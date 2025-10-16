GNW-News: Bitwise erweitert Staking-ETP-Angebot mit Einführung von Celestia ETP an der Euronext Paris
^* Das ETP ist mit dem nativen Token von Celestia hinterlegt und zielt darauf
ab zusätzliche Staking-Renditen zu erzielen.
* Celestia ist eine schnell wachsende modulare Layer-1-Blockchain mit
Anwendungsfällen in den Bereichen Hochleistungshandel, Real World Assets
(RWAs) und Stablecoins.
* Das Bitwise Celestia Staking ETP ist das sechste Staking-Produkt des
Unternehmens und eine Antwort auf die steigende Nachfrage für Staking-
Strategien.
16. Oktober 2025. Frankfurt: Bitwise (https://bitwiseinvestments.eu/de/) gab
heute die Einführung des Bitwise Celestia Staking ETP (Ticker: TIAB; ISIN:
DE000A4APRP0) an der Euronext Paris bekannt. Das Produkt öffnet einen
Investmentzugang zu TIA, dem nativen Token der Celestia-Blockchain-Plattform,
und bildet den Kaiko Bitwise Staked TIA Index nach Kosten und Gebühren nach. Das
im ETP enthaltenen Vermögen wird eingesetzt, um zusätzliche Staking-Erträge zu
erzielen, ohne dass Anleger sich dafür mit den technischen Aspekten des Staking-
Prozesses auseinandersetzen müssen. Durch Staking tragen Token-Inhaber zur
Validierung von Transaktionen in Proof-of-Stake-Netzwerken wie Celestia bei und
erhalten dafür Belohnungen.
Celestia verfolgt das Ziel, führend im Bereich modularer Blockchains zu werden -
Systeme, die auf höchste Geschwindigkeit und Spezialisierung ausgelegt sind. Die
Layer-1-Architektur von Celestia ist darauf optimiert, Anwendungen zu
unterstützen, die hohen Datendurchsatz bei geringen Kosten erfordern - etwa
leistungsstarken Handel, Stablecoins oder tokenisierte reale Vermögenswerte
("real-world assets" bzw. RWAs). Darüber hinaus ermöglicht Celestia es anderen
Blockchains, sogenannten?Rollups" oder?Layer-2s", ihre Daten auf Celestia zu
veröffentlichen. Im vergangenen Jahr hat sich die Nutzung von Celestias
sogenannten?Namespaces" - eindeutigen Kennungen für veröffentlichte Daten -
nahezu verfünffacht. Dieses Wachstum spiegelt sowohl die Einführung neuer
Rollups als auch eine gestiegene Aktivität bestehender Netzwerke wider.
Bradley Duke, Head of Europe bei Bitwise, sagte: "Das Bitwise Celestia Staking
ETP ist eine äußerst relevante Ergänzung unseres wachsenden Angebots an Krypto-
ETPs. Die Celestia-Blockchain hat sich schnell einen Namen durch ihren modularen
Ansatz gemacht, bei dem die Datenverfügbarkeitsschicht von Funktionen wie der
Transaktionsausführung getrennt ist. Dadurch kann sich Celestia vollständig auf
die Bereitstellung von Daten konzentrieren und hat in kurzer Zeit zahlreiche
neue Nutzer gewonnen. Einige vergleichen Celestia bereits mit einem Cloud-
Infrastrukturanbieter für den Kryptomarkt. Durch die Expertise von Bitwise und
die Sicherheits- und Transparenzvorteile einer regulierten Produktstruktur
können Anleger nun am Wachstumspotenzial von Celestia teilhaben."
TIAB ist das sechste Produkt, das Bitwise im Rahmen seiner europäischen Total-
Return-Produktreihe (https://bitwiseinvestments.eu/de/products/) aufgelegt hat.
Damit erweitert das Unternehmen gezielt den Zugang für Anleger zu einem
Portfolio indexgebundener Staking-Produkte. Das wachsende Interesse an Staking-
Produkten zeigt sich deutlich an den Zuflüssen bei bestehenden Produkten: Das
Bitwise Solana Staking ETP (BSOL; ISIN DE000A4A59D2) hat kürzlich die Marke von
100 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen überschritten, während das Bitwise
Ethereum Staking ETP (ET32; ISIN DE000A3G90G9) bereits die 300-Millionen-Euro-
Grenze übertroffen hat.
