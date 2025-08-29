DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.615 +0,1%Nas21.719 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,60 +1,2%Gold3.418 +0,6%
GNW-News: Licht und Schatten als Zeugen der Geschichte, Objektive als Chronisten des Wandels - Internationale Fotoausstellung zum 45-jährigen Jubiläum der So...

28.08.25 20:03 Uhr

^SHENZHEN, China, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zur Feier des 45-jährigen

Bestehens der Sonderwirtschaftszone Shenzhen (SEZ) wurde am 24. August die

Ausstellung?Metamorphosis: Internationale Fotoausstellung zum 45-jährigen

Bestehen der SEZ" sowohl online als auch offline eröffnet.

Die Ausstellung ist in sechs thematische Abschnitte unterteilt, darunter?Von

einer kleinen, rückständigen Grenzstadt zu einer internationalen Metropole". Sie

umfasst über 100 Fotografien aus den 1980er- und 1990er-Jahren bis heute und

dokumentiert die 45-jährige Transformationsgeschichte Shenzhens.

Statistische Daten zeigen, dass das regionale BIP von Shenzhen von 270 Millionen

Yuan im Jahr 1980 auf 3,68 Billionen Yuan im Jahr 2024 angestiegen ist. Shenzhen

ist seit 45 Jahren ein?Wundermodell" der Reform und Öffnung Chinas. Seit 2024

nutzt die Stadt wirtschaftliche Reformen, um die Entwicklung von aufstrebenden

Branchen, Zukunftsbranchen und traditionellen Branchen voranzutreiben und

gleichzeitig Schlüsselbranchen, Produkte, Cluster und Unternehmen zu

unterstützen, um ein beschleunigtes und sogar außergewöhnliches Wachstum zu

erzielen.

Das Datenwachstum spiegelt die starke Innovationskraft Shenzhens wider. Als

erste nationale Demonstrationsstadt für Innovation in China hat Shenzhen eine

Vielzahl von Hightech-Unternehmen wie Huawei, ZTE, Tencent, BYD und DJI

hervorgebracht und sich damit den Ruf als?Stadt der Innovation" erworben.

Der in Shenzhen lebende Li Wei erklärte, dass das Online-Event die enormen

Veränderungen, die die Reform und Öffnung für Shenzhen mit sich gebracht haben,

anschaulich dargestellt habe. Er bewunderte den Charme Shenzhens, das sich zu

einer modernen internationalen Metropole mit größerem globalem Einfluss

entwickelt hat. Er fügte hinzu, dass die heutigen Einwohner Shenzhens den Geist

der Reform und Öffnung sowie den Geist der Sonderwirtschaftszone weiterhin

bewahren und fördern sollten, um ein noch großartigeres Kapitel für die

Modernisierung Chinas zu schreiben.

Zhao Qing, Vorsitzender der Shenzhen Photographers Association, erklärte, dass

dieses Event verschiedene Stile und Techniken verwendet habe, um die glücklichen

Bürger, die reiche Kultur und das harmonische Umfeld von Shenzhen aus

journalistischer und dokumentarischer Perspektive darzustellen. Es nutzte auch

die Kraft der Fotografie, um die Geschichte der Menschen in Shenzhen zu erzählen

- ihr unerschütterliches Engagement, ihre Beharrlichkeit und ihren Pioniergeist.

Quelle: Internationale Fotoausstellung zum 45-jährigen Jubiläum der

Sonderwirtschaftszone

Ansprechpartnerin: Frau Li, Telefon: 86-10-63074558.Â°