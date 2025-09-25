GNW-News: Exterro bringt FTK Imager Pro auf den Markt und ermöglicht Ermittlern weltweit schnelleren Zugriff auf verschlüsselte Beweise
^BEAVERTON, Ore., Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der Marktführer im
Bereich einheitliches Datenrisikomanagement, gab heute die Einführung von
Exterro FTK Imager Pro bekannt, dem Upgrade der nächsten Generation für eines
der weltweit am häufigsten verwendeten Tools für die digitale Forensik. FTK
Imager wird jeden Monat tausende Male heruntergeladen und wird täglich von
Strafverfolgungsbehörden, Unternehmensermittlern, eDiscovery-Experten sowie
Cybersicherheitsteams verwendet. Es ist zu einer Grundlage digitaler
Ermittlungen weltweit geworden.
Jetzt hebt Exterro FTK Imager Pro diesen bewährten Standard auf ein neues Niveau
und rüstet Praktiker für die schwierigsten Herausforderungen von heute:
verschlüsselte Endpunkte und mobile Beweise. Dank der sofortigen
Entschlüsselung, der erweiterten logischen Sammlung von iOS und der direkten
Live-Vorschau können Ermittler Beweise in Minuten statt in Stunden validieren
und so die Beweiskette aufrechterhalten, ohne die Bearbeitung des Falles zu
verlangsamen.
?Jede Untersuchung beginnt mit dem Ticken einer Uhr", sagt Justin Tolman,
Forensic Evangelist bei Exterro und ehemaliger Forensik-Spezialist.?Exterro FTK
Imager Pro bringt Geschwindigkeit und Effizienz genau dorthin, wo Prüfer sie am
meisten brauchen, und ermöglicht ihnen, Fälle schneller und einfacher
abzuschließen."
Was ist neu in Exterro FTK Imager Pro?
* Spontane Entschlüsselung - Entsperren Sie BitLocker, APFS/FileVault, McAfee,
Symantec und mehr sofort mit gültigen Anmeldeinformationen und ermöglichen
Sie so eine sofortige, schreibgeschützte Vorschau der entschlüsselten
Inhalte.
* Erweiterte logische iOS-Sammlung - Erfassen Sie Nachrichten, Fotos, App-
Daten und Anrufprotokolle von iOS-Geräten mit einem geführten, intuitiven
Workflow - keine komplexen vollständigen Extraktionen erforderlich.
* Direkter entschlüsselter Live-Datenzugriff - Überspringen Sie mehrstündige
Bildgebungsaufträge. Zeigen Sie entschlüsselte Dateien und Metadaten sofort
in der Vorschau an, um Fälle schneller zu sortieren und einzuordnen.
Branchenakzeptanz und -entwicklung
Seit über 15 Jahren ist der Exterro FTK Imager der Industriestandard für
Polizeiermittler, die Bilder von beschlagnahmten Geräten erstellen müssen, um
Beweise für den Prozess zu gewinnen. Ermittler der digitalen Forensik im
privaten Sektor sind bei Unternehmensermittlungen und Insider-Bedrohungen darauf
angewiesen. eDiscovery-Experten nutzen es, um Daten für Rechtsstreitigkeiten
vertretbar aufzubewahren. Cybersicherheitsteams nutzen es, um bei der Reaktion
auf Sicherheitsverletzungen und bei der Analyse von Malware Daten zu sammeln.
Universitäten auf der ganzen Welt lehren es als Ausgangspunkt für die nächste
Generation von Forensikern.
Durch diese weltweite Akzeptanz ist der Exterro FTK Imager zum Synonym für die
gerichtsfeste Beweissicherung geworden. Exterro FTK Imager Pro baut direkt auf
diesem Erbe auf und bietet die Geschwindigkeit, Einfachheit und Genauigkeit, die
in der heutigen verschlüsselten, mobilen Welt erforderlich sind.
Harsh Behl, Vice President of Product Management, DFIR bei Exterro, fügt hinzu:
?Ermittler haben keine Zeit, ein 2-TB-Laufwerks zu klonen, nur um die Relevanz
zu bestätigen. FTK Imager Pro reduziert dies auf einen fünf bis 15-minütigen
Arbeitsablauf. Es wandelt verschlüsselte und mobile Beweise von Hindernissen in
verwertbare Erkenntnisse um, egal ob Sie vor Ort oder im Gerichtssaal sind."
Preise und Verfügbarkeit
Exterro FTK Imager Pro ist jetzt für 499 $ pro Nutzer/Jahr erhältlich.
Organisationen können über die Exterro-Website eine praktische Testversion oder
Live-Demo anfordern.
Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.exterro.com/digital-
forensics-software/ftk-imager-pro).
Über Exterro
Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer
umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und
Governance sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern
bietet Exterro Unternehmen unkomplizierte Lösungen, um ihre Daten zu analysieren
und schnell handeln zu können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern
präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die Einhaltung von
Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und
gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre
dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht
angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com
(http://www.exterro.com).
Medienkontakt
hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com)
anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)
Â°