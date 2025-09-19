GNW-News: Die 5. Konferenz zur Tourismusentwicklung der Provinz Hunan beginnt in Huaihua, Provinz Hunan
^HUAIHUA, China, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 5. Konferenz zur
Tourismusentwicklung der Provinz Hunan findet vom 16. bis 18. September in
Huaihua statt. Ziel der Konferenz ist es, die jüngsten Errungenschaften der
Kultur- und Tourismusbranche in Hunan vorzustellen, eine Reihe erstklassiger
Projekte zu initiieren und neue Perspektiven für eine qualitativ hochwertige
Entwicklung in diesen Bereichen aufzuzeigen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4464/eng)
In den vergangenen Jahren hat Hunan den Tourismus als strategische Schlüssel-
und Leitindustrie etabliert. Die Provinz arbeitet konsequent daran, sich sowohl
als kulturell starke Region als auch als internationales Reiseziel zu
positionieren. Die Kultur- und Tourismusbranche ist in das moderne?4 × 4"-
Industriesystem der Provinz eingebettet. Durch gezielte Maßnahmen soll der
Beitrag der Kultur- und Kreativwirtschaft zum Tourismus verdoppelt werden.
Mit der 5. Konferenz zur Tourismusentwicklung führt Hunan das Modell
?Konferenzen als Motor für Stadtentwicklung, industrielles Wachstum und
gesellschaftlichen Nutzen" fort. Die Veranstaltung rückt die Verknüpfung von
Technologie und Kultur in den Fokus und bringt führende Unternehmen,
Investmentinstitutionen sowie OTA-Plattformen zusammen, um gemeinsam neue Wege
für die Weiterentwicklung von Kultur und Tourismus zu erschließen. Erstmals
verbindet die Konferenz die Eröffnungszeremonie mit einem Investitions- und
Finanzierungsforum. Damit wird die marktorientierte Transformation des
Konferenzmodells vorangetrieben und die Verbindung zwischen Ressourcen und
Kapital gestärkt.
Als Gastgeberstadt der Konferenz nutzt Huaihua seine Rolle als nationaler
Verkehrsknotenpunkt und regionale Zentralstadt im Grenzgebiet von fünf
Provinzen, um den Einfluss der Tourismusmarke?Three Xiangs and Four Rivers ·
Meet in Hunan" zu stärken und ein neues Image zu prägen:?Huaihua - ein
gesegnetes Land, in dem Sie zu Hause sind." Allein in der ersten Hälfte des
Jahres 2025 verzeichnete Huaihua 31,73 Millionen Besucher und erzielte im
Tourismussektor einen Gesamtumsatz von 29,876 Milliarden Yuan - beide Werte mit
einem Wachstum von über 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Als Austragungsort der
Konferenz beschleunigt Huaihua den Aufbau des Kultur- und Tourismusmodells?Eine
Achse und vier Punkte", fördert die regionale Zusammenarbeit im Rahmen der
?Hezhong-Integration" (gemeinsame Entwicklung von Heshan und Zhongfang) und
treibt die Stadterneuerung voran - mit dem Ziel, der Stadtentwicklung neue und
nachhaltige Impulse zu verleihen.
Quelle: The Organizing Committee of the 5(th) Hunan Tourism Development
Conference
Ansprechpartner: Herr Zou, Tel.: 86-10-63074558.Â°