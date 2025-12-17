GNW-News: Internationale Freunde gedenken den Opfern des Massakers von Nanjing in Nanjing
^NANJING, China, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die nationale Gedenkfeier für
die Opfer des Massakers von Nanjing fand am 13. Dezember 2025 in der Gedenkhalle
für die Opfer des Massakers von Nanjing durch japanische Invasoren in Nanjing
statt.
Eine Reihe internationaler Freunde nahm an der Zeremonie teil, und es wurde eine
?Kerzenlicht-Gedenkfeier" abgehalten, um der Opfer zu gedenken. Zu ihnen
gehörten Sayoko Yamauchi aus Japan, Christoph Reinhardt, der Urenkel von John
Rabe, und Friedrich Rosen, der Enkel von Georg Rosen, ehemaliger Diplomat der
deutschen Botschaft in China.
?Ich bin nach Nanjing gekommen, um den Opfern zu gedenken und mehr über die
Geschichte zu erfahren", erklärte Yamauchi. Da die Überlebenden des Massakers
von Nanjing nach und nach sterben, hofft sie, dass die japanische Gesellschaft
über Möglichkeiten nachdenkt, wie die Erinnerung an die Opfer bewahrt und
historische Fakten weitergegeben werden können.?Der Zweck des Erinnerns an die
Geschichte besteht darin, sich ihr direkt zu stellen und Lehren daraus zu
ziehen. Wir freuen uns auf einen friedlicheren Austausch zwischen den beiden
Völkern", sagte sie.
Reinhardt spendete dem Gedenkhaus für die Opfer des Massakers von Nanjing durch
japanische Invasoren Archivmaterial, darunter eine Bronzetafel mit den Namen von
John Rabe und seiner Frau sowie Geschenke, die Rabe als Kind erhalten hatte.
Anschließend begleitete er seine Tochter in die Halle. Sie war schockiert und
erklärte, sie könne nicht glauben, dass solche brutalen Vorfälle stattgefunden
hätten.
Georg Rosen war an der Einrichtung der Sicherheitszone von Nanjing beteiligt und
legte beim japanischen Konsulat Protest ein. In seinem?Rosen-Bericht" an das
deutsche Auswärtige Amt beschrieb er detailliert die von japanischen Truppen
begangenen Gräueltaten.?Obwohl mein Großvater Verfolgung erlitt und deshalb
gezwungen war, Deutschland zu verlassen, betrachtete er seine Erfahrungen in
Nanjing als Teil seines Lebens. Er sprach selten darüber, was er in Nanjing
geleistet hatte, da er es für seine Pflicht hielt und nicht damit prahlen
wollte", sagte Friedrich Rosen.
Quelle: Gedenkhalle für die Opfer des Massakers von Nanjing durch japanische
Invasoren
