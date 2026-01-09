GNW-News: Attindas Hygiene Partners baut mit bedeutender Akquisition seine Position in Europa aus
^RALEIGH, North Carolina, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die
Wachstumsstrategie von Attindas Hygiene Partners hat heute mit der Übernahme von
Società Italiana Lavorazione Cellulosa (SILC S.p.A.) einen wichtigen Meilenstein
erreicht. Attindas hat einen Aktienkaufvertrag mit SILC abgeschlossen und alle
Anteile des 53 Jahre alten Familienunternehmens erworben.
SILC S.p.A. beliefert Kunden in ganz Europa mit hochwertigen, saugfähigen
Hygiene- und Hautpflegeprodukten, die in seiner Produktionsstätte 35?km
südöstlich von Mailand in Trescore Cremasco hergestellt werden. Der Kundenstamm
von SILC ergänzt die starke Präsenz von Attindas in Nord- und Südeuropa ideal
und eröffnet neue Möglichkeiten, um sowohl den europäischen Markt als auch
Exportmärkte effizient zu bedienen.
?Unsere strategische Agenda bei Attindas konzentriert sich darauf, die wachsende
Nachfrage nach essenziellen Hygieneprodukten in Nordamerika und Europa
abzudecken. Heute haben wir unser Wachstum beschleunigt, indem wir SILC in die
Attindas Hygiene Partners-Familie aufgenommen haben", so Esther Berrozpe, CEO
von Attindas.?Angesichts der geografischen Lage, der bedienten Märkte, des Rufs
und der Grundwerte passt SILC nahezu perfekt zu unseren Wachstumsambitionen."
Die Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartner von SILC werden in den
kommenden Monaten weiterhin wie gewohnt betreut, während das Unternehmen in
Attindas Hygiene Partners integriert wird.
Attindas Hygiene Partners
Attindas Hygiene Partners mit Sitz in Raleigh, North Carolina, USA, vereint ein
Portfolio von Unternehmen, darunter Attends Healthcare Products, Associated
Hygienic Products und HDIS in Nordamerika sowie Laboratorios Indas und Attends
Healthcare AB in Europa. Attindas entwickelt, produziert und vermarktet
absorbierende Hygieneprodukte für die USA, Kanada, Europa und Exportmärkte
weltweit. Zu den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens gehören
Inkontinenzprodukte für Erwachsene und Babywindeln, die über den Einzelhandel,
Direktvertriebskanäle, Handelsmarken und seine eigenen bekannten Marken wie
Attends, Incopack, Indasec, Chelino, Comfees und Reassure vertrieben werden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.attindas.com
(http://www.attindas.com/).
S.I.L.C. - Società Italiana Lavorazione Cellulosa
SILC mit Sitz in Trescore Cremasco (CR, Italien) entwickelt, produziert und
vertreibt Produkte für Erwachsene mit Inkontinenzbedarf, Damenhygieneprodukte,
Babywindeln, Körperpflegeprodukte und Tierpflegeprodukte. Der Vertrieb erfolgt
hauptsächlich über den Einzelhandel, Apotheken und Institutionen wie Pflegeheime
und Krankenhäuser sowie über den Direktvertrieb an Endverbraucher und den Export
in über zwanzig Länder. Neben zahlreichen Eigenmarken besitzt das Unternehmen
auch mehrere Marken (Soffisof, Laurella, Assorbello und Beautycase) und hält
Lizenzmarken (Trudi Baby Care). Weitere Informationen finden Sie unter
https://silc.it.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Michael DiMauro
Attindas Hygiene Partners
michael.dimauro@attindas.com
4141 Parklake Ave, Raleigh, NC 27617
Â°