GNW-News: Address Beach Resort Dubai präsentiert Suiten mit privatem Whirlpool - geschaffen für unvergessliche Momente

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der

Präsentation seiner Whirlpool-Suiten definiert das Address Beach Resort Dubai

exklusives Wohnen direkt am Meer neu. Die Suiten verbinden privaten Outdoor-

Komfort mit einem erhabenen Raumgefühl und bereichern eine der ikonischsten

Destinationen der Stadt um ein weiteres Highlight.

Bei diesen neuen Suiten mit Whirlpool stehen private Outdoor-Bereiche im

Mittelpunkt des Erlebnisses. Sie wurden speziell für Gäste konzipiert, die etwas

länger verweilen möchten - sei es, um einen besonderen Anlass zu feiern, dem

Alltag zu entfliehen oder einfach die Ruhe am Arabischen Golf zu genießen.

Die Whirlpool-Suite mit einem Schlafzimmer, Meerblick und Balkon bietet Paaren

oder gemeinsam reisenden Freunden einen stilvollen Rückzugsort, fernab vom

Trubel der Stadt. Sie verfügt über einen weitläufigen Balkon, der eine

atemberaubende Aussicht auf Ain Dubai, Palm Jumeirah und den Arabischen Golf

bietet. Ein privater Pool im Jacuzzi-Stil ist hier das Herzstück - ideal, um

morgens mit einer Tasse Kaffee entspannt in den Tag zu starten oder abends ein

gemütliches Bad zu genießen, wenn die Lichter der Stadt langsam zu leuchten

beginnen. Der Innenbereich geht fließend in den Außenbereich über und schafft

eine Atmosphäre mit gleichermaßen entspanntem, diskretem Charakter und einem

Hauch von Luxus.

Die Whirlpool-Suite mit zwei Schlafzimmern, Meerblick und Balkon ist ideal für

Familien oder gemeinsam reisende Freunde und bietet viel Platz für gemeinsame

Aktivitäten und Rückzugsmöglichkeiten. Die Suite verfügt über zwei Schlafzimmer

mit eigenem Bad, die durch einen zentralen Wohnbereich verbunden sind. Sie ist

wie geschaffen für gemeinsame Momente - vom entspannten Frühstück im

Innenbereich bis hin zu sonnigen Nachmittagen auf der Terrasse. Hier avanciert

der private Whirlpool im Jacuzzi-Stil zum zentralen Element, umrahmt von einem

weiten Panorama über Bluewaters Island bis hinaus auf den Arabischen Golf. Wenn

sich der Tag dem Ende neigt und die goldene Stunde anbricht, bietet die Terrasse

die perfekte Kulisse für gemütliche Abende mit Blick auf das Meer.

Neben den neuen Suiten beherbergt das Resort den höchsten Infinity-Außenpool der

Welt, Dubais höchstes Spa sowie eine exzellente Auswahl an Lifestyle-

orientierten gastronomischen Angeboten. Das Resort setzt damit auf ein

erlebnisorientiertes Luxuskonzept, das selbstbewusst, urban und unverkennbar

?Address" ist.

Das Address Beach Resort Dubai erweitert mit diesen neuen Whirlpool-Suiten sein

Angebot an Unterkünften, die für echte Erlebnisse konzipiert wurden - sie laden

dazu ein, jeden Augenblick bewusst zu genießen, den Alltag hinter sich zu

lassen, und besondere Momente zu zelebrieren.

