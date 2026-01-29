GNW-News: DIVEVOLK SeaLink gewinnt den "boot dive award 2026" für Innovation auf der boot Düsseldorf

^DÜSSELDORF, Deutschland, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIVEVOLK

(https://www.divevolkdiving.com/) hat heute bekannt gegeben, dass der SeaLink

Underwater Smartphone Data Transmitter zum Preisträger des boot dive award

2026 für Innovation ernannt wurde, der im Rahmen der boot Düsseldorf

2026 verliehen wurde. Mit dem Award werden Technologien und Initiativen

gewürdigt, die die Zukunft des Tauchsports prägen: SeaLink

(https://www.youtube.com/watch?v=iCgGiW7W8jI) wurde für seine Leistung

geehrt, Echtzeit-Konnektivität unter Wasser auf eine für Taucher

anwenderfreundliche und skalierbare Weise zugänglich zu machen.

Das Smartphone als vernetzte Unterwasser-Plattform

An Land ist das Smartphone leistungsstark, weil es eine Kamera mit einem

praktisch unbegrenzten Spektrum an Apps und gleichzeitig kontinuierlicher

Vernetzung kombiniert. Unter Wasser war dieses Potenzial bislang durch zwei

Barrieren blockiert: Bedienbarkeit und Konnektivität.

DIVEVOLK verfolgt hierbei eine konsequente Strategie:

* SeaTouch (https://www.divevolkdiving.com/collections/housing) hat den Weg

für die vollständige Touchscreen-Steuerung von Smartphones unter Wasser

geebnet.

* SeaLink (https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-livestream-device-

for-underwater-livestrea) stößt nun in die nächste Dimension vor: die

Ermöglichung von Echtzeit-Kommunikation und digitalen Workflows unter

Wasser.

Mit SeaLink werden Anwendungsszenarien, die früher extrem teuren

Übertragungssystemen vorbehalten waren, für mehr Taucher und Teams zugänglich -

von Live-Streaming und Videoanrufen bis hin zur Echtzeit-Kollaboration zwischen

Unterwasser-Crews und Support-Teams an der Oberfläche.

Über den boot dive award

Der auf der boot Düsseldorf erstmals im Jahr 2023 verliehene boot dive award

(https://www.boot.com/en/Program/Awards_Events/dive_award_2026) würdigt

herausragende Beiträge zum internationalen Tauchsport in fünf

Kategorien: Persönlichkeit, Produkt, Innovation, Destination und Klima. Das

Abstimmungsverfahren umfasst ein Publikumsvoting und die Bewertung durch eine

Fachjury. Unterstützt wird der Award auf der boot 2026 von BAUER Kompressoren.

Zu den Gewinnern 2026 gehören:

* Innovation: DIVEVOLK SeaLink Underwater Smartphone Data Transmitter

* Klima: Hannes Jaenicke

* Destination: Französisch-Polynesien

* Produkt: Garmin Descent S1

* Persönlichkeit: Antonio Cressi

Erfolg durch konsequente Innovationskraft

Mit der Annerkennung auf der boot Düsseldorf knüpft DIVEVOLK an seine frühere

Auszeichnung in der Kategorie Innovation bei den boot Dive Awards für sein

Unterwasser-Smartphone-Gehäuse mit Touchscreen an - und unterstreicht damit das

langfristige Engagement des Unternehmens, Unterwassertechnologie offener,

benutzerfreundlicher und gemeinschaftsorientierter zu gestalten.

Über DIVEVOLK

DIVEVOLK entwickelt Smartphone-Systeme für Taucher, die neue Horizonte für

Entwickler, Tauchlehrer, Entdecker und Wissenschaftler eröffnen. Diese Systeme

kombinieren eine vollständige Touchscreen-Steuerung mit einem wachsenden

Ökosystem von Konnektivitäts- und Bildgebungstools.

Medienkontakt:

Lexi

E-Mail-Adresse: Collaboration@divevolk.com

Telefonnummer: +86 (760)86893956

