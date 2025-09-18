GNW-News: Die Denodo Plattform 9.3 ist nun verfügbar und bietet bahnbrechende Unterstützung für KI-Innovationen

^PALO ALTO, Kalifornien, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(https://www.denodo.com/en), ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement,

hat mit der Verfügbarkeit von DeepQuery in Denodo Platform 9.3

(https://www.denodo.com/en/denodo-platform/whats-new) eine weitere Unterstützung

für KI-Innovationen angekündigt. DeepQuery ist eine Deep-Research-Funktion, die

über die faktenbasierte Suche hinausgeht und komplexe, analytische Fragen mit

detaillierten, vollständig erläuterten Begründungen behandelt.

Verbesserungen der Denodo Plattform

Die neueste Version der Denodo Plattform (https://www.denodo.com/en/denodo-

platform/denodo-platform), 9.3, festigt die Position von Denodo als Grundlage

für Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Viele der heutigen KI-

Workloads sind operativer Natur und umfassen Anwendungsfälle wie Chatbots, die

auf der Grundlage von Live-Daten auf Eingaben reagieren können, sowie KI-

Agenten, die autonom handeln und in Echtzeit Entscheidungen als Reaktion auf

Live-Situationen treffen. Dies erfordert einen bidirektionalen Echtzeitzugriff

auf große Mengen von Live-Daten aus Originalquellen in einer sich ständig

erweiternden, verteilten Datenlandschaft, wobei gleichzeitig konsistente

Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen zum Schutz der Daten gewährleistet und die

Kosten gesenkt werden müssen. Eine aktuelle Studie des MIT hat ergeben, dass 95

% der KI-Projekte keinen positiven ROI (https://fortune.com/2025/08/21/an-mit-

report-that-95-of-ai-pilots-fail-spooked-investors-but-the-reason-why-those-

pilots-failed-is-what-should-make-the-c-suite-anxious/) erzielen. Ein

wesentlicher Grund dafür ist die Unfähigkeit der KI, in sich ständig

verändernden Betriebsumgebungen zu lernen und korrekt zu handeln, da es an einer

Dateninfrastruktur mangelt, die solche Arbeitslasten unterstützen kann. Die

Denodo Plattform 9.3 verfügt über mehrere neue Funktionen, die ihre Grundlage

für operative KI stärken. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:

* Größere Flexibilität für materialisierte Ansichten: Materialisierte

Ansichten und Daten-Caches sind nun widerstandsfähig gegenüber

Schemaänderungen, sodass Entwickler das Änderungsmanagement für

Datenprodukte flexibler durchführen und KI-Anwendungen effektiver mit den

benötigten Daten ausstatten können. Dies ist besonders wichtig in

Umgebungen, in denen KI-Agenten und -Anwendungen sich schnell

weiterentwickeln und ihre zugrunde liegenden Schemata und anderen Metadaten

sich ständig ändern. Diese Funktion beschleunigt auch inkrementelle

Aktualisierungen von Data Lakehouses, sodass die in Lakehouses gespeicherten

Daten stets für KI-Anwendungen bereit sind.

* Dynamische Zugriffskontrollen: Diese neuen Kontrollen ermöglichen die

Abfrage von Datenzugriffsrichtlinien auf Abruf und sorgen so für deutlich

mehr Flexibilität in dynamischen Betriebsumgebungen, in denen sich die

Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit häufig ändern.

* Automatische Generierung von Geschäftskontext: Im Einklang mit dem

Schwerpunkt der Denodo-Plattform, KI mit relevanten Geschäftsmetadaten

anzureichern, generiert Denodo Assistant nun automatisch Metadaten-Tags und

-Attribute, die den Geschäftskontext spezifizieren. Die neueste Version

generiert und aktualisiert nun automatisch Metadaten-Einbettungen in einer

Vektordatenbank (PGVector). Dies beschleunigt das Hinzufügen von

Geschäftskontext, der für die KI-Fähigkeit von Daten erforderlich ist, und

ermöglicht zudem schnellere Iterationen des Geschäftskontexts im Zuge seiner

Weiterentwicklung.

* Rückschreiben in Iceberg-Tabellen über Databricks Unity: Für Unternehmen mit

einer Databricks Lakehouse-zentrierten Datenarchitektur ermöglicht Denodo

nun die Erstellung von KI-Agenten und anderen Anwendungen, die in von

Databricks Unity verwaltete Iceberg-Tabellen zurückschreiben können, um die

Leistung in sich häufig ändernden Databricks-Umgebungen zu optimieren.

