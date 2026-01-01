GNW-News: Gemba ernennt den Fintech-Experten Georg Hauer zum strategischen Berater für globale Skalierung und regulatorische Expansion

^LONDON, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gemba Finance Ltd (?Gemba"), die

führende britische Bankinfrastruktur- und Embedded-Finance-Plattform, gab heute

die Ernennung von Georg Hauer, ehemaliger Geschäftsführer von N26 und COO/CFO

von Hawk AI, zum strategischen Berater bekannt. Herr Hauer wird die

Geschäftsleitung von Gemba bei der Skalierung der Geschäftstätigkeiten, der

Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen und der Beschleunigung

der Expansionsstrategien für die Märkte im Vereinigten Königreich, in der

Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten unterstützen.

Während sich die Fintech-Branche von einer Phase der raschen B2C-Akquisition hin

zu einer ausgereiften Ära der B2B-Infrastrukturresilienz entwickelt, steht Gemba

an der Spitze dieser Evolution. Das proprietäre Modell von Gemba als?einziges

lizenziertes Unternehmen" bietet Nicht-Bank-Organisationen einen nahtlosen,

vollständig regulierten Weg, um Bankdienstleistungen anzubieten - von IBANs bis

hin zu Firmenkreditkarten -, ohne dass sie eine eigene Banklizenz erwerben

müssen.

Ein Konzept für die Skalierung

Georg Hauer verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Führungserfahrung im Zentrum der

globalen Fintech-Revolution. Während seiner Tätigkeit bei N26 war er maßgeblich

daran beteiligt, das digitale Bankunternehmen von einer Bewertung von 500

Millionen Dollar auf über 9 Milliarden Dollar zu skalieren, wobei er die

Geschäfte in der DACH-Region und Nordeuropa leitete. Zuletzt war Herr Hauer als

COO und CFO von Hawk AI für die Expansion des Unternehmens in über 60 Länder

weltweit verantwortlich und etablierte sich als Vordenker im Bereich der

Prävention von Finanzkriminalität und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Strategische Ausrichtung für eine neue Ära

?Georgs Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Finanzinstituten ist im

europäischen Ökosystem unübertroffen", erklärt Alexander Legoshin, CEO von

Gemba.?Seine doppelte Erfahrung - der Aufbau eines Konsumgüterriesen bei N26

und die Skalierung eines B2B-Infrastrukturanbieters bei Hawk AI - passt perfekt

zur Mission von Gemba. Während wir unsere Präsenz in Großbritannien ausbauen und

uns auf die Expansion in die USA und die EU vorbereiten, wird Georgs Beratung in

Bezug auf Regulierungsstrategien und organisatorische Skalierung entscheidend

dazu beitragen, dass wir nicht nur schnell, sondern auch sicher wachsen."

?Embedded Finance scheitert selten an der Technologie. Es scheitert, weil

Bankgeschäfte und Compliance komplex und fragmentiert sind und nicht zum

Kerngeschäft eines Unternehmens gehören ", so Georg Hauer.?Gemba hat eine

leistungsstarke Infrastruktur geschaffen, die die regulatorische Komplexität für

seine Partner effektiv bewältigt. Ich freue mich darauf, mit dem Gemba-Team

zusammenzuarbeiten, um dieses Modell zunächst in Großbritannien und Europa und

anschließend weltweit zu skalieren und sicherzustellen, dass Innovation und

Compliance Hand in Hand mit Innovationen im Bankwesen gehen."

Über Gemba

Gemba ist ein in Großbritannien ansässiger Anbieter von Bankinfrastruktur (FCA-

Referenznummer 804853), der Unternehmen die Möglichkeit bietet,

Finanzdienstleistungen in ihre Produkte zu integrieren. Über seine White-Label-

Plattform und leistungsstarken APIs bietet Gemba Konten, Zahlungen und Karten

an, die durch einen umfassenden Compliance-Schutz abgesichert sind, der Partner

vor regulatorischen Risiken schützt.

Über Georg Hauer

Georg Hauer ist Fintech-Berater und Unternehmer. Zuvor war er als

Geschäftsführer bei N26 und als COO/CFO bei Hawk AI tätig. Er ist spezialisiert

auf die Skalierung digitaler Bankmodelle, Regulierungsstrategien und

Organisationsdesign für Unternehmen mit extremem Wachstum.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b335504d-a894-48d2-

a3e6-38e9a7593a09

Medienkontakt:

Alex Asenov

Alex.Asenov@ge.mba

+44 20 3977 8148Â°