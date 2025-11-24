GNW-News: Barbados als Zentrum für Biowissenschaften in der Karibik positionieren
^BRIDGETOWN, Barbados, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Barbados (BIDC)
und die EarlyHealth Group (EHG) mit Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam EarlyHealth
City Barbados zu gründen, einen 200 Millionen US-Dollar teuren, erstklassigen
Cluster für Pharmazie und Biowissenschaften, der in Newton, Christ Church,
entstehen soll. Es wird erwartet, dass die Initiative internationale Partner aus
der Pharmabranche anzieht, die Industrialisierung durch nachhaltige
Auftragsfertigung vorantreibt und die Kapazitäten für Labor- und klinische
Forschung in Barbados und der gesamten Karibik erweitert.
Auf einer Fläche von 45 Hektar wird EarlyHealth City drei Kuppeln mit einer
Gesamtfläche von mehr als 250.000 Quadratmetern für die Auftragsfertigung
umfassen, die für die Produktion von festen, halbfesten und flüssigen oralen
Arzneimitteln sowie fortschrittlichen Biologika vorgesehen sind. Dies umfasst
integrierte Funktionen für die Zellkultivierung, die vor- und nachgelagerte
Bioverarbeitung sowie die vollständige Skalierung bis zur kommerziellen Freigabe
gemäß den Good Manufacturing Practice (GMP)-Standards der Vereinigten Staaten
und der Europäischen Union.
EHG, ein weltweit tätiges Pharma- und Life-Science-Unternehmen, das in 60
Ländern Unterstützung in den Bereichen Herstellung, klinische Studien und
Marktzugang anbietet, hat bereits Absichtserklärungen (Memorandum of
Understanding, MOU) mit einer Reihe von Kunden unterzeichnet, darunter Acarpia
Farmaceutici Srl, Bioeq AG, Formycon AG, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) sowie
mehrere Hersteller mit Sitz in Asien, Europa und Südamerika.
Die Stadt wird eine vierte Kuppel integrieren, in der ein
Sicherheitsoperationszentrum (SOC) untergebracht sein wird, das von dem
Geschäftspartner von EHG und Dubais am schnellsten wachsendem Unternehmen für
Cybersicherheit und Datenschutz, Cyb3r Limited, entworfen und verwaltet wird.
Das SOC soll über eine KI-gesteuerte Cybersicherheits- und Datenanalyse-
Infrastruktur verfügen, die digitale Assets schützen, regulatorische Daten
verwalten und einen sicheren Netzwerkbetrieb für den Life-Sciences-Cluster
gewährleisten soll. Unter derselben Kuppel wird auch eine 30.000 Quadratfuß
große Hochleistungs-Cricket-Trainingsanlage untergebracht sein, die vom globalen
Sportunternehmen DriveFITT betrieben wird. Diese Einrichtung soll modernste
Biomechanik und Regenerationstechnologie integrieren, um die sportliche Leistung
zu verbessern und eine neue Generation von Schnellbowlern aus Westindien
auszubilden und zu fördern.
Die Premierministerin, Frau Mia Amor Mottley, SC, MP, erklärte, dass Barbados
sich verpflichtet habe, die erforderliche Infrastruktur, Investitionen und
Aufsicht bereitzustellen, um das zu verwirklichen, was sie als?transformatives
Projekt" für die Insel bezeichnete. Sie erklärte, dass?EarlyHealth City
Barbados über die Infrastruktur hinaus die Schaffung von Arbeitsplätzen
vorantreiben und lokale wissenschaftliche und technische Talente fördern wird,
sodass die Einwohner von Barbados eine zentrale Rolle bei der Entwicklung einer
neuen Industrie spielen können. Es ist ein Eckpfeiler der wirtschaftlichen
Zukunft von Barbados, der pharmazeutische Innovationen und Produktion direkt in
unsere industrielle Basis integriert."
Dr. Dan A. Renout, Chief Executive Officer der EarlyHealth Group, der treibenden
Kraft hinter dieser Initiative, bemerkte:?EarlyHealth City Barbados ist mehr
als nur ein Produktionsstandort. Es handelt sich um eine Plattform für
Transformation. Durch die Kombination von Weltklasse-Standards und der Förderung
lokaler Talente und Innovationen schaffen wir ein Ökosystem, das die
Lieferkettenresilienz stärkt, qualifizierte Arbeitsplätze schafft und die
Karibik mit der globalen Pharmaindustrie verbindet."
Nach seiner Fertigstellung wird EarlyHealth City Barbados eine Gemeinschaft von
mehr als 1.000 Fachkräften beherbergen und Wellness-Einrichtungen, Restaurants
und gemeinschaftliche Arbeitsbereiche bieten, die einen modernen, nachhaltigen
Lebensstil widerspiegeln. Zusammen werden diese Einrichtungen den führenden
Life-Sciences-Standort der Karibik bilden.
Der Minister für die Koordinierung des produktiven Sektors und Minister für
auswärtige Angelegenheiten und Außenhandel, Kerrie Symmonds, würdigte
EarlyHealth City Barbados als herausragendes Beispiel für kommerzielle
Diplomatie auf höchstem Niveau. Er hob die entscheidende Rolle hervor, welche
die Botschaft von Barbados in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ihre
Botschafterin, Frau Dr. Annalee C. Babb, bei der Unterstützung von EHG spielen,
um eine Reihe wichtiger Wertversprechen für die Insel zu entwickeln, die in der
geplanten Life-Sciences-Stadt gipfeln.
Der Minister für Innovation, Industrie, Wissenschaft und Technologie, Senator
Jonathan Reid, stellte fest:?Barbados unternimmt entschlossene Schritte, um
sich in die Reihe der führenden Länder im Bereich der Biowissenschaften und
pharmazeutischen Innovation einzureihen und damit eine Grundlage für
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und globale Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen."
Er würdigte Export Barbados, dessen Vorsitzenden Dodridge Miller und dessen
Chief Executive Officer Mark Hill für ihre Kreativität und Weitsicht. Sie haben
nicht nur die Konzeption von Barbados als regionales Zentrum für den globalen
Life-Sciences-Sektor vorangetrieben, sondern auch ein ikonisches Gebäude
entworfen, das seiner Meinung nach als Prototyp für neue Ansätze in der
Herstellung hochwertiger Arzneimittel dienen kann.
Über die EarlyHealth Group
Die EarlyHealth Group (EHG) ist ein weltweit tätiges Pharma- und Life-Science-
Unternehmen, das in 60 Ländern Unterstützung in den Bereichen Fertigung,
klinische Studien und Marktzugang bietet. Die Gruppe arbeitet mit Herstellern,
Forschungseinrichtungen und Regierungen zusammen, um die Gesundheitsversorgung
durch konforme End-to-End-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
zugänglich zu machen.
Über Export Barbados
Export Barbados (BIDC) ist ein staatliches Unternehmen, das die
Industrialisierung und das Exportwachstum von Barbados fördert. Die Agentur
entwickelt Infrastruktur, fördert Innovationen und arbeitet mit globalen
Unternehmen zusammen, um die Position von Barbados als wettbewerbsfähiger
Exporteur von Waren und Dienstleistungen zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf
Biowissenschaften, Fertigung und nachhaltigen Industrien liegt.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/219aaac2-
0f40-45aa-9e7f-48e56b8b2cf1
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53be00d8-
50b2-4cbf-91dc-9b1b65b4046c
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/036fb1db-d93f-4bde-ad18-
2fdc99d5d027
Medienkontakt
EarlyHealth City Communications
E-Mail: communications@early-health.cityÂ°