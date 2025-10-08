GNW-News: Predictive Discovery & Robex kündigen Zusammenschluss unter Gleichen an

^HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

* Schaffung des nächsten mittelgroßen Goldproduzenten in Westafrika durch den

Zusammenschluss zweier der größten, kosteneffizientesten und am weitesten

entwickelten Projekte des Kontinents.

* Gemeinsame Jahresproduktion soll bis 2029 über 400.000 Unzen

Gold(1) erreichen.

* Kombinierte Mineralressourcen von rund 9,5 Mio. Unzen

Gold(2), einschließlich Erzreserven(3) von etwa 4,5 Mio. Unzen Gold(4), mit

erheblichem Explorationspotenzial.

* Die Transaktion fördert das wirtschaftliche Wachstum in Guinea, stärkt die

lokale Arbeitskraft, verbessert kritische Infrastruktur und Dienstleistungen

und schafft langfristige Partnerschaften vor Ort.

* Die Entwicklung des Bankan-Projekts (das?Bankan-Projekt") von PDI wird

deutlich abgesichert, indem Cashflows aus Robex' Kiniero-Projekt (das

?Kiniero-Projekt") sowie die fortlaufende Ausübung der aktuell werthaltigen

Warrants und Optionen von Robex genutzt werden.

* Das kombinierte Führungsteam - unter der Leitung von Andrew Pardey als Non-

Executive Chairman und Matthew Wilcox als CEO und Managing Director -

verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und umfassende Erfahrung in

der Entwicklung und dem Betrieb von Minen in der Region.

* Entstehung eines Tier-1-Mining-Hubs in Guinea, gestützt auf die

geographische Nähe der Projekte Bankan von PDI und Kiniero von Robex, die

nur 30 km voneinander entfernt liegen.

* Größere Unternehmensgröße, ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio und

eine geplante Doppelnotierung stärken das Kapitalmarktprofil des

kombinierten Unternehmens und schaffen Potenzial für eine Neubewertung der

Aktie.

* Sämtliche Direktoren und bestimmte leitende Führungskräfte von Robex sowie

zwei der größten Aktionäre - die zusammen rund 25,5 % der ausstehenden

Robex-Stammaktien (?Robex-Aktien") halten - haben Stimmrechtsvereinbarungen

mit PDI (siehe unten) abgeschlossen.

PERTH, Australien, und QUÉBEC, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive

Discovery Limited (?PDI") (ASX: PDI) und Robex Resources Inc. (?Robex") (TSX-V:

RBX, ASX: RXR) geben bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über einen

Zusammenschluss unter Gleichen geschlossen haben. Im Rahmen dieser Transaktion

(die?Transaktion") wird PDI sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen

Robex-Aktien im Wege eines gesetzlichen Arrangement-Plans gemäß dem Business

Corporations Act (Québec) erwerben. Nach Abschluss der Transaktion ist das

kombinierte Unternehmen weiterhin an der Australian Securities Exchange (?ASX")

notiert und wird zusätzlich die Notierung der PDI-Stammaktien (?PDI-Aktien") an

der TSX Venture Exchange (?TSX-V") beantragen.

EINZELHEITEN DER TRANSAKTION

PDI und Robex haben am 5. Oktober 2025 eine endgültige Arrangement-Vereinbarung

(die?Vereinbarung") geschlossen, wonach PDI alle ausgegebenen und im Umlauf

befindlichen Robex-Aktien im Wege eines gesetzlichen Arrangement-Plans (Plan für

eine Übereinkunft) gemäß dem Business Corporations Act (Québec) (der

?Arrangement-Plan") indirekt erwerben wird.

Gemäß dem Arrangement-Plan und den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Robex-

Aktionäre 8,667 PDI-Aktien für jede Robex-Aktie (das?Umtauschverhältnis"), die

sie unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion (dem

?Zeitpunkt des Inkrafttretens") halten.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion erwartet PDI die Ausgabe von

insgesamt rund 2.115 Mrd. PDI-Aktien an Robex-Aktionäre, basierend auf der

Anzahl an Robex-Aktien, die sich zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe in Umlauf

befinden. Darüber hinaus kann PDI bis zu rund 497 Mio. zusätzliche PDI-Aktien

ausgeben, vorbehaltlich der Umwandlung von Robex-Wandelanleihen in Robex-Aktien

vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens - darunter bis zu 281 Mio. PDI-Aktien aus

der Umwandlung von 32,38 Millionen Warrants von Robex mit einem Ausübungspreis

von 2,55 CAD pro Warrant, deren Verfallsdatum kürzlich auf den 18. Oktober 2025

vorverlegt wurde.(5)

Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden PDI-Aktionäre und die

ehemaligen Robex-Aktionäre auf vollständig verwässerter In-the-Money-Basis

jeweils etwa 51 % bzw. 49 % des kombinierten Unternehmens halten. Die implizite

Marktkapitalisierung des kombinierten Unternehmens wird auf vollständig

verwässerter In-the-Money-Basis auf rund 2,35 Milliarden AUD (2,17 Milliarden

CAD) geschätzt.(6)

Gemäß dem Arrangement-Plan und der Vereinbarung bleiben alle Wandelanleihen von

Robex, einschließlich der ausstehenden Warrants, Optionen und sonstigen

Anreizwertpapiere, die nicht vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ausgeübt

werden, weiterhin bestehen. Nach diesem Zeitpunkt können sie gemäß ihren

Bedingungen in PDI-Aktien umgewandelt werden, wobei die Anzahl der PDI-Aktien

sowie der Ausübungspreis pro Aktie auf Grundlage des Umtauschverhältnisses

angepasst werden.

