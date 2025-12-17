GNW-News: Internationale Freunde gedenken den Opfern des Massakers von Nanjing in Nanjing

^NANJING, China, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die nationale Gedenkfeier für

die Opfer des Massakers von Nanjing fand am 13. Dezember 2025 in der Gedenkhalle

für die Opfer des Massakers von Nanjing durch japanische Invasoren in Nanjing

statt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4830/eng)

Eine Reihe internationaler Freunde nahm an der Zeremonie teil, und es wurde eine

?Kerzenlicht-Gedenkfeier" abgehalten, um der Opfer zu gedenken. Zu ihnen

gehörten Sayoko Yamauchi aus Japan, Christoph Reinhardt, der Urenkel von John

Rabe, und Friedrich Rosen, der Enkel von Georg Rosen, ehemaliger Diplomat der

deutschen Botschaft in China.

?Ich bin nach Nanjing gekommen, um den Opfern zu gedenken und mehr über die

Geschichte zu erfahren", erklärte Yamauchi. Da die Überlebenden des Massakers

von Nanjing nach und nach sterben, hofft sie, dass die japanische Gesellschaft

über Möglichkeiten nachdenkt, wie die Erinnerung an die Opfer bewahrt und

historische Fakten weitergegeben werden können.?Der Zweck des Erinnerns an die

Geschichte besteht darin, sich ihr direkt zu stellen und Lehren daraus zu

ziehen. Wir freuen uns auf einen friedlicheren Austausch zwischen den beiden

Völkern", sagte sie.

Reinhardt spendete dem Gedenkhaus für die Opfer des Massakers von Nanjing durch

japanische Invasoren Archivmaterial, darunter eine Bronzetafel mit den Namen von

John Rabe und seiner Frau sowie Geschenke, die Rabe als Kind erhalten hatte.

Anschließend begleitete er seine Tochter in die Halle. Sie war schockiert und

erklärte, sie könne nicht glauben, dass solche brutalen Vorfälle stattgefunden

hätten.

Georg Rosen war an der Einrichtung der Sicherheitszone von Nanjing beteiligt und

legte beim japanischen Konsulat Protest ein. In seinem?Rosen-Bericht" an das

deutsche Auswärtige Amt beschrieb er detailliert die von japanischen Truppen

begangenen Gräueltaten.?Obwohl mein Großvater Verfolgung erlitt und deshalb

gezwungen war, Deutschland zu verlassen, betrachtete er seine Erfahrungen in

Nanjing als Teil seines Lebens. Er sprach selten darüber, was er in Nanjing

geleistet hatte, da er es für seine Pflicht hielt und nicht damit prahlen

wollte", sagte Friedrich Rosen.

Quelle: Gedenkhalle für die Opfer des Massakers von Nanjing durch japanische

Invasoren

Ansprechpartnerin: Frau Ling, Tel.: 86-10-63074558Â°