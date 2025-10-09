GNW-News: Die ICPO Foundation begrüßt 24 neue ICPO Theranostics Clinical Centers of Excellence in ihrem globalen Netzwerk von nun 45 Centern

^Die Center Certification Ceremony fand am 4. Oktober 2025 anlässlich der

Jahreskonferenz der European Association of Nuclear Medicine (EANM) in Barcelona

statt.

9. Oktober 2025 - Wiesbaden, Deutschland. Die International Centers for

Precision Oncology (ICPO) Foundation gab die Kooperation mit 24 weiteren

Theranostics Centern weltweit bekannt und zertifizierte diese offiziell als ICPO

Theranostics Clinical Centers of Excellence. Mit diesen neuen Akkreditierungen

umfasst das ICPO Center Network nun 45 Theranostics Centers, vorwiegend in

Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs). Ziel der Stiftung ist es,

diese Theranostics-Center durch die Verbesserung klinischer Standards zu

stärken. Die ICPO Foundation stärkt ihr Netzwerk durch den Austausch von

Expertenwissen, praxisbewährten Methoden und umfassenden Ausbildungsprogramme im

Bereich Theranostics, um den Patientenzugang zu den Theranostics-Behandlungen zu

erweitern und Behandlungsergebnisse nachhaltig zu verbessern. Um die neuen

Mitglieder willkommen zu heißen, wurden die Zertifizierungen auf der 2. ICPO

Center Certification Ceremony im Rahmen der ICPO Reception übergeben, die am 4.

Oktober 2025, kurz vor der Jahreskonferenz der European Association of Nuclear

Medicine (EANM) in Barcelona mit fast 90 Gästen veranstaltet wurde.

Die ICPO Foundation freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen

internationalen hochmodernen Theranostics-Centern in sieben Regionen der Welt:

drei Center in Afrika, sechs in Lateinamerika, vier in Indien, vier in

Deutschland sowie jeweils ein Center in China, der Türkei, Dubai, Australien und

Kanada. Alle ICPO Theranostics Clinical Centers werden die ICPO ACADEMY for

THERANOSTICS sowie das Akkreditierungsprogramm der ICPO in ihren jeweiligen

Ländern fördern und zugleich Forschung und Entwicklung im Bereich Theranostics

vorantreiben. Die ICPO Foundation unterstützt jedes Center und verschafft ihnen

internationale Sichtbarkeit innerhalb der ICPO Theranostics Community.

Odile Jaume, CEO, und Oliver Buck, Vorstandsmitglied der ICPO Foundation, hatten

die Ehre, die neuen Leiter der ICPO-Center zusammen mit deren Teammitgliedern,

akademische Experten, Branchenführer und Unterstützer, gemeinnützigen

Organisationen, Patientenverbände und auch Patienten selbst im Rahmen der ICPO-

Reception und der Center Certification Ceremony in Barcelona anlässlich der

EANM-Jahreskonferenz 2025 willkommen zu heißen.

Prof. Richard P. Baum, Trustee und Präsident der ICPO ACADEMY for THERANOSTICS,

sowie Dr. Marwa Hakkam, Accreditation and Center Project Director, überreichten

die Zertifikate an die Leiter der 24 neuen ICPO Theranostics Clinical Centers of

Excellence, die persönlich in Barcelona anwesend waren.

In ihrer Begrüßungsrede äußerte Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, ihre

Begeisterung über alle neuen Center und Partner der ICPO Foundation:?Ich bin

sehr stolz auf alle Meilensteine, die wir seit der letzten EANM-Konferenz 2024

in Hamburg erreicht haben. Mit heute 45 ICPO Theranostics Clinical Centers of

Excellence sind wir auf dem richtigen Weg, unser Netzwerk bis 2026 auf 100 zu

erweitern. Um unsere Mission zu verwirklichen, sind Partnerschaften

entscheidend. Deshalb haben wir gemeinsam mit der EANM, GE Healthcare, Novartis

und RayzeBio, ein Unternehmen von Bristol Myers Squibb, die RLT Angels

Association mitgegründet - ein cross-stakeholders powerhouse, das das Feld der

Theranostics mit groß angelegten Zielen und starker kollektiver

Interessenvertretung für bessere Patientenergebnisse vorantreibt. Darüber hinaus

freue ich mich sehr über unsere neuen Kooperationen mit der Oncidium Foundation,

der Asia Oceania Federation of Nuclear Medicine and Biology (AOFNMB), der

Brazilian Society of Nuclear Medicine (SBMN) sowie mit der Klinik der

Technischen Universität München (TUM) - all diese tragen entscheidend dazu bei,

den Patientenzugang zur Theranostics zu erhöhen und die Behandlung der

Krebspatienten zu verbessern."

