GNW-News: Al Tamimi & Company begrüßt zwei neue Partner zur Stärkung seines grenzüberschreitenden Angebots

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al

Tamimi & Company, die führende Full-Service-Anwaltskanzlei im Nahen Osten, freut

sich bekanntzugeben, dass Anton Konnov und Igor Gorchakov zum 1. September 2025

als Partner in die Kanzlei eingetreten sind.

Die Ernennungen unterstreichen die strategische Ausrichtung der Kanzlei, ihr

Angebot in den Bereichen M&A-Transaktionen, Bankwesen und Streitbeilegung weiter

auszubauen. Anton und Igor können auf eine langjährige Erfolgsbilanz in der

Bereitstellung erstklassiger Rechtslösungen in den Bereichen

Gesellschaftsrecht/M&A, Bankwesen und grenzüberschreitende Streitbeilegung

zurückblicken, insbesondere für internationale Finanzdienstleister. Ihre

Erfahrung in führenden Magic-Circle-Kanzleien befähigt sie, komplexe, mehrere

Rechtsordnungen betreffende Mandate für einen vielfältigen globalen Kundenstamm

zu betreuen. Gemeinsam mit ihrem Team stoßen insgesamt vier neue Kollegen zur

Kanzlei.

Anton Konnov ist in England und Wales, New York und Russland als Rechtsanwalt

zugelassen. Zuvor war er Managing Partner des Moskauer Büros von A&O Shearman

und leitete Teams bei großen internationalen Transaktionen in zahlreichen

Branchen. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht, in der

regulatorischen Beratung und im Bereich grenzüberschreitender M&A. Darüber

hinaus verfügt er über umfassende Erfahrung in der Kanzleiführung und im

internationalen Geschäftsbetrieb.

Igor Gorchakov ist in England und Wales sowie in Russland zugelassen und verfügt

über die volle Prozessführungsbefugnis vor den Gerichten des Dubai International

Financial Centre (DIFC) in Dubai. Er ist spezialisiert auf Streitbeilegung und

Bankrecht, insbesondere internationale Schiedsverfahren, grenzüberschreitende

Rechtsstreitigkeiten und die Einhaltung von Finanzvorschriften. Igor hat bereits

führende Finanzinstitute und Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und Asien

vertreten.

Jody Waugh, Managing Partner von Al Tamimi & Company, kommentierte die jüngsten

Entwicklungen wie folgt:?Wir freuen uns sehr, Anton und Igor in unserer Kanzlei

willkommen zu heißen. Ihre Erfahrung, ihr Fachwissen und ihre internationalen

Referenzen werden unsere Expertise erweitern und es uns ermöglichen, unsere

Mandanten grenzüberschreitend noch wirkungsvoller zu betreuen."

Anton sagte:?Al Tamimi & Company hat sich in der gesamten Region einen

hervorragenden Ruf im Bereich M&A-Transaktionen erarbeitet - basierend auf einem

starken Fundament und einer tiefen lokalen Verankerung in den einzelnen Märkten.

Ich freue mich darauf, Teil dieses beeindruckenden Teams zu werden und gemeinsam

erstklassige Leistungen für eine Vielzahl von Branchen zu erbringen."

Igor ergänzte:?Es ist eine spannende Zeit, um bei Al Tamimi & Company

einzusteigen. Die Praxisbereiche Streitbeilegung sowie Bank- und Finanzrecht der

Kanzlei genießen im gesamten Nahen Osten höchste Anerkennung und zeichnen sich

durch ein unvergleichliches Verständnis der regionalen Rechtslandschaft aus."

Die Ernennungen von Anton und Igor folgen auf mehrere strategische

Neueinstellungen im vergangenen Jahr: Omar Zizi trat als Partner für

Gesellschaftsrecht/M&A in die Niederlassung Casablanca ein, Rachel Fox

verstärkte als Partnerin für Steuerrecht das Büro in Abu Dhabi, Henry Storrar

wurde zum Partner für Gesellschaftsrecht/M&A in Abu Dhabi ernannt, und Paul

Taylor kam als regionaler Leiter für Schiedsgerichtsbarkeit mit Sitz in Dubai

hinzu.

Über Al Tamimi & Company

Al Tamimi & Company ist mit 17 Büros in 10 Ländern die führende Full-Service-

Kanzlei in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der MENA-Region. Seit 1989

bieten wir innovative und kosteneffiziente Rechtslösungen zur Bewältigung

komplexer geschäftlicher Herausforderungen.

Unser Team von über 580 Juristen vereint tiefgehendes Fachwissen mit praktischen

Einblicken und liefert wirtschaftlich orientierte Beratung, die den Erfolg

unserer Mandanten vorantreibt. Mit einem starken Engagement für Vielfalt und

Inklusion schaffen wir ein dynamisches Arbeitsumfeld, das Spitzenkräfte anzieht

und es uns ermöglicht, herausragende Ergebnisse in allen Branchen zu erzielen.

Pressekontakt

Hadi Ayedh

Public Relations und Communications Manager

+971505490461

h.ayedh@tamimi.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54380a9e-f02a-

4aa3-82a2-34afc253614a

