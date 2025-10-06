So viel Gewinn hätte eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ETH-Performance im Blick

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ethereum Investoren gebracht.

Ethereum war gestern vor 5 Jahren 353,32 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ETH investiert, befänden sich nun 0,2830 Ethereum in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.278,16 USD, da sich der Wert von Ethereum am 05.10.2025 auf 4.516,04 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.178,16 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.471,59 USD. Bei 4.828,99 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net