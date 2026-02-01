GNW-News: Address Beach Resort Dubai präsentiert Suiten mit privatem Whirlpool - geschaffen für unvergessliche Momente
^Zugang zur Pressemappe HIER (https://drive.google.com/drive/folders/1XQb5q5-
bKb9ajTBjGcuCUUPpcNNppj7L?usp=sharing)
Zugang zu Bildmaterial HIER (https://drive.google.com/drive/folders/1pDAKW6eq-
K7aUY5CsGmdHLh2igTOGEf0?usp=sharing)
DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der
Präsentation seiner Whirlpool-Suiten definiert das Address Beach Resort Dubai
exklusives Wohnen direkt am Meer neu. Die Suiten verbinden privaten Outdoor-
Komfort mit einem erhabenen Raumgefühl und bereichern eine der ikonischsten
Destinationen der Stadt um ein weiteres Highlight.
Bei diesen neuen Suiten mit Whirlpool stehen private Outdoor-Bereiche im
Mittelpunkt des Erlebnisses. Sie wurden speziell für Gäste konzipiert, die etwas
länger verweilen möchten - sei es, um einen besonderen Anlass zu feiern, dem
Alltag zu entfliehen oder einfach die Ruhe am Arabischen Golf zu genießen.
Die Whirlpool-Suite mit einem Schlafzimmer, Meerblick und Balkon bietet Paaren
oder gemeinsam reisenden Freunden einen stilvollen Rückzugsort, fernab vom
Trubel der Stadt. Sie verfügt über einen weitläufigen Balkon, der eine
atemberaubende Aussicht auf Ain Dubai, Palm Jumeirah und den Arabischen Golf
bietet. Ein privater Pool im Jacuzzi-Stil ist hier das Herzstück - ideal, um
morgens mit einer Tasse Kaffee entspannt in den Tag zu starten oder abends ein
gemütliches Bad zu genießen, wenn die Lichter der Stadt langsam zu leuchten
beginnen. Der Innenbereich geht fließend in den Außenbereich über und schafft
eine Atmosphäre mit gleichermaßen entspanntem, diskretem Charakter und einem
Hauch von Luxus.
Die Whirlpool-Suite mit zwei Schlafzimmern, Meerblick und Balkon ist ideal für
Familien oder gemeinsam reisende Freunde und bietet viel Platz für gemeinsame
Aktivitäten und Rückzugsmöglichkeiten. Die Suite verfügt über zwei Schlafzimmer
mit eigenem Bad, die durch einen zentralen Wohnbereich verbunden sind. Sie ist
wie geschaffen für gemeinsame Momente - vom entspannten Frühstück im
Innenbereich bis hin zu sonnigen Nachmittagen auf der Terrasse. Hier avanciert
der private Whirlpool im Jacuzzi-Stil zum zentralen Element, umrahmt von einem
weiten Panorama über Bluewaters Island bis hinaus auf den Arabischen Golf. Wenn
sich der Tag dem Ende neigt und die goldene Stunde anbricht, bietet die Terrasse
die perfekte Kulisse für gemütliche Abende mit Blick auf das Meer.
Neben den neuen Suiten beherbergt das Resort den höchsten Infinity-Außenpool der
Welt, Dubais höchstes Spa sowie eine exzellente Auswahl an Lifestyle-
orientierten gastronomischen Angeboten. Das Resort setzt damit auf ein
erlebnisorientiertes Luxuskonzept, das selbstbewusst, urban und unverkennbar
?Address" ist.
Das Address Beach Resort Dubai erweitert mit diesen neuen Whirlpool-Suiten sein
Angebot an Unterkünften, die für echte Erlebnisse konzipiert wurden - sie laden
dazu ein, jeden Augenblick bewusst zu genießen, den Alltag hinter sich zu
lassen, und besondere Momente zu zelebrieren.
Meghan Lane
meghan@empyrecommunications.com (mailto:meghan@empyrecommunications.com)
+971 58 595 8196
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c544cc49-c4a0-48fe-be27-
239a2c9585f4
Â°