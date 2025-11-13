GNW-News: iHerb startet mit seinem jährlichen Black Friday- und Cyber Monday-Verkaufsevent in die weltweite Geschenkesaison
^IRVINE, Kalifornien, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb
(https://de.iherb.com/), einer der weltweit führenden Online-Händler für
Gesundheits- und Wellnessprodukte, startet heute sein wichtigstes
Weihnachtsgeschäft: Black Friday. Diese einmonatige Sparaktion steht Kunden
weltweit zur Verfügung und gibt Käufern ausreichend Zeit, sich mit wichtigen
Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln, Schönheitsprodukten, Sporternährung,
Lebensmitteln und vielem mehr einzudecken.
Die Aktion startet sofort mit Rabatten vor dem Black Friday ab 20 % in
zahlreichen Top-Kategorien. Die Sparmöglichkeiten werden in der Woche des Black
Friday und Cyber Monday deutlich zunehmen, mit Angeboten ab 25 % Rabatt auf das
gesamte Sortiment.*
Die Black Friday-Saison hat sich zweifellos zu einem globalen Shopping-Phänomen
entwickelt, wobei internationale Verbraucher zunehmend versuchen,
Gesundheitsartikel und Weihnachtsgeschenke online zu kaufen. Eine aktuelle
Analyse zeigt, dass die grenzüberschreitenden E-Commerce-Aktivitäten im
Zusammenhang mit dem Black Friday und Cyber Monday im Jahr 2024 im Vergleich zum
Vorjahr um über 40 % gestiegen sind**. Dies unterstreicht die Bedeutung dieser
Ereignisse als weltweite Saison, in der man sich um sein persönliches
Wohlbefinden kümmert und sich auf die Feiertage vorbereitet. Der Black Friday-
Monat von iHerb wurde speziell entwickelt, um dieser enormen weltweiten
Nachfrage gerecht zu werden.
?Das Black Friday-Shopping bei iHerb ist kein hektischer Sprint - es ist eine
Zeit der Freude und der wohlüberlegten Entdeckungen", sagte Hyeyoung Moon, Chief
Revenue Officer bei iHerb.?Durch wöchentliche neue Sparangebote und dynamische
Rabatte können Kunden überall in aller Ruhe Wellness-Produkte für den täglichen
Bedarf einkaufen und sinnvolle, hochwertige Geschenke für ihre Lieben finden,
ganz gleich, wo diese leben."
Was gibt es Neues in dieser Saison?
* Wöchentliche Sonderangebote: Im November werden jede Woche neue Kategorien
und Marken zum Verkauf angeboten, mit hohen, gestaffelten Rabatten auf
Bestseller aus dem Bereich Gesundheit und Wellness.
* Weihnachtsgeschenk-Ratgeber: Um das Schenken zu vereinfachen, präsentiert
iHerb einen umfassenden Weihnachtsgeschenk-Ratgeber
(https://www.iherb.com/c/gifts/store) mit sorgfältig ausgewählten Produkten
nach Interessen, Budget und Inhaltsstoffen sowie speziellen Rubriken für
kleine Geschenke und frischgebackene Eltern.
* Neues exklusives Geschenkset: Wir präsentieren das iHerb Exklusiv: 12 Tage
Favoriten (https://www.iherb.com/pr/iherb-exclusive-iherb-12-days-of-
favorites-13-piece-set/152305) Set, eine sorgfältig zusammengestellte
Auswahl unserer beliebtesten Selbstpflege- und Wellness-Proben, die Sie mit
50 % Rabatt auf den regulären Verkaufspreis erhalten. Dieses limitierte
Sortiment eignet sich perfekt als Geschenk oder zur persönlichen Entdeckung.
* Extreme Preisvorteile bei?Specials": Für noch größere Schnäppchen können
Käufer die Seite Specials (https://www.iherb.com/specials)von iHerb
durchstöbern, auf der beliebte Produkte mit bis zu 65 % Rabatt auf den
regulären Preis angeboten werden, solange der Vorrat reicht. Black Friday
Shopping-Tipp: Entdecken Sie die größten Rabatte, indem Sie die
Produktauswahl sortieren und im Dropdown-Menü?Höchster Rabatt" auswählen.
