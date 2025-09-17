GNW-News: Jitterbit's bahnbrechende Agentic AI vereint intelligente Apps, Agenten und Datenautomatisierung in einer Plattform
^LONDON, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit
(https://www.jitterbit.com?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_camp
aign=Agentic+AI), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur
Beschleunigung der Geschäftstransformation für Unternehmenssysteme, kündigt neue
KI-gestützte Funktionen zum Aufbau, zur Integration, zur Verbindung und zur
Verwaltung Tausender Unternehmensprozesse und Daten-Workflows an. Dieser
umfassende, mehrschichtige KI-Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Datensilos zu
vereinheitlichen, die Ausbreitung von KI zu verwalten und die Überlastung durch
Anbieter zu minimieren, um den Weg für eine echte Geschäftstransformation zu
ebnen.
?Die größte Herausforderung bei der KI-gesteuerten Automatisierung ist heute
nicht die Technologie selbst, sondern die Ausbreitung von nicht miteinander
verbundenen Tools, Agenten und Anbietern, die mehr Chaos schaffen, als sie
lösen", sagte Bill Conner, President und CEO von Jitterbit.?Jitterbit hat dies
gelöst, indem es die erste Plattform bereitstellt, die den gesamten
Automatisierungs-Lebenszyklus vereinheitlicht - von der Erstellung intelligenter
Apps über die Verbindung mit Agenten bis zur Bereitstellung als APIs und der
nahtlosen Integration im gesamten Unternehmen. Firmen können die Transformation
erreichen, ohne sich in der Komplexität zu verlieren."
Im Rahmen der weltweiten Jitterbit Accelerate-Veranstaltungen des Unternehmens
in London (https://www.jitterbit.com/event-jitterbit-accelerate-
london/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=Agentic+AI)
und Frankfurt (https://www.jitterbit.com/event-jitterbit-accelerate-
frankfurt/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=Agentic+AI)
am 17. bzw. 19. September wird Manoj Chaudhary, CTO von Jitterbit, den neuen
Jitterbit iPaaS AI Assistant vorstellen - den branchenweit ersten KI-
Assistenten, der Endpunkte sicher nur mit natürlicher Sprachverarbeitung
verbindet.
?Wir verschieben die Grenzen des Möglichen in der Unternehmensautomatisierung",
sagte Chaudhary.?Jitterbit verändert grundlegend, wie Unternehmen KI-
Automatisierung angehen. Es macht komplexe Orchestrierung für jeden zugänglich
und ermöglicht es unseren Kunden, unglaubliche Effizienz in ihren Umgebungen zu
erzielen, indem die Lücke zwischen isolierten Daten, KI-Agenten und kohärenten,
automatisierten Geschäftsprozessen geschlossen wird."
Während 92 % der Unternehmen planen, ihre KI-Investitionen in den nächsten drei
Jahren zu erhöhen (https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-
insights/superagency-in-the-workplace-empowering-people-to-unlock-ais-full-
potential-at-work), scheitern viele KI-Projekte aufgrund mangelnder Fähigkeiten,
einer undefinierten KI-Strategie, unrealistischer Anwendungsfälle und
fragmentierter Umgebungen. Jitterbits neue Lösungen sind darauf ausgelegt, diese
Herausforderungen direkt anzugehen, indem sie KI-Automatisierung praktischer,
effektiver und besser auf die tatsächlichen Geschäftsanforderungen abgestimmen.
?Jitterbit Harmony steht im Mittelpunkt unserer KI-Reise", sagte Ankur
Budhiraja, Director of Software Engineering bei Keysight Technologies, einem
Jitterbit-Kunden.?Es hat uns ermöglicht, KI-Agenten zu erstellen, die mühelos
mit unseren komplexen Unternehmenssystemen interagieren können - was die
Effizienz steigert, Innovationen anstößt und Verantwortlichkeit in unserem
gesamten Unternehmen sicherstellt."
Von der App zum Agenten: Jitterbit ebnet den Weg zur KI-Automatisierung
Mit dieser Innovation können Organisationen Agenten in Jitterbit Studio
erstellen oder einen verifizierten Agenten vom Jitterbit Marketplace beziehen;
den Agenten als API mit Jitterbit API Manager bereitstellen; und den Agenten in
jeder Web-, Mobil- oder einer Systemanwendung verwenden, die mit Jitterbit App
Builder (mithilfe von Low-Code oder KI-Assistent) entwickelt wurde.
?Indem wir Unternehmen ermöglichen, benutzerdefinierte KI-Agenten direkt in ihre
Anwendungen einzubetten, bieten wir eine leistungsstarke Möglichkeit, die
Funktionalität von Apps zu erweitern, den datengesteuerten Wert zu steigern und
eine Standard-App in ein voll ausgestattetes, KI-gestütztes Unternehmens Tool zu
verwandeln", sagte Chaudhary.
Jitterbit bietet auch die Freiheit, sich mit jedem KI-Modell zu verbinden, um
sicherzustellen, dass Organisationen die vollständige Kontrolle über ihre KI-
Strategie haben. Integrationen mit OpenAI, OpenAI Azure und Amazon Bedrock sind
jetzt verfügbar, Gemini und Llama folgen in Kürze.
