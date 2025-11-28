DAX23.746 -0,1%Est505.648 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1571 -0,2%Öl63,55 +0,3%Gold4.163 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

Mehr Kaufkraft: Reallöhne gleichen Verluste der Vorjahre aus

28.11.25 08:46 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im dritten Quartal dieses Jahres sind die Bruttolöhne in Deutschland erneut stärker gestiegen als die Verbraucherpreise. Daraus ergibt sich eine Reallohnsteigerung um rund 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das ist der höchste Zuwachs im laufenden Jahr.

Wer­bung

Die Reallöhne beschreiben die Entwicklung der Bruttolöhne (+4,9 Prozent) bereinigt um die allgemeine Preissteigerung oder Inflation, die im dritten Quartal 2,3 Prozent betragen hat. Ein höherer Reallohn bedeutet mehr Kaufkraft für den Empfänger. Nach erheblichen Verlusten in der Corona-Zeit und infolge des Ukraine-Kriegs steigen die Reallöhne seit dem Sommer 2023 wieder. Gründe sind eine abnehmende Inflation und höhere Lohnabschlüsse.

Nach Berechnungen der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung haben die Reallöhne aktuell die Kaufkraftverluste der letzten Jahre aufgeholt und sind jetzt wieder auf dem Stand des dritten Quartals 2019. "Per Saldo sind das sechs Jahre Stagnation, eine lange Durststrecke für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", erklärt dazu der Entgelt-Experte Malte Lübker./ceb/DP/mis