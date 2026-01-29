GNW-News: DIVEVOLK SeaLink gewinnt den "boot dive award 2026" für Innovation auf der boot Düsseldorf
^DÜSSELDORF, Deutschland, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIVEVOLK
(https://www.divevolkdiving.com/) hat heute bekannt gegeben, dass der SeaLink
Underwater Smartphone Data Transmitter zum Preisträger des boot dive award
2026 für Innovation ernannt wurde, der im Rahmen der boot Düsseldorf
2026 verliehen wurde. Mit dem Award werden Technologien und Initiativen
gewürdigt, die die Zukunft des Tauchsports prägen: SeaLink
(https://www.youtube.com/watch?v=iCgGiW7W8jI) wurde für seine Leistung
geehrt, Echtzeit-Konnektivität unter Wasser auf eine für Taucher
anwenderfreundliche und skalierbare Weise zugänglich zu machen.
Das Smartphone als vernetzte Unterwasser-Plattform
An Land ist das Smartphone leistungsstark, weil es eine Kamera mit einem
praktisch unbegrenzten Spektrum an Apps und gleichzeitig kontinuierlicher
Vernetzung kombiniert. Unter Wasser war dieses Potenzial bislang durch zwei
Barrieren blockiert: Bedienbarkeit und Konnektivität.
DIVEVOLK verfolgt hierbei eine konsequente Strategie:
* SeaTouch (https://www.divevolkdiving.com/collections/housing) hat den Weg
für die vollständige Touchscreen-Steuerung von Smartphones unter Wasser
geebnet.
* SeaLink (https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-livestream-device-
for-underwater-livestrea) stößt nun in die nächste Dimension vor: die
Ermöglichung von Echtzeit-Kommunikation und digitalen Workflows unter
Wasser.
Mit SeaLink werden Anwendungsszenarien, die früher extrem teuren
Übertragungssystemen vorbehalten waren, für mehr Taucher und Teams zugänglich -
von Live-Streaming und Videoanrufen bis hin zur Echtzeit-Kollaboration zwischen
Unterwasser-Crews und Support-Teams an der Oberfläche.
Über den boot dive award
Der auf der boot Düsseldorf erstmals im Jahr 2023 verliehene boot dive award
(https://www.boot.com/en/Program/Awards_Events/dive_award_2026) würdigt
herausragende Beiträge zum internationalen Tauchsport in fünf
Kategorien: Persönlichkeit, Produkt, Innovation, Destination und Klima. Das
Abstimmungsverfahren umfasst ein Publikumsvoting und die Bewertung durch eine
Fachjury. Unterstützt wird der Award auf der boot 2026 von BAUER Kompressoren.
Zu den Gewinnern 2026 gehören:
* Innovation: DIVEVOLK SeaLink Underwater Smartphone Data Transmitter
* Klima: Hannes Jaenicke
* Destination: Französisch-Polynesien
* Produkt: Garmin Descent S1
* Persönlichkeit: Antonio Cressi
Erfolg durch konsequente Innovationskraft
Mit der Annerkennung auf der boot Düsseldorf knüpft DIVEVOLK an seine frühere
Auszeichnung in der Kategorie Innovation bei den boot Dive Awards für sein
Unterwasser-Smartphone-Gehäuse mit Touchscreen an - und unterstreicht damit das
langfristige Engagement des Unternehmens, Unterwassertechnologie offener,
benutzerfreundlicher und gemeinschaftsorientierter zu gestalten.
Über DIVEVOLK
DIVEVOLK entwickelt Smartphone-Systeme für Taucher, die neue Horizonte für
Entwickler, Tauchlehrer, Entdecker und Wissenschaftler eröffnen. Diese Systeme
kombinieren eine vollständige Touchscreen-Steuerung mit einem wachsenden
Ökosystem von Konnektivitäts- und Bildgebungstools.
Medienkontakt:
Lexi
E-Mail-Adresse: Collaboration@divevolk.com
Telefonnummer: +86 (760)86893956
