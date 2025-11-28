DAX23.763 ±-0,0%Est505.653 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -0,6%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.089 +0,5%Euro1,1564 -0,3%Öl63,47 +0,1%Gold4.174 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 560 Pence

28.11.25 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,69 EUR 0,20 EUR 3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für easyJet von 520 auf 560 Pence angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Briten hätten die Neubewertung der Aktien von Ryanair und IAG im Laufe zweiter Jahre verpasst, schrieb Alex Irving am Freitag. Sie böten nun eine günstige Chance, auf die innereuropäischen Kapazitätsengpässe zu setzen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

