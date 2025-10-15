GNW-News: Axi sorgt mit innovativen Produkten und Dienstleistungen auf der Money Expo Dubai 2025 für Aufsehen
^SYDNEY, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen
im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, nahm an der Money Expo Dubai 2025
teil, die vom 6. bis 7. Oktober 2025 im Dubai World Trade Center in Dubai
stattfand.
Die Teilnehmenden der Veranstaltung hatten die Möglichkeit, die Marke Axi und
ihre Produkte sowie die neuesten Innovationen kennenzulernen, darunter die Axi-
Handelsplattform, zu erfahren, wie sie ihr IB- und Affiliate-Geschäft ausbauen
können, indem sie exklusive Angebote nutzen, die nur während der Veranstaltung
verfügbar sind, zu entdecken, wie sie über das Flaggschiff-
Kapitalzuweisungsprogramm des Brokers, Axi Select, Zugang zu Finanzmitteln in
Höhe von bis zu 1 Million US-Dollar erhalten können, und vieles mehr. Die
Besucherinnen und Besucher hatten außerdem die Möglichkeit, mehr über die
langjährige Partnerschaft des Brokers mit dem achtmaligen Premier-League-Meister
Man City zu erfahren und exklusive Fotos mit Man-City-Erinnerungsstücken und den
Maskottchen des Clubs zu machen, die speziell für diese Veranstaltung
mitgebracht worden waren.
Laut Hannah Hill, Head of Brand und Sponsoring bei Axi, wurde dieses Erlebnis
durch die Verleihung des renommierten Preises?Bestes Handelserlebnis"* noch
besonderer.?Wir bedanken uns bei den Veranstaltern nicht nur dafür, dass sie
erneut eine reibungslose Konferenz organisiert haben, sondern auch dafür, dass
sie uns mit dem Preis für das 'Beste Handelserlebnis' ausgezeichnet haben. Diese
Anerkennung spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, unseren
Händlerinnen und Händlern sowie Partnerinnen und Partnern das ultimative
Handelserlebnis zu bieten."
Die jüngste Auszeichnung folgt auf eine Reihe bemerkenswerter Erfolge für Axi.
Der Broker nahm an der Forex Expo Dubai 2024 teil und wurde mit dem Preis
?Innovator des Jahres"* sowie mit den Auszeichnungen?Zuverlässigster Broker",
?Broker des Jahres" und?Innovativstes Eigenhandelsunternehmen"* von Finance
Feeds geehrt, was die zukunftsorientierte Philosophie des Brokers und seine
Vision für die Zukunft der Handelsbranche unterstreicht.
Mehr über Axi erfahren Sie unter www.axi.com (https://www.axi.com/).
Über Axi
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader
Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen
und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es
gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich
bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe.
