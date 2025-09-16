GNW-News: DRiV erweitert das beliebte Monroe®-Schraubenfedern-Sortiment um mehr als 500 Artikel

^KONTICH, Belgien, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV hat einen aggressiven

Plan zur Beschleunigung der Abdeckung angekündigt, durch den das beliebte

Monroe(®)-Schraubenfedern-Sortiment bis Ende 2025 um mehr als 500 neue Artikel

erweitert wird. Die bereits angelaufene Initiative wird die Abdeckung mit

Monroe-Schraubenfedern in Erstausrüsterqualität auf über 92 % des

Leichtfahrzeugmarktes in Europa steigern, was einer Steigerung der Abdeckung um

mehr als 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

?Als Anbieter von Spitzenprodukten weltweit anerkannter und vertrauenswürdiger

Marken ist DRiV fest entschlossen, seinen Kunden dabei zu helfen, in jeder von

uns bedienten Kategorie Marktführer zu werden", so Caroline Bonard, Senior

Product Manager, EMEA, DRiV.?Monroe-Schraubenfedern bieten nun ein umfassendes

Programm für Kundenwachstum mit den richtigen Federtechnologien für eine breite

Palette von Modellen, hochwertigen Materialien und Fertigungsprozessen,

Langlebigkeit sowie einer hervorragenden Abdeckung, die auf die Bedürfnisse

jedes lokalen Marktes abgestimmt ist."

Im Rahmen der Erweiterung seines Angebots hat DRiV bereits Monroe-

Schraubenfedern für eine Reihe beliebter Fahrzeugfamilien/-modelle wie etwa

Volkswagen Up! (2011), Golf VII (2012) und Passat B8 (2014), Peugeot 208 II

(2019) sowie Nissan Juke (2010) eingeführt. In den kommenden Monaten werden

weitere Artikel hinzukommen, wodurch das Angebot auf stark nachgefragte Modelle

wie Toyota Yaris (2020), Ford Mondeo V Turnier (2014), BMW 3 (2018), Volkswagen

Passat Alltrack B7 (2012), Honda Civic IX (2012) und viele andere erweitert

wird.

Mit einer erstklassigen 5-Jahres-Garantie (weitere Informationen finden Sie

unter monroe.com/en-eu (http://www.monroe.com/en-eu)) entspricht jede Monroe-

Schraubenfeder den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers hinsichtlich Technologie

und Design. Um eine hervorragende Leistung, Langlebigkeit und Fahrzeugsicherheit

zu gewährleisten, werden Monroe-Schraubenfedern ausschließlich aus hochwertigem

Silizium-Chrom- oder Chrom-Vanadium-Federstahl hergestellt. Jede Feder wird

anschließend sandgestrahlt und kugelgestrahlt, um Schäden durch Materialermüdung

und Spannungsrisskorrosion zu verhindern. Schließlich werden zwei hochwertige

Oberflächenbehandlungen - Phosphat- oder Zirkonium-Mangan-Beschichtung und

Epoxidpulverbeschichtung - aufgebracht, um einen hervorragenden Korrosionsschutz

zu gewährleisten und die Lebensdauer der Komponenten weiter zu verlängern.

?Wir sind davon überzeugt, dass unsere Monroe-Schraubenfedern hervorragende

Produkte sind, die derzeit auf dem Ersatzteilmarkt erhältlich sind. Mit unserer

Markenstärke und unserem Fokus auf Qualität, Langlebigkeit, Abdeckung, Komfort

und Garantieschutz ist Monroe eine vertrauenswürdige Wahl", so Caroline.

Besuchen Sie monroe.com (http://www.monroe.com/en-eu), um mehr über Monroe-

Schraubenfedern und andere erstklassige Monroe-Produkte für Leichtfahrzeuge zu

erfahren, darunter Stoßdämpfer und Federbeine, Befestigungssätze, Schutzsätze,

Gasfedern, Luftfedern sowie Lenkungs- und Aufhängungsteile. Monroe bietet auch

eine Reihe von Nutzfahrzeugprodukten an, darunter Achsfederbeine,

Kabinendämpfer, Sitzdämpfer, Luftfedern sowie Lenkungs- und Aufhängungsteile.

Über DRiV

DRiV, eine Unternehmensgruppe von Tenneco, ist ein führender Anbieter im

Automobil-Aftermarket, der sich der Verbesserung der Fahrzeugleistung durch

innovative Lösungen und herausragende Technik verschrieben hat. Mit einem

Portfolio von renommierten Marken wie MOOG®, Monroe®, Wagner®, Fel-Pro®, FP

Diesel(TM), Walker® und vielen anderen konzentriert sich DRiV auf die Lieferung

hochwertiger Autoteile, die optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit

gewährleisten. Besuchen Sie www.driv.com, um mehr zu erfahren.

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung

und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den

Ersatzteilmarkt. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions, Clean

Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in der

globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene Branchen

anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com, um mehr zu erfahren.

-------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT:

Simonetta Esposito BILDER & INFORMATIONEN ZU

Global Communications SCHRAUBENFEDERN:

Tenneco Link zu Showpad

sesposito@tenneco.com (https://driv.showpad.com/share/EU

(mailto:sesposito@tenneco.com) k6cq3RmMwMZiRMWRQDA)

-------------------------------------------------------------------------------Â°