Vertrauenswürdige KI-Agenten jetzt im Jitterbit Marketplace verfügbar
Jitterbit stellt auch das erste Set vollständig autonomer KI-Agenten im
Jitterbit Marketplace vor. Damit können Unternehmen geprüfte, vorgefertigte
Agenten nutzen, um ihre Automatisierung voranzutreiben. Diese neuen Agenten
umfassen:
* Jitterbit Sales Agent: Ermöglicht Vertriebsteams sofortigen Zugriff, um
Verkaufsmitarbeiter mit sofortigen Kontodaten auszustatten, einschließlich
Kontaktinformationen, Standort, Deal-Größen, Vertragswert, Kontostand und
mehr. Der Jitterbit Sales Agent ist ab sofort im Marketplace verfügbar.
* Jitterbit Knowledge Agent: Dieser flexible interne Agent kann eingesetzt
werden, um Mitarbeitern Zugang zu internen Wissensdatenbanken,
Dokumentationsseiten, Geschäftssystemen und anderen Daten-Repositories zu
verschaffen. Der Jitterbit Knowledge Agent ist heute bereits im Marketplace
verfügbar.
* Jitterbit HR Agent: Dieser Agent, der im 3. Quartal kommt, wird HR-Prozesse
wie Mitarbeiter-Onboarding, rollenbasierte Trainingspläne, IT-Support sowie
Software- und Hardwarebeschaffung automatisieren.
Kunden können auch die Entwicklung von benutzerdefinierten, zweckgebundenen und
rechenschaftspflichtigen KI-Agenten über die Jitterbit's Agentic AI Professional
Services (https://www.jitterbit.com/service/agentic-ai-
services/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=Agentic+AI)
auslagern, die im Mai 2025 angekündigt wurden.
Verbesserung der KI-Effizienz und -Sicherheit mit dem neuen MCP Client
Jitterbit's neuer Model Context Protocol (MCP) Client bietet eine
standardisierte, sichere und effiziente KI-Integration. Diese Entwicklung hilft
Unternehmen, Integrationen zu vereinfachen und Kosten zu senken, indem ein
einzelner Client die Verbindung zu einer Vielzahl von Systemen ermöglicht. So
unterstützt MCP Jitterbit-Benutzer:
* Erstellen Sie leistungsstarke KI-Agenten. MCP entwickelt sich schnell zum
offenen Standard für die KI-Agenten-Konnektivität. Mit der Harmony-Plattform
(https://www.jitterbit.com/harmony/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Refe
rral&utm_campaign=Agentic+AI) können Organisationen KI-Agenten erstellen,
sie mit Apps, Daten und LLMs verbinden und die Reichweite sofort mit MCP
Client-Unterstützung erweitern, um Zugang zu jedem MCP-fähigen System oder
Tool zu erhalten.
* Standardisieren Sie KI-Richtlinien. Der KI-Zugriff wird vollständig durch
Unternehmensrichtlinien geregelt. Die MCP-Standardisierung, kombiniert mit
Jitterbits Governance-Kontrollen, stellt sicher, dass Organisationen genau
wissen, was KI-Agenten tun können (und was nicht).
* Lassen Sie KI handeln. Mit MCP analysieren KI-Agenten nicht nur - sie können
sicher Daten abrufen, Workflows auslösen und im gesamten Unternehmens-Stack
agieren.
* Gewinnen Sie Flexibilität ohne KI-Lock-in. Kombinieren Sie die Stärke von
Jitterbits vorgefertigten Konnektoren mit der Freiheit, MCP-fähige Apps und
Tools zu integrieren. Erhalten Sie das Beste aus beiden Welten:
Geschwindigkeit, Kontrolle und Offenheit.
Harmony-Plattform-Verbesserungen liefern Skalierung und Kontrolle
Um den Anforderungen von KI in großem Maßstab gerecht zu werden, führt Jitterbit
wichtige Plattform-Verbesserungen ein, die Organisationen mehr Kontrolle und
Sichtbarkeit geben. Diese wichtigen Updates umfassen einen neuen Cloud Datastore
(https://www.jitterbit.com/product/cloud-
datastore/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=Agentic+AI)
zur Zentralisierung der Verwaltung aller Integrationsdaten; Amazon Bedrock und
PGP Konnektoren; eine neu gestaltete Leinwand in Jitterbit Studio für
verbesserte Benutzerfreundlichkeit und erweiterte Beobachtbarkeit für private
Agenten, um eine schnellere Fehlerbehebung zu ermöglichen.
Um mehr über die Funktionsverbesserungen der Harmony-Plattform von Jitterbit zu
erfahren, lesen Sie unseren neuesten Blog-Beitrag hier:
https://www.jitterbit.com/blog/discover-the-latest-jitterbit-harmony-
enhancements/ (https://www.jitterbit.com/blog/discover-the-latest-jitterbit-
harmony-
enhancements/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=Agentic+
AI)
Für weitere Informationen über die neuen intelligenten
Automatisierungsfunktionen, KI-Assistenten und autonomen Agenten von Jitterbit
besuchen Sie jitterbit.com/AI
(https://www.jitterbit.com/ai/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_
campaign=Agentic+AI).
Über Jitterbit Inc.
Für Organisationen, die bereit sind zu modernisieren und Innovationen
voranzutreiben, bietet Jitterbit eine einheitliche, mit KI angereicherte Low-
Code-Plattform für Integration, Orchestrierung, Automatisierung und App-
Entwicklung, die die Geschäftstransformation beschleunigt, die Produktivität
steigert und Mehrwert freisetzt. Die Jitterbit Harmony-Plattform, einschließlich
iPaaS, API Manager, App Builder und EDI, macht Abläufe zukunftssicher,
vereinfacht die Komplexität und treibt Innovationen für Organisationen weltweit
voran. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com
(https://www.jitterbit.com?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_camp
aign=Agentic+AI) und folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/jitterbit).
