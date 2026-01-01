GNW-News: Feiern Sie das neue Jahr in Chengdu und entdecken Sie, wie die Einheimischen in Chengdu leben
^CHENGDU, China, Jan. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Herannahen der
Neujahrsfeiertage 2026 hat Chengdu - eines der beliebtesten Reiseziele Chinas
und die?Heimat der Pandas" - eine Reihe neuer und vielfältiger Kultur- und
Tourismusangebote für Besucher aus aller Welt vorbereitet. Wer sich dafür
entscheidet, die Feiertage in Chengdu zu verbringen, wird ein einzigartiges
?Neujahrserlebnis" genießen, das es ihm ermöglicht,?wie ein Einheimischer in
Chengdu zu leben".
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4863/eng)
Am 31. Dezember 2025 um 18:00 Uhr veranstaltet das Chengdu Municipal People's
Government die Silvesterfeier?Chengdu Lights Up for You" auf der Jiaozi Avenue
in der Hi-Tech-Zone von Chengdu. Das Event umfasst unter anderem Licht- und
Schattenshows, einen Countdown zum neuen Jahr sowie die Präsentation der Wünsche
der Bürger auf den Türmen und schafft so eine?Stadterinnerung", an der alle
teilhaben können.
Über 600 Wünsche von Bürgern werden auf den riesigen Bildschirmen der Tianfu
Twin Towers angezeigt. Die beliebte Figur?Nezha", die während des chinesischen
Neujahrsfests im vergangenen Jahr weltweit für Aufsehen sorgte, wird ebenfalls
anwesend sein. Das Event wird nicht nur die Wahrzeichen der Stadt beleuchten,
sondern auch die Geschichten gewöhnlicher Menschen sichtbar machen und die
Herzlichkeit und Zufriedenheit verkörpern, die Chengdu zu einer der
?glücklichsten Städte" Chinas machen.
Neben der Jiaozi Avenue wird auf dem Luzhen Shanding Square in Chengdu die erste
architektonische Licht- und Schattenshow zu Silvester im Südwesten Chinas
stattfinden. An den Tianfu-Vordächern in der Tianfu New Area in Chengdu wird
eine wasserbasierte Feuertopf-Aufführung, die zum immateriellen Kulturerbe
gehört, mit einem großen digitalen Sternenlicht-Wasserfall-Countdown auf einer
Großleinwand kombiniert, um das neue Jahr zu begrüßen.
Als Metropole, in der Tradition und Moderne nahtlos miteinander verschmelzen,
bietet Chengdu zahlreiche neue Konsumerlebnisse, die traditionelle chinesische
Kultur integrieren und eine Vielzahl einzigartiger Möglichkeiten bieten, die
Feiertage zu begehen.
Das Laternenfest zum immateriellen Kulturerbe wurde offiziell im Chengdu
International Intangible Cultural Heritage Park eröffnet. Die Kombination aus
?traditionellem Erbe und modernem Licht und Schatten" verwandelt den fast
100.000 Quadratmeter großen Park in ein brillantes Lichtermeer.
?Die Laternenentwürfe heben die traditionelle chinesische Kultur sowie Elemente
der Region Bashu deutlich hervor. Jeden Abend finden außerdem Feuerwerke mit
1.600 Grad Celsius heißem geschmolzenem Eisen und Feuerkessel-Shows statt, die
das immaterielle Kulturerbe zum Leben erwecken", erklärt der Veranstalter. Diese
Aktivitäten sollen es den Besuchern ermöglichen, die Kraft des kulturellen Erbes
durch spektakuläre Licht- und Schattenspiele zu erleben.
Das Laternenfest der antiken Stadt Dujiangyan Guanxian bietet eine
beeindruckende Laternenausstellung, die sich über die gesamte antike Stadt
erstreckt. Die größten Laternen erreichen eine Höhe von bis zu 30 Metern und
veranschaulichen auf anschauliche Weise die östliche Weisheit, die in Dujiangyan
verankert ist. Das Bewässerungsprojekt von Dujiangyan ist das einzige antike
Wasserwirtschaftssystem weltweit, das bis heute in Betrieb ist.
Darüber hinaus bietet die Hanfu-Kulturwoche, die Hanfu-Ausstellungen eng mit dem
Kulturtourismus verbindet, Aktivitäten wie den Low-Altitude-Tourismusmarkt mit
weltweit führenden Luftfahrgeräten und Bildungsinstallationen im Bereich der
Low-Altitude-Fertigung. Diese Aktivitäten erfreuen sich insbesondere bei
jüngeren Menschen großer Beliebtheit.
Offenheit und Inklusivität sind zentrale Bestandteile des Lebensstils in
Chengdu. Zum ersten Mal in China werden in Chengdu im Rahmen der globalen
Ausstellung?Golden Threads: The Fashion of Golden Dressing from North Africa to
East Asia" (Goldene Fäden: die Mode der goldenen Kleidung von Nordafrika bis
Ostasien) über 200 Kleidungsstücke mit Goldstickereien aus sieben französischen
Kulturinstitutionen, die Länder entlang der Route von Nordafrika bis Ostasien
repräsentieren, ausgestellt. Das irische Nationaltanzdrama Riverdance und das
Neujahrskonzert des Wiener Königlichen Symphonieorchesters haben ebenfalls zum
Charme der Stadt beigetragen.
Chengdus Fokus auf Lebensqualität trägt weiterhin dazu bei, den Aufenthalt für
internationale Besucher komfortabler zu gestalten. Unter Nutzung der Regelung
?240 Stunden visumfreier Transit" hat Chengdu an neun Standorten
Demonstrationsstellen für die?sofortige Rückerstattung" eingerichtet, darunter
am Tianfu International Airport, im Einkaufsviertel Chunxi Road sowie an der
Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Die Stadt hat außerdem den
Online-Dienst?Code Refund" eingeführt, der den Rückerstattungsprozess
vereinfacht.
Chengdus erster Duty-free-Shop in der Innenstadt, gelegen im Einkaufsviertel
Chunxi Road, bietet eine Auswahl internationaler Marken und chinesischer
Produkte, darunter Artikel mit Panda-Motiven, Kulturprodukte aus Sanxingdui,
Sichuan Baijiu und inländische Elektronikprodukte. Der Shop unterstützt den
?Sofortrückerstattungsservice" für ausreisende Touristen und bietet
internationale Zahlungsmethoden an, wodurch das Einkaufserlebnis für Besucher
aus aller Welt verbessert wird. Seit Oktober dieses Jahres verfügt Chengdu über
600 Duty-free-Shops, von denen mehr als 170 den?Sofortrückerstattungsservice"
anbieten.
Nach Prognosen der Nationalen Einwanderungsbehörde wird der Chengdu Tianfu
International Airport während der Neujahrsfeiertage 2026 voraussichtlich täglich
durchschnittlich 19.000 ankommende und abfliegende Passagiere verzeichnen.
Quelle: The Chengdu Municipal People's Government
