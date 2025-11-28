GNW-News: G42 erhält US-Genehmigung für den Export fortschrittlicher KI-Chips und ermöglicht damit den umfassenden Einsatz vertrauenswürdiger KI-Infrastruktur

^ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- G42

begrüßt die Entscheidung des Weißen Hauses, den Export fortschrittlicher KI-

Halbleiter an G42 zu genehmigen. Dieser Schritt markiert einen entscheidenden

Übergang von der Planung zur Umsetzung innerhalb des KI-Korridors zwischen den

Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten - eine

Zusammenarbeit, die das starke bilaterale Vertrauen und das gemeinsame

Engagement für eine sichere, skalierbare KI-Infrastruktur widerspiegelt.

Dieser Meilenstein beschleunigt bereits laufende grundlegende Projekte in den

Vereinigten Arabischen Emiraten, darunter Stargate UAE

(https://www.g42.ai/resources/news/global-tech-alliance-launches-stargate-uae),

der 1-Gigawatt-KI-Rechencluster, der von G42 für OpenAI in Zusammenarbeit mit

Oracle, Cisco, NVIDIA und der SoftBank Group gebaut wird und Teil des größeren

UAE-U.S. AI Campus (https://www.g42.ai/resources/news/g42-lead-consortium-us-

partners-build-5gw-uae-us-ai-campus) ist, einem 5-Gigawatt-KI-Infrastruktur-Hub,

der Rechenkapazität und Inferenz mit geringer Latenz für die gesamte Region

bereitstellen soll. Außerdem unterstützt er den Ausbau der technologischen

Zusammenarbeit mit führenden US-amerikanischen Hyperscalern und Chipherstellern,

darunter Microsoft, AMD, Qualcomm, Cerebras und andere.

Die Lizenzierung fortschrittlicher Chips basiert auf einem gemeinsamen Lagebild,

das durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den USA und den Vereinigten

Arabischen Emiraten entwickelt wurde, um die sichere weltweite Verbreitung

amerikanischer Technologie zu ermöglichen. Ihr Einsatz unterliegt dem Regulated

Technology Environment (RTE), einem erstklassigen Technologie- und Compliance-

Rahmenwerk, das von G42 entwickelt und gemäß den Richtlinien des US-

Handelsministeriums und des Bureau of Industry and Security (BIS) genehmigt

wurde.

Peng Xiao, Group CEO von G42, sagte:?Diese Ankündigung markiert einen

entscheidenden Moment für G42 und unsere Partner, da wir nun von der Planung zur

Umsetzung übergehen. Unser gemeinsames Infrastrukturmodell setzt neue Maßstäbe

für sichere, leistungsstarke Rechenleistung, die auf die Bedürfnisse beider

Nationen zugeschnitten ist. Was wir in den Vereinigten Arabischen Emiraten

aufbauen, werden wir auch in den USA fortsetzen und dabei auf allen Ebenen

Symmetrie und Vertrauen wahren."

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nach wie vor das einzige Land in der

Region, das bereits Infrastrukturmaßnahmen in diesem Umfang und in

Übereinstimmung mit den regulatorischen Rahmenbedingungen, Exportkontrollen und

Governance-Protokollen der USA durchgeführt hat.

Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Generalsekretär des Rates für künstliche

Intelligenz und fortschrittliche Technologien, ergänzte:?Diese Entscheidung

bestätigt das tiefgreifende Vertrauen, das die Beziehungen zwischen den

Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten prägt. Es spiegelt

eine gemeinsame strategische Perspektive wider, in der Technologie nicht nur ein

Instrument des Fortschritts ist, sondern eine Plattform für Stabilität,

wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und langfristige Zusammenarbeit. Die

Vereinigten Arabischen Emirate sind stolz darauf, eine konstruktive Rolle bei

der Gestaltung dieser Zukunft zu spielen."

Die eingesetzte und betriebsbereite KI-Infrastruktur von G42 umfasst drei der

500 leistungsstärksten Supercomputer der Welt, die Nummer 2 und 3 in der Region

(https://www.middleeastainews.com/p/core42-hpc-systems-ranked-first), zusätzlich

zu dem kürzlich angekündigten Supercomputer Maximus-01

(https://www.g42.ai/resources/news/core42-maximus-01-cluster-secures-top-20-

ranking-global-top500-supercomputers-list) in New York, der weltweit auf Platz

20( rangiert). Die expandierende KI-Infrastruktur von G42 erstreckt sich

mittlerweile über Abu Dhabi, Frankreich und mehrere Standorte in den Vereinigten

Staaten, darunter Kalifornien, Minnesota, Texas und New York.

Über G42:

G42 ist eine Technologieholdinggruppe und gehört zu den weltweit führenden

Unternehmen in der Entwicklung visionärer künstlicher Intelligenz für eine

bessere Zukunft. G42 wurde in Abu Dhabi gegründete und ist weltweit tätig und

setzt sich für KI als starke Kraft für das Wohl aller Branchen ein. Von der

Molekularbiologie bis zur Weltraumforschung und allem, was dazwischen liegt -

G42 verwirklicht schon heute exponentielle Möglichkeiten.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.g42.ai (http://www.g42.ai/).

Medienkontakt:

G42@trailrunnerint.com

