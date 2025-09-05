GNW-News: Bitwise erweitert sein Produktportfolio in der Schweiz und notiert fünf Flaggschiff-ETPs an der Six Swiss Exchange
^* Staking- und Indexprodukte: Bitwise ermöglicht mit diesen erstklassigen
Produkten Anlegern auf dem Schweizer Markt den Zugang zu einer größeren
Auswahl an Krypto-Investments.
* Regulierte Anlageprodukte: Bitwise bietet damit den Zugang zu den Chancen am
schnell wachsenden Markt für digitale Vermögenswerte.
* Positive Stimmung in Europa: Die britische Aufsichtsbehörde wird
voraussichtlich am 8. Oktober den Zugang zu Krypto-ETPs für Privatanleger
erleichtern, positive Trends lassen sich auch in Frankreich erkennen.
04. September 2025. Zürich, Frankfurt. Der auf digitale Vermögenswerte
spezialisierte Asset Manager Bitwise (https://bitwiseinvestments.eu/) hat diese
Woche fünf seiner führenden Krypto-ETPs an der Six Swiss Exchange gelistet. Die
Notierungen bieten Anlegern mehr Möglichkeiten, vom florierenden Kryptomarkt zu
profitieren. Zu den neu gelisteten Produkten gehören Staking- und Index-ETPs.
Die Krypto-ETPs von Bitwise sind sorgfältig konzipierte Finanzinstrumente, die
sich nahtlos in traditionelle Portfolios integrieren lassen und ein umfassendes
Engagement in Kryptowährungen als Anlageklasse ermöglichen. Im August 2025 gab
Bitwise bekannt, dass die Kundenvermögen über alle 40 Investmentprodukte hinweg
15 Milliarden US-Dollar überstiegen hatten, was im Vergleich zu Oktober 2024
einer Steigerung von 200 Prozent entspricht.
Die Schweiz ist für Bitwise ein wichtiger Markt im Herzen Europas, sowohl mit
Blick auf Privatanleger als auch auf Institutionelle Investoren. Das Land zählt
seit Langem zu den frühen Anwendern digitaler Vermögenswerte - sowohl
marktseitig als auch regulatorisch. Gleichzeitig öffnen immer mehr Länder
Europas börsengehandelte Krypto-Produkte für eine breite Anlegerbasis. So wird
erwartet, dass die britischen Regulierungsbehörden ab dem 08. Oktober 2025 den
Zugang zu Krypto-ETPs für Privatanleger erleichtern werden, parallel prüfen die
Aufsichtsbehörden in Frankreich, die Vertriebsregulierung für diese Produkte
auszuweiten.
?Die fünf Flaggschiffprodukte, die wir nun in der Schweiz gelistet haben,
erweitern die Möglichkeiten für Anleger, vom vollen Potenzial der Kryptomärkte
zu profitieren", betonte Ronald Richter, Regional Director Investment Strategy
von Bitwise in Europa.?Europa öffnet sich rasch für digitale Vermögenswerte,
und die Schweiz im Herzen des Kontinents spielt dabei eine führende Rolle. Ich
freue mich sehr, dass wir unsere an der renommierten SIX gehandelten Produkte
nun um zusätzliche Staking- und Indexprodukte erweitern konnten."
Bradley Duke, Managing Director und Head of Bitwise Europe, fügte hinzu:?Der
Ausbau unseres Produktangebots in der Schweiz ist ein logischer nächster Schritt
für Bitwise und passt zu unserer Strategie, stets erstklassige Krypto-ETPs
anzubieten. Wir stellen Anlegern eine umfassende Palette an Produkten zur
Verfügung, um von der Wertschöpfung digitaler Vermögenswerte zu profitieren,
indem wir regulierte Produkte mit einer sorgfältig aufgebauten
Finanzinfrastruktur entwickeln. Wir entwickeln ständig neue Produkte und werden
dies auch in den kommenden Monaten in unseren europäischen Märkten fortsetzen."
Die neu gelisteten ETPs an der SIX Swiss Exchange:
* Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1, ISIN: DE000A4AER62): Es handelt sich um ein
kosteneffizientes Bitcoin-ETP, das as frei von zeitlich begrenzten
Gebührenaktionen eine TER von 0,20 % aufweist und sich perfekt für
strategische Allokationen eignet. Das Produkt richtet sich an langfristig
orientierte Anleger, die Kosteneffizienz suchen und sich an Benchmarks
orientieren. Der NAV wird dreimal täglich neu berechnet, wobei die
Primärmarktliquidität aus Hongkong, der EU und den Vereinigten Staaten
integriert wird, was institutionellen Anlegern ein erweitertes
Primärmarktliquiditätsfenster bietet.
* Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32, ISIN: DE000A3G90G9) ist ein
professionell ausgestaltetes und liquides Anlageinstrument, das darauf
abzielt, ETH-Staking für maximale Anlegerrenditen zu nutzen. ET32
verzeichnete in diesem Jahr konstant positive Nettomittelzuflüsse.
Gleichzeitig weist es attraktive Geld-Brief-Spannen auf und strebt die
niedrigsten Gesamtkosten unter den ETH-Staking-ETPs an.
* Bitwise Solana Staking ETP (BSOL, ISIN: DE000A4A59D2) ist ein professionell
ausgestaltetes und vollständig hinterlegtes ETP, das ein Engagement in
gestakten Solana-Coins ermöglicht. BSOL orientiert sich am Compass Solana
Total Return Monthly Index und zielt darauf ab, einen transparenten Rahmen
für die Performance und Bewertung von SOL-Staking-Prämien zu bieten.
* Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20, ISIN: DE000A3G3ZL3): DA20
strebt an, die Performance des MSCI Global Digital Assets Select Top 20
Capped Index abzüglich Gebühren nachzubilden. Der Index wird von MSCI
verwaltet und vierteljährlich neu gewichtet. Er bildet die Wertentwicklung
der 20 führenden investierbaren Kryptowährungen ab, die zusammen etwa 90
Prozent der gesamten Marktkapitalisierung von Kryptowährungen ausmachen.
* Bitwise Physical XRP ETP (GXRP, ISIN: DE000A3GYNB0): Das Produkt bildet den
Wert von XRP ab, der fünftgrößten Kryptowährung der Welt mit einer
Marktkapitalisierung von mehr als 80 Milliarden US-Dollar. Ripple, das
Netzwerk hinter dem Token, hat aufgrund der zunehmenden
Anwendungsmöglichkeiten seines Ledgers, insbesondere in Bereichen wie
grenzüberschreitende Überweisungen, institutionelle DeFi und Tokenisierung
von realen Vermögenswerten, einen Popularitätsschub erlebt.
Bitwise ermöglicht es Anlegern, in digitale Vermögenswerte zu investieren, ohne
dass sie ein Krypto-Wallet benötigen. Krypto-ETPs werden wie traditionelle
Aktien oder ETFs an regulierten Börsen gehandelt und können nahtlos in Standard-
Brokerage- Depots oder ETF-Portfolios integriert werden.
Jedes ETP wird vollständig durch den entsprechenden digitalen Vermögenswert
gedeckt, der sicher in einer institutionellen Cold-Storage-Verwahrung verwahrt
wird. Vergleichbar mit Edelmetall-ETCs verfügen Bitwise-Krypto-ETPs über einen
physischen Rückkaufmechanismus. Der Anlegerschutz wird durch einen unabhängigen
Treuhänder und Verwalter verbessert, der sicherstellt, dass die zugrunde
liegenden Vermögenswerte außerhalb der Bilanz des Emittenten gehalten werden,
wodurch das Ausfallrisiko für den Anleger minimiert wird.
Bitwise ETPs - Handelsinformationen - SIX Swiss Exchange
ETP Name Primary Valoren ISIN Handelswährung TER (%)
Ticker Nummer Currencies
| |
|NEUE LISTINGS |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Bitwise Core Bitcoin ETP BTC1 134964341 DE000A4AER62 CHF 0,20 |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Bitwise Ethereum Staking ET32 133120059 DE000A3G90G9 CHF 0,65 |
|ETP |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Bitwise MSCI |
|Digital Assets Select DA20 126630022 DE000A3G3ZL3 CHF 1,49 |
|20 ETP |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Bitwise Solana Staking BSOL 140441523 DE000A4A59D2 CHF 0,85 |
|ETP |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Bitwise Physical XRP ETP GXRP 118513061 DE000A3GYNB0 CHF 1,95 |
+------------------------------------------------------------------------------+
|BESTEHENDE LISTINGS |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Bitwise Physical Bitcoin BTCE 55503260 DE000A27Z304 CHF, USD, GBP 2,00 |
|ETP |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Bitwise Physical ZETH 110488627 DE000A3GMKD7 CHF, USD, GBP 1,49 |
|Ethereum ETP |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Bitwise Physical Solana ESOL 115256504 DE000A3GVKZ1 CHF, GBP 1,95 |
|ETP |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Bitwise Aptos Staking APTB 139573609 DE000A4AJWU3 CHF, USD 0,85 |
|ETP |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Bitwise Physical ELTC 111198508 DE000A3GN5J9 CHF, GBP 2,00 |
|Litecoin ETP |
+------------------------------------------------------------------------------+
Zur kompletten Produktliste: https://bitwiseinvestments.eu/products/#data-attr-
group=overview.