Das Bitwise Celestia Staking ETP ist vollständig hinterlegt und in Deutschland
emittiert. Das Investmentprodukt ist darauf ausgelegt, Staking-Renditen zu
generieren, bei niedriger Gesamtkostenquote für das Produkt (abzüglich TER und
weitere Staking-bezogene Gebühren). Die Staking-Erträge werden täglich im ETP-
Vermögen akkumuliert. Durch die Referenzierung auf den Kaiko Bitwise Staked TIA
Index können Anleger die Performance des ETP nach Kosten und Gebühren jederzeit
mit dem Marktstandard vergleichen. Bitwise ETPs lassen sich wie Aktien oder ETFs
über herkömmliche Wertpapierdepots kaufen und verkaufen - ohne dass Anleger
dafür ein neues Konto oder eine Krypto-Wallet eröffnen müssen.
?Die ehrgeizigsten Projekte im Kryptobereich entscheiden sich für Celestia, um
den Sprung in den Mainstream zu schaffen", sagte Mustafa Al-Bassam, Mitgründer
und CEO der Celestia Foundation.?Wir beobachten derzeit einen starken Anstieg
von Projekten in den Bereichen Hochfrequenzhandel, reale Vermögenswerte und
Stablecoins, die auf Celestia aufbauen. Unsere modulare Architektur ist gezielt
auf die hohe Geschwindigkeit und Spezialisierung ausgelegt, die diese
Anwendungen erfordern - und ermöglicht es Teams, schneller auf den Markt zu
kommen und besser zu skalieren, als es heutige monolithische Layer-1-Blockchains
leisten können."
Staking ist eine Möglichkeit für Besitzer von Krypto-Assets, zusätzliche Erträge
zu erzielen. Dabei können Token-Inhaber Transaktionen im jeweiligen Netzwerk
validieren und so zu dessen Sicherheit und Zuverlässigkeit beitragen. Im
Gegenzug erhalten sie zusätzliche Token - sogenannte Staking-Prämien. Anders als
Dividenden, die aus Unternehmensgewinnen stammen, belohnen Staking-Erträge die
Inhaber dafür, dass sie eine aktive Rolle bei der Pflege der Blockchain
übernehmen.
Das Bitwise Celestia Staking ETP bietet Anlegern eine vereinfachte Möglichkeit,
von Staking-Prämien zu profitieren, ohne sich direkt um die technischen Aspekte
des Staking oder die Verwahrung der Token kümmern zu müssen. Weitere Vorteile
sind die tägliche Liquidität und die Sicherheit, die durch die Cold-Storage-
Verwahrung der Token bei einem professionellen institutionellen Verwahrer
gewährleistet wird.
Wichtige Produktdaten
+---------------------------------+--------------------------------+
| ETP Name | Bitwise Celestia Staking ETP |
+---------------------------------+--------------------------------+
| Ticker | TIAB |
+---------------------------------+--------------------------------+
| ISIN / WKN | DE000A4APRP0 / A4APRP |
+---------------------------------+--------------------------------+
| Index Benchmark | Kaiko Bitwise Staked TIA Index |
+---------------------------------+--------------------------------+
| Erwartete Netto-Staking-Rendite | 7,54 %* |
+---------------------------------+--------------------------------+
| TER | 0,85 % p.a. |
+---------------------------------+--------------------------------+
(* Die Netto-Staking-Rewards bezeichnen die Rendite, die durch das Staking der
Token-Vermögenswerte des ETP im Einklang mit dem Referenzwert erzielt wird, nach
Abzug der Staking-Service-Gebühr, jedoch vor Anwendung der jährlichen
Verwaltungsgebühr (TER 0,85 % p.a.). Der Emittent behält 33 % der insgesamt
generierten Staking-Rewards als Staking-Service-Gebühr ein. Diese Gebühr dient
zur Deckung der Betriebskosten für die Aufrechterhaltung der Staking-
Infrastruktur des ETP, einschließlich der Gebühren von Staking-Dienstleistern,
sowie zur Unterstützung des laufenden Managements des Staking-Prozesses. Die
Rewards werden dem ETP täglich gutgeschrieben und automatisch reinvestiert,
wodurch sich der Kryptowährungsanspruch pro ETP-Einheit im Laufe der Zeit
erhöht. Die Staking-Rate kann je nach Netzwerkbedingungen, Reward-Niveau und
allgemeiner Marktdynamik variieren. Wichtige Information: Die angegebenen
Staking-Rewards sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Tatsächliche
Ergebnisse können aufgrund von Faktoren wie Protokollregeln,
Validatorbeteiligung, Marktvolatilität, Netzwerkleistung, Nutzung und Validator-
Transaktionsgebühren abweichen. Staking beinhaltet Risiken, einschließlich des
potenziellen Verlusts gestakter Vermögenswerte und angesammelter Rewards im
Falle von Slashing, Strafen, Smart-Contract-Schwachstellen,
Protokollausnutzungen oder anderen operativen Problemen. Weiterführende
Informationen unter www.bitwiseinvestments.eu/products
(https://www.bitwiseinvestments.eu/products).)
