GNW-News: Barbados als Zentrum für Biowissenschaften in der Karibik positionieren

^BRIDGETOWN, Barbados, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Barbados (BIDC)

und die EarlyHealth Group (EHG) mit Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische

Wer­bung Wer­bung

Emirate, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam EarlyHealth

City Barbados zu gründen, einen 200 Millionen US-Dollar teuren, erstklassigen

Cluster für Pharmazie und Biowissenschaften, der in Newton, Christ Church,

entstehen soll. Es wird erwartet, dass die Initiative internationale Partner aus

der Pharmabranche anzieht, die Industrialisierung durch nachhaltige

Auftragsfertigung vorantreibt und die Kapazitäten für Labor- und klinische

Wer­bung Wer­bung

Forschung in Barbados und der gesamten Karibik erweitert.

Auf einer Fläche von 45 Hektar wird EarlyHealth City drei Kuppeln mit einer

Gesamtfläche von mehr als 250.000 Quadratmetern für die Auftragsfertigung

umfassen, die für die Produktion von festen, halbfesten und flüssigen oralen

Arzneimitteln sowie fortschrittlichen Biologika vorgesehen sind. Dies umfasst

integrierte Funktionen für die Zellkultivierung, die vor- und nachgelagerte

Wer­bung Wer­bung

Bioverarbeitung sowie die vollständige Skalierung bis zur kommerziellen Freigabe

gemäß den Good Manufacturing Practice (GMP)-Standards der Vereinigten Staaten

und der Europäischen Union.

EHG, ein weltweit tätiges Pharma- und Life-Science-Unternehmen, das in 60

Ländern Unterstützung in den Bereichen Herstellung, klinische Studien und

Marktzugang anbietet, hat bereits Absichtserklärungen (Memorandum of

Understanding, MOU) mit einer Reihe von Kunden unterzeichnet, darunter Acarpia

Farmaceutici Srl, Bioeq AG, Formycon AG, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) sowie

mehrere Hersteller mit Sitz in Asien, Europa und Südamerika.

Die Stadt wird eine vierte Kuppel integrieren, in der ein

Sicherheitsoperationszentrum (SOC) untergebracht sein wird, das von dem

Geschäftspartner von EHG und Dubais am schnellsten wachsendem Unternehmen für

Cybersicherheit und Datenschutz, Cyb3r Limited, entworfen und verwaltet wird.

Das SOC soll über eine KI-gesteuerte Cybersicherheits- und Datenanalyse-

Infrastruktur verfügen, die digitale Assets schützen, regulatorische Daten

verwalten und einen sicheren Netzwerkbetrieb für den Life-Sciences-Cluster

gewährleisten soll. Unter derselben Kuppel wird auch eine 30.000 Quadratfuß

große Hochleistungs-Cricket-Trainingsanlage untergebracht sein, die vom globalen

Sportunternehmen DriveFITT betrieben wird. Diese Einrichtung soll modernste

Biomechanik und Regenerationstechnologie integrieren, um die sportliche Leistung

zu verbessern und eine neue Generation von Schnellbowlern aus Westindien

auszubilden und zu fördern.

Die Premierministerin, Frau Mia Amor Mottley, SC, MP, erklärte, dass Barbados

sich verpflichtet habe, die erforderliche Infrastruktur, Investitionen und

Aufsicht bereitzustellen, um das zu verwirklichen, was sie als?transformatives

Projekt" für die Insel bezeichnete. Sie erklärte, dass?EarlyHealth City

Barbados über die Infrastruktur hinaus die Schaffung von Arbeitsplätzen

vorantreiben und lokale wissenschaftliche und technische Talente fördern wird,

sodass die Einwohner von Barbados eine zentrale Rolle bei der Entwicklung einer

neuen Industrie spielen können. Es ist ein Eckpfeiler der wirtschaftlichen

Zukunft von Barbados, der pharmazeutische Innovationen und Produktion direkt in

unsere industrielle Basis integriert."

