GNW-News: Al Tamimi & Company begrüßt zwei neue Partner zur Stärkung seines grenzüberschreitenden Angebots
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al
Tamimi & Company, die führende Full-Service-Anwaltskanzlei im Nahen Osten, freut
sich bekanntzugeben, dass Anton Konnov und Igor Gorchakov zum 1. September 2025
als Partner in die Kanzlei eingetreten sind.
Die Ernennungen unterstreichen die strategische Ausrichtung der Kanzlei, ihr
Angebot in den Bereichen M&A-Transaktionen, Bankwesen und Streitbeilegung weiter
auszubauen. Anton und Igor können auf eine langjährige Erfolgsbilanz in der
Bereitstellung erstklassiger Rechtslösungen in den Bereichen
Gesellschaftsrecht/M&A, Bankwesen und grenzüberschreitende Streitbeilegung
zurückblicken, insbesondere für internationale Finanzdienstleister. Ihre
Erfahrung in führenden Magic-Circle-Kanzleien befähigt sie, komplexe, mehrere
Rechtsordnungen betreffende Mandate für einen vielfältigen globalen Kundenstamm
zu betreuen. Gemeinsam mit ihrem Team stoßen insgesamt vier neue Kollegen zur
Kanzlei.
Anton Konnov ist in England und Wales, New York und Russland als Rechtsanwalt
zugelassen. Zuvor war er Managing Partner des Moskauer Büros von A&O Shearman
und leitete Teams bei großen internationalen Transaktionen in zahlreichen
Branchen. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht, in der
regulatorischen Beratung und im Bereich grenzüberschreitender M&A. Darüber
hinaus verfügt er über umfassende Erfahrung in der Kanzleiführung und im
internationalen Geschäftsbetrieb.
Igor Gorchakov ist in England und Wales sowie in Russland zugelassen und verfügt
über die volle Prozessführungsbefugnis vor den Gerichten des Dubai International
Financial Centre (DIFC) in Dubai. Er ist spezialisiert auf Streitbeilegung und
Bankrecht, insbesondere internationale Schiedsverfahren, grenzüberschreitende
Rechtsstreitigkeiten und die Einhaltung von Finanzvorschriften. Igor hat bereits
führende Finanzinstitute und Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und Asien
vertreten.
Jody Waugh, Managing Partner von Al Tamimi & Company, kommentierte die jüngsten
Entwicklungen wie folgt:?Wir freuen uns sehr, Anton und Igor in unserer Kanzlei
willkommen zu heißen. Ihre Erfahrung, ihr Fachwissen und ihre internationalen
Referenzen werden unsere Expertise erweitern und es uns ermöglichen, unsere
Mandanten grenzüberschreitend noch wirkungsvoller zu betreuen."
Anton sagte:?Al Tamimi & Company hat sich in der gesamten Region einen
hervorragenden Ruf im Bereich M&A-Transaktionen erarbeitet - basierend auf einem
starken Fundament und einer tiefen lokalen Verankerung in den einzelnen Märkten.
Ich freue mich darauf, Teil dieses beeindruckenden Teams zu werden und gemeinsam
erstklassige Leistungen für eine Vielzahl von Branchen zu erbringen."
Igor ergänzte:?Es ist eine spannende Zeit, um bei Al Tamimi & Company
einzusteigen. Die Praxisbereiche Streitbeilegung sowie Bank- und Finanzrecht der
Kanzlei genießen im gesamten Nahen Osten höchste Anerkennung und zeichnen sich
durch ein unvergleichliches Verständnis der regionalen Rechtslandschaft aus."
Die Ernennungen von Anton und Igor folgen auf mehrere strategische
Neueinstellungen im vergangenen Jahr: Omar Zizi trat als Partner für
Gesellschaftsrecht/M&A in die Niederlassung Casablanca ein, Rachel Fox
verstärkte als Partnerin für Steuerrecht das Büro in Abu Dhabi, Henry Storrar
wurde zum Partner für Gesellschaftsrecht/M&A in Abu Dhabi ernannt, und Paul
Taylor kam als regionaler Leiter für Schiedsgerichtsbarkeit mit Sitz in Dubai
hinzu.
Über Al Tamimi & Company
Al Tamimi & Company ist mit 17 Büros in 10 Ländern die führende Full-Service-
Kanzlei in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der MENA-Region. Seit 1989
bieten wir innovative und kosteneffiziente Rechtslösungen zur Bewältigung
komplexer geschäftlicher Herausforderungen.
Unser Team von über 580 Juristen vereint tiefgehendes Fachwissen mit praktischen
Einblicken und liefert wirtschaftlich orientierte Beratung, die den Erfolg
unserer Mandanten vorantreibt. Mit einem starken Engagement für Vielfalt und
Inklusion schaffen wir ein dynamisches Arbeitsumfeld, das Spitzenkräfte anzieht
und es uns ermöglicht, herausragende Ergebnisse in allen Branchen zu erzielen.