Das kombinierte Unternehmen wird von einem gemeinsamen Vorstand und

Managementteam aus erfahrenen Führungskräften aus Bergbau und Wirtschaft

geleitet, die ihre jeweiligen Stärken und Kompetenzen einbringen. Der Abschluss

der Transaktion wird für Dezember 2025 oder Anfang 2026 erwartet.

PDI und Robex veranstalten heute zwei gemeinsame Webcasts, zu denen Investoren

und Analysten über die in dieser Mitteilung angegebenen Links eingeladen sind.

STRATEGISCHE GRÜNDE FÜR DIE TRANSAKTION

Das wichtigste Asset von PDI ist das Bankan-Projekt in Guinea, das eine

geschätzte durchschnittliche Jahresproduktion von rund 250.000 Unzen Gold über

einen Zeitraum von 12 Jahren aufweist(7) und sich derzeit auf eine endgültige

Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) zubewegt, die für das

zweite Quartal 2026 vorgesehen ist. Robex errichtet derzeit das Kiniero-Projekt

in Guinea, das planmäßig im Dezember 2025 die erste Goldproduktion erreichen

soll und über einen Zeitraum von neun Jahren eine durchschnittliche

Jahresproduktion von rund 139.000 Unzen erwarten lässt.(8) Darüber hinaus

betreibt Robex die Goldmine Nampala (?Nampala-Projekt") in Mali, die im Jahr

2025 voraussichtlich 46.000 bis 47.000 Unzen produzieren wird.(9)

Zu den wesentlichen strategischen, finanziellen und operativen Vorteilen des

kombinierten Unternehmens gehören:

* Möglichkeit, einer der führenden Goldproduzenten Westafrikas zu

werden: Zusammenschluss zweier der potenziell größten, kosteneffizientesten

und fortgeschrittensten Goldprojekte der Region. Dadurch entstehen größere

operative Schlagkraft, verbesserter Kapitalzugang, höhere strategische

Relevanz und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit. Das kombinierte Unternehmen

wird bis 2029 voraussichtlich eine Jahresproduktion von über 400.000 Unzen

Gold(10), kombinierte Mineralressourcen von rund 9,5 Mio. Unzen Gold(11) und

kombinierte Erzreserven von etwa 4,5 Mio. Unzen Gold(12) erreichen.

* Finanzielle Flexibilität durch Nutzung der Cashflows von Robex zur

Entwicklung des Bankan-Projekts: Es wird erwartet, dass aus dem Kiniero-

Projekt und der fortlaufenden Ausübung von werthaltigen Warrants und

Optionen erhebliche Cashflows generiert werden, die zur Entwicklung des

Bankan-Projekts beitragen können.

* Erfahrenes Management und bewährte Führung für nachhaltige

Wertschöpfung: Das gestärkte Führungsteam verfügt über eine nachweisliche

Erfolgsbilanz in der Region sowie komplementäre Kompetenzen in der

Entwicklung und im Betrieb von Minen in Westafrika. Darüber hinaus bringt es

umfassende Erfahrung aus doppelt börsennotierten und großen

Bergbauunternehmen in Afrika mit. Das erfahrene Robex-Entwicklungsteam wird

nach Abschluss des Kiniero-Baus unmittelbar die Entwicklung des Bankan-

Projekts übernehmen, die gewonnenen Erkenntnisse dabei einsetzen und den

Einsatz der Arbeitskräfte optimieren.

* Hohes Potenzial für Wertsteigerung: Die geographische Nähe des Bankan-

Projekts zum Kiniero-Projekt schafft einen erstklassigen Mining-Hub mit

erheblichem Potenzial für beträchtliche Synergien, koordinierte

Entwicklungs- und Betriebsstrategien, gemeinsame Explorationsansätze und

eine effizientere Nutzung nationaler Ressourcen.

* Gestärkte Kapitalmarktpräsenz: Durch größeren Unternehmensumfang, eine

diversifizierte Multi-Asset-Struktur und die potenzielle Aufnahme in den ASX

200 Index sowie den VanEck Junior Gold Miners Index (?GDXJ") gewinnt das

Unternehmen an Sichtbarkeit und Attraktivität für Investoren und ist gut

positioniert für eine mögliche Neubewertung der Aktie.

Andrew Pardey, Chief Executive Officer und Managing Director von PDI,

kommentierte die jüngsten Entwicklungen wie folgt:?Durch die Zusammenführung

zweier der größten und fortschrittlichsten Golderschließungsprojekte Westafrikas

und die Nutzung der nachgewiesenen Erfolgsbilanz beider Managementteams in

Afrika schaffen wir ein Unternehmen, das Guinea in die Lage versetzt, sich zu

einem der fünf größten Goldproduzenten des Kontinents zu entwickeln. Das neue,

diversifizierte Unternehmen wird nicht nur das Risiko unseres

Flagschiffprojekts, des Bankan-Projekts, weiter reduzieren, sondern zugleich

nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre, die Gemeinden, in denen wir tätig sind,

und für Guinea insgesamt schaffen."

Matthew Wilcox, Chief Executive Officer und Managing Director von Robex,

ergänzte:?Dieser Zusammenschluss ist ein Meilenstein für beide Unternehmen und

bildet eine starke Plattform mit der Größe, den Vermögenswerten und den

Kompetenzen, um langfristig Wert zu schaffen. Als künftiger CEO und Managing

Director des kombinierten Unternehmens freue ich mich darauf, ein Team zu

leiten, das über umfassende operative Erfahrung, bewährte Entwicklungsexpertise

und ein gemeinsames Engagement für verantwortungsvolles Wachstum in Westafrika

verfügt. Ich blicke mit Zuversicht auf die erfolgreiche Inbetriebnahme des

Kiniero-Projekts und darauf, die Entwicklung des Bankan-Projekts zügig

voranzutreiben."

