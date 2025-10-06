EUREX/Renten-Futures leichter - Sorgen aus Japan

DOW JONES--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagvormittag. Auslöser ist laut Teilnehmern der Anstieg der Renditen an Japan nach dem LDP-internen Wahlsieg der für eine lockere Fiskalpolitik stehenden Sanae Takaichi. Dies könnte die Inflation treiben. Goldman Sachs fürchtet in diesem Fall ein Überspringen der Bond-Volatilität auch auf Staatsanleihen in den USA und Europa.

Wer­bung Wer­bung

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 25 Ticks auf 128,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,59 Prozent und das Tagestief bei 128,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 44.647 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures verliert sogar 72 Ticks auf 114,00 Prozent. Der Buxl-Futures verliert 4 Ticks auf 113,98 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 117,75 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 02:37 ET (06:37 GMT)