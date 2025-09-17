GNW-News: Jitterbit's bahnbrechende Agentic AI vereint intelligente Apps, Agenten und Datenautomatisierung in einer Plattform

^LONDON, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit

(https://www.jitterbit.com?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_camp

aign=Agentic+AI), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur

Beschleunigung der Geschäftstransformation für Unternehmenssysteme, kündigt neue

KI-gestützte Funktionen zum Aufbau, zur Integration, zur Verbindung und zur

Verwaltung Tausender Unternehmensprozesse und Daten-Workflows an. Dieser

umfassende, mehrschichtige KI-Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Datensilos zu

vereinheitlichen, die Ausbreitung von KI zu verwalten und die Überlastung durch

Anbieter zu minimieren, um den Weg für eine echte Geschäftstransformation zu

ebnen.

?Die größte Herausforderung bei der KI-gesteuerten Automatisierung ist heute

nicht die Technologie selbst, sondern die Ausbreitung von nicht miteinander

verbundenen Tools, Agenten und Anbietern, die mehr Chaos schaffen, als sie

lösen", sagte Bill Conner, President und CEO von Jitterbit.?Jitterbit hat dies

gelöst, indem es die erste Plattform bereitstellt, die den gesamten

Automatisierungs-Lebenszyklus vereinheitlicht - von der Erstellung intelligenter

Apps über die Verbindung mit Agenten bis zur Bereitstellung als APIs und der

nahtlosen Integration im gesamten Unternehmen. Firmen können die Transformation

erreichen, ohne sich in der Komplexität zu verlieren."

Im Rahmen der weltweiten Jitterbit Accelerate-Veranstaltungen des Unternehmens

in London (https://www.jitterbit.com/event-jitterbit-accelerate-

london/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=Agentic+AI)

und Frankfurt (https://www.jitterbit.com/event-jitterbit-accelerate-

frankfurt/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=Agentic+AI)

am 17. bzw. 19. September wird Manoj Chaudhary, CTO von Jitterbit, den neuen

Jitterbit iPaaS AI Assistant vorstellen - den branchenweit ersten KI-

Assistenten, der Endpunkte sicher nur mit natürlicher Sprachverarbeitung

verbindet.

?Wir verschieben die Grenzen des Möglichen in der Unternehmensautomatisierung",

sagte Chaudhary.?Jitterbit verändert grundlegend, wie Unternehmen KI-

Automatisierung angehen. Es macht komplexe Orchestrierung für jeden zugänglich

und ermöglicht es unseren Kunden, unglaubliche Effizienz in ihren Umgebungen zu

erzielen, indem die Lücke zwischen isolierten Daten, KI-Agenten und kohärenten,

automatisierten Geschäftsprozessen geschlossen wird."

Während 92 % der Unternehmen planen, ihre KI-Investitionen in den nächsten drei

Jahren zu erhöhen (https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-

insights/superagency-in-the-workplace-empowering-people-to-unlock-ais-full-

potential-at-work), scheitern viele KI-Projekte aufgrund mangelnder Fähigkeiten,

einer undefinierten KI-Strategie, unrealistischer Anwendungsfälle und

fragmentierter Umgebungen. Jitterbits neue Lösungen sind darauf ausgelegt, diese

Herausforderungen direkt anzugehen, indem sie KI-Automatisierung praktischer,

effektiver und besser auf die tatsächlichen Geschäftsanforderungen abgestimmen.

?Jitterbit Harmony steht im Mittelpunkt unserer KI-Reise", sagte Ankur

Budhiraja, Director of Software Engineering bei Keysight Technologies, einem

Jitterbit-Kunden.?Es hat uns ermöglicht, KI-Agenten zu erstellen, die mühelos

mit unseren komplexen Unternehmenssystemen interagieren können - was die

Effizienz steigert, Innovationen anstößt und Verantwortlichkeit in unserem

gesamten Unternehmen sicherstellt."

Von der App zum Agenten: Jitterbit ebnet den Weg zur KI-Automatisierung

Mit dieser Innovation können Organisationen Agenten in Jitterbit Studio

erstellen oder einen verifizierten Agenten vom Jitterbit Marketplace beziehen;

den Agenten als API mit Jitterbit API Manager bereitstellen; und den Agenten in

jeder Web-, Mobil- oder einer Systemanwendung verwenden, die mit Jitterbit App

Builder (mithilfe von Low-Code oder KI-Assistent) entwickelt wurde.

?Indem wir Unternehmen ermöglichen, benutzerdefinierte KI-Agenten direkt in ihre

Anwendungen einzubetten, bieten wir eine leistungsstarke Möglichkeit, die

Funktionalität von Apps zu erweitern, den datengesteuerten Wert zu steigern und

eine Standard-App in ein voll ausgestattetes, KI-gestütztes Unternehmens Tool zu

verwandeln", sagte Chaudhary.

Jitterbit bietet auch die Freiheit, sich mit jedem KI-Modell zu verbinden, um

sicherzustellen, dass Organisationen die vollständige Kontrolle über ihre KI-

Strategie haben. Integrationen mit OpenAI, OpenAI Azure und Amazon Bedrock sind

jetzt verfügbar, Gemini und Llama folgen in Kürze.

Vertrauenswürdige KI-Agenten jetzt im Jitterbit Marketplace verfügbar

Jitterbit stellt auch das erste Set vollständig autonomer KI-Agenten im

Jitterbit Marketplace vor. Damit können Unternehmen geprüfte, vorgefertigte

Agenten nutzen, um ihre Automatisierung voranzutreiben. Diese neuen Agenten

umfassen:

* Jitterbit Sales Agent: Ermöglicht Vertriebsteams sofortigen Zugriff, um

Verkaufsmitarbeiter mit sofortigen Kontodaten auszustatten, einschließlich

Kontaktinformationen, Standort, Deal-Größen, Vertragswert, Kontostand und

mehr. Der Jitterbit Sales Agent ist ab sofort im Marketplace verfügbar.