Dr. Dan A. Renout, Chief Executive Officer der EarlyHealth Group, der treibenden

Kraft hinter dieser Initiative, bemerkte:?EarlyHealth City Barbados ist mehr

als nur ein Produktionsstandort. Es handelt sich um eine Plattform für

Transformation. Durch die Kombination von Weltklasse-Standards und der Förderung

lokaler Talente und Innovationen schaffen wir ein Ökosystem, das die

Lieferkettenresilienz stärkt, qualifizierte Arbeitsplätze schafft und die

Karibik mit der globalen Pharmaindustrie verbindet."

Nach seiner Fertigstellung wird EarlyHealth City Barbados eine Gemeinschaft von

mehr als 1.000 Fachkräften beherbergen und Wellness-Einrichtungen, Restaurants

und gemeinschaftliche Arbeitsbereiche bieten, die einen modernen, nachhaltigen

Lebensstil widerspiegeln. Zusammen werden diese Einrichtungen den führenden

Life-Sciences-Standort der Karibik bilden.

Der Minister für die Koordinierung des produktiven Sektors und Minister für

auswärtige Angelegenheiten und Außenhandel, Kerrie Symmonds, würdigte

EarlyHealth City Barbados als herausragendes Beispiel für kommerzielle

Diplomatie auf höchstem Niveau. Er hob die entscheidende Rolle hervor, welche

die Botschaft von Barbados in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ihre

Botschafterin, Frau Dr. Annalee C. Babb, bei der Unterstützung von EHG spielen,

um eine Reihe wichtiger Wertversprechen für die Insel zu entwickeln, die in der

geplanten Life-Sciences-Stadt gipfeln.

Der Minister für Innovation, Industrie, Wissenschaft und Technologie, Senator

Jonathan Reid, stellte fest:?Barbados unternimmt entschlossene Schritte, um

sich in die Reihe der führenden Länder im Bereich der Biowissenschaften und

pharmazeutischen Innovation einzureihen und damit eine Grundlage für

nachhaltiges Wirtschaftswachstum und globale Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen."

Er würdigte Export Barbados, dessen Vorsitzenden Dodridge Miller und dessen

Chief Executive Officer Mark Hill für ihre Kreativität und Weitsicht. Sie haben

nicht nur die Konzeption von Barbados als regionales Zentrum für den globalen

Life-Sciences-Sektor vorangetrieben, sondern auch ein ikonisches Gebäude

entworfen, das seiner Meinung nach als Prototyp für neue Ansätze in der

Herstellung hochwertiger Arzneimittel dienen kann.

Über die EarlyHealth Group

Die EarlyHealth Group (EHG) ist ein weltweit tätiges Pharma- und Life-Science-

Unternehmen, das in 60 Ländern Unterstützung in den Bereichen Fertigung,

klinische Studien und Marktzugang bietet. Die Gruppe arbeitet mit Herstellern,

Forschungseinrichtungen und Regierungen zusammen, um die Gesundheitsversorgung

durch konforme End-to-End-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

zugänglich zu machen.

Über Export Barbados

Export Barbados (BIDC) ist ein staatliches Unternehmen, das die

Industrialisierung und das Exportwachstum von Barbados fördert. Die Agentur

entwickelt Infrastruktur, fördert Innovationen und arbeitet mit globalen

Unternehmen zusammen, um die Position von Barbados als wettbewerbsfähiger

Exporteur von Waren und Dienstleistungen zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf

Biowissenschaften, Fertigung und nachhaltigen Industrien liegt.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/219aaac2-

0f40-45aa-9e7f-48e56b8b2cf1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53be00d8-

50b2-4cbf-91dc-9b1b65b4046c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/036fb1db-d93f-4bde-ad18-

2fdc99d5d027

Medienkontakt

EarlyHealth City Communications

E-Mail: communications@early-health.cityÂ°