DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.870 +0,7%Euro1,1605 -0,2%Öl63,78 -0,8%Gold4.084 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Trotz Kursschwankungen: ARK-Invest-Chefin Cathie Wood hält an bullischer Millionenprognose für Bitcoin fest Trotz Kursschwankungen: ARK-Invest-Chefin Cathie Wood hält an bullischer Millionenprognose für Bitcoin fest
Tesla-Aktie im Fokus: Revolution durch KI? Elon Musk will Armut mit Tesla-Robotern beseitigen Tesla-Aktie im Fokus: Revolution durch KI? Elon Musk will Armut mit Tesla-Robotern beseitigen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

GNW-News: Die erste Beijing Art & Technology Week wird im 798 Art District eröffnet

17.11.25 03:21 Uhr

^PEKING, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die erste Beijing Art & Technology

Week findet vom 28. November bis zum 7. Dezember 2025 im 798 Art District statt.

Wer­bung

Veranstaltet von Beijing 798 Cultural Technology Co., Ltd. Das Event zielt

darauf ab, hochkarätige Fachkräfte aus den Bereichen Kunst und Technologie

zusammenzubringen, um die Möglichkeiten der Koexistenz von menschlicher und

künstlicher Intelligenz zu erforschen und gleichzeitig die tiefgreifende

Integration von Kultur und Technologie voranzutreiben. Diese Veranstaltung wird

voraussichtlich zu einem der bedeutendsten kulturellen Anlässe in Peking in

Wer­bung

diesem Winter werden.

Das Plakat zur Veranstaltung

Unter dem Motto?Endless Life" symbolisiert das Event die kontinuierliche

Weiterentwicklung und den zyklischen Charakter von Leben und Technologie. An

diesem Projekt sind führende Partner wie 36Kr, Geek Park, Huxiu, Sanlian City

for Humanity und Caotai Music beteiligt, die durch branchenübergreifende

Kooperationen innovative Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz,

Wer­bung

digitale Kunst und anderen Bereichen präsentieren.

Das Event umfasst drei Kernbereiche:?The Hall of Ideas" (?Die Halle der

Ideen"),?The Hyper-Sensory World (?Die hypersensorische Welt") und?Ecological

Exploration" (Ökologische Erkundung").

Mit über 60 Ausstellungen, mehr als 80 Dialogen und über 100 Künstlern und

Technologieexperten aus mehr als einem Dutzend Ländern bietet das Event den

Besuchern eine Vielzahl von immersiven Erlebnissen.

Die?Halle der Ideen" wird hochkarätige Foren und Branchenkonferenzen zu den

Themen KI, Technologie und Wirtschaft präsentieren, an denen führende

Persönlichkeiten aus den Bereichen Technologie und Handel teilnehmen werden.

?Die hypersensorische Welt" bietet ein umfassendes Sinneserlebnis, darunter

Asiens größtes Festival für elektronische Musik, Musikpartys, KI-gesteuertes

Theater und Tanzaufführungen. Und schließlich

wird?Ökologische Erkundung" durch interaktive Kunstinstallationen und

technologiebasierte Aktivitäten traditionelle Ausstellungsformate aufbrechen.

Ausstellungen wie Wang Yuyang: Chaosmosis und The World of Movements des Tao

Dance Theater bieten den Besuchern ein immersives künstlerisches Erlebnis.

Ausstellungsansicht, Wang Yuyang: Chaosmosis, 798CUBE, 2025

Die Beijing Art & Technology Week ist nicht nur eine Zusammenführung von Kultur

und Technologie, sondern auch eine Reise in die Zukunft des Wohnens. Während des

Events wird sich der 798 Art District in ein Zentrum der Kreativität und

interdisziplinären Innovation verwandeln und demonstrieren, wie Technologie die

Kunst bereichert und den gesellschaftlichen Wandel vorantreibt. Dieses Event

wird die Position des 798 Art District als führende Quelle für die Integration

von Kunst und Technologie weiter festigen und einen kulturellen Impuls für

Pekings Bestrebungen geben, sich als globales Zentrum für technologische

Innovation zu etablieren.

Kontaktdaten: info@798-art.com.cn (mailto:info@798-art.com.cn)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed2cb7cc-

2df5-4131-8230-29a9d990167a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3480209-a5dd-

479e-9684-2ca74f91e34c

Â°