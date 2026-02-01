GNW-News: Coventry kündigt erweiterte Zusammenarbeit mit NAIFA an

^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,

Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie

Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, hat heute einen

neuen, kategorienexklusiven nationalen Sponsoringvertrag mit der National

Association of Insurance and Financial Advisors (https://belong.naifa.org/)

(NAIFA) bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Coventry

(https://www.coventry.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=anchorlink&utm_cam

paign=coventry-pr) die Rolle des exklusiven Gold-Sponsors der NAIFA in der

Kategorie Ankauf von Lebensversicherungen und unterstützt damit die Schulung und

das Engagement von Beratern im Sekundärmarkt für Lebensversicherungen.

Im Rahmen des Sponsorings wird Coventry im Laufe des Jahres 2026 mehrere

wichtige nationale Initiativen und Veranstaltungen der NAIFA unterstützen,

darunter das FSP Institute (https://institute.naifa.org/2026), die Congressional

Conference (https://conference.naifa.org/cc2026), die National Leadership

Conference (https://leaders.naifa.org/nlc-2025) und das Programm?Life Happens".

Ziel der Zusammenarbeit ist der erweiterte Zugang der NAIFA-Mitglieder zu

Bildungsressourcen und praktischen Perspektiven zur Rolle von Ankäufen von

Lebensversicherungen als Teil umfassenderer Finanzplanungsstrategien.

?Berater werden gebeten, aufgrund der sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Kunden

umfassendere und fundiertere Beratungen anzubieten, insbesondere im Hinblick auf

unnötige oder unterdurchschnittlich rentable Lebensversicherungen", so Reid

Buerger, Chief Executive Officer von Coventry.?Die NAIFA spielt eine wichtige

Rolle bei der Unterstützung von Beratern, und Coventry freut sich, seine

Expertise zu dieser Mission einbringen zu können. Durch dieses Sponsoring

möchten wir das Verständnis der Berater für den Sekundärmarkt für

Lebensversicherungen und die Rolle, die der Ankauf von Lebensversicherungen in

umfassenderen Planungsgesprächen spielen kann, verbessern."

Coventry unterhält eine langjährige Beziehung zur NAIFA und hat den Verband

bereits zuvor durch sein Limited and Extended Care Planning Collective

unterstützt. Dieses erweiterte Sponsoring spiegelt das gemeinsame Engagement

wider, die Schulung von Beratern zu fördern und Ressourcen bereitzustellen, die

eine fundierte, kundenorientierte Planung unterstützen. Coventry empfiehlt

seinen Mitgliedern den Besuch der speziellen NAIFA-Ressourcenseite

(https://advisors.coventry.com/naifa/?utm_source=pressrelease&utm_medium=anchorl

ink&utm_campaign=coventry-pr), um sich über die exklusiven Vorteile zu

informieren, die ihnen nun zur Verfügung stehen.

Das NAIFA-Sponsoring ist Teil des umfassenden Ansatzes von Coventry, Berater

über etablierte nationale Berufsverbände zu gewinnen und ihnen Schulungen und

Marktkenntnisse über den Sekundärmarkt für Lebensversicherungen anzubieten.

Durch die Zusammenarbeit mit Organisationen, die Berater aller Praxis- und

Karrierestufen erreichen, möchte Coventry fundierte Planungsgespräche und eine

sorgfältige Abwägung von Ankäufen von Lebensversicherungen als integralen

Bestandteil einer umfassenden Finanzplanung unterstützen.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für

Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten

Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich

ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen,

Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen

sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry

die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt

kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere

langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu

Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um

Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten

Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.

Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und

Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards

anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle

institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen

abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als

23.000 Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene

Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über

6 Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im

Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar

vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter coventry.com

(https://www.coventry.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=anchorlink&utm_cam

paign=coventry-pr).

Medienkontakt:

Jonny Shiver

Vice President, Marketing

jshiver@coventry.com

(215) 836-8300Â°