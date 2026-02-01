GNW-News: EZVIZ stellt die 4G- & WLAN-Akku-Kamera-Familie vor: Damit Ihre Überwachung nie aussetzt
^HOOFDDORP, The Netherlands, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ob abgelegener
Garten, Ferienhaus oder unwegsames Gelände: Bisher stellten
Außenüberwachungskameras ihre Nutzer oft vor Probleme. WLAN-Modelle fallen in
entlegenen Gebieten aus, akkubetriebene Kameras entladen sich zu schnell oder
speichern unbrauchbare Aufnahmen, und konventionelle Geräte überschütten ihre
Besitzer mit Fehlalarmen. Als Antwort auf diese Herausforderungen präsentiert
EZVIZ, ein global führender Anbieter von Smart-Home-Sicherheitstechnik, seine
neue 4G- & WLAN-Akku-Kamera-Familie. Sie vereint die Flexibilität dualer
Netzwerkanbindung, langlebige Akkutechnologie und künstliche Intelligenz (KI),
um zuverlässigen Schutz bis in die entlegensten Winkel zu gewährleisten.
1. Kern-Technologien: Gezielte Lösungen für typische Probleme
Die neue Kamera-Familie basiert auf drei zielgerichteten Technologien:
* Dual-Netzwerk (WLAN 6 + 4G) mit automatischer Umschaltung:Diese Technologie
löst das Konnektivitätsproblem reiner WLAN-Kameras. Sie priorisiert eine
stabile WLAN-6-Verbindung (für Kosteneffizienz) und schaltet nahtlos auf 4G-
Mobilfunk um, sobald das WLAN-Signal abbricht. So ist eine
unterbrechungsfreie Überwachung und rechtzeitige Alarmierung auch in
Gebieten ohne WLAN-Empfang gewährleistet.
* Always-On Video (AOV) 2.0 (https://www.ezviz.com/de/page/ezviz-aov-
technology):Schluss mit dem Kompromiss zwischen Akkulaufzeit und nutzbaren
Aufnahmen. AOV 2.0 zeichnet mit hoher Bildrate nur bei relevanter Bewegung
(Menschen, Fahrzeuge) auf und verwendet bei Ruhe eine energiesparende
Niedrigfrequenzaufzeichnung. In Kombination mit einem Hochleistungsakku und
einem optionalen Solarmodul ermöglicht dies eine 24/7-Überwachung ohne
häufiges Nachladen und lästiges Sichten von irrelevanten Aufnahmen.
* KI-gestützte Präzisionserkennung:Reduziert Fehlalarme drastisch, indem sie
zuverlässig zwischen Menschen, Fahrzeugen und über 20 Tierarten
unterscheidet. Dies bietet einen doppelten Nutzen: einerseits für die
Sicherheit (Alarm bei Eindringlingen), andererseits für Beobachtungsaufgaben
(z. B. für Landwirte oder Förster, die Wildtiere monitoring können).
2. Drei anwendungsspezifische Serien: Für jeden Einsatzzweck die passende Lösung
Aufbauend auf diesen Technologien bietet EZVIZ drei maßgeschneiderte Serien für
verschiedene Anforderungen:
* Lite-Serie (CB8 Lite 4G (https://www.ezviz.com/de/product/cb8-lite-
4g/287561), HB8 Lite 4G (https://www.ezviz.com/de/product/hb8-lite-
4g/198087)):Ideal für Zuhause, Garten oder kleine Grundstücke. Sie besticht
durch einfache Installation und eine stabile Verbindung via 4G/WLAN 6 für
unkomplizierten Alltagsschutz.
* 4K-Serie (EB8 Pro 4G (https://www.ezviz.com/de/product/eb8-pro-4g/277889),
EB8 Pro Ranger (https://www.ezviz.com/product/eb8-pro-ranger-
kit/191072)):Entwickelt für große landwirtschaftliche Betriebe oder
abgelegene Hütten. Mit 4K-Auflösung und wetterfester Bauweise (IP65) liefert
sie auch unter widrigen Bedingungen kristallklare Bilder und unterstützt mit
einem Solarmodul die permanente Überwachung.
* Dual-Serie (CB90x Dual 4G Kit (https://www.ezviz.com/de/product/cb90x-dual-
4g-kit/293915), HB90x Dual 4G Kit (https://www.ezviz.com/de/product/hb90x-
dual-4g-kit/277887)):Die Lösung für große Anwesen oder gewerbliche Flächen.
Das Dual-Lens-Design ermöglicht die Überwachung aus mehreren Blickwinkeln
gleichzeitig, ergänzt durch die volle Palette an KI-Funktionen und
Netzwerktechnologien für lückenlose Abdeckung.
3. Universelle Zuverlässigkeit und Markengarantie
Alle Modelle der Familie verfügen über eine IP65-Zertifizierung für Schutz gegen
Staub und Strahlwasser (Einsatzbereich: -20°C bis 50°C), Zwei-Wege-
Sprachkommunikation, Sprachalarme sowie Kompatibilität mit Google Home und
Amazon Alexa. Zudem stehen verschiedene Speicheroptionen (lokal und Cloud) zur
Verfügung.
