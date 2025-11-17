GNW-News: Die erste Beijing Art & Technology Week wird im 798 Art District eröffnet
^PEKING, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die erste Beijing Art & Technology
Week findet vom 28. November bis zum 7. Dezember 2025 im 798 Art District statt.
Veranstaltet von Beijing 798 Cultural Technology Co., Ltd. Das Event zielt
darauf ab, hochkarätige Fachkräfte aus den Bereichen Kunst und Technologie
zusammenzubringen, um die Möglichkeiten der Koexistenz von menschlicher und
künstlicher Intelligenz zu erforschen und gleichzeitig die tiefgreifende
Integration von Kultur und Technologie voranzutreiben. Diese Veranstaltung wird
voraussichtlich zu einem der bedeutendsten kulturellen Anlässe in Peking in
diesem Winter werden.
Das Plakat zur Veranstaltung
Unter dem Motto?Endless Life" symbolisiert das Event die kontinuierliche
Weiterentwicklung und den zyklischen Charakter von Leben und Technologie. An
diesem Projekt sind führende Partner wie 36Kr, Geek Park, Huxiu, Sanlian City
for Humanity und Caotai Music beteiligt, die durch branchenübergreifende
Kooperationen innovative Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz,
digitale Kunst und anderen Bereichen präsentieren.
Das Event umfasst drei Kernbereiche:?The Hall of Ideas" (?Die Halle der
Ideen"),?The Hyper-Sensory World (?Die hypersensorische Welt") und?Ecological
Exploration" (Ökologische Erkundung").
Mit über 60 Ausstellungen, mehr als 80 Dialogen und über 100 Künstlern und
Technologieexperten aus mehr als einem Dutzend Ländern bietet das Event den
Besuchern eine Vielzahl von immersiven Erlebnissen.
Die?Halle der Ideen" wird hochkarätige Foren und Branchenkonferenzen zu den
Themen KI, Technologie und Wirtschaft präsentieren, an denen führende
Persönlichkeiten aus den Bereichen Technologie und Handel teilnehmen werden.
?Die hypersensorische Welt" bietet ein umfassendes Sinneserlebnis, darunter
Asiens größtes Festival für elektronische Musik, Musikpartys, KI-gesteuertes
Theater und Tanzaufführungen. Und schließlich
wird?Ökologische Erkundung" durch interaktive Kunstinstallationen und
technologiebasierte Aktivitäten traditionelle Ausstellungsformate aufbrechen.
Ausstellungen wie Wang Yuyang: Chaosmosis und The World of Movements des Tao
Dance Theater bieten den Besuchern ein immersives künstlerisches Erlebnis.
Ausstellungsansicht, Wang Yuyang: Chaosmosis, 798CUBE, 2025
Die Beijing Art & Technology Week ist nicht nur eine Zusammenführung von Kultur
und Technologie, sondern auch eine Reise in die Zukunft des Wohnens. Während des
Events wird sich der 798 Art District in ein Zentrum der Kreativität und
interdisziplinären Innovation verwandeln und demonstrieren, wie Technologie die
Kunst bereichert und den gesellschaftlichen Wandel vorantreibt. Dieses Event
wird die Position des 798 Art District als führende Quelle für die Integration
von Kunst und Technologie weiter festigen und einen kulturellen Impuls für
Pekings Bestrebungen geben, sich als globales Zentrum für technologische
Innovation zu etablieren.
Kontaktdaten: info@798-art.com.cn (mailto:info@798-art.com.cn)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed2cb7cc-
2df5-4131-8230-29a9d990167a
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3480209-a5dd-
479e-9684-2ca74f91e34c
