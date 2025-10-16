GNW-News: CGTN: Peng Liyuan fordert, durch Technologie mehr Chancen für Frauen und Mädchen zu schaffen

^CGTN hat einen Artikel über Peng Liyuan, Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi

Jinping und UNESCO-Sonderbeauftragte für die Förderung der Bildung von Mädchen

Wer­bung Wer­bung

und Frauen, sowie über die UN-Untergeneralsekretärin und Exekutivdirektorin von

UN Women, Sima Bahous, veröffentlicht. Beide nahmen an einer Ausstellung in

Peking teil, die Chinas Fortschritte bei der Förderung von Frauen und Mädchen

durch digitale und intelligente Technologien präsentierte. In dem Artikel werden

die Ausführungen von Peng bei der Veranstaltung beleuchtet und Chinas Bemühungen

zur Stärkung von Frauen und Mädchen durch Technologie vorgestellt. Der Beitrag

Wer­bung Wer­bung

unterstreicht das Bestreben des Landes, eine Zukunft voller Möglichkeiten im

Zeitalter der digitalen Intelligenz zu schaffen und die weltweite Förderung von

Frauen voranzutreiben.

PEKING, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Professorin Wang Xiaoyun von der

Tsinghua-Universität wurde im Mai als eine von fünf Preisträgerinnen der

internationalen Auszeichnung?L'Oreal-UNESCO For Women in Science International

Wer­bung Wer­bung

Awards 2025" (L'Oreal-UNESCO-Preis 2025 für Frauen in der Wissenschaft) für ihre

bedeutenden Beiträge zur Kryptografie und kryptografischen Mathematik geehrt.

Wie die UNESCO anmerkte, hat Wangs bahnbrechende Forschung viele Frauen dazu

inspiriert, eine Karriere in den Bereichen Mathematik und Cybersicherheit

anzustreben.

Wang ist eine Vorreiterin unter den rund 40 Millionen weiblichen Beschäftigten

in Wissenschaft und Technologie des Landes, die in wichtigen nationalen

Projekten und zukunftsweisenden Bereichen einen maßgeblichen Beitrag leisten.

Sie stellen zusammen fast die Hälfte der Beschäftigten im Bereich Wissenschaft

und Technologie in China.

?Chinas Bestrebungen, digitale und intelligente Technologien voranzutreiben,

beeinflussen den Lebensstil von Frauen und Mädchen und eröffnen ihnen im

Zeitalter der digitalen Intelligenz vielfältigere Entwicklungsmöglichkeiten",

erklärte Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, am

Dienstag.

Mit diesen Worten äußerte sich Peng, UNESCO-Sonderbeauftragte für die Förderung

der Bildung von Mädchen und Frauen, während eines Besuchs mit der UN-

Untergeneralsekretärin und Exekutivdirektorin von UN Women, Sima Bahous, bei

einer Ausstellung in Peking. Diese Veranstaltung, die im Rahmen des?Global

Leaders' Meeting on Women" stattfand, zeigte Chinas Fortschritte bei der

Förderung von Frauen und Mädchen durch digitale und intelligente Technologien.

Stärkung von Frauen und Mädchen durch Technologie

Im Zuge der rasanten Entwicklung neuer Technologien und der digitalen Wirtschaft

hat China verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, darunter Leitlinien zur

Förderung digitaler Technologien in ländlichen Gebieten und einen Aktionsplan

zur Verbesserung der digitalen Kompetenz und Fähigkeiten, einschließlich

Maßnahmen zur Förderung der Bildung und Qualifizierung von Frauen.

So ergreifen beispielsweise immer mehr Frauen in ländlichen Gebieten, die

intensiv im E-Commerce geschult wurden, die Chancen der digitalen Wirtschaft und

spielen eine wichtige Rolle bei den Bemühungen Chinas, Menschen aus der Armut zu

befreien und ländliche Gebiete wiederzubeleben. Statistisch gesehen stellen

Frauen mittlerweile mehr als die Hälfte der unternehmerischen Akteure im

chinesischen Internetsektor.

In China machen Frauen mittlerweile mehr als die Hälfte aller

Hochschulstudierenden und etwa 43 Prozent der Erwerbsbevölkerung aus, wobei sie

in Bereichen wie Management, Wissenschaft, Wirtschaft und Sport zunehmend an

Einfluss gewinnen.

Peng erklärte, sie freue sich darauf, gemeinsam mit allen Beteiligten eine

Zukunft voller Möglichkeiten im Zeitalter der digitalen Intelligenz zu gestalten

und die weltweite Förderung von Frauen voranzutreiben.

Förderung der Entwicklung von Frauen weltweit

China hat seine Vision in konkrete Maßnahmen umgesetzt und sich konsequent für

die weltweite Förderung von Frauen eingesetzt, womit es sein Engagement als

bedeutendes Land für die Stärkung von Frauen weltweit unter Beweis gestellt hat.

China hat über 200.000 Frauen aus mehr als 180 Ländern und Regionen ausgebildet,

über 100 spezielle Schulungsprogramme für Frauen und Kinder in Ländern des

Globalen Südens durchgeführt und das?Global Exchange and Cooperation Center for

Digital Empowerment of Women" (Globale Zentrum für Austausch und Zusammenarbeit

zur digitalen Stärkung von Frauen) gegründet, um die digitale Kompetenz und die

wirtschaftlichen Chancen von Frauen weltweit zu fördern.

Als aktiver Unterstützer der Belange von Frauen hat China seit 2015 20 Millionen

US-Dollar an UN Women gespendet. In Zusammenarbeit mit der UNESCO hat es den

?Prize for Girls' and Women's Education" (Preis für die Bildung von Mädchen und

Frauen) ins Leben gerufen und Projekte in Afrika finanziert, die die digitale

und gesundheitliche Bildung von Mädchen fördern.

Im Rahmen des?Global Development and South-South Cooperation Fund" (Fonds für

globale Entwicklung und Süd-Süd-Zusammenarbeit) hat China in mehr als 20 Ländern

frauenorientierte Projekte im Wert von über 40 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Bahous lobte Chinas beeindruckende Erfolge beim Abbau der digitalen Kluft

zwischen den Geschlechtern, bei der Förderung der umfassenden Entwicklung von

Frauen und beim Schutz der Rechte und Interessen von Frauen und forderte die

internationale Gemeinschaft auf, gemeinsam an der Stärkung von Frauen und

Mädchen zu arbeiten, damit sie sich im Zeitalter der digitalen Intelligenz voll

entfalten können.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://news.cgtn.com/news/2025-10-14/Peng-Liyuan-urges-more-opportunities-for-

women-girls-via-technology-1HsM1teKs24/p.html

Kontakt: CGTN

E-Mail: jiang.simin@cgtn.comÂ°