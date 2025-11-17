GNW-News: Die erste Beijing Art & Technology Week wird im 798 Art District eröffnet

^PEKING, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die erste Beijing Art & Technology

Week findet vom 28. November bis zum 7. Dezember 2025 im 798 Art District statt.

Veranstaltet von Beijing 798 Cultural Technology Co., Ltd. Das Event zielt

darauf ab, hochkarätige Fachkräfte aus den Bereichen Kunst und Technologie

zusammenzubringen, um die Möglichkeiten der Koexistenz von menschlicher und

künstlicher Intelligenz zu erforschen und gleichzeitig die tiefgreifende

Integration von Kultur und Technologie voranzutreiben. Diese Veranstaltung wird

voraussichtlich zu einem der bedeutendsten kulturellen Anlässe in Peking in

diesem Winter werden.

Das Plakat zur Veranstaltung

Unter dem Motto?Endless Life" symbolisiert das Event die kontinuierliche

Weiterentwicklung und den zyklischen Charakter von Leben und Technologie. An

diesem Projekt sind führende Partner wie 36Kr, Geek Park, Huxiu, Sanlian City

for Humanity und Caotai Music beteiligt, die durch branchenübergreifende

Kooperationen innovative Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz,

digitale Kunst und anderen Bereichen präsentieren.

Das Event umfasst drei Kernbereiche:?The Hall of Ideas" (?Die Halle der

Ideen"),?The Hyper-Sensory World (?Die hypersensorische Welt") und?Ecological

Exploration" (Ökologische Erkundung").

Mit über 60 Ausstellungen, mehr als 80 Dialogen und über 100 Künstlern und

Technologieexperten aus mehr als einem Dutzend Ländern bietet das Event den

Besuchern eine Vielzahl von immersiven Erlebnissen.

Die?Halle der Ideen" wird hochkarätige Foren und Branchenkonferenzen zu den

Themen KI, Technologie und Wirtschaft präsentieren, an denen führende

Persönlichkeiten aus den Bereichen Technologie und Handel teilnehmen werden.

?Die hypersensorische Welt" bietet ein umfassendes Sinneserlebnis, darunter

Asiens größtes Festival für elektronische Musik, Musikpartys, KI-gesteuertes

Theater und Tanzaufführungen. Und schließlich

wird?Ökologische Erkundung" durch interaktive Kunstinstallationen und

technologiebasierte Aktivitäten traditionelle Ausstellungsformate aufbrechen.

Ausstellungen wie Wang Yuyang: Chaosmosis und The World of Movements des Tao

Dance Theater bieten den Besuchern ein immersives künstlerisches Erlebnis.

Ausstellungsansicht, Wang Yuyang: Chaosmosis, 798CUBE, 2025

Die Beijing Art & Technology Week ist nicht nur eine Zusammenführung von Kultur

und Technologie, sondern auch eine Reise in die Zukunft des Wohnens. Während des

Events wird sich der 798 Art District in ein Zentrum der Kreativität und

interdisziplinären Innovation verwandeln und demonstrieren, wie Technologie die

Kunst bereichert und den gesellschaftlichen Wandel vorantreibt. Dieses Event

wird die Position des 798 Art District als führende Quelle für die Integration

von Kunst und Technologie weiter festigen und einen kulturellen Impuls für

Pekings Bestrebungen geben, sich als globales Zentrum für technologische

Innovation zu etablieren.

Kontaktdaten: info@798-art.com.cn (mailto:info@798-art.com.cn)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed2cb7cc-

2df5-4131-8230-29a9d990167a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3480209-a5dd-

479e-9684-2ca74f91e34c