VERWALTUNGSRAT

Andrew Pardey, Chief Executive Officer und Managing Director von PDI, wird als

Non-Executive Chairman des kombinierten Unternehmens fungieren. Das

Managementteam des kombinierten Unternehmens wird von Matthew Wilcox als Chief

Executive Officer und Managing Director (Chief Executive Officer und Managing

Director von Robex) sowie von Alain William als Executive Director, Government

Relations and Legal (Chief Financial Officer von Robex) geleitet. Die nicht-

geschäftsführenden Direktoren des kombinierten Unternehmens sind Simon Jackson

(Lead Independent Director), Steven Michael, Alberto Lavandeira und Howard

Golden.

TRANSAKTION UND ARRANGEMENT-PLAN

Die Transaktion unterliegt der Erfüllung der für eine Transaktion dieser Art

üblichen Abschlussbedingungen, darunter die Genehmigung durch das Oberste

Gericht von Québec sowie die Zulassung durch die TSX Venture Exchange (TSX-V).

Zudem erfordert die Transaktion die Zustimmung von mindestens 66? % der Stimmen,

die von den Robex-Aktionären persönlich oder per Vollmacht auf einer

außerordentlichen Hauptversammlung der Robex-Aktionäre (die?Robex-Versammlung")

abgegeben werden. Sofern nach kanadischem Recht erforderlich, ist zusätzlich

eine einfache Mehrheit der Stimmen der Robex-Aktionäre erforderlich, wobei die

Stimmen von Personen, die gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of

Minority Security Holders in Special Transactions (Schutz von

Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen) ausgeschlossen sind, für diesen

Zweck nicht berücksichtigt werden. Eine Zustimmung der PDI-Aktionäre zur

Transaktion ist nicht erforderlich.

Die Vereinbarung enthält die für Transaktionen dieser Art üblichen Zusicherungen

und Gewährleistungen sowie Zwischenvereinbarungen zur Fortführung der

Geschäftstätigkeit von Robex und PDI bis zum Abschluss. Darüber hinaus umfasst

sie gegenseitige Schutzklauseln, darunter Fiduciary-Out-Bestimmungen,

Nichtabwerbevereinbarungen und das Recht, auf überlegene Angebote zu reagieren.

Die Vereinbarung sieht gegenseitige Kündigungsgebühren in Höhe von 37 Mio. AUD

vor, die von PDI oder Robex zu zahlen sind, falls die Vereinbarung unter

bestimmten Umständen beendet wird.

Die ASX hat PDI im Zusammenhang mit der Transaktion bestimmte Ausnahmen von den

ASX-Notierungsvorschriften gewährt. Einzelheiten dazu sind in einer gesonderten

Mitteilung enthalten, die PDI heute unter dem Titel?ASX Listing Rule Waivers

Granted in Relation to Robex Merger" (Ausnahmen von den ASX-

Notierungsvorschriften im Zusammenhang mit der Fusion mit Robex) veröffentlicht

hat.

Alle Einzelheiten zur Transaktion werden in einer Informationsbroschüre des

Managements von Robex (die?Robex-Broschüre") erläutert, die den Robex-

Aktionären vor der voraussichtlich im Dezember 2025 stattfindenden Robex-

Versammlung zugestellt wird.

Kopien der Robex-Broschüre sowie der Vereinbarung sind im Profil von Robex auf

SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar.

Die Aktionäre von PDI und Robex müssen derzeit keine Maßnahmen im Zusammenhang

mit der Transaktion ergreifen.

ABSTIMMUNGSUNTERSTÜTZUNGSVEREINBARUNGEN

Zwei der größten Aktionäre von Robex, Cohen Group und Eglinton Mining, die

zusammen etwa 25,2 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien

halten, haben separate Abstimmungsunterstützungsvereinbarungen mit PDI

geschlossen. Sie haben sich verpflichtet, bei der Robex-Versammlung mit ihren

Robex-Aktien für die Transaktion zu stimmen.

Darüber hinaus haben alle Direktoren und bestimmte Mitglieder der

Geschäftsleitung von Robex, die zusammen rund 0,3 % der ausgegebenen und im

Umlauf befindlichen Robex-Aktien halten, Abstimmungsunterstützungsvereinbarungen

mit PDI unterzeichnet und sich verpflichtet, bei der Robex-Versammlung mit ihren

Robex-Aktien für die Transaktion zu stimmen.

EMPFEHLUNGEN DES VERWALTUNGSRATS

Nach Beratung mit externen Finanz- und Rechtsberatern hat der Verwaltungsrat von

PDI (der?PDI-Verwaltungsrat") die Transaktion einstimmig genehmigt.

Robex hat einen Sonderausschuss unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder (der

?Robex-Sonderausschuss") eingesetzt, um die Transaktion zu prüfen und dem

Verwaltungsrat von Robex (?Robex-Verwaltungsrat") eine Empfehlung abzugeben. Auf

Basis der einstimmigen Empfehlung des Robex-Sonderausschusses und nach Beratung

mit externen Finanz- und Rechtsberatern hat der Robex-Verwaltungsrat die

Transaktion ebenfalls einstimmig genehmigt. Er stellte fest, dass die

Transaktion im besten Interesse von Robex liegt und dass die den Robex-

Aktionären im Rahmen der Transaktion gewährte Gegenleistung finanziell fair ist.

Der Robex-Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären einstimmig, bei der Robex-

Versammlung für die Genehmigung der Transaktion zu stimmen.

