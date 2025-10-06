DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto17,11 +0,7%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.885 +0,4%Euro1,1694 -0,3%Öl65,46 +1,7%Gold3.936 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX vorbörslich wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Mercedes-Benz, Redcare Pharmacy, BVB im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

EUREX/Renten-Futures leichter - Sorgen aus Japan

06.10.25 08:36 Uhr

DOW JONES--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagvormittag. Auslöser ist laut Teilnehmern der Anstieg der Renditen an Japan nach dem LDP-internen Wahlsieg der für eine lockere Fiskalpolitik stehenden Sanae Takaichi. Dies könnte die Inflation treiben. Goldman Sachs fürchtet in diesem Fall ein Überspringen der Bond-Volatilität auch auf Staatsanleihen in den USA und Europa.

Wer­bung

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 25 Ticks auf 128,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,59 Prozent und das Tagestief bei 128,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 44.647 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures verliert sogar 72 Ticks auf 114,00 Prozent. Der Buxl-Futures verliert 4 Ticks auf 113,98 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 117,75 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 02:37 ET (06:37 GMT)