In Verbindung mit der Self-Service-Funktion für Geschäftsanwender des Denodo

Data Marketplace, die mit der Denodo Plattform 9.2 eingeführt wurde, bietet

Denodo nun eine einzigartige Unternehmensdatenbasis, die den Echtzeit-

Anforderungen von Menschen und KI-Anwendungen im geschäftlichen Kontext gerecht

wird.

?Denodo gewinnt im Bereich des KI-gestützten Datenmanagements zunehmend an

Bedeutung, um mit den rasanten Veränderungen Schritt zu halten", so Alberto Pan,

Chief Technology Officer (CTO) bei Denodo.?Unternehmen müssen sich in

dynamischen Betriebsumgebungen zurechtfinden, die über die traditionellen

Netzwerk- und Speichergrenzen hinausgehen. Die Denodo Plattform bietet eine

Möglichkeit, diese neuen, sich schnell verändernden Anwendungsfälle rund um KI-

fähige und geschäftsbereite Daten in diesem oft volatilen Kontext schnell zu

berücksichtigen."

Denodo veröffentlicht DeepQuery

Denodo DeepQuery, die Multi-Agent-Funktion für tiefgehende Recherchen, die im

Juli vorab angekündigt wurde (https://www.denodo.com/en/press-release/2025-

07-07/denodo-announces-plans-further-support-ai-innovation-releasing-denodo-

deepquery-deep-research), ist nun allgemein verfügbar auf GitHub

(https://github.com/denodo/denodo-ai-sdk/blob/public/9/dev/README.md). Mit

DeepQuery können KI-Entwickler komplexe, mehrstufige, kontextbezogene Abfragen

durchführen, die durch offene Fragen gesteuert werden, beispielsweise um die

Ursachen für Kundenabwanderung aufzudecken oder die wichtigsten Faktoren für die

Kundenbindung in einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme zu identifizieren.

DeepQuery liefert innerhalb weniger Minuten nachvollziehbare Echtzeit-

Erkenntnisse, für deren Erstellung ein erfahrener Datenanalyst normalerweise

mehrere Tage benötigen würde.

DeepQuery bietet der KI- und Entwickler-Community Open-Source-Zugang zu den

umfassenden Forschungsressourcen von Denodo. Aufbauend auf der semantischen

Ebene (https://www.denodo.com/en/solutions/by-capability/universal-semantic-

layer) und dem AI SDK (https://www.denodo.com/en/solutions/by-capability/ai-

software-development-kit) von Denodo ermittelt DeepQuery dynamisch, welche Daten

benötigt werden, ruft eine Ansicht davon in Echtzeit ab und koordiniert komplexe

Abruf- und Schlussfolgerungs-Workflows.

Zu den Vorteilen zählen:

* Intelligentere KI-Interaktionen: Ermöglicht KI-Agenten die iterative

Verfeinerung von Fragen und Logik, um präzisere, kontextreichere Antworten

zu liefern

* Umfassende Datenverwaltung und -sicherheit: Gewährleistet, dass KI-

gesteuerte Abfragen mit Unternehmensrichtlinien, Maskierungen und

Zugriffskontrollen übereinstimmen

* Flexibilität durch Open Source: Verfügbar unter einer Apache-Lizenz, die

Anpassungen und Beiträge der Community ermöglicht

Diese Fortschritte werden bereits in der gesamten Branche anerkannt.?Bei

Sigmasoft haben wir die Innovationen von Denodo im Bereich der Unternehmens-KI -

einschließlich der Deep-Research-Funktionen von Denodo DeepQuery - aufmerksam

verfolgt", erklärte Shivaji Basu, Chief AI Officer bei Sigmasoft, einem Partner

von Denodo.?Mit der allgemeinen Verfügbarkeit freuen wir uns darauf, mit

unseren Kunden zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, erklärbare,

systemübergreifende Geschäftseinblicke auf Unternehmensebene zu gewinnen. Dies

ist die Art von KI-Reife, die Entscheidungsträgern sowohl Schnelligkeit als auch

Sicherheit bietet."

Der Erfolg dieses und anderer Partner sowie der Erfolg der vielfältigen

Kundenbasis von Denodo untermauern die Führungsposition von Denodo, die

Unternehmens-KI nicht nur möglich, sondern auch praktisch, kontrollierbar und

wirkungsvoll macht.

Über Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die

preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende logische

Datenmanagementplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige

Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten

Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden

aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit

vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer

zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-

Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com

(http://denodo.com/).

Medienkontakte

pr@denodo.com

Â°