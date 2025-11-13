GNW-News: iHerb startet mit seinem jährlichen Black Friday- und Cyber Monday-Verkaufsevent in die weltweite Geschenkesaison

^IRVINE, Kalifornien, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb

(https://de.iherb.com/), einer der weltweit führenden Online-Händler für

Gesundheits- und Wellnessprodukte, startet heute sein wichtigstes

Weihnachtsgeschäft: Black Friday. Diese einmonatige Sparaktion steht Kunden

weltweit zur Verfügung und gibt Käufern ausreichend Zeit, sich mit wichtigen

Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln, Schönheitsprodukten, Sporternährung,

Lebensmitteln und vielem mehr einzudecken.

Die Aktion startet sofort mit Rabatten vor dem Black Friday ab 20 % in

zahlreichen Top-Kategorien. Die Sparmöglichkeiten werden in der Woche des Black

Friday und Cyber Monday deutlich zunehmen, mit Angeboten ab 25 % Rabatt auf das

gesamte Sortiment.*

Die Black Friday-Saison hat sich zweifellos zu einem globalen Shopping-Phänomen

entwickelt, wobei internationale Verbraucher zunehmend versuchen,

Gesundheitsartikel und Weihnachtsgeschenke online zu kaufen. Eine aktuelle

Analyse zeigt, dass die grenzüberschreitenden E-Commerce-Aktivitäten im

Zusammenhang mit dem Black Friday und Cyber Monday im Jahr 2024 im Vergleich zum

Vorjahr um über 40 % gestiegen sind**. Dies unterstreicht die Bedeutung dieser

Ereignisse als weltweite Saison, in der man sich um sein persönliches

Wohlbefinden kümmert und sich auf die Feiertage vorbereitet. Der Black Friday-

Monat von iHerb wurde speziell entwickelt, um dieser enormen weltweiten

Nachfrage gerecht zu werden.

?Das Black Friday-Shopping bei iHerb ist kein hektischer Sprint - es ist eine

Zeit der Freude und der wohlüberlegten Entdeckungen", sagte Hyeyoung Moon, Chief

Revenue Officer bei iHerb.?Durch wöchentliche neue Sparangebote und dynamische

Rabatte können Kunden überall in aller Ruhe Wellness-Produkte für den täglichen

Bedarf einkaufen und sinnvolle, hochwertige Geschenke für ihre Lieben finden,

ganz gleich, wo diese leben."

Was gibt es Neues in dieser Saison?

* Wöchentliche Sonderangebote: Im November werden jede Woche neue Kategorien

und Marken zum Verkauf angeboten, mit hohen, gestaffelten Rabatten auf

Bestseller aus dem Bereich Gesundheit und Wellness.

* Weihnachtsgeschenk-Ratgeber: Um das Schenken zu vereinfachen, präsentiert

iHerb einen umfassenden Weihnachtsgeschenk-Ratgeber

(https://www.iherb.com/c/gifts/store) mit sorgfältig ausgewählten Produkten

nach Interessen, Budget und Inhaltsstoffen sowie speziellen Rubriken für

kleine Geschenke und frischgebackene Eltern.

* Neues exklusives Geschenkset: Wir präsentieren das iHerb Exklusiv: 12 Tage

Favoriten (https://www.iherb.com/pr/iherb-exclusive-iherb-12-days-of-

favorites-13-piece-set/152305) Set, eine sorgfältig zusammengestellte

Auswahl unserer beliebtesten Selbstpflege- und Wellness-Proben, die Sie mit

50 % Rabatt auf den regulären Verkaufspreis erhalten. Dieses limitierte

Sortiment eignet sich perfekt als Geschenk oder zur persönlichen Entdeckung.

* Extreme Preisvorteile bei?Specials": Für noch größere Schnäppchen können

Käufer die Seite Specials (https://www.iherb.com/specials)von iHerb

durchstöbern, auf der beliebte Produkte mit bis zu 65 % Rabatt auf den

regulären Preis angeboten werden, solange der Vorrat reicht. Black Friday

Shopping-Tipp: Entdecken Sie die größten Rabatte, indem Sie die

Produktauswahl sortieren und im Dropdown-Menü?Höchster Rabatt" auswählen.

