54 153
Total Bankan Project 103.6 1.66 5,528
---------------------------------------------------------------------------
ROBEX MINERAL RESERVE AND RESOURCE STATEMENT
Kiniero Mineral Reserve and Resource Statement(17,18)
--------------------------------------------------------------
Deposit Tonnage Gold Grade Contained
(Mt) (g/t Au) (Moz Au)
--------------------------------------------------------------
Probable
Jean 4.2 1.53 0.20
SGA 5.1 1.52 0.25
SGD 3.4 1.34 0.14
Sabali South 7.4 0.89 0.21
Sabali North and Central 1.5 0.96 0.05
Mansounia 17.7 0.81 0.46
Stockpiles 6.3 0.48 0.10
Total 45.5 0.97 1.41
Indicated
SGA 12.1 1.46 0.57
Jean 4.7 1.69 0.26
Sabali North and Central 3.7 1.21 0.14
Sabali South 11.1 0.91 0.32
West Balan 3.0 1.45 0.14
Banfara 0.9 1.00 0.03
Mansounia Central 24.0 0.78 0.60
Stockpiles 11.6 0.37 0.14
Total 71.2 0.96 2.20
Inferred
SGA 10.6 1.43 0.49
Jean 2.2 1.47 0.1
Sabali North and Central 0.7 1.39 0.03
Sabali South 2.7 1.01 0.09
West Balan 2.0 1.27 0.08
Banfara 0.7 1.45 0.03
Mansounia Central 26.3 0.82 0.7
Stockpiles 0.2 1.31 0.01
Total 45.3 1.05 1.53
--------------------------------------------------------------
Nampala Mineral Reserve and Resource Statement(19,20)
-----------------------------------------------------
Weathering Type Tonnage Gold Grade Contained
(Mt) (g/t Au) (Koz Au)
-----------------------------------------------------
Probable
Oxide 3.3 0.90 94.6
Transition 0.8 1.06 26.4
Total 4.0 0.93 121.0
Indicated
Oxide 5.9 0.84 158.3
Transition 2.1 1.13 76.0
Fresh 0.1 3.00 9.4
Total 8.0 0.94 243.7
Inferred
Oxide 0.3 0.79 8.1
Transition 0.2 1.62 8.5
Fresh 0.01 2.53 0.4
Total 0.6 0.95 17.0
-----------------------------------------------------
_______________________
(1)Die Produktion für das Kalenderjahr 2029 basiert auf der geschätzten
Produktion des Bankan-Projekts für 2029 von 272.000 Unzen Gold (unter der
Annahme, dass die erste Produktion im April 2028 beginnt), wie in der
endgültigen Machbarkeitsstudie für das Bankan-Projekt angegeben (veröffentlicht
von Predictive an die ASX am 25. Juni 2025 in der Mitteilung?Bankan DFS
bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS Confirms
Outstanding Project Economics)). Zudem basiert sie auf der geschätzten
Produktion des Kiniero-Projekts für 2029 von 155.000 Unzen Gold, wie in der
aktualisierten Machbarkeitsstudie für das Kiniero-Projekt angegeben
(veröffentlicht von Robex an die ASX am 22. August 2025 in der Mitteilung
?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to
Kiniero Gold Project Technical Report)).
(2)Die Pro-forma-Mineralressourcen-Schätzung basiert auf den aggregierten
Mineralressourcen-Schätzungen (gerundet) von: (i) PDI, wie in den Mitteilungen
an die ASX mit den Titeln?Bankan-Mineralressourcen steigen auf 5,38 Mio. Unzen"
(Bankan Mineral Resource Increases to 5.38Moz) vom 7. August 2023 (für NEB und
BC) und?Erste Mineralressourcen-Schätzung für Argo von 153.000 Unzen" vom 23.
April 2025 (für Fouwagbe und Sounsoun) veröffentlicht; und (ii) Robex, wie in
den ASX-Mitteilungen mit den Titeln?Änderung des technischen Berichts zum
Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom
22. August 2025 (für das Kiniero-Projekt) und?Ersatzprospekt" (Replacement
Prospectus) vom 6. Mai 2025 (für das Nampala-Projekt), wie im Technischen
Bericht zu Kiniero (wie unten definiert) und im Technischen Bericht zu Nampala
(wie unten definiert) dargelegt. Die Pro-forma-Mineralressourcen-Schätzung
umfasst 6,6 Mio. Unzen an gemessenen und angezeigten Mineralressourcen sowie
2,9 Mio. Unzen an abgeleiteten Mineralressourcen. Die Mineralressourcen
schließen auch die Erzreserven ein. Die detaillierten Mineralressourcen-
Schätzungen von PDI und Robex sind auf den Seiten 9 bis 13 zu finden.
