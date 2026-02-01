GNW-News: Bahnbrechende Therapie für fortgeschrittene Herzinsuffizienz
^GÖTTINGEN, Deutschland, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das deutsche Biotech-
Unternehmen Repairon GmbH hat die Bildung seiner hundertprozentigen
Tochtergesellschaft Repairon USA, Inc. bekanntgegeben, um klinische Studien
auszuweiten und die regulatorische Zulassung für sein führendes Produkt in
Nordamerika zu verfolgen. Repairon USA wurde als Delaware-Gesellschaft
organisiert, deren Hauptsitz sich in Providence, Rhode Island, befindet. Frank
Ahmann, erfahrene Führungskraft in der Biomedizinbranche im kardiovaskulären
Bereich, wurde für die Leitung des operativen Geschäfts gewonnen.
Die bahnbrechende regenerative Herzinsuffizienztherapie von Repairon wird
derzeit im Rahmen einer klinischen Phase-II-Studie in Deutschland bewertet. Laut
einem aktuellen Zwischenbericht, der auf der jährlichen Tagung der American
Heart Association im November 2025 präsentiert wurde, ist das Ergebnis eine
Verstärkung der Herzwand, eine bessere Herzfunktion und eine verbesserte
Lebensqualität bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz (HF). Diese
positiven Ergebnisse bedürfen einer Ausweitung der klinischen Studien auf andere
europäische Standorte und Nordamerika. In den USA sind 6,7 Millionen Erwachsene
von HF betroffen, diese Zahl soll Schätzungen zufolge bis 2050 auf 11,4
Millionen steigen. Von diesen Patienten haben ca. 10 % eine fortgeschrittene HF
mit schlechten Prognosen. Repairon wird nach der Zulassung durch die FDA
klinische Studien in den USA als zentralen Bestandteil seiner globalen
Entwicklungsstrategie starten.
Dr. Lothar Germeroth, CEO von Repairon, dazu:?Wir freuen uns auf die nächste
Entwicklungsphase in der Realisierung des Potenzials unseres im Labor
hergestelltem Herzmuskelgewebes, um die Lebensqualität der Patienten und den
Verlauf fortgeschrittener HF, einer entkräftenden, chronischen und kostspieligen
Erkrankung, erheblich vernessern zu können. In den USA, dem weltweit größten HF-
Markt, machen der ökonomische Druck und die steigende Patientennachfrage
ebenfalls neue therapeutische Alternativen wie unsere erforderlich." Frank
Ahmann, der die Position des CEO bei Repairon USA übernimmt, fügte hinzu, dass
?die USA über ein weltweit führendes Netzwerk von Kardiologen und HF-
Spezialisten verfügen, die an der Beteiligung an den klinischen Studien von
Repairon sowie am Zulassungsverfahren ineterssiert sind. Das Medizinprodukt von
Repairon wird voraussichtlich eine praktische und kosteneffektive Alternative zu
Organtransplanten und Kreislaufunterstützungssystemen bieten." Dank seiner
strategisch günstigen Lage und dynamisch wachsenden Biowissenschafts-Basis
eignet sich Rhode Island perfekt als US-Zentrale für Repairon.
Hoher medizinischer Bedarf bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz: Etwa 5 % der
deutschen Bevölkerung sind von chronischer Herzinsuffizienz mit einem bestimmten
Schweregrad betroffen, und in Deutschland ist diese Erkrankung die
dritthäufigste Todesursache. In den USA repräsentiert Herzinsuffizienz die
häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeit unter der
älteren Bevölkerung mit über 6 Millionen Betroffenen. Bei fortschreitender
Herzinsuffizienz erleben Patienten während sämtlicher körperlicher Aktivitäten
und beim Ruhen Gefühle von Schwäche mit Unwohlsein, sodass manchmal sogar
ständige Bettruhe erforderlich ist. Für diese schwerkranken Patienten bestehen
die einzigen derzeit verfügbaren Behandlungsoptionen in mechanischen Pumpgeräten
oder einer Herztransplantation.
Über Repairon: Die Repairon GmbH ist ein deutsches Biotech-Unternehmen mit Sitz
in Göttingen, Deutschland, das auf die Entwicklung regenerativer Zelltherapien
in der Herzmedizin ausgerichtet ist. Das Unternehmen wurde 2014 auf Basis der
Forschung durch Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann und sein Team der
Universitätsmedizin Göttingen gegründet. Die Forscher haben mehrere
Gewebezuchttechnologien mit bewährter Anwendbarkeit für die Organregeneration
und Arzneimittelentwicklung entwickelt. Der führende Arzneimittelkandidat von
Repairon, die für dem Menschen entwickelte Herzmuskelschicht, wird derzeit im
Rahmen der klinischen BioVAT-HF-Phase-II-Studie als biologisches ventrikuläres
Hilfsgewebe für Herzinsuffizienz im Endstadium untersucht.
Unternehmenskontakt:
Dr. Lothar Germeroth
Repairon GmbH
37079 Göttingen - Deutschland
E-Mail: l.germeroth@repairon.com
Kontakt USA:
Frank Ahmann
Repairon USA
Providence, RI
E-Mail: f.ahmann@repairon.comÂ°