Die perfekte Lösung: iHerb-E-Geschenkkarten

Verschenken Sie Gesundheit und Auswahlmöglichkeiten ganz einfach mit den

flexiblen E-Geschenkkarten (https://www.iherb.com/lp/gift-cards) von iHerb. Da

Wellness eine sehr persönliche Angelegenheit ist, machen diese digitalen Karten

Schluss mit dem Rätselraten, denn sie bieten Freunden und Familienmitgliedern

Zugang zu einer riesigen Auswahl an hochwertigen Produkten auf der Website von

iHerb. Der Bestellvorgang für die E-Geschenkkarte ist auf maximalen Komfort

ausgelegt: Käufer können den Kauf in einer einfachen digitalen Transaktion

abschließen, eine persönliche Nachricht hinzufügen und sogar den Versand zum

perfekten Zeitpunkt planen. iHerb-E-Geschenkkarten verfallen nie und bieten

somit einen echten, langfristigen Wert.

Für Affiliate- und Medienverlage

iHerb, ein weltweit führendes E-Commerce-Unternehmen im Bereich Gesundheit und

Wellness mit einem Nettoumsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, lädt

wichtige Medienvertreter aus den Bereichen Lifestyle, Beauty, Wellness und

Verbraucherangebote ein, um Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu erkunden.

Das Partnerprogramm von iHerb wird über renommierte Tier-1-Partnernetzwerke

betrieben, darunter Partnerize (https://join.partnerize.com/iherbaffiliate),

Impact (https://app.impact.com/advertiser-advertiser-info/iHerb.brand), CJ

(https://public.cj.com/signup/publisher?advertiserId=6453453#/branded), AWIN

(https://ui.awin.com/merchant-profile/76734) und YouTube Affiliates, über die

Partner marktführende Provisionssätze erzielen können. Im Jahr 2024 verdienten

die Affiliate-Partner von iHerb mehr als 12 Millionen US-Dollar an Provisionen,

angetrieben durch die starke Konversionsrate von iHerb von 7,9 % - laut

Similarweb (https://www.similarweb.com/blog/insights/ecommerce-news/ecommerce-

conversion-may-2023/#:~:text=Top%20conversion%20rates,-

Amazon%20has%20a&text=IHerb.com%2C%20which%20sells%20nutritional,and%2022%25%20f

rom%20paid%20search) eine der besten im E-Commerce. Weitere Informationen

erhalten Sie unter affiliates@iherb.com (mailto:affiliates@iherb.com) oder auf

https://www.iherb.com/info/affiliates.

Medienvertreter, die B-Roll-Material zu den Fulfillment-Aktivitäten von iHerb

suchen, finden dieses unter: https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5

Über iHerb

iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der seinen Kunden eine

unübertroffene Auswahl an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln und

anderen Gesundheits- und Wellness-Produkten, einschließlich Sportlernahrung,

Beauty-, Bade- und Körperpflegeprodukten, Lebensmitteln, Baby- und

Haustierbedarf von über 2.000 renommierten Marken bereitstellt. Mit einer

weltweiten Belegschaft von 3.000 Mitarbeitern bedient iHerb 14 Millionen aktive

Kunden in 180 Ländern und 36 Sprachen. Das hochentwickelte globale

Logistiknetzwerk von iHerb umfasst neun klimatisierte Logistikzentren in den

USA, Asien und Saudiarabien, die den Kunden ein reibungsloses und zuverlässiges

Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Irvine,

Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle

zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter:

corporate.iherb.com.

* Es können einige Ausnahmen gelten.

** Laut The Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024 Report

(https://www.global-e.com/wp-content/uploads/2024/12/The-Global-E-commerce-

Market-Black-Friday-Cyber-Monday-2024-Report.pdf)

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3df021-ac56-455a-b4f8-

c06eabf084b9

Medienkontakt

iHerb Media Relations

press@iherb.comÂ°