(3)Der Begriff?Erzreserve" gemäß JORC-Code entspricht dem Begriff
?Mineralreserve" gemäß den CIM-Definitionsstandards. Weitere Informationen
hierzu finden sich auf den Seiten 9 und 10.
(4)Pro-forma-Erzreserven-Schätzung basierend auf den aggregierten Erzreserven-
Schätzungen (gerundet): (i) von PDI, wie in der Mitteilung mit dem Titel?Bankan
DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS Confirms
Outstanding Project Economics) vom 25. Juni 2025 an die ASX veröffentlicht; und
(ii) von Robex, wie in den ASX-Mitteilungen mit den Titeln?Änderung des
technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project
Technical Report) vom 22. August 2025 (für das Kiniero-Projekt) und
?Ersatzprospekt" (Replacement Prospectus) vom 6. Mai 2025 (für das Nampala-
Projekt) veröffentlicht und wie im Technischen Bericht zu Kiniero und im
Technischen Bericht zu Nampala dargelegt. Siehe Seiten 9, 10, 11, 12 und 13
bezüglich der individuellen Erzreserven-Schätzungen von PDI und Robex.
(5) Siehe Robex-Mitteilung?Robex gibt vorzeitige Fälligkeit des Ablaufdatums
von Warrants bekannt" (Robex Announces Acceleration of Warrant Expiry Date) vom
18. September 2025.
(6) Basierend auf dem Schlusskurs der PDI-Aktie von 0,44 AUD am 3. Oktober 2025
und einem Umtauschverhältnis von 8,667x. CAD:AUD-Wechselkurs von 1,084x
angewendet.
(7) Siehe PDI-Mitteilung?Bankan DFS bestätigt hervorragende
Projektwirtschaftlichkeit" vom 25. Juni 2025.
(8) Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum
Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom
22. August 2025 und den Kiniero Technical Report.
(9) Siehe Robex-Mitteilung?Management Diskussion & Analyse (30. Juni 2025)" vom
14. August 2025.
(10) Weitere Informationen finden Sie in Fußnote 1.
(11) Weitere Informationen finden Sie in Fußnote 2.
(12) Weitere Informationen finden Sie in Fußnote 4.
(13) Siehe PDI ASX-Mitteilung?Bankan DFS bestätigt hervorragende
Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics)
vom 25. Juni 2025.
(14) Cutoff-Gehalt: Tagebau 0,38-0,48 g/t Au, Untertagebau 2,0 g/t Au.
(15) Ressourcen-Cut-off: NEB Tagebau angezeigt & abgeleitet 0,5 g/t Au, NEB
Untertagebau abgeleitet 2,0 g/t Au, BC Tagebau angezeigt und abgeleitet 0,4 g/t
Au, Fouwagbe und Sounsoun abgeleitet 0,5 g/t Au.
(16) In Bezug auf die Lagerstätten Fouwagbe und Sounsoun (Argo-Genehmigung)
beabsichtigt PDI, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe von Argo
und Bokoro gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Siehe PDI ASX-
Veröffentlichung?Update zu den Explorationsgenehmigungen für Argo und Bokoro"
(Argo and Bokoro Exploration Permits Update) vom 28. Mai 2025.
(17)Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum
Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom
22. August 2025 und den Kiniero Technical Report.
(18) Cutoff-Gehalte für Ressourcen und Reserven (Ressourcen bei 2.200 USD/Unze,
Reserven bei 1.800 USD/Unze): SGA, Jean und Banfara: Laterit 0,3 g/t Au,
Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,4 g/t Au;
Sabali South: Laterit 0,3 g/t Au, Fleckenzone / Saprolit / Unterer Saprolit
(Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; Sabali Nord
und Zentral: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang)
0,6 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; West Balan: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid)
0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,5 g/t Au. Als
Mineralressourcen gemeldete Halden wurden auf solche Halden beschränkt, die für
die gesamte Halde einen Durchschnittsgehalt von > 0,3 g/t Au aufweisen; es wurde
keine Selektivität angenommen.
(19)Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Ersatzprospekt" (Replacement
Prospectus) vom 6. Mai 2025 sowie den Nampala Technical Report.
(20) Ressourcen-Cutoff-Gehalte (bei 2.200 USD/Unze): Laterit 0,35 g/t Au, Oxid
0,35 g/t Au, Übergang 0,43 g/t Au, Frisch 1,89 g/t Au. Cutoff-Gehalte der
Reserven (bei 1.800 USD/Unze): 0,4 g/t Au (Laterit, Fleckenzone, Saprolit und
Übergang).
Â°
Nachrichten zu Ressources Robex Inc
Analysen zu Ressources Robex Inc
Keine Analysen gefunden.