Anleger sollten sich bewusst sein, dass Investitionen in Krypto-Assets
erhebliche Risiken bergen, darunter unter anderem:
* Volatilitätsrisiko: Die Preise von Krypto-Assets können erheblichen
Schwankungen unterliegen.
* Liquiditätsrisiko: Markttiefe und Handelsvolumen können variieren und die
Ausführung beeinflussen.
* Verwahrungsrisiko: Trotz Verwahrung auf institutionellem Niveau können
digitale Assets anfällig für Cyberbedrohungen sein.
* Regulatorisches Risiko: Krypto-Assets und ihre Behandlung unterliegen sich
entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.
* Marktrisiko: Übergeordnete Marktbewegungen können den Wert des ETP
beeinflussen.
Auch wenn die Möglichkeit erheblicher Gewinne besteht, tragen Sie das Risiko,
einen Teil oder sogar Ihr gesamtes investiertes Kapital zu verlieren. Umfassende
Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.eu
(http://www.bitwiseinvestments.eu?utm_source=chatgpt.com)
Über Bitwise
Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten
Vermögensverwalter mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar an verwalteten
Kundengeldern. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen
Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen
von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine
Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven
Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-
Strategien aufgestellt - sowohl in den USA als auch in Europa.
In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen vier Jahren eine
umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, beispielsweise
Europas größtes und liquidestes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte
Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI Digital Assets-Index nachbildet.
Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin
zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der
traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der
Vermögenswerte sicher und offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern
gelagert werden.
Die europäischen Produkte von Bitwise umfassen ein Portfolio von sorgfältig
entwickelten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle
Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen
als Anlageklasse bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die großen
europäischen Börsen, mit primären Notierungen auf Xetra, der liquidesten Börse
für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren vom einfachen Zugang
über zahlreiche DIY-/Online-Broker in Verbindung mit der robusten und sicheren
physischen ETP-Struktur von Bitwise, die eine Rücknahmefunktion beinhaltet.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com/eu
(http://www.bitwiseinvestments.com/eu)
Medienkontakt:
SCHWARZ Financial Communication
Frank Schwarz
Tel.: +49 611 580 2929 0
schwarz@schwarzfinancial.com
Important information
This press release does not constitute investment advice, nor does it constitute
an offer or solicitation to buy financial products. This press release is issued
by Bitwise Europe GmbH ("BEU"), a limited company domiciled in Germany, for
information only and in accordance with all applicable laws and regulations. BEU
gives no explicit or implicit assurance or guarantee regarding the fairness,
accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained
therein. It is advised not to rely on the fairness, accuracy, completeness, or
correctness of this article or the opinions contained therein. Please note that
this article is neither investment advice nor an offer or solicitation to
acquire financial products or cryptocurrencies.
Before investing in crypto Exchange Traded Products ("ETPs"), potential
investors should consider the following:
Potential investors should seek independent advice and consider relevant
information contained in the base prospectus and the final terms for the ETPs,
especially the risk factors. ETPs issued by BEU are suitable only for persons
experienced in investing in cryptocurrencies and risks of investing can be found
in the prospectus and final terms available on www.etc-group.com
(http://www.etcgroup.com/). The invested capital is at risk, and losses up to
the amount invested are possible. ETPs backed by cryptocurrencies are highly
volatile assets and performance is unpredictable. Past performance is not a
reliable indicator of future performance. The market price of ETPs will vary and
they do not offer a fixed income or match precisely the performance of the
underlying cryptocurrency. Investing in ETPs involves numerous risks including
general market risks relating to underlying, adverse price movements, currency,
liquidity, operational, legal and regulatory risks.
Â°