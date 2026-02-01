GNW-News: EZVIZ stellt die 4G- & WLAN-Akku-Kamera-Familie vor: Damit Ihre Überwachung nie aussetzt

^HOOFDDORP, The Netherlands, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ob abgelegener

Garten, Ferienhaus oder unwegsames Gelände: Bisher stellten

Außenüberwachungskameras ihre Nutzer oft vor Probleme. WLAN-Modelle fallen in

entlegenen Gebieten aus, akkubetriebene Kameras entladen sich zu schnell oder

speichern unbrauchbare Aufnahmen, und konventionelle Geräte überschütten ihre

Besitzer mit Fehlalarmen. Als Antwort auf diese Herausforderungen präsentiert

EZVIZ, ein global führender Anbieter von Smart-Home-Sicherheitstechnik, seine

neue 4G- & WLAN-Akku-Kamera-Familie. Sie vereint die Flexibilität dualer

Netzwerkanbindung, langlebige Akkutechnologie und künstliche Intelligenz (KI),

um zuverlässigen Schutz bis in die entlegensten Winkel zu gewährleisten.

1. Kern-Technologien: Gezielte Lösungen für typische Probleme

Die neue Kamera-Familie basiert auf drei zielgerichteten Technologien:

* Dual-Netzwerk (WLAN 6 + 4G) mit automatischer Umschaltung:Diese Technologie

löst das Konnektivitätsproblem reiner WLAN-Kameras. Sie priorisiert eine

stabile WLAN-6-Verbindung (für Kosteneffizienz) und schaltet nahtlos auf 4G-

Mobilfunk um, sobald das WLAN-Signal abbricht. So ist eine

unterbrechungsfreie Überwachung und rechtzeitige Alarmierung auch in

Gebieten ohne WLAN-Empfang gewährleistet.

* Always-On Video (AOV) 2.0 (https://www.ezviz.com/de/page/ezviz-aov-

technology):Schluss mit dem Kompromiss zwischen Akkulaufzeit und nutzbaren

Aufnahmen. AOV 2.0 zeichnet mit hoher Bildrate nur bei relevanter Bewegung

(Menschen, Fahrzeuge) auf und verwendet bei Ruhe eine energiesparende

Niedrigfrequenzaufzeichnung. In Kombination mit einem Hochleistungsakku und

einem optionalen Solarmodul ermöglicht dies eine 24/7-Überwachung ohne

häufiges Nachladen und lästiges Sichten von irrelevanten Aufnahmen.

* KI-gestützte Präzisionserkennung:Reduziert Fehlalarme drastisch, indem sie

zuverlässig zwischen Menschen, Fahrzeugen und über 20 Tierarten

unterscheidet. Dies bietet einen doppelten Nutzen: einerseits für die

Sicherheit (Alarm bei Eindringlingen), andererseits für Beobachtungsaufgaben

(z. B. für Landwirte oder Förster, die Wildtiere monitoring können).

2. Drei anwendungsspezifische Serien: Für jeden Einsatzzweck die passende Lösung

Aufbauend auf diesen Technologien bietet EZVIZ drei maßgeschneiderte Serien für

verschiedene Anforderungen:

* Lite-Serie (CB8 Lite 4G (https://www.ezviz.com/de/product/cb8-lite-

4g/287561), HB8 Lite 4G (https://www.ezviz.com/de/product/hb8-lite-

4g/198087)):Ideal für Zuhause, Garten oder kleine Grundstücke. Sie besticht

durch einfache Installation und eine stabile Verbindung via 4G/WLAN 6 für

unkomplizierten Alltagsschutz.

* 4K-Serie (EB8 Pro 4G (https://www.ezviz.com/de/product/eb8-pro-4g/277889),

EB8 Pro Ranger (https://www.ezviz.com/product/eb8-pro-ranger-

kit/191072)):Entwickelt für große landwirtschaftliche Betriebe oder

abgelegene Hütten. Mit 4K-Auflösung und wetterfester Bauweise (IP65) liefert

sie auch unter widrigen Bedingungen kristallklare Bilder und unterstützt mit

einem Solarmodul die permanente Überwachung.

* Dual-Serie (CB90x Dual 4G Kit (https://www.ezviz.com/de/product/cb90x-dual-

4g-kit/293915), HB90x Dual 4G Kit (https://www.ezviz.com/de/product/hb90x-

dual-4g-kit/277887)):Die Lösung für große Anwesen oder gewerbliche Flächen.

Das Dual-Lens-Design ermöglicht die Überwachung aus mehreren Blickwinkeln

gleichzeitig, ergänzt durch die volle Palette an KI-Funktionen und

Netzwerktechnologien für lückenlose Abdeckung.

3. Universelle Zuverlässigkeit und Markengarantie

Alle Modelle der Familie verfügen über eine IP65-Zertifizierung für Schutz gegen

Staub und Strahlwasser (Einsatzbereich: -20°C bis 50°C), Zwei-Wege-

Sprachkommunikation, Sprachalarme sowie Kompatibilität mit Google Home und

Amazon Alexa. Zudem stehen verschiedene Speicheroptionen (lokal und Cloud) zur

Verfügung.