* Jitterbit Knowledge Agent: Dieser flexible interne Agent kann eingesetzt

werden, um Mitarbeitern Zugang zu internen Wissensdatenbanken,

Dokumentationsseiten, Geschäftssystemen und anderen Daten-Repositories zu

verschaffen. Der Jitterbit Knowledge Agent ist heute bereits im Marketplace

verfügbar.

* Jitterbit HR Agent: Dieser Agent, der im 3. Quartal kommt, wird HR-Prozesse

wie Mitarbeiter-Onboarding, rollenbasierte Trainingspläne, IT-Support sowie

Software- und Hardwarebeschaffung automatisieren.

Kunden können auch die Entwicklung von benutzerdefinierten, zweckgebundenen und

rechenschaftspflichtigen KI-Agenten über die Jitterbit's Agentic AI Professional

Services (https://www.jitterbit.com/service/agentic-ai-

services/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=Agentic+AI)

auslagern, die im Mai 2025 angekündigt wurden.

Verbesserung der KI-Effizienz und -Sicherheit mit dem neuen MCP Client

Jitterbit's neuer Model Context Protocol (MCP) Client bietet eine

standardisierte, sichere und effiziente KI-Integration. Diese Entwicklung hilft

Unternehmen, Integrationen zu vereinfachen und Kosten zu senken, indem ein

einzelner Client die Verbindung zu einer Vielzahl von Systemen ermöglicht. So

unterstützt MCP Jitterbit-Benutzer:

* Erstellen Sie leistungsstarke KI-Agenten. MCP entwickelt sich schnell zum

offenen Standard für die KI-Agenten-Konnektivität. Mit der Harmony-Plattform

(https://www.jitterbit.com/harmony/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Refe

rral&utm_campaign=Agentic+AI) können Organisationen KI-Agenten erstellen,

sie mit Apps, Daten und LLMs verbinden und die Reichweite sofort mit MCP

Client-Unterstützung erweitern, um Zugang zu jedem MCP-fähigen System oder

Tool zu erhalten.

* Standardisieren Sie KI-Richtlinien. Der KI-Zugriff wird vollständig durch

Unternehmensrichtlinien geregelt. Die MCP-Standardisierung, kombiniert mit

Jitterbits Governance-Kontrollen, stellt sicher, dass Organisationen genau

wissen, was KI-Agenten tun können (und was nicht).

* Lassen Sie KI handeln. Mit MCP analysieren KI-Agenten nicht nur - sie können

sicher Daten abrufen, Workflows auslösen und im gesamten Unternehmens-Stack

agieren.

* Gewinnen Sie Flexibilität ohne KI-Lock-in. Kombinieren Sie die Stärke von

Jitterbits vorgefertigten Konnektoren mit der Freiheit, MCP-fähige Apps und

Tools zu integrieren. Erhalten Sie das Beste aus beiden Welten:

Geschwindigkeit, Kontrolle und Offenheit.

Harmony-Plattform-Verbesserungen liefern Skalierung und Kontrolle

Um den Anforderungen von KI in großem Maßstab gerecht zu werden, führt Jitterbit

wichtige Plattform-Verbesserungen ein, die Organisationen mehr Kontrolle und

Sichtbarkeit geben. Diese wichtigen Updates umfassen einen neuen Cloud Datastore

(https://www.jitterbit.com/product/cloud-

datastore/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=Agentic+AI)

zur Zentralisierung der Verwaltung aller Integrationsdaten; Amazon Bedrock und

PGP Konnektoren; eine neu gestaltete Leinwand in Jitterbit Studio für

verbesserte Benutzerfreundlichkeit und erweiterte Beobachtbarkeit für private

Agenten, um eine schnellere Fehlerbehebung zu ermöglichen.

Um mehr über die Funktionsverbesserungen der Harmony-Plattform von Jitterbit zu

erfahren, lesen Sie unseren neuesten Blog-Beitrag hier:

https://www.jitterbit.com/blog/discover-the-latest-jitterbit-harmony-

enhancements/ (https://www.jitterbit.com/blog/discover-the-latest-jitterbit-

harmony-

enhancements/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=Agentic+

AI)

Für weitere Informationen über die neuen intelligenten

Automatisierungsfunktionen, KI-Assistenten und autonomen Agenten von Jitterbit

besuchen Sie jitterbit.com/AI

(https://www.jitterbit.com/ai/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_

campaign=Agentic+AI).

Über Jitterbit Inc.

Für Organisationen, die bereit sind zu modernisieren und Innovationen

voranzutreiben, bietet Jitterbit eine einheitliche, mit KI angereicherte Low-

Code-Plattform für Integration, Orchestrierung, Automatisierung und App-

Entwicklung, die die Geschäftstransformation beschleunigt, die Produktivität

steigert und Mehrwert freisetzt. Die Jitterbit Harmony-Plattform, einschließlich

iPaaS, API Manager, App Builder und EDI, macht Abläufe zukunftssicher,

vereinfacht die Komplexität und treibt Innovationen für Organisationen weltweit

voran. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com

(https://www.jitterbit.com?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_camp

aign=Agentic+AI) und folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/jitterbit).

Media Contact:

Geoff Blaine

Jitterbit

Email: geoff.blaine@jitterbit.com (mailto:geoff.blaine@jitterbit.com)