FAIRNESS-GUTACHTEN

Canaccord Genuity Corp. hat dem Robex-Verwaltungsrat ein Fairness-Gutachten

vorgelegt, und Cormark Securities Inc. hat dem Robex-Sonderausschuss ein

weiteres Fairness-Gutachten vorgelegt (die?Fairness-Gutachten"). Auf Basis der

dort dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte werden die den Robex-

Aktionären im Rahmen der Transaktion gewährten Gegenleistungen als finanziell

fair bewertet.

ROBEX SPROTT-KREDITVEREINBARUNG

Robex hat im Rahmen seiner syndizierte Fazilitätsvereinbarung die formelle

Zustimmung des Kreditgebers für die Fusion mit PDI erhalten.

Die syndizierte Fazilitätsvereinbarung bleibt weiterhin in Kraft und unterstützt

die Bauaktivitäten im Kiniero-Goldprojekt.

BERATER

PDI hat BMO Capital Markets und SCP Resource Finance LP als Finanzberater,

Fasken Martineau DuMoulin LLP als kanadischen Rechtsberater und Herbert Smith

Freehills Kramer als australischen Rechtsberater beauftragt. GenCap Mining

Advisory wurde als Finanzberater des PDI-Verwaltungsrats beauftragt.

Robex hat Canaccord Genuity als Finanzberater, Peloton Legal Pty Ltd als

australischen Rechtsberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP als kanadischen

Rechtsberater beauftragt, wobei Simmons & Simmons LLP Unterstützung in lokalen

Angelegenheiten und Crux Law Pty Ltd in Fragen der Fremdfinanzierung leistet.

Cormark Securities Inc. wurde als Finanzberater des Robex-Sonderausschusses

beauftragt.

DETAILS ZUM WEBCAST

PDI und Robex werden gemeinsam zwei Webcasts für Investoren und Analysten

veranstalten, um die Transaktion zu erläutern. Investoren und Analysten, die

Fragen stellen möchten, werden gebeten, an den Webcasts teilzunehmen und ihre

Fragen über die Q&A-Funktion einzureichen. Die Termine und Links für die

Webcasts lauten wie folgt:

+------------------+------------------+------------------+---------------------+

|Aus AEDT |UK BST |Nordamer. EDT |Link |

+------------------+------------------+------------------+---------------------+

| | | |https://us06web.zoom.|

| | | |us/webinar/register/W|

| | | |N_B0mWub6JRBGK_NsxODM|

|11:00 Uhr, 6. Okt.|01:00 Uhr, 6. Okt.|20:00 Uhr, 5. Okt.|qiQ |

+------------------+------------------+------------------+---------------------+

| | | |https://us06web.zoom.|

| | | |us/webinar/register/W|

| | | |N_xtuMe7cUQGqHcb2ll1j|

|23:00 Uhr, 6. Okt.|13:00 Uhr, 6. Okt.|08:00 Uhr, 6. Okt.|4jQ |

+------------------+------------------+------------------+---------------------+

Die Webcasts werden so bald wie möglich nach der Veranstaltung zur Wiedergabe

sowohl auf der Website von PDI (predictivediscovery.com) als auch auf der

Website von Robex (robexgold.com) veröffentlicht.

Diese gemeinsame ASX-Mitteilung wurde vom PDI-Verwaltungsrat und vom Robex-

Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

PDI-Anlegeranfragen Medienanfragen (Großbritannien/weltweit)

Andrew Pardey Bobby Morse / Louise Mason-Rutherford

Managing Director & CEO Burson Buchanan

E-Mail: predictive@buchanancomms.co.uk

Telefon: +44 (0)7802 875227 / +44 (0)7850 593445

Robex-Anlegeranfragen Medienanfragen (Australien)

Matthew Wilcox Sam Macpherson / John Gardner

Managing Director & CEO VECTOR Advisors

E-Mail: smacpherson@vectoradvisors.au /

jgardner@vectoradvisors.au

Telefon: +61 401 392 925 / +61 413 355 997

ÜBER PREDICTIVE DISCOVERY LIMITED

PDI ist ein australisches Goldunternehmen, das an der ASX notiert ist und seinen

Hauptsitz in Perth, Australien, hat. Das Flaggschiffprojekt von PDI ist das

Bankan-Projekt in Guinea.

ÜBER ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture

Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada,

hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in

Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.

WICHTIGE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist eine gemeinsame Veröffentlichung von PDI und Robex, die auf

den ihnen zum Zeitpunkt der Erstellung vorliegenden Informationen basiert. Es

wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung

hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen

abgegeben.

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder PDI noch Robex noch ihre jeweiligen

Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter, Vertreter oder Berater eine Haftung,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Haftung wegen Fahrlässigkeit oder

sonstigen Verschuldens, für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser

Mitteilung, ihres Inhalts oder im Zusammenhang mit ihr ergeben.

Diese Mitteilung enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Anleger

für eine fundierte Beurteilung der Transaktion und ihrer Auswirkungen auf PDI

und Robex benötigen. Diese Mitteilung sollte in Verbindung mit der von PDI und

Robex gemeinsam erstellten Präsentation gelesen werden, die am oder um das Datum

dieser Mitteilung an die ASX veröffentlicht wurde und auf der Website von PDI

(predictivediscovery.com) und der Website von Robex (robexgold.com) verfügbar

ist.

