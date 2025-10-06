DAX24.392 +0,1%Est505.626 -0,5%MSCI World4.334 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,0%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.284 +0,8%Euro1,1664 -0,5%Öl65,54 +1,8%Gold3.943 +1,4%
So hätte sich eine Bitcoin-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

06.10.25 11:03 Uhr
Vor Jahren in Bitcoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitcoin wurde am 05.10.2022 bei 20.163,86 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0,4959 Bitcoin im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61.243,26 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.10.2025 auf 123.490,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 512,43 Prozent erhöht.

Am 10.10.2024 fiel BTC auf ein 52-Wochen-Tief bei 60.232,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 123.821,98 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gajus / Shutterstock.com