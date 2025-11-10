GNW-News: Kymeta ernennt den erfahrenen Verteidigungsmanager Manny Mora zum CEO, um die Innovation im Bereich mobiler Satellitenkommunikation für nationale S...

^REDMOND, Washington, Nov. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit

führende Anbieter von mobiler Satellitenkommunikation auf Basis von

Wer­bung Wer­bung

Metamaterialien-Technologie, gab heute die Ernennung von Manny Mora zum

Präsidenten und Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. Dieser

Führungswechsel markiert eine strategische Beschleunigung der Mission von

Kymeta, zuverlässige und widerstandsfähige Konnektivität für Soldaten und

missionskritische Betreiber im gesamten US-Verteidigungsministerium und bei

verbündeten Regierungen bereitzustellen.

Wer­bung Wer­bung

Mora kommt zu Kymeta nach einer 40-jährigen Karriere bei General Dynamics

Mission Systems, wo er den Bereich Raumfahrt- und Nachrichtensysteme leitete und

die operativen Anforderungen des Verteidigungsministeriums, der

Nachrichtendienste, des Heimatschutzministeriums und internationaler Partner

unterstützte.

?Während die Verteidigungsindustrie ihre Kommando- und Kontrollinfrastruktur

Wer­bung Wer­bung

modernisiert, ist Kymeta bestens positioniert, um mobile SATCOM-Lösungen

anzubieten, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen funktionieren", sagte

die Vorstandsvorsitzende Nicole Piasecki.?Manny Mora bringt die operative

Kompetenz und strategische Klarheit mit, um unsere Reichweite zu vergrößern und

unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner für Kunden im Bereich der nationalen

Sicherheit zu stärken."

Die Produktpalette von Kymeta basiert auf einer proprietären, auf

Metamaterialien basierenden Antennentechnologie, die elektronisch gesteuerte

Flachbildschirm-Terminals ermöglicht, die nahtlose mobile Multi-Orbit-

Konnektivität bieten. Diese Systeme sind auf Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und

schnelle Einsatzbereitschaft ausgelegt - wichtige Eigenschaften für die mobilen

Einsatzkräfte von heute.

?Es ist mir eine Ehre, Kymeta in einer Zeit zu leiten, in der sichere mobile

Konnektivität von entscheidender Bedeutung ist", sagte Mora.?Unsere

bahnbrechende Technologie verändert bereits jetzt die Kommunikationswege

zwischen Kunden aus dem Verteidigungssektor und Regierungen über verschiedene

Anwendungsbereiche hinweg. Mein Schwerpunkt liegt darin, Innovationen

voranzutreiben, unsere Präsenz auszubauen und sicherzustellen, dass unsere

Lösungen den sich wandelnden Anforderungen unserer Partner im Bereich der

nationalen Sicherheit gerecht werden."

Mora tritt die Nachfolge von Rick Bergman an, der diesen Übergang begleitet.

Unter Bergmans Führung brachte Kymeta das Terminal Goshawk(TM) u8 auf den Markt,

stärkte seine Beziehungen zu wichtigen Partnern und erreichte einen bedeutenden

Meilenstein im Bereich der Multiband-SATCOM mit einer einzelnen Apertur. Nicole

Piasecki fügte hinzu:?Wir danken Rick für seine Führungsarbeit und seine

Verdienste."

Die Ankündigung folgt auf die Auswahl von Kymeta als Multi-Orbit-SATCOM-Anbieter

für das NEXT GENERATION COMMAND & CONTROL (NGC2) PILOT-Programm der US-Armee,

bei dem das Terminal Osprey(TM) u8 zum Einsatz kommt, um dezentrale Operationen und

eine verbesserte Lageerkennung zu ermöglichen.

Kymeta konzentriert sich weiterhin auf die Bereitstellung softwaredefinierter

mobiler SATCOM-Lösungen, die Satelliten- und Mobilfunknetze für eine

kontinuierliche Konnektivität integrieren.

Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.com (http://kymetacorp.com/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7aa5aff2-70cb-4de4-9350-

bda3ec359824

361 Communications:

Rachel Bowden rachel@361communications.com

Emma-Jo Jones emmajo@361communications.comÂ°