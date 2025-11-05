GNW-News: ControlUp ONE Platform mit neuen Dashboard-Funktionen

Werte in diesem Artikel

^SAN FRANCISCO, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp

zhjMDc3NzMzZDpwOlQ6Tg) stellt ab sofort allen ControlUp for Desktops

kNWI0ZjhlZGM1ZDE0MmE3YjQyYTM3NzpwOlQ6Tg)-Kunden seine neuen Dashboard-Funktionen

c1YTdmZTI0YzFmMzMzNjNiZjpwOlQ6Tg) generell zur Verfügung. Diese wurden von einem

der weltweit führenden Anbieter im Bereich der digitalen Mitarbeitererfahrung

(Digital Employee Experience, kurz DEX) entwickelt, um IT- und Managementteams

eine anpassbare Visualisierung sowohl historischer als auch Echtzeitdaten zu

ermöglichen. Dadurch können sie ihre IT-Umgebungen besser überblicken, Probleme

schneller beheben und gewonnene Daten und Erkenntnisse auf ihre speziellen

Anforderungen zuschneiden, um Herausforderungen gezielt zu meistern.

Vorkonfigurierte und individuell anpassbare Dashboards mit interaktiven

Funktionen

Für gängige Anwendungsfälle stehen Nutzern mehr als zehn vorkonfigurierte

Dashboards zur Verfügung. Darüber hinaus können sie mithilfe eines breiten

Spektrums an Widgets und Diagrammtypen eigene, individuell anpassbare

Visualisierungen erstellen. Interaktive Funktionen ermöglichen, komplette

Datensätze mit nur einem Mausklick anhand einer oder mehrerer Optionen im

Auswahlmenü zu filtern. Von Vorteil ist zudem, dass sich von der Community

erstellte Dashboards direkt in die ControlUp ONE Platform

yMzUyNWM4MTNmN2FmNTFlNjpwOlQ6Tg) integriert werden können, ohne zusätzliche

Tools oder aufwändige Einrichtung.

Wesentliche Funktionen

* "My Dashboards" und "Shared Dashboards": Unter dem Menüpunkt "My Dashboards"

sind von Nutzern selbst erstellte oder als Favoriten markierte

Visualisierungen abrufbar. ControlUp-Vorlagen sowie unternehmensspezifisch

angepasste Dashboards finden sich in der neuen?Dashboard Gallery".

* "Custom Dashboards": Widgets können innerhalb eines vordefinierten

Rastersystems per Drag-and-Resize einfach verschoben und in Größe sowie

Anordnung angepasst werden.

* "Widget Builder": Erstellung komplett individualisierbarer leistungsstarker

Widgets. Nutzer können Daten gruppieren, verdichten, filtern und

mathematisch berechnen. Für die Visualisierung der statistischen Daten

stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, angefangen von Messanzeigen und

Zeitreihen bis hin zu Tabellen, Balken, Linien- und Donut-Diagrammen.

Status und Ausblick

Das neue Dashboard-Feature steht sowohl Kunden von ControlUp for Desktops als

auch Unternehmen zur Verfügung, die die ControlUp ONE Platform derzeit im

Testbetrieb nutzen. Weitere Funktionen sind bereits in der Roadmap geplant, um

Dashboards künftig einem größeren Kundenkreis zugänglich zu machen.

Schnelle Entwicklung dank teamübergreifender Zusammenarbeit

Die ControlUp Dashboards entstanden in kurzer Zeit durch die Zusammenarbeit

eines funktionsübergreifenden Teams, der?ControlUp Innovation Guild". Zu ihm

zählen Mitarbeitende aus dem CTO-Office und dem Produktmanagement, der Post-

Sales-, UX- sowie der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ihre gemeinsame

Arbeit bildet die Grundlage für kundenorientierte Innovationen und trägt zur

beständigen Weiterentwicklung der ControlUp ONE Platform bei.

Herstellerzitat

"Unsere Kunden wünschen sich mehr Möglichkeiten, mit ihren zur digitalen

Mitarbeitererfahrung gesammelten Daten zu interagieren und diese zu

visualisieren. Dashboards sind unsere Antwort darauf. IT-Teams können entweder

mit vorkonfigurierten, direkt einsetzbaren Vorlagen starten oder eigene

Ansichten erstellen, die auf die spezifischen Gegebenheiten ihrer IT-Umgebung

zugeschnitten sind. Damit kommen wir unserem Ziel einen Schritt näher, Kunden

verwertbare Echtzeitinformationen an die Hand zu geben, aus denen sie konkrete

Handlungsempfehlungen ableiten können."

Joel Stocker, Director Product Management ControlUp

Weitere Informationen

[Blog] https://bit.ly/47wouIS

[On-Demand Webinar] https://www.controlup.com/webinars/controlup-

dashboards/

Über ControlUp

ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform

des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt

Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem

Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken

und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum

autonomen Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management / AEM). Dies

ermöglicht IT-Teams, Probleme zu lösen, bevor sie die Mitarbeitenden in ihrer

Produktivität beeinträchtigen, Abläufe zu vereinfachen und Komplexität zu

beherrschen, ohne zahlreiche Einzellösungen einsetzen zu müssen. Um ihre

Technologie zuverlässig zu betreiben, vertrauen nahezu 2.000 Organisationen auf

ControlUp - darunter mehr als ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen. Mit

ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv

und der Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen:

https://www.controlup.com/de/

Pressekontakt

ControlUp PR

media@controlup.com (mailto:media@controlup.com)

Bildmaterial

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9aeb0c11-cdd0-4f2e-b10e-

0cb1958eec19

Â°