ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 560 Pence
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für easyJet von 520 auf 560 Pence angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Briten hätten die Neubewertung der Aktien von Ryanair und IAG im Laufe zweiter Jahre verpasst, schrieb Alex Irving am Freitag. Sie böten nun eine günstige Chance, auf die innereuropäischen Kapazitätsengpässe zu setzen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:00 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|27.11.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|26.11.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|26.11.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|27.11.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|26.11.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|25.11.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen