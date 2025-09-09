DAX23.824 +1,0%ESt505.367 +0,9%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.439 +0,1%Nas21.850 +0,7%Bitcoin95.809 +1,0%Euro1,1750 +0,3%Öl66,19 +0,8%Gold3.638 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

GNW-News: BYD, MariaGrazia Davino: "Wir arbeiten an den einzelnen nationalen Märkten der EU - wir haben große Ambitionen"

08.09.25 17:21 Uhr

^MUNICH, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --?Europa ist eine weite Landschaft,

und jedes Land hat seine eigenen Besonderheiten. Die Arbeit, die wir in jedem

Wer­bung

einzelnen Gebiet leisten, besteht darin, Netzwerke und Teams für jeden Markt

vorzubereiten. In diesem Sinne arbeiten wir in der Schweiz, in Österreich,

Deutschland, Tschechien, Polen und Ungarn. Es gibt noch viel zu tun, aber wir

haben große Ambitionen und wir wollen in allen Bereichen relevant sein, die für

unsere Kunden wichtig sind." Mit diesen Worten beschrieb MariaGrazia Davino,

Regional Managing Director von BYD, die Expansion des Automobilherstellers in

Wer­bung

den zentraleuropäischen Raum. Davino sprach am Rande der von BYD organisierten

Pressekonferenz auf der IAA Mobility 2025 in München.

?Für uns ist Europa die Gegenwart, und wir sind in dieser Richtung voll

engagiert", fuhr die Managerin fort, bevor sie den Blick auf das neue Fahrzeug

lenkte, das BYD auf der deutschen Messe vorstellte:

?Hier stellen wir unseren Kombi, den BYD Seal 6 DM-i Touring, vor. Es handelt

Wer­bung

sich um ein großes Super-Hybrid-Fahrzeug mit einer Reichweite von bis zu 1.350

Kilometern."

?Ein Auto, das nicht nur für Fahrer, sondern auch für Passagiere konzipiert

wurde", schloss MariaGrazia Davino.

For more information:

Press Office LaPresse - ufficio.stampa@lapresse.it

(mailto:ufficio.stampa@lapresse.it)

Ein Video zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f69159e6-

80dc-4a1e-9287-2c4948377b9a

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e65025f8-

5916-47b7-81d0-5b127fccde0e

Â°