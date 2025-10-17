GNW-News: Choose the European Friendship: Die echte Piadina Romagnola gibt es nur mit g.g.A.
^BERLIN, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen der dreijährigen Kampagne
?Choose the European Friendship: Piadina Romagnola IGP" vereinen sich Tradition,
Geschmack und Qualität in einem einfachen, aber schmackhaften Produkt: der
Piadina Romagnola g.g.A.
Diese typisch italienische Spezialität aus der Romagna wird nach den Kriterien
der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.) hergestellt. Dieses europäische
Qualitätssiegel garantiert seit über 10 Jahren nicht nur die Herkunft, sondern
auch die traditionelle Verwendung einfacher, unverfälschter Zutaten: Mehl,
Olivenöl oder Schmalz, Wasser und Salz.
Die Piadina Romagnola g.g.A. hat ihren Ursprung in ländlicher Geschichte: In der
Antike war sie das Brot der Armen, oft gefüllt mit Wildkräutern, die von Hand
entlang der Feldwege der Romagna gesammelt wurden. Diese Tradition wird bis
heute fortgeführt: Zu den Kräutern, die üblicherweise zum Füllen der Piadina
verwendet werden, gehören Rosola, eine zarte und leicht bittere junge
Mohnpflanze, sowie Brunnenkresse, deren frischer und scharfer Geschmack perfekt
zum milden Aroma des Piadina-Teigs passt.
So ist sie trotz ihrer Einfachheit ein Produkt, das aufgrund seiner
Vielseitigkeit immer wieder überrascht: Gefüllt mit Wurst und Käse oder mit
Wildkräutern als grüne, nachhaltige und verschwendungsfreie Alternative bietet
die Piadina immer wieder neue Geschmackserlebnisse!
Auch im letzten Jahr der Kampagne wird das Projekt?Choose The European
Friendship: Piadina Romagnola PGI" mit zahlreichen Aktivitäten in ganz
Deutschland fortgeführt: durch die Zusammenarbeit mit Influencern und Food-
Creators, Werbekampagnen, Verkostungen von Piadina Romagnola g.g.A. in
Geschäften und lokalen Veranstaltungen werden die Verbraucher direkt
angesprochen und können sich selbst von der Qualität und Authentizität der
echten Piadina Romagnola g.g.A., dem einzigen Original, überzeugen.
Hauptanliegen des von der Europäischen Union und dem Konsortium zum Schutz und
zur Förderung der Piadina Romagnola g.g.A. kofinanzierten Projekts ist es, die
Piadina Romagnola g.g.A. in Italien und Deutschland zu fördern und aufzuwerten,
das Bewusstsein für den Wert der g.g.A.-Zertifizierung in diesen Ländern zu
schärfen, ihre Anerkennung zu stärken und die Präsenz des Produkts auf dem
deutschen Markt auszubauen. Mit der Initiative soll das Bewusstsein für
zertifizierte Qualität gefördert werden, indem die Geschichte, Tradition und
Einzigartigkeit der Piadina Romagnola g.g.A. vermittelt werden. Sie steht für
die Identität der Region Romagna und verkörpert gleichzeitig die europäischen
Werte Qualität und Nachhaltigkeit.
Informationen in Bezug zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der
Piadina Romagnola g.g.A.
Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.
wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die
Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-
Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für
die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen
des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten
geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen
der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der
handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen
übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.
Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die der
Autorin/des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen
Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder
die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich
gemacht werden.
