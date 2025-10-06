DAX24.385 ±0,0%Est505.624 -0,5%MSCI World4.334 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,0%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.284 +0,8%Euro1,1664 -0,5%Öl65,54 +1,8%Gold3.943 +1,4%
ETH-Performance im Blick

So viel Gewinn hätte eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

06.10.25 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ethereum Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.571,7306 USD 55,6902 USD 1,23%
Charts|News

Ethereum war gestern vor 5 Jahren 353,32 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ETH investiert, befänden sich nun 0,2830 Ethereum in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.278,16 USD, da sich der Wert von Ethereum am 05.10.2025 auf 4.516,04 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.178,16 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.471,59 USD. Bei 4.828,99 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com