Kein Angebot

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung

zum Erwerb, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, und weder sie noch

ihr Inhalt bilden die Grundlage für einen Vertrag oder eine sonstige

Verpflichtung. Diese Mitteilung wurde zur Veröffentlichung in Australien und

Kanada erstellt und darf nicht an US-Nachrichtenagenturen weitergegeben oder in

den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Die in dieser

Mitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 (das?U.S. Securities Act") registriert und dürfen in

den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es

handelt sich um Transaktionen, die gemäß dem U.S. Securities Act registriert

oder von der Registrierungspflicht ausgenommen sind bzw. nicht darunterfallen,

einschließlich der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann

zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Finanzprognosen (zusammenfassend

?zukunftsgerichtete Informationen") enthalten. Dazu gehören Aussagen über die

Absichten von PDI und Robex oder die Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen

der Führungskräfte und Directors von PDI und Robex hinsichtlich des kombinierten

Unternehmens nach Abschluss der Transaktion. Die tatsächlichen Ergebnisse und

Folgen der Transaktion und des kombinierten Unternehmens können erheblich von

den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen Beträgen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen zu folgenden

Themen enthalten: Zukunftsaussichten und erwartete Ereignisse, wie z. B. der

Abschluss und der Zeitpunkt der Transaktion; die Erwartung, dass die PDI-Aktien

an der ASX und der TSX-V doppelt notiert werden; die strategische Vision für das

kombinierte Unternehmen nach Abschluss der Transaktion und Erwartungen

hinsichtlich des Explorations- und Entwicklungspotenzials; die Risikominderung

der Entwicklungsfinanzierung für das Bankan-Projekt durch die Nutzung der

Cashflows aus dem Kiniero-Projekt; die potenzielle Neubewertung des Aktienkurses

und das Kapitalmarktprofil des kombinierten Unternehmens auf der Grundlage

seiner Größe und seines Multi-Asset-Charakters; die Produktionskapazitäten und

die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des kombinierten Unternehmens

nach Abschluss der Transaktion, einschließlich der Investitionsrenditen;

Cashflows; Aktienkursentwicklung; Produktions- und Kostenprognosen; die

potenzielle Bewertung des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der

Transaktion; die Genauigkeit der Pro-forma-Finanzlage und des Ausblicks des

kombinierten Unternehmens nach Abschluss der Transaktion; die Erfüllung der

aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion; die voraussichtliche Einreichung

von Unterlagen bei SEDAR+; die Erlangung der erforderlichen Genehmigungen der

Börse, des Gerichts und der Aktionäre; den Erfolg von PDI und Robex bei der

Zusammenlegung ihrer Geschäftstätigkeiten nach Abschluss der Transaktion; die

Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Entwicklung und des Cashflows des

Bankan-Projekts und des Kiniero-Projekts; die Erwartungen hinsichtlich der

Produktionskapazitäten und des Cashflows des Nampala-Projekts; die Erwartungen

hinsichtlich der Mineralressourcen; die Fähigkeit, Finanzmittel zu beschaffen;

die voraussichtliche Ausübung von Warrants und Optionen; die Möglichkeit der

Aufnahme in bestimmte Finanzmarktindizes; das Potenzial des kombinierten

Unternehmens, die Branchenziele, das öffentliche Erscheinungsbild und die

Erwartungen zu erreichen; sowie zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen

und Vorhersagen und der damit verbundene Zeitplan.

Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich

auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die

möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten

werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete

Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie?werden",

?schaffen",?verbessern",?potenziell",?erwarten",?Aufwärtspotenzial",

?Wachstum",?schätzen",?voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und

Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen,

Ereignisse oder Ergebnisse eintreten?können",?könnten" oder?sollten". Auch

die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf

zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl PDI und Robex der Auffassung sind,

dass die in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen

angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Informationen

gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich diese

Erwartungen tatsächlich erfüllen. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren

auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren Daten sowie auf den

Einschätzungen und Annahmen der Führungskräfte und Directors von PDI und Robex

nach bestem Wissen und Gewissen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Sie

unterliegen jedoch Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Informationen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten eine Reihe von Risiken und

Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang

mit dem Abschluss des Arrangement-Plans, Änderungen der Rohstoffpreise,

Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, ebenso wie

steigende Kosten und die Nachfrage nach Produktionsmitteln. Hinzu kommen der

spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der

Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen

und Zulassungen, sowie mögliche Rückgänge bei Mengen oder Gehalten der Reserven.

Weitere Risiken betreffen politische und soziale Faktoren (unter anderem in

Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika insgesamt), Änderungen der

rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen PDI und Robex

derzeit oder künftig tätig sind, sowie Umweltbedingungen, einschließlich

extremer Wetterereignisse. Auch Herausforderungen bei der Rekrutierung und

Bindung von Personal, arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen,

Rechtsstreitigkeiten und andere betriebliche Risiken können sich auf die

zukünftige Entwicklung auswirken. Darüber hinaus verweisen PDI und Robex auf die

im Abschnitt?Risikofaktoren" ihres jeweiligen zuletzt eingereichten

Jahresberichts beschriebenen Risiken - für Robex im Jahresberichtsformular, das

auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar ist, und für PDI im Jahresbericht vom

17. Oktober 2024, abrufbar unter www.predictivediscovery.com. Zukunftsgerichtete

Informationen sollen den Lesern ein besseres Verständnis der zum jeweiligen

Zeitpunkt bestehenden Einschätzungen von PDI und Robex in Bezug auf zukünftige

Ereignisse vermitteln und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen PDI und

Robex keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen oder durch

Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder

öffentlich zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder

Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder andere Faktoren, die sich auf die

zukunftsgerichteten Informationen auswirken könnten, widerzuspiegeln. Sollten

PDI oder Robex zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, darf daraus nicht

geschlossen werden, dass eines der beiden Unternehmen künftig weitere

Aktualisierungen zu diesen oder anderen zukunftsgerichteten Informationen

vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Soweit die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen

?zukunftsorientierte Finanzinformationen" oder?Finanzprognosen" im Sinne der

kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, werden diese ausschließlich

bereitgestellt, um die jeweiligen internen Erwartungen und Prognosen von PDI und

Robex zu veranschaulichen und den Lesern ein besseres Verständnis der erwarteten

Finanzergebnisse zu ermöglichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese

Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind und dass sie

sich nicht in unangemessener Weise darauf verlassen sollten. Zukunftsorientierte

Finanzinformationen und Finanzprognosen beruhen - wie alle zukunftsgerichteten

Informationen - auf den oben beschriebenen Annahmen und unterliegen denselben

Risiken und Unsicherheiten.