Um den Austausch mit der globalen Theranostics-Community weiter zu

intensivieren, den Akkreditierungsprozess neuen Kandidaten für die ICPO

Theranostics Clinical Centers of Excellence vorzustellen sowie die neuesten

Entwicklungen der ICPO Academy for Theranostics zu präsentieren, nahm die ICPO

Foundation an der EANM-Konferenz, die vom 4. bis 8. Oktober 2025 in Barcelona

stattfand, teil.

Übersicht der 24 neuen ICPO Theranostics Clinical Centers of Excellence:

1. Universitas Academic Hospital, Bloemfontein, South Africa, Dr. Tebatso

Tabeila

2. University College Hospital, Ibadan, Idadan, Nigeria, Dr. Kolade Olumayowa

3. Kenyatta University Teaching Referral, and Research Hospital, Nairobi,

Kenya, Dr. Harsih Nagaraj

4. Centro de Medicina Nuclear Clinica Modelo UTHERSA, Uthersa, Argentina, Dr.

Mariela Agolti

5. Fundacion Escuela Medicina Nuclear FUESMEN Mendoza, Argentina, Dr. Sergio

Mosconi

6. Hospital Ángeles Pedregal, Mexico City, Mexico, Dr. Jorge Schalch

7. Oncologia San Jose, Sonora, Mexico, Dr. Danny Mena Cortes

8. Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogota, Colombia, Dr. Julian Rojas Camacho

9. National Cancer Institute (INC), Bogota, Colombia, Dr. Marylin Acuña

Hernandez

10. University Hospital Augsburg, Augsburg, Germany, Dr. Constantin Lapa

11. University Hospital Magdeburg, Magdeburg, Germany, Dr. Michael Kreissl

12. Curanosticum, Wiesbaden, Germany, Dr. Richard P. Baum

13. University Hospital Essen, Essen, Germany, Dr. Ken Herrmann

14. Artemis Hospital, Gurugram, India, Dr. Noaline Sinha

15. Max Healthcare Institute, Delhi, India, Dr. Jaspriya Bal

16. Sanjay Gandhi Institute of Medical Sciences, Lucknow, India, Dr. Aftab

Hasan Nazar

17. Rohtak Nuclear Medcare LLP (RNM), Rohtak, India, Dr. Parveen Kundu

18. Sarvodaya Hospital and Research Centre, Faridabad, India, Dr. Swagat Dash

19. Neumod- Nuclear Medicine and Molecular Theranostics, Hubli, India, Dr.

Rashmi Angadi

20. Bilkent City Hospital, Ankara, Turkey, Dr. Nazim Coskun

21. Dubai Nuclear Medicine & Molecular Imaging, Dubai, United Arab Emirates,

Dr. Batool Albalooshi

22. Beijing Cancer Hospital, Beijing, China, Dr. Li Ziyu

23. Austin Health, Melbourne, Australia, Dr. Andrew Scott

24. INITIO Medical, Burnaby, Canada, Mina Bechai and Dr. Philip Cohen

Bildunterschrift: ICPO Center Certification Ceremony mit 24 neuen ICPO

Theranostics Clinical Center of Excellence in Barcelona anlässlich der 2025 EANM

Konferenz.

Über die ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine

gemeinnützige Organisation, die 2019 nach deutschem Recht von führenden

internationalen Medizinern und Life-Science-Unternehmern gegründet wurde.

Angesichts des Paradigmenwechsels in der Krebsbehandlung - von einem?One-size-

fits-all"-Ansatz zu einer personalisierten Therapie - trägt die ICPO Foundation

dazu bei, den weltweiten Zugang zu Radiomolekularer Präzisionsonkologie

(Theranostics) zu fördern und zu skalieren. Ziel der ICPO Foundation ist es, ein

internationales Netzwerk physischer Diagnose- und Therapiezentren für

Präzisionsonkologie aufzubauen, basierend auf einem Modell des geteilten Know-

hows, zertifizierter Bildung über die ICPO Academy for Theranostics sowie

Design- und Prozessstandardisierung, die beste klinische Praxis weltweit

ermöglichen. Mehr Infos: www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation) und

ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy

(http://www.theranostics.academy).

Mediakontakt ICPO Foundation

Susanne Simon, Head of Communication & Community

Email: susanne.simon@icpo.foundation (mailto:susanne.simon@icpo.foundation),

Phone: + 49 172 8666093, www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation)