Die perfekte Lösung: iHerb-E-Geschenkkarten
Verschenken Sie Gesundheit und Auswahlmöglichkeiten ganz einfach mit den
flexiblen E-Geschenkkarten (https://www.iherb.com/lp/gift-cards) von iHerb. Da
Wellness eine sehr persönliche Angelegenheit ist, machen diese digitalen Karten
Schluss mit dem Rätselraten, denn sie bieten Freunden und Familienmitgliedern
Zugang zu einer riesigen Auswahl an hochwertigen Produkten auf der Website von
iHerb. Der Bestellvorgang für die E-Geschenkkarte ist auf maximalen Komfort
ausgelegt: Käufer können den Kauf in einer einfachen digitalen Transaktion
abschließen, eine persönliche Nachricht hinzufügen und sogar den Versand zum
perfekten Zeitpunkt planen. iHerb-E-Geschenkkarten verfallen nie und bieten
somit einen echten, langfristigen Wert.
Für Affiliate- und Medienverlage
iHerb, ein weltweit führendes E-Commerce-Unternehmen im Bereich Gesundheit und
Wellness mit einem Nettoumsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, lädt
wichtige Medienvertreter aus den Bereichen Lifestyle, Beauty, Wellness und
Verbraucherangebote ein, um Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu erkunden.
Das Partnerprogramm von iHerb wird über renommierte Tier-1-Partnernetzwerke
betrieben, darunter Partnerize (https://join.partnerize.com/iherbaffiliate),
Impact (https://app.impact.com/advertiser-advertiser-info/iHerb.brand), CJ
(https://public.cj.com/signup/publisher?advertiserId=6453453#/branded), AWIN
(https://ui.awin.com/merchant-profile/76734) und YouTube Affiliates, über die
Partner marktführende Provisionssätze erzielen können. Im Jahr 2024 verdienten
die Affiliate-Partner von iHerb mehr als 12 Millionen US-Dollar an Provisionen,
angetrieben durch die starke Konversionsrate von iHerb von 7,9 % - laut
Similarweb (https://www.similarweb.com/blog/insights/ecommerce-news/ecommerce-
conversion-may-2023/#:~:text=Top%20conversion%20rates,-
Amazon%20has%20a&text=IHerb.com%2C%20which%20sells%20nutritional,and%2022%25%20f
rom%20paid%20search) eine der besten im E-Commerce. Weitere Informationen
erhalten Sie unter affiliates@iherb.com (mailto:affiliates@iherb.com) oder auf
https://www.iherb.com/info/affiliates.
Medienvertreter, die B-Roll-Material zu den Fulfillment-Aktivitäten von iHerb
suchen, finden dieses unter: https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5
Über iHerb
iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der seinen Kunden eine
unübertroffene Auswahl an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln und
anderen Gesundheits- und Wellness-Produkten, einschließlich Sportlernahrung,
Beauty-, Bade- und Körperpflegeprodukten, Lebensmitteln, Baby- und
Haustierbedarf von über 2.000 renommierten Marken bereitstellt. Mit einer
weltweiten Belegschaft von 3.000 Mitarbeitern bedient iHerb 14 Millionen aktive
Kunden in 180 Ländern und 36 Sprachen. Das hochentwickelte globale
Logistiknetzwerk von iHerb umfasst neun klimatisierte Logistikzentren in den
USA, Asien und Saudiarabien, die den Kunden ein reibungsloses und zuverlässiges
Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Irvine,
Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle
zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter:
corporate.iherb.com.
* Es können einige Ausnahmen gelten.
** Laut The Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024 Report
(https://www.global-e.com/wp-content/uploads/2024/12/The-Global-E-commerce-
Market-Black-Friday-Cyber-Monday-2024-Report.pdf)