JORC-CODE UND CIM-DEFINITIONSSTANDARDS

Der Begriff?Erzreserve" (Ore Reserve), wie er im Australasian Code for

Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves festgelegt

ist (dem sogenannten?JORC-Code"), der vom Joint Ore Reserves Committee des

Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of

Geoscientists und des Minerals Council of Australia herausgegeben wird,

entspricht dem Begriff?Mineralreserve" (Mineral Reserve) gemäß den vom Canadian

Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum am 19. Mai 2014 verabschiedeten

CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves (den

sogenannten?CIM-Definitionsstandards"). Die Begriffe?abgeleitete

Mineralressourcen" (Inferred Mineral Resources),?angezeigte Mineralressourcen"

(Indicated Mineral Resources) und?gemessene Mineralressourcen" (Measured

Mineral Resources) haben im JORC-Code und in den CIM-Definitionsstandards

dieselbe Bedeutung. Ebenso entsprechen?nachgewiesene Mineralreserven" (Proved

Mineral Reserves) gemäß dem JORC-Code den?nachgewiesenen Mineralreserven"

(Proven Mineral Reserves) gemäß den CIM-Definitionsstandards, und

?wahrscheinliche Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß dem JORC-

Code den?wahrscheinlichen Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß

den CIM-Definitionsstandards. Der JORC-Code gilt als ein gemäß NI 43-101

anerkannter ausländischer Standard.

SCHÄTZUNGEN DER MINERALRESSOURCEN UND ERZRESERVEN SOWIE PRODUKTIONSZIELE

Diese Mitteilung bezieht sich auf die kombinierten Schätzungen der

Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex, die sich auf etwa 9,5 Mio.

Unzen Gold bzw. etwa 4,5 Mio. Unzen Gold belaufen. Weitere Informationen zu den

jeweiligen Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex

sind nachstehend aufgeführt.

PDI

Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen

Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte NEB und BC wurden am 7.

August 2023 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel?Bankan-Mineralressourcen

steigen auf 5,38 Mio. Unzen" (Bankan Mineral Resource Increases to 5.38Moz)

veröffentlicht. Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte Fouwagbe und

Sounsoun wurden am 23. April 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel

?Erste Mineralressourcen-Schätzung für Argo über 153.000 Unzen" (Maiden Argo

Mineral Resource Estimate of 153koz) an die ASX übermittelt. Die Erzreserven-

Schätzung für das Bankan-Projekt wurde am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von

PDI mit dem Titel?Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics" (Bankan

DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit) an die ASX übermittelt.

PDI bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die

Mineralressourcen- oder Erzreserven-Schätzungen wesentlich beeinflussen würden,

und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den

Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen in den jeweiligen

Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und sich nicht

wesentlich geändert haben. PDI beabsichtigt, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt

gegebenen Widerrufe für Argo (und Bokoro) gemäß dem Bergbaugesetz Berufung

einzulegen. Die abgeleiteten Mineralressourcen in Argo machen lediglich 2,8 %

der gesamten Mineralressourcen von PDI aus.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und die prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf

das Bankan-Projekt wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem

Titel?Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS

Confirms Outstanding Project Economics) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt,

dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus

abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in der vorherigen Mitteilung

zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Robex

Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen

Die Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen für das Kiniero-Projekt von

Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel

?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to

Kiniero Gold Project Technical Report) an die ASX übermittelt. Die Schätzungen

für das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai

2025 mit dem Titel?Ersatzprospekt" (Replacement Prospectus) veröffentlicht.

Robex bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die

in den jeweiligen Marktmitteilungen enthaltenen Schätzungen der

Mineralressourcen oder Erzreserven wesentlich beeinflussen würden, und dass alle

wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen in

den Mitteilungen basieren, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich

geändert haben.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das

Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von

Robex mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt"

an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt

wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel

?Ersatzprospekt" veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen

Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten

Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen,

weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

NATIONAL INSTRUMENT 43-101

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation,

die sich auf Robex beziehen, wurden von Herrn Jeames McKibben, einem Chartered

Professional Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy und

Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und genehmigt. Herr

McKibben gilt als?qualifizierter Sachverständiger" gemäß NI 43-101.

Leser werden auf den technischen Bericht zum Nampala-Projekt mit dem Titel

?Unabhängiger technischer Bericht über die Lizenzen Nampala, Mininko, Gladie und

Kamasso sowie eine Mineralressourcen- und -reserven-Schätzung für die Goldmine

Nampala, Mali, Westafrika" (Independent Technical Report on the Nampala,

Mininko, Gladie and Kamasso Permits and a Mineral Resource and Reserve Estimate

of the Nampala Gold Mine, Mali, West Africa) mit Gültigkeit zum 30. September

2024 (der?Technische Bericht zu Nampala") verwiesen. Ebenso auf den geänderten

und neu gefassten technischen Bericht zum Kiniero-Projekt mit dem Titel

?Technischer Bericht, Kiniero-Goldprojekt, Guinea (geändert)" (Technical Report,

Kiniero Gold Project, Guinea (Amended)) mit Gültigkeitsdatum 6. Dezember 2024,

geändert und neu gefasst am 12. Juni 2025 (der?Technische Bericht zu Kiniero").

