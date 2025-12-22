GNW-News: Jilin auf dem "goldenen Eis- und Schneegürtel" der Welt schreibt ein neues Kapitel in Sachen Wintertourismus
^CHANGCHUN, China, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 9. Internationale Messe
für die Eis- und Schneebranche in Jilin fand kürzlich im Changchun Northeast
Asia International Expo Center statt und markierte den Beginn einer neuen
Wintersaison für den Tourismus in der nordostchinesischen Provinz Jilin.
Die fünftägige Messe stand unter dem Motto?Neuer Verbrauch von Eis und Schnee,
gemeinsame neue Zukunft" und folgte einem marktorientierten Modell. Sie vereinte
Ausstellungen, interaktive Erlebnisse und Verbraucheraktivitäten und schuf so
einen immersiven Winterkarneval, der alle Sinne ansprach - Sehen, Hören und
Schmecken.
Jin Zhenlin, stellvertretender Direktor des Ministeriums für Kultur und
Tourismus der Provinz Jilin, stellte fest, dass die Messe Teilnehmende aus mehr
als 20 Ländern anzog. Über 400 Unternehmen und 500 Marken präsentierten mehr als
1.000 Produkte, was die Messe hinsichtlich Umfang und Teilnehmerzahl zur größten
Fachmesse für Eis und Schnee in China machte. Bevorzugte Aktivitäten,
Studienreisen und Wintersportwettbewerbe waren fest integriert und unterstrichen
sowohl die Produktpräsentation als auch das konsumorientierte Wachstum.
Um die Wirtschaftsaktivität im Winter weiter anzukurbeln, hat Jilin eine Reihe
gezielter Maßnahmen für die neue Schneesaison eingeführt, darunter Gutscheine
für Aktivitäten im Schnee und auf dem Eis. Diese Impulse werden in wichtigen
Bereichen wie Skifahren, Sehenswürdigkeiten, Konzerten und Transportwesen
eingesetzt und tragen dazu bei, das Konsumpotenzial im Winter gezielt zu
erschließen.
In dieser Saison wurden auch die Wintersportinfrastrukturen der Provinz
umfassend modernisiert. Jilin betreibt derzeit 68 Skigebiete mit erweiterten
Skipisten, längeren Abfahrten und mehr Seilbahnen, wodurch eine vollständige
Abdeckung des Landkreises mit Eis- und Schneeerlebnissen erreicht wird. Die
Provinz ist mit fünf Skitourismus-Resorts auf nationaler Ebene landesweit
führend.
Die Changchun Ice and Snow World bietet Wahrzeichen wie thematische Schneedrift-
Strecken und riesige Eisrutschen und verbindet Sightseeing, Interaktion und
Unterhaltung in einer traumhaften Winterkulisse.
Jilin wirbt für die G331-Grenzstraße?Ice-and-Snow Road" und eine Schneeskulptur
des?Wolkenpalasts" am Changbai-Berg. Im Westen von Jilin belebt die
Winterfischerei am Chagan-See jahrhundertealte Fischereitraditionen mit neuen
immersiven Aktivitäten, während die autonome koreanische Präfektur Yanbian neun
themenbezogene Eis- und Schnee-Produkte auf den Markt gebracht hat, die
Besucherinnen und Besucher dazu einladen, eine sogenannte?atmende Eis- und
Schneegalerie" zu erkunden.
Für die aktuelle Saison strebt Jilin 180 Millionen Besucherinnen und Besucher im
Bereich Eis- und Schneetourismus und Tourismuseinnahmen von über 330 Milliarden
Yuan an, um seinem Ziel näher zu kommen, ein Reiseziel für Eis- und
Schneetourismus von Weltklasse zu werden und den einzigartigen Charme seiner
?weißen Berge und klaren Gewässer" zu präsentieren.
Quelle: Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Jilin
Kontaktperson:
Herr Han,
Tel.: 86-10-63074558Â°