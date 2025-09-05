GNW-News: Dow und Gruppo Fiori entwickeln bahnbrechendes Recyclingverfahren für Polyurethan-Abfälle aus der Automobilindustrie
^MIDLAND, Michigan, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dow
(https://corporate.dow.com/en-
us/#xd_co_f=OGIwOGQwYzYtNjI3NC00N2NjLWI0NzctN2RjN2ZkYzAwMWNi~) (NYSE: DOW) hat
heute in Partnerschaft mit Gruppo Fiori (https://www.gruppofiori.it/) die
neuesten Fortschritte bei einem gemeinsam entwickelten, neuartigen Verfahren
bekannt gegeben, das die Rückgewinnung von Polyurethan-Abfällen aus
Altfahrzeugen ohne Demontage ermöglicht. Diese Innovation vereint die Expertise
von Dow in der Materialwissenschaft mit dem etablierten Automobil-Recycling-
Ökosystem von Gruppo Fiori, um einen neuen Verwertungsweg für
Altfahrzeugmaterialien zu schaffen.
Ein Durchbruch beim Recycling von Polyurethanschaum
Polyurethanschaum wird wegen seines Komforts, seiner Sicherheit und seiner
Kraftstoffeffizienz geschätzt und ist ein wesentlicher Bestandteil der
Fahrzeuginnenausstattung. In einem Auto sind im Schnitt 28 kg PU enthalten,
davon 10 bis 15 kg in den Sitzen - eine Materialmenge mit erheblichen
Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Traditionelles Fahrzeugrecycling erfordert
jedoch die Demontage von Fahrzeugkomponenten, was für die Recyclingunternehmen
Kosten und Aufwand verursacht.
Die Innovation von Dow und Gruppo Fiori macht diesen Schritt überflüssig und
ermöglicht eine vereinfachte Rückgewinnung von PU-Abfällen mit der für die
Depolymerisation (chemisches Recycling) erforderlichen Reinheit. Diese
Innovation fördert eine kreislauforientierte Automobil-Zulieferkette, indem sie:
* Polyurethan-Abfälle aus Altfahrzeugen so aufbereitet, dass sie ohne
Demontage für die Depolymerisation geeignet sind;
* wertvollen Polyurethanschaum von Mülldeponien fernhält und ihn wieder einer
produktiven Nutzung zuführt;
* das Recycling und die Wiederverwendung von Polyurethan in industriellem
Maßstab für Mobilitätsanwendungen ermöglicht;
* die Herstellung von Polyol mit Recyclinganteil erleichtert;
* die Einhaltung der kommenden gesetzlichen Vorgaben zu Recyclinganteilen in
der Richtlinie über Altfahrzeuge sowie das Erreichen der
Nachhaltigkeitsziele der OEMs erleichtert.
Förderung der Kreislaufwirtschaft im Automobilbereich
?Zusammenarbeit ist für den Aufbau einer geschlossenen Lieferkette für die
Automobilindustrie von entscheidender Bedeutung", so Dr. Esther Quintanilla,
Global MobilityScience(TM) Marketing Director bei Dow Polyurethanes.?Durch die
Partnerschaft mit Gruppo Fiori möchten wir OEMs und Komponentenhersteller dabei
unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele und die gesetzlichen Anforderungen an
Recyclinganteile zu erfüllen, ohne auf die Leistungsvorteile von Polyurethanen
zu verzichten."
Das Programm mit Gruppo Fiori kann das Renuva(TM) (https://www.dow.com/en-
us/brand/sustainability-science.html#tabs-1d898c3f45-item-444a928930-tab)-
Portfolio an Recyclingmaterialien von Dow unterstützen, das die Umwandlung von
Abfallströmen in neue Rohstoffe durch mechanisches und chemisches Recycling
beschleunigen soll.
?Die Weiterentwicklung kreislauforientierter Ökosysteme bedeutet, alle Akteure
der automobilen Wertschöpfungskette an den Verhandlungstisch zu holen, um
gemeinsam die Herausforderungen der Recyclingfähigkeit zu lösen", erklärt Mauro
Grotto, President von Italmetalli, einem Unternehmen der Gruppo Fiori.?Indem
wir unser Know-how bei der Rückgewinnung und Sortierung von Materialien aus
Altfahrzeugen mit den Depolymerisationstechnologien von Dow ergänzen, können wir
den Wert von Abfällen wiederherstellen und diesen Wert mit der Branche teilen."