Beide Berichte wurden gemäß NI 43-101 erstellt und sind im Profil von Robex auf

SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

PDI ORE RESERVE AND MINERAL RESOURCE STATEMENT

Bankan Ore Reserve Statement(13,14)

-------------------------------------------------------------------------------

Deposit Tonnage Gold Grade Contained

Mining Method Classification (Mt) (g/t Au) (Koz Au)

-------------------------------------------------------------------------------

Open Pit Probable 40.2 1.36 1,751

Underground Probable 7.9 3.95 1,002

NEB Total 48.1 1.78 2,753

Open Pit Probable 3.5 1.78 200

BC Open Pit Total 3.5 1.78 200

Total Open Pit 43.7 1.39 1,951

Total Underground 7.9 3.95 1,002

Total Bankan Project 51.6 1.78 2,953

-------------------------------------------------------------------------------

Bankan Mineral Resource Estimate(15,16)

---------------------------------------------------------------------------

Deposit Tonnage Gold Grade Contained

Classification (Mt) (g/t Au) (Koz Au)

---------------------------------------------------------------------------

Indicated 78.4 1.55 3,900

Inferred 3.1 0.91 92

NEB Open Pit Total 81.4 1.53 3,993

NEB Underground Inferred 6.8 4.07 896

NEB Total 88.3 1.72 4,888

Indicated 5.3 1.42 244

BC Open Pit Inferred 6.9 1.09 243

BC Total 12.2 1.24 487

NEB Area Total 100.5 1.66 5,376

Fouwagbe Inferred 2.2 1.68 119

Sounsoun Inferred 0.9 1.19 34

Argo Area Total 3.1 1.54 153

Total Bankan Project 103.6 1.66 5,528

---------------------------------------------------------------------------

ROBEX MINERAL RESERVE AND RESOURCE STATEMENT

Kiniero Mineral Reserve and Resource Statement(17,18)

--------------------------------------------------------------

Deposit Tonnage Gold Grade Contained

(Mt) (g/t Au) (Moz Au)

--------------------------------------------------------------

Probable

Jean 4.2 1.53 0.20

SGA 5.1 1.52 0.25

SGD 3.4 1.34 0.14

Sabali South 7.4 0.89 0.21

Sabali North and Central 1.5 0.96 0.05

Mansounia 17.7 0.81 0.46

Stockpiles 6.3 0.48 0.10

Total 45.5 0.97 1.41

Indicated

SGA 12.1 1.46 0.57

Jean 4.7 1.69 0.26

Sabali North and Central 3.7 1.21 0.14

Sabali South 11.1 0.91 0.32

West Balan 3.0 1.45 0.14

Banfara 0.9 1.00 0.03

Mansounia Central 24.0 0.78 0.60

Stockpiles 11.6 0.37 0.14

Total 71.2 0.96 2.20

Inferred

SGA 10.6 1.43 0.49

Jean 2.2 1.47 0.1

Sabali North and Central 0.7 1.39 0.03

Sabali South 2.7 1.01 0.09

West Balan 2.0 1.27 0.08

Banfara 0.7 1.45 0.03

Mansounia Central 26.3 0.82 0.7

Stockpiles 0.2 1.31 0.01

Total 45.3 1.05 1.53

--------------------------------------------------------------

Nampala Mineral Reserve and Resource Statement(19,20)

-----------------------------------------------------

Weathering Type Tonnage Gold Grade Contained

(Mt) (g/t Au) (Koz Au)

-----------------------------------------------------

Probable

Oxide 3.3 0.90 94.6

Transition 0.8 1.06 26.4

Total 4.0 0.93 121.0

Indicated

Oxide 5.9 0.84 158.3

Transition 2.1 1.13 76.0

Fresh 0.1 3.00 9.4

Total 8.0 0.94 243.7

Inferred

Oxide 0.3 0.79 8.1

Transition 0.2 1.62 8.5

Fresh 0.01 2.53 0.4

Total 0.6 0.95 17.0

-----------------------------------------------------

_______________________

(1)Die Produktion für das Kalenderjahr 2029 basiert auf der geschätzten

Produktion des Bankan-Projekts für 2029 von 272.000 Unzen Gold (unter der

Annahme, dass die erste Produktion im April 2028 beginnt), wie in der

endgültigen Machbarkeitsstudie für das Bankan-Projekt angegeben (veröffentlicht

von Predictive an die ASX am 25. Juni 2025 in der Mitteilung?Bankan DFS

bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS Confirms

Outstanding Project Economics)). Zudem basiert sie auf der geschätzten

Produktion des Kiniero-Projekts für 2029 von 155.000 Unzen Gold, wie in der

aktualisierten Machbarkeitsstudie für das Kiniero-Projekt angegeben

(veröffentlicht von Robex an die ASX am 22. August 2025 in der Mitteilung

?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to

Kiniero Gold Project Technical Report)).

(2)Die Pro-forma-Mineralressourcen-Schätzung basiert auf den aggregierten

Mineralressourcen-Schätzungen (gerundet) von: (i) PDI, wie in den Mitteilungen

an die ASX mit den Titeln?Bankan-Mineralressourcen steigen auf 5,38 Mio. Unzen"

(Bankan Mineral Resource Increases to 5.38Moz) vom 7. August 2023 (für NEB und

BC) und?Erste Mineralressourcen-Schätzung für Argo von 153.000 Unzen" vom 23.

