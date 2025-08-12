GNW-News: Geotab feiert 25 Jahre vernetzte Fahrzeuge
^AACHEN, Deutschland, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab feiert heute sein
25-jähriges Bestehen und blickt auf ein bemerkenswertes globales Wachstum, KI-
gestützte Innovationen und einen unermüdlichen Fokus auf Kunden, Partner und
Mitarbeitende zurück. Was einst als Zwei-Personen-Startup und mit der
Überzeugung, dass Daten die Welt verändern können, begann, ist heute eines der
weltweit größten Telematikunternehmen mit rund fünf Millionen vernetzten
Fahrzeugen und über 50.000 Kunden. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als
2.700 Mitarbeitende und hat ein Ökosystem von über 700 Partnern aufgebaut.
Nur etwa 10 Prozent aller Startups sind langfristig erfolgreich. Das Jubiläum
ist daher ein bedeutender Meilenstein und Beweis dafür, was möglich ist, wenn
Vision, kluge Köpfe, engagierte Teams und zukunftsorientierte Kunden
zusammenkommen. Geotab hat sich schon von Anfang an dafür eingesetzt, den
Horizont vernetzter Fahrzeugtechnologie zu erweitern, was sich in seinen über
300 Patenten widerspiegelt, die den Weg für entscheidende Fortschritte der
Branche geebnet haben.
?Als Unternehmer muss man fokussiert bleiben und Risiken eingehen, was nicht
immer einfach ist. Umso erfüllender ist es dann, wenn Technologie, Daten und
Menschen zusammenkommen, um eine Vision voranzutreiben und wirklich etwas zu
bewirken", sagt Neil Cawse, Gründer und CEO von Geotab.?Dieses Jubiläum ist ein
toller Moment, um auf unsere Anfänge und den beeindruckenden Weg
zurückzublicken, den wir hinter uns haben. Aber noch wichtiger: Es ist ein
Sprungbrett für alles, was noch vor uns liegt. Die wahre Magie entsteht, wenn
unsere Technologie, gestützt durch kollektive Erkenntnisse und Zusammenarbeit,
reale Probleme unserer Kunden löst. Sei es die Verbesserung der
Verkehrssicherheit, die Reduzierung des CO?-Fußabdrucks oder die schnellere und
effizientere Lieferung lebenswichtiger Güter."
Innovation durch KI und Datenanalysen
Der langjährige Erfolg von Geotab ist eng mit dem strategischen Einsatz von
künstlicher Intelligenz (KI) und Datenanalytik verknüpft. Durch die Verarbeitung
riesiger Datenmengen hat das Unternehmen fortschrittliche KI- und Machine-
Learning-Funktionen direkt in seine Plattform integriert. Geotab zählt zu den
größten Nutzern von Google Cloud-Diensten, insbesondere im Bereich KI und
Datenanalytik. Das ermöglicht es dem Unternehmen, Flotten vorausschauende
Insights und fortschrittliche Lösungen bereitzustellen: von der Erkennung
potenzieller Unfälle bis hin zur Vorhersage von Fahrzeugausfällen und der
Bewertung von Verkehrsrisiken.
Die Zukunft vernetzter Fahrzeuge gestalten
?Die Zukunft vernetzter Fahrzeuge birgt großes Potenzial und KI wird im Zentrum
der Weiterentwicklung stehen", ergänzt Cawse.?Wir haben bereits tiefgreifende
Expertise in der Datennutzung und erschließen mit KI kontinuierlich neue
Erkenntnisse, antizipieren Herausforderungen und liefern unseren Kunden einen
beispiellosen Mehrwert. Die Technologie entwickelt sich rasant und wir sind
entschlossen, diesem Tempo nicht nur zu folgen, sondern noch schneller zu sein,
noch tiefer zu gehen und unsere Mission fortzusetzen, Flotten mit den
bestmöglichen Tools und Erkenntnissen auszustatten. Wir glauben fest daran, dass
wir gemeinsam und mit hochwertigen Daten die Welt zum Besseren verändern
können."
Edward Kulperger, SVP EMEA bei Geotab, fügt hinzu: "Geotab feiert sein 25-
jähriges Bestehen und ich freue mich auf die Zukunft für EMEA und bin stolz
darauf, wie weit wir gekommen sind. Als wir vor elf Jahren unsere Präsenz in
Europa ausgebaut haben, war es unser Ziel, an unsere bisherigen Erfolge
anzuknüpfen und ein engagiertes Team sowie eine starke Community zu schaffen,
die die Zukunft der vernetzten Mobilität aktiv mitgestalten.. Die Vielfalt und
die Kreativität unserer Mitarbeitenden in der Region und die Partnerschaften,
die wir mit Kunden, Vertriebspartnern und Partnern aufgebaut haben, inspirieren
mich jeden Tag aufs Neue. Der Erfolg unserer EMEA-Teams hat wesentlich zum
globalen Wachstum von Geotab beigetragen. Nicht nur durch technologische
Innovationen, sondern auch durch unser gemeinsames Engagement für
Nachhaltigkeit, Sicherheit und intelligentere Mobilität. Am meisten erfüllt es
mich jedoch zu sehen, wie unsere Daten Kunden dabei unterstützen, ihre Prozesse
zu transformieren und echten Mehrwert zu schaffen."
Ein Appell an alle Träumer und Macher:
An alle angehenden Innovatoren, an alle Träumer mit großen Ideen, und Jeden, der
bereit ist, etwas zu wagen: Geotabs Weg, der mit zwei Menschen und einer
gemeinsamen Vision begann, zeigt, dass es möglich ist. Unsere Geschichte ist der
Beweis, dass die Kombination aus klugen Entscheidungen, konsequenter
Kundenorientierung, unerschütterlichem Glauben an die eigene Vision und den Mut,
Althergebrachtes zu hinterfragen, Großes möglich macht. Mit Leidenschaft,
Weitblick, großartigen Menschen und Daten lassen sich echte Veränderungen
bewirken und innovative Unternehmen aufbauen.
Über Geotab
Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge,
die die Effizienz und das Management von Flotten verbessern. Das Unternehmen
nutzt fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung, Sicherheit und
Nachhaltigkeit von Flotten zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz zu
steigern. Unterstützt von führenden Fachkräften aus den Bereichen
Datenwissenschaft und Ingenieurwesen betreut Geotab über 55.000 Kunden und
Kundinnen weltweit und verarbeitet täglich 80 Milliarden Datenpunkte von mehr
als 4,7 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-
500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten Fuhrparks des
öffentlichen Sektors weltweit, einschließlich der US-Bundesregierung. Das
Unternehmen engagiert sich für Datensicherheit und Datenschutz und verfügt über
die Zertifizierungen FIPS 140-3 und FedRAMP. Geotabs offene Plattform, ein
Ökosystem von herausragenden Partnern und der Marketplace bieten Hunderte von
flottenfähigen Drittanbieterlösungen. Dieses Jahr feiert Geotab 25 Jahre
Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de (http://www.geotab.com/de)
und folgen Sie Geotab auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/geotab/)
oder besuchen Sie den Blog (https://www.geotab.com/de/blog/).
Pressekontakt
Hotwire für Geotab
Freya Zöhrens
+49 171 422 2804
GeotabDE@hotwireglobal.com (mailto:GeotabDE@hotwireglobal.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fcd7cac9-
8642-4d16-9fee-b42f0037ab6c
