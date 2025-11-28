DAX23.757 -0,1%Est505.657 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1579 -0,2%Öl63,56 +0,3%Gold4.165 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax winkt starke Woche und negative November-Bilanz

28.11.25 09:16 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax winkt starke Woche und negative November-Bilanz | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.735,5 PKT -32,5 PKT -0,14%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am "Black Friday" zunächst ruhig angehen lassen. Der DAX sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 23.749 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex auf ein etwa dreiprozentiges Wochenplus zu. Der eigentlich gute Börsenmonat November würde aber immer noch mit einem Abschlag von knapp einem Prozent zu Ende gehen.

Wer­bung

Für den MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Freitagmorgen um 0,3 Prozent auf 29.605 Zähler aufwärts. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 zeigte sich kaum verändert.

"Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau. Auffällig ist das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen. Anleger setzen offenbar darauf, dass die Thanksgiving-Rally nach dem Feiertagshandel in den USA noch etwas weiterlaufen kann. Diese Stabilisierung ist positiv und erzeugt Vertrauen, dass die Kurskapriolen des Novembers tatsächlich hinter uns liegen könnten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank./edh/mis

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:27Börse Frankfurt: DAX zum Start in Rot
09:17Börse: Störung bei CME, Dax stagniert, Deliver-Hero-Aktie unter Druck
09:16Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax winkt starke Woche und negative November-Bilanz
09:13DAX - Verlaufshoch am 50er-EMA und kurze Korrektur?
09:12Milliardenauftrag an Siemens: Stadler Rail legt Rekurs gegen SBB-Entscheid ein
09:11DAX setzt Verschnaufpause fort - wenig Bewegung am Freitag
09:08Der ING Morning Call vom 28. November mit Christian Zoller
08:37DAX – Hürde voraus
mehr