Von der Absichtserklärung zur Marktreife
Dieser Meilenstein baut auf der Absichtserklärung (MoU) von 2024
(https://corporate.dow.com/en-us/news/press-releases/dow-and-fiori-group-sign-
mou.html) zwischen Dow und Gruppo Fiori auf, ein neues Ökosystem für das
Recycling von Altfahrzeugteilen und -materialien zu schaffen. Im Rahmen der
Partnerschaft analysierten die beiden Unternehmen Demontageprozesse, bewerteten
die Reinheit und Recyclingfähigkeit der zurückgewonnenen Materialien und
erproben mithilfe eines beschleunigten?Test-and-Learn"-Ansatzes innovative
Geschäftsmodelle. Diese jüngsten technischen Durchbrüche bedeuten erhebliche
Fortschritte in kurzer Zeit und geben der zukünftigen industriellen Umsetzung
positive Impulse.
Mit erstklassigen technischen Fähigkeiten und einem vielfältigen Portfolio an
materialwissenschaftlichen Optionen ist Dow MobilityScience(TM) ein Vorreiter bei
Innovationen, die den globalen Fortschritt vorantreiben. Von der Bewältigung von
Herausforderungen wie der Dekarbonisierung bis zur Verbesserung der Leistung von
Elektrofahrzeugen bleibt Dow führend im Bereich der Weiterentwicklung der
Mobilität. Weitere Informationen finden Sie auf der MobilityScience(TM)-Website
(https://www.dow.com/en-us/brand/mobility.html).
Weitere Informationen zur Zusammenarbeit zwischen Dow und Gruppo Fiori finden
Sie unter Depolymerisation | Chemisches Recycling von Polyurethan
(https://www.dow.com/en-us/product-technology/pt-
polyurethanes/sustainability/polyurethanes/depolymerization.html).
Über Dow
Dow (NYSE: DOW) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der
Materialwissenschaft mit Kunden in wachstumsstarken Märkten wie Verpackung,
Infrastruktur, Mobilität und Verbraucheranwendungen. Unsere globale Präsenz, die
Integration unserer Assets und unsere Skalierbarkeit, gezielte Innovationen,
führende Marktpositionen und unser Engagement für Nachhaltigkeit ermöglichen es
uns, profitables Wachstum zu erzielen und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft
mitzugestalten. Wir betreiben Produktionsstandorte in 30 Ländern und
beschäftigen rund 36.000 Mitarbeitende. Dow erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz
von rund 43 Milliarden US-Dollar.?Dow" oder?Unternehmen" bezieht sich auf Dow
Inc. und seine Tochtergesellschaften. Unter www.dow.com (http://www.dow.com/)
erfahren Sie mehr über uns und unseren Anspruch, das innovativste,
kundenorientierteste, inklusivste und nachhaltigste
Materialwissenschaftsunternehmen der Welt zu sein.
Über Gruppo Fiori
Gruppo Fiori besteht seit rund 70 Jahren und ist heute eines der wichtigsten
italienischen Unternehmen im Bereich des Recyclings von Eisen- und
Nichteisenschrott. Stets auf der Suche nach technologisch fortschrittlichen
Lösungen verbindet das Unternehmen Ziele, die oft als gegensätzlich erscheinen:
wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz. Als natürliche Weiterentwicklung
dieses verantwortungsvollen Ansatzes und des ständigen Engagements für
kontinuierliche Verbesserung hat sich Gruppo Fiori entschieden, sowohl in den
Werken in Crespellano-Bologna (Italmetalli) als auch in Rom (Italferro) die
EMAS-Verordnung einzuhalten. Zusätzlich zu den beiden Zerkleinerungsmühlen für
Altfahrzeuge betreibt die Gruppe mehrere Linien für andere
Nichteisenmetallabfälle und setzt verschiedene Technologien ein, um den
Lebenszyklus von Fahrzeugen am Ende ihrer Nutzungsdauer zu schließen. Die Gruppe
erwirtschaftet einen Umsatz von 450 Millionen Euro und beschäftigt rund 200
Mitarbeitende.
