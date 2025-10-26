GNW-News: DAMAC lädt die Welt ein, sich für "The Ultimate DAMAC Islander" zu bewerben
^* Acht Inselreiseziele, die Kosten werden von DAMAC für den Gewinner
übernommen.
DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAMAC
Properties, der größte private Luxusimmobilienentwickler der Vereinigten
Arabischen Emirate mit einer umfassenden globalen Präsenz, bietet Reisenden,
Träumern und Kreativen auf der ganzen Welt eine neue Chance: die Möglichkeit,
?The Ultimate DAMAC Islander" zu werden. Die ausgewählte Person wird als
festangestellter Mitarbeiter von DAMAC tätig sein und eine Reise als Vollzeit-
Resident-Ambassador antreten, bei der sie an acht exquisiten tropischen
Reisezielen, darunter Mauritius und Barbados, leben, die Gegend erkunden und ihr
Leben mit anderen teilen wird. Alle Kosten, von Reise und Unterkunft bis hin zu
Erlebnissen, werden vollständig von DAMAC übernommen. Die einzigartige Rolle bei
DAMAC bietet eine einmalige Gelegenheit, die Kunst des entspannten Lebens zu
verkörpern, Gelassenheit, Verbundenheit und Rückzug zu erleben und diese Reise
gleichzeitig mit einem globalen Publikum zu teilen.
Ein Angebot für alle, die große Träume haben
Die Kampagne von DAMAC ist Teil einer umfassenderen Kampagne für DAMAC Islands,
bei der Menschen aus allen Bereichen des Lebens, Geschichtenerzähler, Content-
Ersteller, Entdecker und Visionäre dazu eingeladen werden, sich zu bewerben und
zu zeigen, warum sie The Ultimate DAMAC Islander werden sollten. Der ausgewählte
Botschafter wird als offizieller Mitarbeiter und Repräsentant des tropischen
Insel-Lifestyles von DAMAC fungieren und eine Welt präsentieren, die von
sonniger Ruhe, müheloser Eleganz und Entdeckungsfreude geprägt ist.
?Dies ist nicht nur ein Wettbewerb", sagte Amira Sajwani, Managing Director von
DAMAC Properties.?Es ist eine lebendige und atemberaubende Markengeschichte,
die von der Reise einer Person erzählt, die zum Sprachrohr des Paradieses wird.
Wir suchen jemanden, der mit Neugier, Kreativität und Abenteuerlust an Bord
kommt, kurz gesagt, jemanden, der bereit ist, das Leben zu leben, von dem andere
nur träumen."
Die Erfahrungen werden einem weltweiten Publikum über digitale Plattformen,
Social-Media-Beiträge und eine spezielle Serie mit Inhalten präsentiert, die die
Reise der Inselbewohner von der Auswahl bis zum Paradies begleitet.
So bewerben Sie sich
Bald können sich Interessierte weltweit auf der Plattform von DAMAC
www.damacislander.com (http://www.damacislander.com) bewerben und ihre kreativen
Beiträge einreichen, in denen sie erklären, warum sie zum The Ultimate DAMAC
Islander gewählt werden sollten.
Über DAMAC Properties
DAMAC Properties ist seit 2002 führend auf dem Luxusimmobilienmarkt im Nahen
Osten und bietet preisgekrönte Wohn-, Gewerbe- und Freizeitimmobilien in der
gesamten Region und auf internationaler Ebene an, darunter in den Vereinigten
Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien, Libanon, Irak, den
Malediven, Kanada, den Vereinigten Staaten sowie im Vereinigten Königreich.
Seitdem konnte das Unternehmen mehr als 49.000 Wohnungen übergeben, während sich
mehr als 54.000 weitere in verschiedenen Planungs- und Entwicklungsphasen
befinden. Gemeinsam mit einigen der weltweit renommiertesten Mode- und
Lifestyle-Marken, wie Versace, Roberto Cavalli oder de GRISOGONO, werden
einzigartige Lebenserlebnisse geschaffen. Mit einer konsequenten Vision und
Dynamik baut DAMAC weltweit die nächste Generation luxuriösen Wohnens auf.
Erleben Sie den Luxus.
Besuchen Sie uns auf www.damacproperties.com (http://www.damacproperties.com/)
Folgen Sie DAMAC Properties auf Facebook, X, Instagram, LinkedIn und
YouTube(@DAMACofficial).
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Unternehmenskommunikation, DAMAC Properties
Tel: +971 4 373 2197
E-Mail: corporatecommunications@damacgroup.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5680a49f-
7c11-49f6-8996-76560cfa3617
