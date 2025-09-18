GNW-News: Die Denodo Plattform 9.3 ist nun verfügbar und bietet bahnbrechende Unterstützung für KI-Innovationen
^PALO ALTO, Kalifornien, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo
(https://www.denodo.com/en), ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement,
hat mit der Verfügbarkeit von DeepQuery in Denodo Platform 9.3
(https://www.denodo.com/en/denodo-platform/whats-new) eine weitere Unterstützung
für KI-Innovationen angekündigt. DeepQuery ist eine Deep-Research-Funktion, die
über die faktenbasierte Suche hinausgeht und komplexe, analytische Fragen mit
detaillierten, vollständig erläuterten Begründungen behandelt.
Verbesserungen der Denodo Plattform
Die neueste Version der Denodo Plattform (https://www.denodo.com/en/denodo-
platform/denodo-platform), 9.3, festigt die Position von Denodo als Grundlage
für Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Viele der heutigen KI-
Workloads sind operativer Natur und umfassen Anwendungsfälle wie Chatbots, die
auf der Grundlage von Live-Daten auf Eingaben reagieren können, sowie KI-
Agenten, die autonom handeln und in Echtzeit Entscheidungen als Reaktion auf
Live-Situationen treffen. Dies erfordert einen bidirektionalen Echtzeitzugriff
auf große Mengen von Live-Daten aus Originalquellen in einer sich ständig
erweiternden, verteilten Datenlandschaft, wobei gleichzeitig konsistente
Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen zum Schutz der Daten gewährleistet und die
Kosten gesenkt werden müssen. Eine aktuelle Studie des MIT hat ergeben, dass 95
% der KI-Projekte keinen positiven ROI (https://fortune.com/2025/08/21/an-mit-
report-that-95-of-ai-pilots-fail-spooked-investors-but-the-reason-why-those-
pilots-failed-is-what-should-make-the-c-suite-anxious/) erzielen. Ein
wesentlicher Grund dafür ist die Unfähigkeit der KI, in sich ständig
verändernden Betriebsumgebungen zu lernen und korrekt zu handeln, da es an einer
Dateninfrastruktur mangelt, die solche Arbeitslasten unterstützen kann. Die
Denodo Plattform 9.3 verfügt über mehrere neue Funktionen, die ihre Grundlage
für operative KI stärken. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:
* Größere Flexibilität für materialisierte Ansichten: Materialisierte
Ansichten und Daten-Caches sind nun widerstandsfähig gegenüber
Schemaänderungen, sodass Entwickler das Änderungsmanagement für
Datenprodukte flexibler durchführen und KI-Anwendungen effektiver mit den
benötigten Daten ausstatten können. Dies ist besonders wichtig in
Umgebungen, in denen KI-Agenten und -Anwendungen sich schnell
weiterentwickeln und ihre zugrunde liegenden Schemata und anderen Metadaten
sich ständig ändern. Diese Funktion beschleunigt auch inkrementelle
Aktualisierungen von Data Lakehouses, sodass die in Lakehouses gespeicherten
Daten stets für KI-Anwendungen bereit sind.
* Dynamische Zugriffskontrollen: Diese neuen Kontrollen ermöglichen die
Abfrage von Datenzugriffsrichtlinien auf Abruf und sorgen so für deutlich
mehr Flexibilität in dynamischen Betriebsumgebungen, in denen sich die
Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit häufig ändern.
* Automatische Generierung von Geschäftskontext: Im Einklang mit dem
Schwerpunkt der Denodo-Plattform, KI mit relevanten Geschäftsmetadaten
anzureichern, generiert Denodo Assistant nun automatisch Metadaten-Tags und
-Attribute, die den Geschäftskontext spezifizieren. Die neueste Version
generiert und aktualisiert nun automatisch Metadaten-Einbettungen in einer
Vektordatenbank (PGVector). Dies beschleunigt das Hinzufügen von
Geschäftskontext, der für die KI-Fähigkeit von Daten erforderlich ist, und
ermöglicht zudem schnellere Iterationen des Geschäftskontexts im Zuge seiner
Weiterentwicklung.
* Rückschreiben in Iceberg-Tabellen über Databricks Unity: Für Unternehmen mit
einer Databricks Lakehouse-zentrierten Datenarchitektur ermöglicht Denodo
nun die Erstellung von KI-Agenten und anderen Anwendungen, die in von
Databricks Unity verwaltete Iceberg-Tabellen zurückschreiben können, um die
Leistung in sich häufig ändernden Databricks-Umgebungen zu optimieren.