April 2025 (für Fouwagbe und Sounsoun) veröffentlicht; und (ii) Robex, wie in

den ASX-Mitteilungen mit den Titeln?Änderung des technischen Berichts zum

Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom

22. August 2025 (für das Kiniero-Projekt) und?Ersatzprospekt" (Replacement

Prospectus) vom 6. Mai 2025 (für das Nampala-Projekt), wie im Technischen

Bericht zu Kiniero (wie unten definiert) und im Technischen Bericht zu Nampala

(wie unten definiert) dargelegt. Die Pro-forma-Mineralressourcen-Schätzung

umfasst 6,6 Mio. Unzen an gemessenen und angezeigten Mineralressourcen sowie

2,9 Mio. Unzen an abgeleiteten Mineralressourcen. Die Mineralressourcen

schließen auch die Erzreserven ein. Die detaillierten Mineralressourcen-

Schätzungen von PDI und Robex sind auf den Seiten 9 bis 13 zu finden.

(3)Der Begriff?Erzreserve" gemäß JORC-Code entspricht dem Begriff

?Mineralreserve" gemäß den CIM-Definitionsstandards. Weitere Informationen

hierzu finden sich auf den Seiten 9 und 10.

(4)Pro-forma-Erzreserven-Schätzung basierend auf den aggregierten Erzreserven-

Schätzungen (gerundet): (i) von PDI, wie in der Mitteilung mit dem Titel?Bankan

DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS Confirms

Outstanding Project Economics) vom 25. Juni 2025 an die ASX veröffentlicht; und

(ii) von Robex, wie in den ASX-Mitteilungen mit den Titeln?Änderung des

technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project

Technical Report) vom 22. August 2025 (für das Kiniero-Projekt) und

?Ersatzprospekt" (Replacement Prospectus) vom 6. Mai 2025 (für das Nampala-

Projekt) veröffentlicht und wie im Technischen Bericht zu Kiniero und im

Technischen Bericht zu Nampala dargelegt. Siehe Seiten 9, 10, 11, 12 und 13

bezüglich der individuellen Erzreserven-Schätzungen von PDI und Robex.

(5) Siehe Robex-Mitteilung?Robex gibt vorzeitige Fälligkeit des Ablaufdatums

von Warrants bekannt" (Robex Announces Acceleration of Warrant Expiry Date) vom

18. September 2025.

(6) Basierend auf dem Schlusskurs der PDI-Aktie von 0,44 AUD am 3. Oktober 2025

und einem Umtauschverhältnis von 8,667x. CAD:AUD-Wechselkurs von 1,084x

angewendet.

(7) Siehe PDI-Mitteilung?Bankan DFS bestätigt hervorragende

Projektwirtschaftlichkeit" vom 25. Juni 2025.

(8) Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum

Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom

22. August 2025 und den Kiniero Technical Report.

(9) Siehe Robex-Mitteilung?Management Diskussion & Analyse (30. Juni 2025)" vom

14. August 2025.

(10) Weitere Informationen finden Sie in Fußnote 1.

(11) Weitere Informationen finden Sie in Fußnote 2.

(12) Weitere Informationen finden Sie in Fußnote 4.

(13) Siehe PDI ASX-Mitteilung?Bankan DFS bestätigt hervorragende

Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics)

vom 25. Juni 2025.

(14) Cutoff-Gehalt: Tagebau 0,38-0,48 g/t Au, Untertagebau 2,0 g/t Au.

(15) Ressourcen-Cut-off: NEB Tagebau angezeigt & abgeleitet 0,5 g/t Au, NEB

Untertagebau abgeleitet 2,0 g/t Au, BC Tagebau angezeigt und abgeleitet 0,4 g/t

Au, Fouwagbe und Sounsoun abgeleitet 0,5 g/t Au.

(16) In Bezug auf die Lagerstätten Fouwagbe und Sounsoun (Argo-Genehmigung)

beabsichtigt PDI, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe von Argo

und Bokoro gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Siehe PDI ASX-

Veröffentlichung?Update zu den Explorationsgenehmigungen für Argo und Bokoro"

(Argo and Bokoro Exploration Permits Update) vom 28. Mai 2025.

(17)Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum

Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom

22. August 2025 und den Kiniero Technical Report.

(18) Cutoff-Gehalte für Ressourcen und Reserven (Ressourcen bei 2.200 USD/Unze,

Reserven bei 1.800 USD/Unze): SGA, Jean und Banfara: Laterit 0,3 g/t Au,

Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,4 g/t Au;

Sabali South: Laterit 0,3 g/t Au, Fleckenzone / Saprolit / Unterer Saprolit

(Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; Sabali Nord

und Zentral: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang)

0,6 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; West Balan: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid)

0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,5 g/t Au. Als

Mineralressourcen gemeldete Halden wurden auf solche Halden beschränkt, die für

die gesamte Halde einen Durchschnittsgehalt von > 0,3 g/t Au aufweisen; es wurde

keine Selektivität angenommen.

(19)Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Ersatzprospekt" (Replacement

Prospectus) vom 6. Mai 2025 sowie den Nampala Technical Report.

(20) Ressourcen-Cutoff-Gehalte (bei 2.200 USD/Unze): Laterit 0,35 g/t Au, Oxid

0,35 g/t Au, Übergang 0,43 g/t Au, Frisch 1,89 g/t Au. Cutoff-Gehalte der

Reserven (bei 1.800 USD/Unze): 0,4 g/t Au (Laterit, Fleckenzone, Saprolit und

Übergang).

Â°