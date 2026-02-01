GNW-News: Bahnbrechende Therapie für fortgeschrittene Herzinsuffizienz

^GÖTTINGEN, Deutschland, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das deutsche Biotech-

Unternehmen Repairon GmbH hat die Bildung seiner hundertprozentigen

Tochtergesellschaft Repairon USA, Inc. bekanntgegeben, um klinische Studien

auszuweiten und die regulatorische Zulassung für sein führendes Produkt in

Nordamerika zu verfolgen. Repairon USA wurde als Delaware-Gesellschaft

organisiert, deren Hauptsitz sich in Providence, Rhode Island, befindet. Frank

Ahmann, erfahrene Führungskraft in der Biomedizinbranche im kardiovaskulären

Bereich, wurde für die Leitung des operativen Geschäfts gewonnen.

Die bahnbrechende regenerative Herzinsuffizienztherapie von Repairon wird

derzeit im Rahmen einer klinischen Phase-II-Studie in Deutschland bewertet. Laut

einem aktuellen Zwischenbericht, der auf der jährlichen Tagung der American

Heart Association im November 2025 präsentiert wurde, ist das Ergebnis eine

Verstärkung der Herzwand, eine bessere Herzfunktion und eine verbesserte

Lebensqualität bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz (HF). Diese

positiven Ergebnisse bedürfen einer Ausweitung der klinischen Studien auf andere

europäische Standorte und Nordamerika. In den USA sind 6,7 Millionen Erwachsene

von HF betroffen, diese Zahl soll Schätzungen zufolge bis 2050 auf 11,4

Millionen steigen. Von diesen Patienten haben ca. 10 % eine fortgeschrittene HF

mit schlechten Prognosen. Repairon wird nach der Zulassung durch die FDA

klinische Studien in den USA als zentralen Bestandteil seiner globalen

Entwicklungsstrategie starten.

Dr. Lothar Germeroth, CEO von Repairon, dazu:?Wir freuen uns auf die nächste

Entwicklungsphase in der Realisierung des Potenzials unseres im Labor

hergestelltem Herzmuskelgewebes, um die Lebensqualität der Patienten und den

Verlauf fortgeschrittener HF, einer entkräftenden, chronischen und kostspieligen

Erkrankung, erheblich vernessern zu können. In den USA, dem weltweit größten HF-

Markt, machen der ökonomische Druck und die steigende Patientennachfrage

ebenfalls neue therapeutische Alternativen wie unsere erforderlich." Frank

Ahmann, der die Position des CEO bei Repairon USA übernimmt, fügte hinzu, dass

?die USA über ein weltweit führendes Netzwerk von Kardiologen und HF-

Spezialisten verfügen, die an der Beteiligung an den klinischen Studien von

Repairon sowie am Zulassungsverfahren ineterssiert sind. Das Medizinprodukt von

Repairon wird voraussichtlich eine praktische und kosteneffektive Alternative zu

Organtransplanten und Kreislaufunterstützungssystemen bieten." Dank seiner

strategisch günstigen Lage und dynamisch wachsenden Biowissenschafts-Basis

eignet sich Rhode Island perfekt als US-Zentrale für Repairon.

Hoher medizinischer Bedarf bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz: Etwa 5 % der

deutschen Bevölkerung sind von chronischer Herzinsuffizienz mit einem bestimmten

Schweregrad betroffen, und in Deutschland ist diese Erkrankung die

dritthäufigste Todesursache. In den USA repräsentiert Herzinsuffizienz die

häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeit unter der

älteren Bevölkerung mit über 6 Millionen Betroffenen. Bei fortschreitender

Herzinsuffizienz erleben Patienten während sämtlicher körperlicher Aktivitäten

und beim Ruhen Gefühle von Schwäche mit Unwohlsein, sodass manchmal sogar

ständige Bettruhe erforderlich ist. Für diese schwerkranken Patienten bestehen

die einzigen derzeit verfügbaren Behandlungsoptionen in mechanischen Pumpgeräten

oder einer Herztransplantation.

Über Repairon: Die Repairon GmbH ist ein deutsches Biotech-Unternehmen mit Sitz

in Göttingen, Deutschland, das auf die Entwicklung regenerativer Zelltherapien

in der Herzmedizin ausgerichtet ist. Das Unternehmen wurde 2014 auf Basis der

Forschung durch Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann und sein Team der

Universitätsmedizin Göttingen gegründet. Die Forscher haben mehrere

Gewebezuchttechnologien mit bewährter Anwendbarkeit für die Organregeneration

und Arzneimittelentwicklung entwickelt. Der führende Arzneimittelkandidat von

Repairon, die für dem Menschen entwickelte Herzmuskelschicht, wird derzeit im

Rahmen der klinischen BioVAT-HF-Phase-II-Studie als biologisches ventrikuläres

Hilfsgewebe für Herzinsuffizienz im Endstadium untersucht.

Unternehmenskontakt:

Dr. Lothar Germeroth

Repairon GmbH

37079 Göttingen - Deutschland

E-Mail: l.germeroth@repairon.com

Kontakt USA:

Frank Ahmann

Repairon USA

Providence, RI

E-Mail: f.ahmann@repairon.comÂ°