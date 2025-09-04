GNW-News: Geotab erreicht mehr als 5 Millionen Abonnements weltweit
^AACHEN, Deutschland, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab
(https://www.geotab.com/), ein führendes Unternehmen im Bereich vernetzter
Fahrzeuge und Flottenmanagement, hat mehr als fünf Millionen Abonnements für
vernetzte Fahrzeuge weltweit erreicht. Dieser Meilenstein und das schnelle
Wachstum - die letzte Million wurde vor weniger als zwei Jahren erzielt
(https://www.geotab.com/de/presse/4-millionen-abonnenten/) - unterstreichen die
Rolle des Unternehmens als Vorreiter für vernetzte Mobilität und
Innovationstreiber im Bereich Datennutzung und KI-Integration.
?Geotabs Entwicklung ist von unermüdlicher Innovationskraft geprägt. Mit 630
Patenten weltweit haben wir die Branche in den letzten 25 Jahren maßgeblich
beeinflusst. Der Meilenstein von fünf Millionen Abonnements zeigt, dass unser
datengestützter Ansatz im Flottenmanagement konkrete Herausforderungen löst, mit
denen Unternehmen täglich konfrontiert sind", so Neil Cawse, Gründer und CEO von
Geotab.?Mit Blick auf die schnelle Verbreitung von KI erwarten wir, dass die
kommenden fünf Jahre ebenso transformativ sein werden wie die vergangenen 25."
Wie Geotab-Daten Kunden zu effizienten Flotten verhelfen
Die Datenanalysen von Geotab unterstützen Flottenkunden dabei, ihren Betrieb zu
optimieren - etwa durch die Reduzierung unerwarteter Fahrzeugausfälle,
verbesserte Sicherheit und niedrigere Tageskilometer dank effizienter
Routenplanung. Auf diese Weise können Fuhrparkmanager Kraftstoff- und andere
Betriebskosten sparen und gleichzeitig ihre Umweltbelastung reduzieren.
Möglich wird das durch die enorme Datenmenge aus fünf Millionen Abonnements: Sie
liefert täglich über 100 Milliarden Datenpunkte - das sind mehr als 37 Billionen
Datenpunkte pro Jahr. Diese Daten versorgen die KI- und Machine-Learning-Modelle
von Geotab mit genauen Benchmarks, vorausschauenden Analysen und wertvollen
Erkenntnissen. So können Flotten jeder Größe schneller fundierte Entscheidungen
treffen.
25 Jahre Innovation als Basis des 5-Millionen-Erfolgs
Geotab feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. In dieser Zeit wuchs das
Unternehmen mit Fokus auf Innovation und Expansion von einem Zwei-Personen-
Startup zu einer globalen Organisation mit mehr als 2.900 Mitarbeitenden. Seine
Position als Branchenführer festigte Geotab durch Investitionen in Forschung und
Entwicklung, die kontinuierliche Erweiterung seiner offenen Plattform und den
Aufbau eines Ökosystems mit über 700 Partnern weltweit. In den letzten zehn
Jahren ist auch der Geotab Marketplace (https://marketplace.geotab.com/)
kontinuierlich gewachsen und bietet Kunden nun beinahe 530 Lösungen zur Auswahl.
Über Geotab
Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge,
die die Effizienz und das Management von Flotten verbessern. Das Unternehmen
nutzt fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung, Sicherheit und
Nachhaltigkeit von Flotten zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz zu
steigern. Unterstützt von führenden Fachkräften aus den Bereichen
Datenwissenschaft und Ingenieurwesen betreut Geotab über 55.000 Kunden und
Kundinnen weltweit und verarbeitet täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr
als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-
500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten Fuhrparks des
öffentlichen Sektors weltweit, einschließlich der US-Bundesregierung. Das
Unternehmen engagiert sich für Datensicherheit und Datenschutz und verfügt über
die Zertifizierungen FIPS 140-3 und FedRAMP. Geotabs offene Plattform, ein
Ökosystem von herausragenden Partnern und der Marketplace bieten Hunderte von
flottenfähigen Drittanbieterlösungen. Dieses Jahr feiert Geotab 25 Jahre
Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de (http://www.geotab.com/de)
und folgen Sie Geotab auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/geotab/)
oder besuchen Sie den Blog (https://www.geotab.com/de/blog/).
Romina Dashghachian
Strategic Communications Lead, EMEA
Rominadashghachian@geotab.com (mailto:Rominadashghachian@geotab.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51baf993-
3d6d-47c3-9196-88a52803f9da/de
Â°