GNW-News: Choose the European Friendship: Die echte Piadina Romagnola gibt es nur mit g.g.A.

^BERLIN, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen der dreijährigen Kampagne

?Choose the European Friendship: Piadina Romagnola IGP" vereinen sich Tradition,

Geschmack und Qualität in einem einfachen, aber schmackhaften Produkt: der

Piadina Romagnola g.g.A.

Diese typisch italienische Spezialität aus der Romagna wird nach den Kriterien

der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.) hergestellt. Dieses europäische

Qualitätssiegel garantiert seit über 10 Jahren nicht nur die Herkunft, sondern

auch die traditionelle Verwendung einfacher, unverfälschter Zutaten: Mehl,

Olivenöl oder Schmalz, Wasser und Salz.

Die Piadina Romagnola g.g.A. hat ihren Ursprung in ländlicher Geschichte: In der

Antike war sie das Brot der Armen, oft gefüllt mit Wildkräutern, die von Hand

entlang der Feldwege der Romagna gesammelt wurden. Diese Tradition wird bis

heute fortgeführt: Zu den Kräutern, die üblicherweise zum Füllen der Piadina

verwendet werden, gehören Rosola, eine zarte und leicht bittere junge

Mohnpflanze, sowie Brunnenkresse, deren frischer und scharfer Geschmack perfekt

zum milden Aroma des Piadina-Teigs passt.

So ist sie trotz ihrer Einfachheit ein Produkt, das aufgrund seiner

Vielseitigkeit immer wieder überrascht: Gefüllt mit Wurst und Käse oder mit

Wildkräutern als grüne, nachhaltige und verschwendungsfreie Alternative bietet

die Piadina immer wieder neue Geschmackserlebnisse!

Auch im letzten Jahr der Kampagne wird das Projekt?Choose The European

Friendship: Piadina Romagnola PGI" mit zahlreichen Aktivitäten in ganz

Deutschland fortgeführt: durch die Zusammenarbeit mit Influencern und Food-

Creators, Werbekampagnen, Verkostungen von Piadina Romagnola g.g.A. in

Geschäften und lokalen Veranstaltungen werden die Verbraucher direkt

angesprochen und können sich selbst von der Qualität und Authentizität der

echten Piadina Romagnola g.g.A., dem einzigen Original, überzeugen.

Hauptanliegen des von der Europäischen Union und dem Konsortium zum Schutz und

zur Förderung der Piadina Romagnola g.g.A. kofinanzierten Projekts ist es, die

Piadina Romagnola g.g.A. in Italien und Deutschland zu fördern und aufzuwerten,

das Bewusstsein für den Wert der g.g.A.-Zertifizierung in diesen Ländern zu

schärfen, ihre Anerkennung zu stärken und die Präsenz des Produkts auf dem

deutschen Markt auszubauen. Mit der Initiative soll das Bewusstsein für

zertifizierte Qualität gefördert werden, indem die Geschichte, Tradition und

Einzigartigkeit der Piadina Romagnola g.g.A. vermittelt werden. Sie steht für

die Identität der Region Romagna und verkörpert gleichzeitig die europäischen

Werte Qualität und Nachhaltigkeit.

Pressestelle:

SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)

https://www.piadinaandfriends.com/

Informationen in Bezug zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der

Piadina Romagnola g.g.A.

Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.

wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die

Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-

Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für

die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen

des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten

geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen

der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der

handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen

übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die der

Autorin/des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen

Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder

die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich

gemacht werden.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ba230cb-241f-47e2-

ad5c-1bd6c15debee/de

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ba230cb-241f-47e2-ad5c-

1bd6c15debee)

Â°