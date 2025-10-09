GNW-News: Die ICPO Foundation begrüßt 24 neue ICPO Theranostics Clinical Centers of Excellence in ihrem globalen Netzwerk von nun 45 Centern
^Die Center Certification Ceremony fand am 4. Oktober 2025 anlässlich der
Jahreskonferenz der European Association of Nuclear Medicine (EANM) in Barcelona
statt.
9. Oktober 2025 - Wiesbaden, Deutschland. Die International Centers for
Precision Oncology (ICPO) Foundation gab die Kooperation mit 24 weiteren
Theranostics Centern weltweit bekannt und zertifizierte diese offiziell als ICPO
Theranostics Clinical Centers of Excellence. Mit diesen neuen Akkreditierungen
umfasst das ICPO Center Network nun 45 Theranostics Centers, vorwiegend in
Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs). Ziel der Stiftung ist es,
diese Theranostics-Center durch die Verbesserung klinischer Standards zu
stärken. Die ICPO Foundation stärkt ihr Netzwerk durch den Austausch von
Expertenwissen, praxisbewährten Methoden und umfassenden Ausbildungsprogramme im
Bereich Theranostics, um den Patientenzugang zu den Theranostics-Behandlungen zu
erweitern und Behandlungsergebnisse nachhaltig zu verbessern. Um die neuen
Mitglieder willkommen zu heißen, wurden die Zertifizierungen auf der 2. ICPO
Center Certification Ceremony im Rahmen der ICPO Reception übergeben, die am 4.
Oktober 2025, kurz vor der Jahreskonferenz der European Association of Nuclear
Medicine (EANM) in Barcelona mit fast 90 Gästen veranstaltet wurde.
Die ICPO Foundation freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen
internationalen hochmodernen Theranostics-Centern in sieben Regionen der Welt:
drei Center in Afrika, sechs in Lateinamerika, vier in Indien, vier in
Deutschland sowie jeweils ein Center in China, der Türkei, Dubai, Australien und
Kanada. Alle ICPO Theranostics Clinical Centers werden die ICPO ACADEMY for
THERANOSTICS sowie das Akkreditierungsprogramm der ICPO in ihren jeweiligen
Ländern fördern und zugleich Forschung und Entwicklung im Bereich Theranostics
vorantreiben. Die ICPO Foundation unterstützt jedes Center und verschafft ihnen
internationale Sichtbarkeit innerhalb der ICPO Theranostics Community.
Odile Jaume, CEO, und Oliver Buck, Vorstandsmitglied der ICPO Foundation, hatten
die Ehre, die neuen Leiter der ICPO-Center zusammen mit deren Teammitgliedern,
akademische Experten, Branchenführer und Unterstützer, gemeinnützigen
Organisationen, Patientenverbände und auch Patienten selbst im Rahmen der ICPO-
Reception und der Center Certification Ceremony in Barcelona anlässlich der
EANM-Jahreskonferenz 2025 willkommen zu heißen.
Prof. Richard P. Baum, Trustee und Präsident der ICPO ACADEMY for THERANOSTICS,
sowie Dr. Marwa Hakkam, Accreditation and Center Project Director, überreichten
die Zertifikate an die Leiter der 24 neuen ICPO Theranostics Clinical Centers of
Excellence, die persönlich in Barcelona anwesend waren.
In ihrer Begrüßungsrede äußerte Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, ihre
Begeisterung über alle neuen Center und Partner der ICPO Foundation:?Ich bin
sehr stolz auf alle Meilensteine, die wir seit der letzten EANM-Konferenz 2024
in Hamburg erreicht haben. Mit heute 45 ICPO Theranostics Clinical Centers of
Excellence sind wir auf dem richtigen Weg, unser Netzwerk bis 2026 auf 100 zu
erweitern. Um unsere Mission zu verwirklichen, sind Partnerschaften
entscheidend. Deshalb haben wir gemeinsam mit der EANM, GE Healthcare, Novartis
und RayzeBio, ein Unternehmen von Bristol Myers Squibb, die RLT Angels
Association mitgegründet - ein cross-stakeholders powerhouse, das das Feld der
Theranostics mit groß angelegten Zielen und starker kollektiver
Interessenvertretung für bessere Patientenergebnisse vorantreibt. Darüber hinaus
freue ich mich sehr über unsere neuen Kooperationen mit der Oncidium Foundation,
der Asia Oceania Federation of Nuclear Medicine and Biology (AOFNMB), der
Brazilian Society of Nuclear Medicine (SBMN) sowie mit der Klinik der
Technischen Universität München (TUM) - all diese tragen entscheidend dazu bei,
den Patientenzugang zur Theranostics zu erhöhen und die Behandlung der
Krebspatienten zu verbessern."