Risikohinweis:
Anleger sollten sich bewusst sein, dass Investitionen in Kryptowährungen mit
erheblichen Risiken verbunden sind, darunter unter anderem:
* Volatiliät: Die Preise von Krypto-Assets können erheblich schwanken.?
* Liquidität: Die Markttiefe und das Handelsvolumen können variieren, was sich
auf die Ausführung auswirken kann.??
* Verwahrung: Trotz der Verwahrung auf institutionellem Niveau können digitale
Vermögenswerte anfällig für Cyber-Bedrohungen sein.??
* Regulatorik: Krypto-Vermögenswerte und ihre Behandlung unterliegen sich
weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.??
* Markt: Allgemeine Marktbewegungen können sich auf den Wert des ETP
auswirken.
* Slashing-Risiko, bei dem Fehlverhalten oder ein Fehler des Validators zu
einem teilweisen Verlust der eingesetzten Mittel führen kann.
* Netzwerk- oder Protokolländerungen, die die Staking-Belohnungen oder die
Verfügbarkeit beeinflussen können.
Zwar besteht das Potenzial für erhebliche Gewinne, jedoch besteht das Risiko,
dass Sie einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Anlegern
wird empfohlen, vor einem Investment alle damit verbundenen Risiken, die auf
www.bitwisevinestments.eu (http://www.bitwisevinestments.eu) beschrieben sind,
sorgfältig zu prüfen.
- Ende -
Über Celestia
Celestia ist die erste modulare Layer-1-Blockchain, die für die hohe
Geschwindigkeit und Spezialisierung entwickelt wurde, die nötig ist, um Krypto
in den Mainstream zu bringen. Heute basieren über 30 Netzwerke aus den Bereichen
Börsen, reale Vermögenswerte und Verbraucheranwendungen auf der Celestia-
Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter https://celestia.org
Über Bitwise
Bitwise ist einer der global führenden Krypto-Vermögensverwalter mit über 15
Milliarden USD an Kundengeldern. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und
institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan,
um die Chancen von Kryptowährungen zu erfassen und zu nutzen. Seit 2017 hat
Bitwise eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen bei der Verwaltung einer
breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen für ETPs, separat verwalteten
Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien - sowohl in den USA als auch in
Europa. In Europa hat Bitwise (vormals ETC Group) in den letzten vier Jahren
eine der umfangreichsten und innovativsten Produktfamilien von Krypto-ETPs
entwickelt, darunter Europas größtes und liquides Bitcoin-ETP. Diese
Produktfamilie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin
zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der
traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der
Vermögenswerte sicher offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert
werden. Unsere europäischen Produkte umfassen eine Palette von sorgfältig
strukturierten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle
Portfolio einfügen und ein ganzheitliches Exposure zur Anlageklasse Krypto
bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die wichtigsten europäischen
Börsen, wobei die Hauptnotierung auf Xetra erfolgt, der liquidesten Börse für
den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren von einem einfachen Zugang
über zahlreiche DIY-Broker in Verbindung mit unserer robusten und sicheren
physischen ETP-Struktur, die auch eine Auszahlfunktion beinhaltet.
Medienkontakt:
SCHWARZ Financial Communication
Frank Schwarz
Tel.: +49 611 580 2929 0
schwarz@schwarzfinancial.com
WICHTIGER HINWEIS:
Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot
oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient
ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder
ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der
Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der
darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness,
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin
enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem
Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten.
KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO.
Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products (?ETPs") investieren, sollten
potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:
Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten
Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs
sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe
GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über
Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es
sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer
Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen
beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der
Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der
Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet
werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren,
vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis
zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte
ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige
Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes
Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden
Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden,
darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige
Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und
regulatorische Risiken.
