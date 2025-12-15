GNW-News: Denodo wird zum sechsten Mal in Folge als führendes Unternehmen im Gartner® Magic QuadrantT für Datenintegrationstools 2025 ausgezeichnet
^PALO ALTO, Kalifornien, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo
(https://www.denodo.com/en), ein führendes Unternehmen im Bereich
Datenmanagement, gab heute bekannt, dass Gartner(®) das Unternehmen in seinem
Magic Quadrant für Datenintegrationstools 2025 zum sechsten Mal in Folge als
?Leader" positioniert hat.?Datenintegrationstools bleiben eine grundlegende
Architekturkomponente, da Unternehmen zunehmend nach verbesserten Funktionen zur
Unterstützung ihrer operativen, analytischen und KI-Anwendungsfälle suchen",
erklärt Gartner.?Diese Studie unterstützt Führungskräfte im Bereich Daten und
Analytik bei ihren Entscheidungen, indem sie 20 Anbieter in diesem Markt
analysiert."
Der vollständige und ergänzende Magic Quadrant-Bericht, der am 8. Dezember 2025
veröffentlicht wurde und von Michele Launi et al. verfasst wurde, ist hier
(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/gartner-magic-quadrant-data-
integration-tools-2025?utm_source=CorpComms&utm_medium=PR) verfügbar.
?Bis 2027 werden KI-Assistenten und KI-gestützte Workflows, die in
Datenintegrations-Tools integriert sind, manuelle Eingriffe um 60 % reduzieren
und eine Self-Service-Datenverwaltung ermöglichen", so Gartner im Magic
Quadrant-Bericht für 2025.
Seit der Veröffentlichung des letzten Berichts?Magic Quadrant for Data
Integration Tools" von Gartner hat die preisgekrönte Denodo-Plattform
(https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-platform) erhebliche
Verbesserungen bei der Nutzung KI-gestützter Workflows zur Erleichterung des
Self-Service-Datenmanagements erzielt. Im April veröffentlichte Denodo die
Denodo Plattform 9.2 (https://www.denodo.com/en/press-release/2025-04-29/denodo-
platform-92-delivers-intuitive-data-marketplace-experience-supported-advanced-
generative-ai), die die Unterstützung für GenAI-Initiativen erweitert und eine
neue Suite von Self-Service-Tools für die Entwicklung von Datenprodukten
einführt. Im September veröffentlichte Denodo die Denodo Plattform 9.3
(https://www.denodo.com/en/press-release/2025-09-16/denodo-platform-93-now-
available-breakthrough-support-ai-innovation) mit DeepQuery, einer Deep-
Research-Funktion, und weiteren Funktionen, die KI-Innovationen erleichtern.
?Die Ziele der Datenintegration werden heute von der Notwendigkeit KI-fähiger
Daten bestimmt, die nicht nur sofort integriert, sondern auch geregelt, sicher
und vertrauenswürdig sind. Die Denodo-Plattform mit ihren semantischen
Fähigkeiten und ihrem logischen Datenmanagementansatz bietet die flexibelsten
und direktesten Wege zu KI-fähigen Daten", erklärte Ravi Shankar, Senior Vice
President und Chief Marketing Officer bei Denodo.?Wir sind sehr stolz darauf,
dass Gartner Denodo erneut als führendes Unternehmen im Magic Quadrant für
Datenintegrationstools ausgezeichnet hat, wie Gartner dies bereits in den
letzten fünf Jahren getan hat. Dies bestärkt uns darin, dass unser gewählter
Ansatz für einen vielfältigen Kundenstamm, der komplexe KI-Herausforderungen
bewältigt, effektiv ist."
Auf der Plattform Gartner Peer Insights (https://www.gartner.com/peer-
insights/home) hat die Denodo-Plattform derzeit eine durchschnittliche Bewertung
von 4,6 von 5 möglichen Punkten, basierend auf insgesamt 277 Bewertungen.
