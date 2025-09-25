GNW-News: Exterro bringt FTK Imager Pro auf den Markt und ermöglicht Ermittlern weltweit schnelleren Zugriff auf verschlüsselte Beweise

^BEAVERTON, Ore., Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der Marktführer im

Bereich einheitliches Datenrisikomanagement, gab heute die Einführung von

Exterro FTK Imager Pro bekannt, dem Upgrade der nächsten Generation für eines

der weltweit am häufigsten verwendeten Tools für die digitale Forensik. FTK

Imager wird jeden Monat tausende Male heruntergeladen und wird täglich von

Strafverfolgungsbehörden, Unternehmensermittlern, eDiscovery-Experten sowie

Cybersicherheitsteams verwendet. Es ist zu einer Grundlage digitaler

Ermittlungen weltweit geworden.

Jetzt hebt Exterro FTK Imager Pro diesen bewährten Standard auf ein neues Niveau

und rüstet Praktiker für die schwierigsten Herausforderungen von heute:

verschlüsselte Endpunkte und mobile Beweise. Dank der sofortigen

Entschlüsselung, der erweiterten logischen Sammlung von iOS und der direkten

Live-Vorschau können Ermittler Beweise in Minuten statt in Stunden validieren

und so die Beweiskette aufrechterhalten, ohne die Bearbeitung des Falles zu

verlangsamen.

?Jede Untersuchung beginnt mit dem Ticken einer Uhr", sagt Justin Tolman,

Forensic Evangelist bei Exterro und ehemaliger Forensik-Spezialist.?Exterro FTK

Imager Pro bringt Geschwindigkeit und Effizienz genau dorthin, wo Prüfer sie am

meisten brauchen, und ermöglicht ihnen, Fälle schneller und einfacher

abzuschließen."

Was ist neu in Exterro FTK Imager Pro?

* Spontane Entschlüsselung - Entsperren Sie BitLocker, APFS/FileVault, McAfee,

Symantec und mehr sofort mit gültigen Anmeldeinformationen und ermöglichen

Sie so eine sofortige, schreibgeschützte Vorschau der entschlüsselten

Inhalte.

* Erweiterte logische iOS-Sammlung - Erfassen Sie Nachrichten, Fotos, App-

Daten und Anrufprotokolle von iOS-Geräten mit einem geführten, intuitiven

Workflow - keine komplexen vollständigen Extraktionen erforderlich.

* Direkter entschlüsselter Live-Datenzugriff - Überspringen Sie mehrstündige

Bildgebungsaufträge. Zeigen Sie entschlüsselte Dateien und Metadaten sofort

in der Vorschau an, um Fälle schneller zu sortieren und einzuordnen.

Branchenakzeptanz und -entwicklung

Seit über 15 Jahren ist der Exterro FTK Imager der Industriestandard für

Polizeiermittler, die Bilder von beschlagnahmten Geräten erstellen müssen, um

Beweise für den Prozess zu gewinnen. Ermittler der digitalen Forensik im

privaten Sektor sind bei Unternehmensermittlungen und Insider-Bedrohungen darauf

angewiesen. eDiscovery-Experten nutzen es, um Daten für Rechtsstreitigkeiten

vertretbar aufzubewahren. Cybersicherheitsteams nutzen es, um bei der Reaktion

auf Sicherheitsverletzungen und bei der Analyse von Malware Daten zu sammeln.

Universitäten auf der ganzen Welt lehren es als Ausgangspunkt für die nächste

Generation von Forensikern.

Durch diese weltweite Akzeptanz ist der Exterro FTK Imager zum Synonym für die

gerichtsfeste Beweissicherung geworden. Exterro FTK Imager Pro baut direkt auf

diesem Erbe auf und bietet die Geschwindigkeit, Einfachheit und Genauigkeit, die

in der heutigen verschlüsselten, mobilen Welt erforderlich sind.

Harsh Behl, Vice President of Product Management, DFIR bei Exterro, fügt hinzu:

?Ermittler haben keine Zeit, ein 2-TB-Laufwerks zu klonen, nur um die Relevanz

zu bestätigen. FTK Imager Pro reduziert dies auf einen fünf bis 15-minütigen

Arbeitsablauf. Es wandelt verschlüsselte und mobile Beweise von Hindernissen in

verwertbare Erkenntnisse um, egal ob Sie vor Ort oder im Gerichtssaal sind."

Preise und Verfügbarkeit

Exterro FTK Imager Pro ist jetzt für 499 $ pro Nutzer/Jahr erhältlich.

Organisationen können über die Exterro-Website eine praktische Testversion oder

Live-Demo anfordern.

Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.exterro.com/digital-

forensics-software/ftk-imager-pro).

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer

umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und

Governance sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern

bietet Exterro Unternehmen unkomplizierte Lösungen, um ihre Daten zu analysieren

und schnell handeln zu können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern

präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die Einhaltung von

Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und

gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre

dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht

angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com

(http://www.exterro.com).

Medienkontakt

hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com)

anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)

