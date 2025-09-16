GNW-News: DRiV erweitert das beliebte Monroe®-Schraubenfedern-Sortiment um mehr als 500 Artikel
^KONTICH, Belgien, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV hat einen aggressiven
Plan zur Beschleunigung der Abdeckung angekündigt, durch den das beliebte
Monroe(®)-Schraubenfedern-Sortiment bis Ende 2025 um mehr als 500 neue Artikel
erweitert wird. Die bereits angelaufene Initiative wird die Abdeckung mit
Monroe-Schraubenfedern in Erstausrüsterqualität auf über 92 % des
Leichtfahrzeugmarktes in Europa steigern, was einer Steigerung der Abdeckung um
mehr als 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
?Als Anbieter von Spitzenprodukten weltweit anerkannter und vertrauenswürdiger
Marken ist DRiV fest entschlossen, seinen Kunden dabei zu helfen, in jeder von
uns bedienten Kategorie Marktführer zu werden", so Caroline Bonard, Senior
Product Manager, EMEA, DRiV.?Monroe-Schraubenfedern bieten nun ein umfassendes
Programm für Kundenwachstum mit den richtigen Federtechnologien für eine breite
Palette von Modellen, hochwertigen Materialien und Fertigungsprozessen,
Langlebigkeit sowie einer hervorragenden Abdeckung, die auf die Bedürfnisse
jedes lokalen Marktes abgestimmt ist."
Im Rahmen der Erweiterung seines Angebots hat DRiV bereits Monroe-
Schraubenfedern für eine Reihe beliebter Fahrzeugfamilien/-modelle wie etwa
Volkswagen Up! (2011), Golf VII (2012) und Passat B8 (2014), Peugeot 208 II
(2019) sowie Nissan Juke (2010) eingeführt. In den kommenden Monaten werden
weitere Artikel hinzukommen, wodurch das Angebot auf stark nachgefragte Modelle
wie Toyota Yaris (2020), Ford Mondeo V Turnier (2014), BMW 3 (2018), Volkswagen
Passat Alltrack B7 (2012), Honda Civic IX (2012) und viele andere erweitert
wird.
Mit einer erstklassigen 5-Jahres-Garantie (weitere Informationen finden Sie
unter monroe.com/en-eu (http://www.monroe.com/en-eu)) entspricht jede Monroe-
Schraubenfeder den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers hinsichtlich Technologie
und Design. Um eine hervorragende Leistung, Langlebigkeit und Fahrzeugsicherheit
zu gewährleisten, werden Monroe-Schraubenfedern ausschließlich aus hochwertigem
Silizium-Chrom- oder Chrom-Vanadium-Federstahl hergestellt. Jede Feder wird
anschließend sandgestrahlt und kugelgestrahlt, um Schäden durch Materialermüdung
und Spannungsrisskorrosion zu verhindern. Schließlich werden zwei hochwertige
Oberflächenbehandlungen - Phosphat- oder Zirkonium-Mangan-Beschichtung und
Epoxidpulverbeschichtung - aufgebracht, um einen hervorragenden Korrosionsschutz
zu gewährleisten und die Lebensdauer der Komponenten weiter zu verlängern.
?Wir sind davon überzeugt, dass unsere Monroe-Schraubenfedern hervorragende
Produkte sind, die derzeit auf dem Ersatzteilmarkt erhältlich sind. Mit unserer
Markenstärke und unserem Fokus auf Qualität, Langlebigkeit, Abdeckung, Komfort
und Garantieschutz ist Monroe eine vertrauenswürdige Wahl", so Caroline.
Besuchen Sie monroe.com (http://www.monroe.com/en-eu), um mehr über Monroe-
Schraubenfedern und andere erstklassige Monroe-Produkte für Leichtfahrzeuge zu
erfahren, darunter Stoßdämpfer und Federbeine, Befestigungssätze, Schutzsätze,
Gasfedern, Luftfedern sowie Lenkungs- und Aufhängungsteile. Monroe bietet auch
eine Reihe von Nutzfahrzeugprodukten an, darunter Achsfederbeine,
Kabinendämpfer, Sitzdämpfer, Luftfedern sowie Lenkungs- und Aufhängungsteile.
Über DRiV
DRiV, eine Unternehmensgruppe von Tenneco, ist ein führender Anbieter im
Automobil-Aftermarket, der sich der Verbesserung der Fahrzeugleistung durch
innovative Lösungen und herausragende Technik verschrieben hat. Mit einem
Portfolio von renommierten Marken wie MOOG®, Monroe®, Wagner®, Fel-Pro®, FP
Diesel(TM), Walker® und vielen anderen konzentriert sich DRiV auf die Lieferung
hochwertiger Autoteile, die optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit
gewährleisten. Besuchen Sie www.driv.com, um mehr zu erfahren.
Über Tenneco
Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung
und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den
Ersatzteilmarkt. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions, Clean
Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in der
globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene Branchen
anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com, um mehr zu erfahren.
