GNW-News: Instaleap und Wolt gehen Partnerschaft ein, um Marketplace Fulfillment für Supermärkte und Lebensmitteleinzelhändler in der gesamten EMEA-Region zu...

^Foto mit freundlicher Genehmigung von Instaleap
BARCELONA, Spanien, Sept. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instaleap, ein weltweit
führender Anbieter von E-Commerce- und Logistiklösungen (https://instaleap.io/)
für Lebensmitteleinzelhändler, hat eine strategische Partnerschaft mit Wolt
bekannt gegeben, einer der führenden lokalen Handelsplattformen in der EMEA-
Region. Durch die Zusammenarbeit können Lebensmitteleinzelhändler Wolt-
Bestellungen, Direct-to-Consumer-Verkäufe (DTC) und Liefervorgänge über eine
einzige integrierte Plattform verwalten, wodurch sie schneller und mit weniger
betrieblichen Komplexitäten skalieren können.
Diese Partnerschaft kombiniert die Reichweite des Marktplatzes von Wolt mit der
Logistikkompetenz von Instaleap, um ein zentralisiertes System für alle
Bestellungen zu schaffen. Durch diese Integration werden Wolt-Bestellungen mit
der Fulfillment-Technologie von Instaleap synchronisiert, sodass Einzelhändler
sie zusammen mit Bestellungen aus anderen Kanälen bearbeiten können. Von der
Katalogsynchronisierung bis zum Liefermanagement kann nun der gesamte Vorgang an
einem Ort abgewickelt werden.
?Durch die Partnerschaft mit Wolt helfen wir Supermärkten, Komplexität in
Effizienz umzuwandeln", sagte Damia Villatoro, CEO von Instaleap für die Region
EMEA.?Unsere native Integration sorgt dafür, dass Wolt-Bestellungen zusammen
mit Direktbestellungen vorbereitet werden, sodass Einzelhändler schneller
liefern und intelligenter arbeiten können."
Diese Zusammenarbeit stellt eine bedeutende Entwicklung für Supermärkte und
andere Lebensmitteleinzelhändler dar, die sich mit den Komplexitäten des
Omnichannel-Betriebs auseinandersetzen müssen. Es führt ein einheitliches
Fulfillment-Modell ein, das darauf ausgelegt ist, Prozesse zu rationalisieren,
die Kontrolle zu zentralisieren und die Leistung über mehrere Vertriebskanäle
hinweg zu optimieren. Durch die Integration der Technologie von Instaleap in die
Plattform von Wolt können Einzelhändler die Reichweite des Marktplatzes mit
betrieblicher Effizienz verbinden, wodurch sie schneller liefern und Ressourcen
effektiver verwalten können.
Diese Partnerschaft soll Ineffizienzen beseitigen, die durch die Verwaltung
separater Systeme für verschiedene Online-Kanäle entstehen. Durch die
Konsolidierung der Abläufe auf einer einzigen Plattform vereinfacht Instaleap
den Betrieb für Einzelhändler und ermöglicht die Sammelkommissionierung aller
Bestellungen von Wolt und Direct-to-Consumer-Kanälen (DTC). Intelligentes
Streckenmanagement und Automatisierung verkürzen die Kommissionier- und
Lieferzeiten und sorgen für eine schnellere Auftragsabwicklung. Operative
Exzellenz, schnellere Lieferungen, bessere Ersatzlieferungen und weniger
Stornierungen tragen zu einer stärkeren Kundenbindung und wiederholten Käufen
bei.
?Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, die Erfahrung unserer
Handelspartner zu verbessern und ihnen den täglichen Geschäftsbetrieb zu
erleichtern", sagte Josef Dvo?ák, Global Head of Commercial Excellence and
Growth bei Wolt Drive.?Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit mit Instaleap
bekannt zu geben, die unseren Partnern aus dem Lebensmittelbereich dabei helfen
wird, die Verwaltung ihrer Produktangebote und Bestellungen über die Wolt-App zu
optimieren. Mit nur einem Klick können Händler Wolt Drive auch für die Lieferung
von Bestellungen nutzen, die direkt über ihre Apps oder Websites aufgegeben
wurden. Gemeinsam werden wir es einfacher denn je machen, die
Kundenanforderungen zu erfüllen und ein Einkaufserlebnis von Weltklasse zu
gewährleisten."
Die Plattform ist auf skalierbare Effizienz ausgelegt und unterstützt das
Wachstum, unabhängig davon, ob Einzelhändler 10 oder 1.000 Filialen verwalten.
Die End-to-End-E-Commerce- und Logistikplattformen des Unternehmens wurden
speziell entwickelt, um alle Phasen des Online-Bestellprozesses zu koordinieren,
von digitalen Storefronts und Marktplatzintegration bis hin zu optimierter
Kommissionierung, Verpackung und Lieferung auf der letzten Meile. Einzelhändler
sehen messbare Ergebnisse: 50 % schnellere Kommissionierung, 99 % pünktliche
Lieferungen (innerhalb von 30 Minuten) und bis zu 30 % niedrigere Logistikkosten
sowie eine Steigerung des NPS um mehr als 20 Punkte.
Über Instaleap
Instaleap ist eine globale Plattform für E-Commerce-Orchestrierung, die
Supermärkten, Apotheken und Einzelhandelsketten die Möglichkeit bietet, ihre
Online-Aktivitäten zu optimieren und zu skalieren. Das Unternehmen konsolidiert
komplexe Omnichannel-Workflows, darunter Storefronts, Marktplätze,
Auftragsabwicklung, Kommissionierung und Lieferung auf der letzten Meile, in
einem einheitlichen, datengesteuerten System. Die Technologie von Instaleap
liefert greifbare Ergebnisse wie eine erhebliche Verkürzung der
Kommissionierzeiten, hohe Liefertreue, niedrigere Logistikkosten und verbesserte
Net Promoter Scores für seine Einzelhandelspartner. Instaleap ist in über 30
Ländern tätig und genießt das Vertrauen von mehr als 100 globalen
Einzelhandelsmarken, darunter Walmart, Carrefour, Eataly, Jerónimo Martins Group
und 7-Eleven. Das Unternehmen treibt Innovationen in über 4.000 Filialen
weltweit voran. Mit über 25 Millionen Transaktionen, die durch seine Technologie
ermöglicht werden, ist Instaleap der führende Technologiepartner für
Supermärkte.
Über Wolt
Wolt ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Helsinki, das es sich zur
Aufgabe gemacht hat, Freude, Unkompliziertheit und Verdienstmöglichkeiten in die
Wohnviertel dieser Welt zu bringen. Wolt entwickelt eine lokale
Handelsplattform, die Menschen, die Lebensmittel, Einkäufe und andere Waren
bestellen möchten, mit Menschen verbindet, die daran interessiert sind, diese zu
verkaufen und zu liefern. Wolt wurde 2014 gegründet und schloss sich 2022 mit
DoorDash zusammen. Gemeinsam sind wir heute in über 30 Ländern tätig. Wolt
begann vor fünf Jahren mit der Expansion in den Einzelhandel und gehört heute zu
den 15 führenden Online-Lebensmittelhändlern in Europa, der mit Tausenden von
Partnern außerhalb der Gastronomie zusammenarbeitet.
Kontaktinformationen:
Damia Villatoro
CEO von Instaleap für die Region EMEA
Instaleap
https://instaleap.io/
damia@instaleap.io (mailto:damia@instaleap.io)
Barcelona, Spanien, 08018
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f99d42e-
7359-41bb-9fd0-2ec19b307a12
