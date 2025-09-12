GNW-News: Instaleap und Wolt gehen Partnerschaft ein, um Marketplace Fulfillment für Supermärkte und Lebensmitteleinzelhändler in der gesamten EMEA-Region zu...

^Foto mit freundlicher Genehmigung von Instaleap

BARCELONA, Spanien, Sept. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instaleap, ein weltweit

führender Anbieter von E-Commerce- und Logistiklösungen (https://instaleap.io/)

für Lebensmitteleinzelhändler, hat eine strategische Partnerschaft mit Wolt

bekannt gegeben, einer der führenden lokalen Handelsplattformen in der EMEA-

Region. Durch die Zusammenarbeit können Lebensmitteleinzelhändler Wolt-

Bestellungen, Direct-to-Consumer-Verkäufe (DTC) und Liefervorgänge über eine

einzige integrierte Plattform verwalten, wodurch sie schneller und mit weniger

betrieblichen Komplexitäten skalieren können.

Diese Partnerschaft kombiniert die Reichweite des Marktplatzes von Wolt mit der

Logistikkompetenz von Instaleap, um ein zentralisiertes System für alle

Bestellungen zu schaffen. Durch diese Integration werden Wolt-Bestellungen mit

der Fulfillment-Technologie von Instaleap synchronisiert, sodass Einzelhändler

sie zusammen mit Bestellungen aus anderen Kanälen bearbeiten können. Von der

Katalogsynchronisierung bis zum Liefermanagement kann nun der gesamte Vorgang an

einem Ort abgewickelt werden.

?Durch die Partnerschaft mit Wolt helfen wir Supermärkten, Komplexität in

Effizienz umzuwandeln", sagte Damia Villatoro, CEO von Instaleap für die Region

EMEA.?Unsere native Integration sorgt dafür, dass Wolt-Bestellungen zusammen

mit Direktbestellungen vorbereitet werden, sodass Einzelhändler schneller

liefern und intelligenter arbeiten können."

Diese Zusammenarbeit stellt eine bedeutende Entwicklung für Supermärkte und

andere Lebensmitteleinzelhändler dar, die sich mit den Komplexitäten des

Omnichannel-Betriebs auseinandersetzen müssen. Es führt ein einheitliches

Fulfillment-Modell ein, das darauf ausgelegt ist, Prozesse zu rationalisieren,

die Kontrolle zu zentralisieren und die Leistung über mehrere Vertriebskanäle

hinweg zu optimieren. Durch die Integration der Technologie von Instaleap in die

Plattform von Wolt können Einzelhändler die Reichweite des Marktplatzes mit

betrieblicher Effizienz verbinden, wodurch sie schneller liefern und Ressourcen

effektiver verwalten können.

Diese Partnerschaft soll Ineffizienzen beseitigen, die durch die Verwaltung

separater Systeme für verschiedene Online-Kanäle entstehen. Durch die

Konsolidierung der Abläufe auf einer einzigen Plattform vereinfacht Instaleap

den Betrieb für Einzelhändler und ermöglicht die Sammelkommissionierung aller

Bestellungen von Wolt und Direct-to-Consumer-Kanälen (DTC). Intelligentes

Streckenmanagement und Automatisierung verkürzen die Kommissionier- und

Lieferzeiten und sorgen für eine schnellere Auftragsabwicklung. Operative

Exzellenz, schnellere Lieferungen, bessere Ersatzlieferungen und weniger

Stornierungen tragen zu einer stärkeren Kundenbindung und wiederholten Käufen

bei.

?Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, die Erfahrung unserer

Handelspartner zu verbessern und ihnen den täglichen Geschäftsbetrieb zu

erleichtern", sagte Josef Dvo?ák, Global Head of Commercial Excellence and

Growth bei Wolt Drive.?Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit mit Instaleap

bekannt zu geben, die unseren Partnern aus dem Lebensmittelbereich dabei helfen

wird, die Verwaltung ihrer Produktangebote und Bestellungen über die Wolt-App zu

optimieren. Mit nur einem Klick können Händler Wolt Drive auch für die Lieferung

von Bestellungen nutzen, die direkt über ihre Apps oder Websites aufgegeben

wurden. Gemeinsam werden wir es einfacher denn je machen, die

Kundenanforderungen zu erfüllen und ein Einkaufserlebnis von Weltklasse zu

gewährleisten."

Die Plattform ist auf skalierbare Effizienz ausgelegt und unterstützt das

Wachstum, unabhängig davon, ob Einzelhändler 10 oder 1.000 Filialen verwalten.

Die End-to-End-E-Commerce- und Logistikplattformen des Unternehmens wurden

speziell entwickelt, um alle Phasen des Online-Bestellprozesses zu koordinieren,

von digitalen Storefronts und Marktplatzintegration bis hin zu optimierter

Kommissionierung, Verpackung und Lieferung auf der letzten Meile. Einzelhändler

sehen messbare Ergebnisse: 50 % schnellere Kommissionierung, 99 % pünktliche

Lieferungen (innerhalb von 30 Minuten) und bis zu 30 % niedrigere Logistikkosten

sowie eine Steigerung des NPS um mehr als 20 Punkte.

Über Instaleap

Instaleap ist eine globale Plattform für E-Commerce-Orchestrierung, die

Supermärkten, Apotheken und Einzelhandelsketten die Möglichkeit bietet, ihre

Online-Aktivitäten zu optimieren und zu skalieren. Das Unternehmen konsolidiert

komplexe Omnichannel-Workflows, darunter Storefronts, Marktplätze,

Auftragsabwicklung, Kommissionierung und Lieferung auf der letzten Meile, in

einem einheitlichen, datengesteuerten System. Die Technologie von Instaleap

liefert greifbare Ergebnisse wie eine erhebliche Verkürzung der

Kommissionierzeiten, hohe Liefertreue, niedrigere Logistikkosten und verbesserte

Net Promoter Scores für seine Einzelhandelspartner. Instaleap ist in über 30

Ländern tätig und genießt das Vertrauen von mehr als 100 globalen

Einzelhandelsmarken, darunter Walmart, Carrefour, Eataly, Jerónimo Martins Group

und 7-Eleven. Das Unternehmen treibt Innovationen in über 4.000 Filialen

weltweit voran. Mit über 25 Millionen Transaktionen, die durch seine Technologie

ermöglicht werden, ist Instaleap der führende Technologiepartner für

Supermärkte.

Über Wolt

Wolt ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Helsinki, das es sich zur

Aufgabe gemacht hat, Freude, Unkompliziertheit und Verdienstmöglichkeiten in die

Wohnviertel dieser Welt zu bringen. Wolt entwickelt eine lokale

Handelsplattform, die Menschen, die Lebensmittel, Einkäufe und andere Waren

bestellen möchten, mit Menschen verbindet, die daran interessiert sind, diese zu

verkaufen und zu liefern. Wolt wurde 2014 gegründet und schloss sich 2022 mit

DoorDash zusammen. Gemeinsam sind wir heute in über 30 Ländern tätig. Wolt

begann vor fünf Jahren mit der Expansion in den Einzelhandel und gehört heute zu

den 15 führenden Online-Lebensmittelhändlern in Europa, der mit Tausenden von

Partnern außerhalb der Gastronomie zusammenarbeitet.

Kontaktinformationen:

Damia Villatoro

CEO von Instaleap für die Region EMEA

Instaleap

https://instaleap.io/

damia@instaleap.io (mailto:damia@instaleap.io)

Barcelona, Spanien, 08018

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f99d42e-

7359-41bb-9fd0-2ec19b307a12