Um den Austausch mit der globalen Theranostics-Community weiter zu
intensivieren, den Akkreditierungsprozess neuen Kandidaten für die ICPO
Theranostics Clinical Centers of Excellence vorzustellen sowie die neuesten
Entwicklungen der ICPO Academy for Theranostics zu präsentieren, nahm die ICPO
Foundation an der EANM-Konferenz, die vom 4. bis 8. Oktober 2025 in Barcelona
stattfand, teil.
Übersicht der 24 neuen ICPO Theranostics Clinical Centers of Excellence:
1. Universitas Academic Hospital, Bloemfontein, South Africa, Dr. Tebatso
Tabeila
2. University College Hospital, Ibadan, Idadan, Nigeria, Dr. Kolade Olumayowa
3. Kenyatta University Teaching Referral, and Research Hospital, Nairobi,
Kenya, Dr. Harsih Nagaraj
4. Centro de Medicina Nuclear Clinica Modelo UTHERSA, Uthersa, Argentina, Dr.
Mariela Agolti
5. Fundacion Escuela Medicina Nuclear FUESMEN Mendoza, Argentina, Dr. Sergio
Mosconi
6. Hospital Ángeles Pedregal, Mexico City, Mexico, Dr. Jorge Schalch
7. Oncologia San Jose, Sonora, Mexico, Dr. Danny Mena Cortes
8. Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogota, Colombia, Dr. Julian Rojas Camacho
9. National Cancer Institute (INC), Bogota, Colombia, Dr. Marylin Acuña
Hernandez
10. University Hospital Augsburg, Augsburg, Germany, Dr. Constantin Lapa
11. University Hospital Magdeburg, Magdeburg, Germany, Dr. Michael Kreissl
12. Curanosticum, Wiesbaden, Germany, Dr. Richard P. Baum
13. University Hospital Essen, Essen, Germany, Dr. Ken Herrmann
14. Artemis Hospital, Gurugram, India, Dr. Noaline Sinha
15. Max Healthcare Institute, Delhi, India, Dr. Jaspriya Bal
16. Sanjay Gandhi Institute of Medical Sciences, Lucknow, India, Dr. Aftab
Hasan Nazar
17. Rohtak Nuclear Medcare LLP (RNM), Rohtak, India, Dr. Parveen Kundu
18. Sarvodaya Hospital and Research Centre, Faridabad, India, Dr. Swagat Dash
19. Neumod- Nuclear Medicine and Molecular Theranostics, Hubli, India, Dr.
Rashmi Angadi
20. Bilkent City Hospital, Ankara, Turkey, Dr. Nazim Coskun
21. Dubai Nuclear Medicine & Molecular Imaging, Dubai, United Arab Emirates,
Dr. Batool Albalooshi
22. Beijing Cancer Hospital, Beijing, China, Dr. Li Ziyu
23. Austin Health, Melbourne, Australia, Dr. Andrew Scott
24. INITIO Medical, Burnaby, Canada, Mina Bechai and Dr. Philip Cohen
Bildunterschrift: ICPO Center Certification Ceremony mit 24 neuen ICPO
Theranostics Clinical Center of Excellence in Barcelona anlässlich der 2025 EANM
Konferenz.
Über die ICPO Foundation
Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine
gemeinnützige Organisation, die 2019 nach deutschem Recht von führenden
internationalen Medizinern und Life-Science-Unternehmern gegründet wurde.
Angesichts des Paradigmenwechsels in der Krebsbehandlung - von einem?One-size-
fits-all"-Ansatz zu einer personalisierten Therapie - trägt die ICPO Foundation
dazu bei, den weltweiten Zugang zu Radiomolekularer Präzisionsonkologie
(Theranostics) zu fördern und zu skalieren. Ziel der ICPO Foundation ist es, ein
internationales Netzwerk physischer Diagnose- und Therapiezentren für
Präzisionsonkologie aufzubauen, basierend auf einem Modell des geteilten Know-
hows, zertifizierter Bildung über die ICPO Academy for Theranostics sowie
Design- und Prozessstandardisierung, die beste klinische Praxis weltweit
ermöglichen. Mehr Infos: www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation) und
ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy
(http://www.theranostics.academy).
Mediakontakt ICPO Foundation
Susanne Simon, Head of Communication & Community
Email: susanne.simon@icpo.foundation (mailto:susanne.simon@icpo.foundation),
Phone: + 49 172 8666093, www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation)
Â°