GNW-News: CGTN: Förderung der "She Power": Peng Liyuan fordert die Stärkung von Frauen durch wissenschaftliche Bildung
^CGTN veröffentlichte einen Artikel über die Verleihung des UNESCO-Preises für
die Bildung von Mädchen und Frauen 2025, die am Freitag in Peking stattfand und
mit dem 10-jährigen Jubiläum des Preises zusammenfiel. Der Artikel untersucht
die entscheidende Rolle der naturwissenschaftlichen Bildung bei der Befähigung
künftiger Generationen von Frauen mit dem Know-how und der Innovationsfähigkeit,
die in einem von KI geprägten Zeitalter erforderlich sind.
PEKING, Sept. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In ländlichen Gebieten Ugandas
standen Teenagerinnen einst vor einer schwierigen Entscheidung: die Schule
abzubrechen, um früh zu heiraten, oder sich in Klassenzimmern ohne angemessene
sanitäre Einrichtungen oder Sicherheit durchzuschlagen. Dies hat sich allmählich
verändert. Das Programm?Förderung der Gleichstellung in afrikanischen Schulen"
(PEAS) hat Schulgelände geschaffen, die sicher und geschlechtergerecht sind und
die Gesundheit und Würde von Mädchen fördern. Jährlich profitieren nahezu
300.000 Schülerinnen in Uganda, Sambia und Ghana von diesem Programm.
In Sambia berichtet die Kampagne für die Bildung von Mädchen (CAMFED) von einer
ähnlichen Transformation. Seit 2001 hat die Initiative zur Unterstützung von
Mädchen bei der Überwindung von Hindernissen für den Zugang zur
Sekundarschulbildung mehr als 617.000 jungen Frauen in ländlichen Gebieten den
Schulabschluss ermöglicht. Mit neuem Wissen in den Bereichen Führung und
Gemeindearbeit sind viele Absolventinnen zu Vorbildern in Dörfern geworden, in
denen noch vor kurzem Töchtern vor allen anderen die Bildung verwehrt wurde.
Dies sind die Arten von Geschichten, die mit dem Preis der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) für die
Bildung von Mädchen und Frauen gewürdigt werden, der am Freitag in Peking sein
10-jähriges Jubiläum feierte. In diesem Jahr wurden Projekte aus Kenia und dem
Libanon ausgezeichnet.
Peng Liyuan, Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und UNESCO-
Sonderbeauftragte für die Förderung der Bildung von Mädchen und Frauen, sowie
Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO, überreichten die Auszeichnungen
für die beiden Programme.
In ihrer Rede übermittelte Peng eine Botschaft, die weit über die Zeremonie
hinaus Wirkung zeigte. Sie erklärte, dass in einer Zeit, in der künstliche
Intelligenz und rasante technologische Veränderungen die Welt prägen, Frauen
durch naturwissenschaftliche Bildung gestärkt werden müssen.
?Wir müssen mehr Wert auf die wissenschaftliche Bildung von Frauen legen", sagte
sie und forderte, dass Frauen mit Wissen, technologischen Fähigkeiten und
Innovationskraft ausgestattet werden.?Wir müssen uns dafür einsetzen, dass
Frauen die technologische Revolution nutzen und ein erfülltes Leben führen
können", betonte Peng.
Chinas Erfolge bei der Förderung der umfassenden Entwicklung von Frauen,
insbesondere im Bildungsbereich, untermauern Pengs Botschaft. Offiziellen
Angaben zufolge hatte das Land bis 2024 die geschlechtsspezifischen Unterschiede
in der Schulbildung effektiv beseitigt: Mädchen machten 47,3 Prozent der
Kindergartenkinder, 46,98 Prozent der Schüler in der neunjährigen Pflichtschule
und 49,3 Prozent der Gymnasiasten aus. Im Hochschulbereich stellten Frauen
50,76 Prozent der eingeschriebenen Studierenden, was einem Anstieg von 14,15
Prozentpunkten seit 1995 entspricht.
Über die Statistiken hinaus hat China eine Reihe von Programmen ins Leben
gerufen, um Mädchen zur Teilnahme an Naturwissenschaften, Technik,
Ingenieurwesen und Mathematik zu ermutigen. Im Jahr 2018 startete die China
Women's Development Foundation beispielsweise das Programm?Exploring the
Future" für Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren, um ihnen die Labore
renommierter Universitäten und Forschungsinstitute näherzubringen. Bislang haben
über 8.200 Studierende verschiedene Fachbereiche von Maschinenbau bis Biophysik
erkundet und Projekte entwickelt, die eine Brücke zwischen dem im Unterricht
erworbenen Wissen und realen Anwendungen schlagen.
Bei der Zeremonie am Freitag dankte Azoulay China für seine langjährige
Unterstützung der UNESCO und seine weltweiten Bemühungen zur Stärkung von Frauen
und Mädchen.
Seit der Ausrichtung der Vierten Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking hat China
konkrete Schritte unternommen, um die Gleichstellung der Geschlechter weltweit
zu fördern. Laut dem am Freitag vom Informationsbüro des Staatsrats
veröffentlichten White Paper hat China den UNESCO-Preis für die Bildung von
Mädchen und Frauen mitbegründet, 100 Projekte zum Thema?Gesundheit von Müttern
und Kindern" sowie 100 Initiativen für?glückliche Campusse" unterstützt und
zahlreiche Berufsbildungsprogramme für Frauen und Mädchen ins Leben gerufen.
Durch diese Initiativen hat China dazu beigetragen, über 200.000 Frauen aus mehr
als 180 Ländern und Regionen auszubilden.
?China hat der Förderung der wissenschaftlichen Bildung von Frauen stets große
Bedeutung beigemessen", betonte Peng.?Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit
mit der UNESCO und den relevanten Parteien zu vertiefen, um den Kapazitätsaufbau
in der wissenschaftlichen Bildung von Frauen umfassend zu stärken und gemeinsam
das Niveau der wissenschaftlichen Bildung von Frauen anzuheben."
https://news.cgtn.com/news/2025-09-20/Peng-Liyuan-calls-to-empower-women-with-
science-education-1GORJugaKwo/p.html