In Verbindung mit der Self-Service-Funktion für Geschäftsanwender des Denodo
Data Marketplace, die mit der Denodo Plattform 9.2 eingeführt wurde, bietet
Denodo nun eine einzigartige Unternehmensdatenbasis, die den Echtzeit-
Anforderungen von Menschen und KI-Anwendungen im geschäftlichen Kontext gerecht
wird.
?Denodo gewinnt im Bereich des KI-gestützten Datenmanagements zunehmend an
Bedeutung, um mit den rasanten Veränderungen Schritt zu halten", so Alberto Pan,
Chief Technology Officer (CTO) bei Denodo.?Unternehmen müssen sich in
dynamischen Betriebsumgebungen zurechtfinden, die über die traditionellen
Netzwerk- und Speichergrenzen hinausgehen. Die Denodo Plattform bietet eine
Möglichkeit, diese neuen, sich schnell verändernden Anwendungsfälle rund um KI-
fähige und geschäftsbereite Daten in diesem oft volatilen Kontext schnell zu
berücksichtigen."
Denodo veröffentlicht DeepQuery
Denodo DeepQuery, die Multi-Agent-Funktion für tiefgehende Recherchen, die im
Juli vorab angekündigt wurde (https://www.denodo.com/en/press-release/2025-
07-07/denodo-announces-plans-further-support-ai-innovation-releasing-denodo-
deepquery-deep-research), ist nun allgemein verfügbar auf GitHub
(https://github.com/denodo/denodo-ai-sdk/blob/public/9/dev/README.md). Mit
DeepQuery können KI-Entwickler komplexe, mehrstufige, kontextbezogene Abfragen
durchführen, die durch offene Fragen gesteuert werden, beispielsweise um die
Ursachen für Kundenabwanderung aufzudecken oder die wichtigsten Faktoren für die
Kundenbindung in einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme zu identifizieren.
DeepQuery liefert innerhalb weniger Minuten nachvollziehbare Echtzeit-
Erkenntnisse, für deren Erstellung ein erfahrener Datenanalyst normalerweise
mehrere Tage benötigen würde.
DeepQuery bietet der KI- und Entwickler-Community Open-Source-Zugang zu den
umfassenden Forschungsressourcen von Denodo. Aufbauend auf der semantischen
Ebene (https://www.denodo.com/en/solutions/by-capability/universal-semantic-
layer) und dem AI SDK (https://www.denodo.com/en/solutions/by-capability/ai-
software-development-kit) von Denodo ermittelt DeepQuery dynamisch, welche Daten
benötigt werden, ruft eine Ansicht davon in Echtzeit ab und koordiniert komplexe
Abruf- und Schlussfolgerungs-Workflows.
Zu den Vorteilen zählen:
* Intelligentere KI-Interaktionen: Ermöglicht KI-Agenten die iterative
Verfeinerung von Fragen und Logik, um präzisere, kontextreichere Antworten
zu liefern
* Umfassende Datenverwaltung und -sicherheit: Gewährleistet, dass KI-
gesteuerte Abfragen mit Unternehmensrichtlinien, Maskierungen und
Zugriffskontrollen übereinstimmen
* Flexibilität durch Open Source: Verfügbar unter einer Apache-Lizenz, die
Anpassungen und Beiträge der Community ermöglicht
Diese Fortschritte werden bereits in der gesamten Branche anerkannt.?Bei
Sigmasoft haben wir die Innovationen von Denodo im Bereich der Unternehmens-KI -
einschließlich der Deep-Research-Funktionen von Denodo DeepQuery - aufmerksam
verfolgt", erklärte Shivaji Basu, Chief AI Officer bei Sigmasoft, einem Partner
von Denodo.?Mit der allgemeinen Verfügbarkeit freuen wir uns darauf, mit
unseren Kunden zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, erklärbare,
systemübergreifende Geschäftseinblicke auf Unternehmensebene zu gewinnen. Dies
ist die Art von KI-Reife, die Entscheidungsträgern sowohl Schnelligkeit als auch
Sicherheit bietet."
Der Erfolg dieses und anderer Partner sowie der Erfolg der vielfältigen
Kundenbasis von Denodo untermauern die Führungsposition von Denodo, die
Unternehmens-KI nicht nur möglich, sondern auch praktisch, kontrollierbar und
wirkungsvoll macht.
Über Denodo
Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die
preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende logische
Datenmanagementplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige
Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten
Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden
aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit
vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer
zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-
Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com
(http://denodo.com/).
Medienkontakte
pr@denodo.com