Denodo-Kunden sagten Folgendes:
?Denodo erreicht mit fortschrittlichen KI-Funktionen neue Höhen
(https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-
tools/vendor/denodo/product/denodo-platform/review/view/4368072): Die
Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Denodo 9.1.x bieten die
Möglichkeit, Denodo mit Ihrer KI-Engine zu verbinden und direkt im Design Studio
Unterstützung bei der Benennung von Feldern, der Beschreibung der Daten in
diesen Feldern und der Fehlerbehebung bei Abfragen in einer VQL-Shell zu
erhalten. Durch die Verbindung Ihrer KI-Engine mit dem Denodo Data Catalog
können Sie derzeit Daten mit natürlicher Sprache abfragen und erhalten eine
vollständig entwickelte Abfrage zurück, die Sie direkt über die
Katalogschnittstelle ausführen oder in einer VQL-Shell öffnen können. Die
zukünftige Roadmap sieht vor, 'Ask Anything' in den Katalog aufzunehmen, wodurch
die KI-Fähigkeit erweitert wird, sodass sie eher einem vollständigen Chatbot
ähnelt, der sowohl nicht datenbezogene Fragen als auch datenbezogene Fragen in
der Shell beantworten kann." - Datenvirtualisierungsarchitekt
?Denodo als semantische Integrationsschicht
(https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-
tools/vendor/denodo/product/denodo-platform/review/view/5980504): Mit dem
Produkt Denodo können wir Daten viel schneller als bisher an die
unterschiedlichen Kundenanforderungen anpassen. Vom Konzept bis zum Testen kann
es nun innerhalb von Minuten oder Stunden erfolgen. Wir sind in der Lage,
verschiedene Quellen zu verbinden, um ein für unsere Kunden relevantes
Datenprodukt zu definieren, das über alle Quellen hinweg normalisiert ist, und
es in einer Weise zu präsentieren, die unseren bevorzugten Architekturmustern
entspricht, sowohl in Bezug auf Protokoll, Muster als auch Sicherheit." - IT-
Manager
?Denodo setzt moderne Datenkonzepte um
(https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-
tools/vendor/denodo/product/denodo-platform/review/view/5980492): Als Plattform
hat Denodo uns maßgeblich dabei unterstützt, unsere Strategie einer auf
Föderation basierenden Datenstruktur zu verwirklichen. Das Kundenerfolgsteam hat
einen unschätzbaren Beitrag zu unserer positiven Akzeptanz geleistet und war vom
Moment der Implementierung an stets voll engagiert. Die Technologie selbst hat
die Erwartungen erfüllt. Oberflächlich betrachtet sind die Aspekte der
Datenvirtualisierung unkompliziert und leicht zu erlernen, und die Zeit von der
Integration bis zur Datenbereitstellung wurde zweifellos verkürzt. Es besteht
jedoch auch die Möglichkeit, tiefer in fortgeschrittenere Bereiche der Plattform
einzutauchen, was noch mehr Vorteile mit sich bringt, da wir unsere
Datenangebote weiter modernisieren und neue Ebenen der Datenkompetenz
anstreben." - Leiter Datenverarbeitung
Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Michele Launi, Nina Showell,
Robert Thanaraj, Sharat Menon, 8. Dezember 2025
Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Data Integration Tools,
25. Juni 2025
Haftungsausschlüsse von Gartner
Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner
Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform
aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu
verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen
verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keine der in diesen Inhalten
dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keine
ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte
hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien
hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.
und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. MAGIC
QUADRANT und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder
seinen Tochtergesellschaften und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle
Rechte vorbehalten. Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten
Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner
Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten
Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners
Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners
Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt
jegliche ausdrückliche wie auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich
dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der
Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
Über Denodo
Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die
vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-
Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt
Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-
Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu
herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,
geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere
Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu
erzielen. Erfahren Sie mehr unter denodo.com.
Medienkontakt
pr@denodo.com
Â°