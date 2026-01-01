GNW-News: Feiern Sie das neue Jahr in Chengdu und entdecken Sie, wie die Einheimischen in Chengdu leben

^CHENGDU, China, Jan. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Herannahen der

Neujahrsfeiertage 2026 hat Chengdu - eines der beliebtesten Reiseziele Chinas

Wer­bung Wer­bung

und die?Heimat der Pandas" - eine Reihe neuer und vielfältiger Kultur- und

Tourismusangebote für Besucher aus aller Welt vorbereitet. Wer sich dafür

entscheidet, die Feiertage in Chengdu zu verbringen, wird ein einzigartiges

?Neujahrserlebnis" genießen, das es ihm ermöglicht,?wie ein Einheimischer in

Chengdu zu leben".

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Wer­bung Wer­bung

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4863/eng)

Am 31. Dezember 2025 um 18:00 Uhr veranstaltet das Chengdu Municipal People's

Government die Silvesterfeier?Chengdu Lights Up for You" auf der Jiaozi Avenue

in der Hi-Tech-Zone von Chengdu. Das Event umfasst unter anderem Licht- und

Schattenshows, einen Countdown zum neuen Jahr sowie die Präsentation der Wünsche

der Bürger auf den Türmen und schafft so eine?Stadterinnerung", an der alle

Wer­bung Wer­bung

teilhaben können.

Über 600 Wünsche von Bürgern werden auf den riesigen Bildschirmen der Tianfu

Twin Towers angezeigt. Die beliebte Figur?Nezha", die während des chinesischen

Neujahrsfests im vergangenen Jahr weltweit für Aufsehen sorgte, wird ebenfalls

anwesend sein. Das Event wird nicht nur die Wahrzeichen der Stadt beleuchten,

sondern auch die Geschichten gewöhnlicher Menschen sichtbar machen und die

Herzlichkeit und Zufriedenheit verkörpern, die Chengdu zu einer der

?glücklichsten Städte" Chinas machen.

Neben der Jiaozi Avenue wird auf dem Luzhen Shanding Square in Chengdu die erste

architektonische Licht- und Schattenshow zu Silvester im Südwesten Chinas

stattfinden. An den Tianfu-Vordächern in der Tianfu New Area in Chengdu wird

eine wasserbasierte Feuertopf-Aufführung, die zum immateriellen Kulturerbe

gehört, mit einem großen digitalen Sternenlicht-Wasserfall-Countdown auf einer

Großleinwand kombiniert, um das neue Jahr zu begrüßen.

Als Metropole, in der Tradition und Moderne nahtlos miteinander verschmelzen,

bietet Chengdu zahlreiche neue Konsumerlebnisse, die traditionelle chinesische

Kultur integrieren und eine Vielzahl einzigartiger Möglichkeiten bieten, die

Feiertage zu begehen.

Das Laternenfest zum immateriellen Kulturerbe wurde offiziell im Chengdu

International Intangible Cultural Heritage Park eröffnet. Die Kombination aus

?traditionellem Erbe und modernem Licht und Schatten" verwandelt den fast

100.000 Quadratmeter großen Park in ein brillantes Lichtermeer.

?Die Laternenentwürfe heben die traditionelle chinesische Kultur sowie Elemente

der Region Bashu deutlich hervor. Jeden Abend finden außerdem Feuerwerke mit

1.600 Grad Celsius heißem geschmolzenem Eisen und Feuerkessel-Shows statt, die

das immaterielle Kulturerbe zum Leben erwecken", erklärt der Veranstalter. Diese

Aktivitäten sollen es den Besuchern ermöglichen, die Kraft des kulturellen Erbes

durch spektakuläre Licht- und Schattenspiele zu erleben.

Das Laternenfest der antiken Stadt Dujiangyan Guanxian bietet eine

beeindruckende Laternenausstellung, die sich über die gesamte antike Stadt

erstreckt. Die größten Laternen erreichen eine Höhe von bis zu 30 Metern und

veranschaulichen auf anschauliche Weise die östliche Weisheit, die in Dujiangyan

verankert ist. Das Bewässerungsprojekt von Dujiangyan ist das einzige antike

Wasserwirtschaftssystem weltweit, das bis heute in Betrieb ist.

Darüber hinaus bietet die Hanfu-Kulturwoche, die Hanfu-Ausstellungen eng mit dem

Kulturtourismus verbindet, Aktivitäten wie den Low-Altitude-Tourismusmarkt mit

weltweit führenden Luftfahrgeräten und Bildungsinstallationen im Bereich der

Low-Altitude-Fertigung. Diese Aktivitäten erfreuen sich insbesondere bei

jüngeren Menschen großer Beliebtheit.

Offenheit und Inklusivität sind zentrale Bestandteile des Lebensstils in

Chengdu. Zum ersten Mal in China werden in Chengdu im Rahmen der globalen

Ausstellung?Golden Threads: The Fashion of Golden Dressing from North Africa to

East Asia" (Goldene Fäden: die Mode der goldenen Kleidung von Nordafrika bis

Ostasien) über 200 Kleidungsstücke mit Goldstickereien aus sieben französischen

Kulturinstitutionen, die Länder entlang der Route von Nordafrika bis Ostasien

repräsentieren, ausgestellt. Das irische Nationaltanzdrama Riverdance und das

Neujahrskonzert des Wiener Königlichen Symphonieorchesters haben ebenfalls zum

Charme der Stadt beigetragen.

Chengdus Fokus auf Lebensqualität trägt weiterhin dazu bei, den Aufenthalt für

internationale Besucher komfortabler zu gestalten. Unter Nutzung der Regelung

?240 Stunden visumfreier Transit" hat Chengdu an neun Standorten

Demonstrationsstellen für die?sofortige Rückerstattung" eingerichtet, darunter

am Tianfu International Airport, im Einkaufsviertel Chunxi Road sowie an der

Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Die Stadt hat außerdem den

Online-Dienst?Code Refund" eingeführt, der den Rückerstattungsprozess

vereinfacht.

Chengdus erster Duty-free-Shop in der Innenstadt, gelegen im Einkaufsviertel

Chunxi Road, bietet eine Auswahl internationaler Marken und chinesischer

Produkte, darunter Artikel mit Panda-Motiven, Kulturprodukte aus Sanxingdui,

Sichuan Baijiu und inländische Elektronikprodukte. Der Shop unterstützt den

?Sofortrückerstattungsservice" für ausreisende Touristen und bietet

internationale Zahlungsmethoden an, wodurch das Einkaufserlebnis für Besucher

aus aller Welt verbessert wird. Seit Oktober dieses Jahres verfügt Chengdu über

600 Duty-free-Shops, von denen mehr als 170 den?Sofortrückerstattungsservice"

anbieten.

Nach Prognosen der Nationalen Einwanderungsbehörde wird der Chengdu Tianfu

International Airport während der Neujahrsfeiertage 2026 voraussichtlich täglich

durchschnittlich 19.000 ankommende und abfliegende Passagiere verzeichnen.

Quelle: The Chengdu Municipal People's Government

Kontaktperson: Herr Hou, Telefon: 86-10-63074558Â°