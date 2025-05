GNW-News: Aptean erweitert seine ERP-Präsenz im DACH-Raum durch den Erwerb von VLEX

^Kulmbach, DE und Alpharetta, GA, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean Inc.,

ein weltweit führender Anbieter von KI-gesteuerten ERP-Lösungen, freut sich, die

Wer­bung Wer­bung

Übernahme der Vlexgroup AG ("VLEX") bekannt zu geben, einem führenden Anbieter

von variantenorientierten ERP-Lösungen für mittelständische Kunden in der DACH-

Region, mit Hauptsitz in Kulmbach, Deutschland.

Mit der Übernahme von VLEX baut Aptean seine Präsenz in der DACH-Region weiter

aus und stärkt gleichzeitig seine ERP-Kapazitäten für den

Variantenfertigungssektor.

Seit mehr als 40 Jahren bietet VLEX betriebsnotwendige Lösungen für die

Wer­bung Wer­bung

Variantenfertigung an, die für die Bewältigung komplexer, vielfältiger und

schnelllebiger Herausforderungen im mittelständischen Fertigungssektor in der

DACH-Region entwickelt wurden. Das talentierte Team von VLEX verfügt über

umfassende Branchenkenntnisse und verstärkt somit Apteans strategischen Fokus

auf die mittelständische Fertigungsindustrie in der DACH-Region, wodurch das

Engagement für Innovation und Exzellenz weiter gestärkt wird.

Wer­bung Wer­bung

"VLEX verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit mehr als vier

Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung betriebsnotwendiger Lösungen für die

Variantenfertigung auf dem DACH-Markt", sagte TVN Reddy, CEO von Aptean. "Das

Produkt VlexPlus von VLEX bietet hochmoderne Softwarelösungen, die speziell für

die komplexen Anforderungen der Variantenfertigungsindustrie entwickelt wurden,

und wird von einem Team erfahrener Branchenexperten unterstützt. VLEX wird ein

wichtiger Faktor für unsere Strategie sein, unsere Fertigungskapazitäten in der

DACH-Region zu erweitern. Das willkommen heißen des VLEX-Teams und seiner Kunden

in der Aptean-Familie ist ein bedeutender Schritt nach vorne in unserem

gemeinsamen Engagement für Innovation und Erfolg."

"Wir freuen uns, einem globalen Unternehmen wie Aptean beizutreten, in dem wir

gemeinsam innovative Lösungen für unsere Kunden entwickeln und bereitstellen

können. Die Kombination unserer Unternehmen bietet eine spannende Gelegenheit

für das zukünftige Wachstum von VLEX, da wir uns gemeinsam für Innovation und

Kundenzufriedenheit einsetzen. Die Zugehörigkeit zu Aptean bietet unseren Kunden

und unserem Team aufregende Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten, und wir

können es kaum erwarten loszulegen", sagte Jens Pfeil-Schneider, Vorsitzender

der Geschäftsführung von VLEX.

Über VLEX

Seit über 40 Jahren ist VLEX ein verlässlicher Partner für die digitale

Transformation und Automatisierung in mittelständischen Fertigungsunternehmen

und im Großhandel. Im Zentrum des Angebots steht die cloudfähige ERP-Software

VlexPlus, die als zentrale Daten- und Prozessdrehscheibe alle Prozesse in der

Wertschöpfungskette des Kunden bis hin zum Shopfloor abbildet. Entwickelt für

die komplexen Anforderungen der Varianten- und Auftragsfertigung, basiert die

ERP-Software auf einem der modernsten Technologie- und Prozess-Frameworks, die

derzeit verfügbar sind. Sie ermöglicht ein durchgängig vernetztes Arbeiten über

System- und Unternehmensgrenzen hinweg. Mehr erfahren Sie unter:

https://www.vlexplus.com/

Über Aptean

Aptean ist ein globaler Anbieter von branchenspezifischer Software, die

Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und zu

wachsen. Die Lösungen und Dienstleistungen von Aptean helfen Unternehmen jeder

Größe,?Ready for What's Next, Now®" zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in

Alpharetta, Georgia, und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im

asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen über Aptean und die von uns

bedienten Märkte finden Sie unter: www.aptean.com (http://www.aptean.com).

Aptean and Ready for What's Next, Now are Registered Trademarks of Aptean, Inc.

All other company and product names may be trademarks of the respective

companies with which they are associated.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte

MediaRelations@aptean.com

°