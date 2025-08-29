GNW-News: Licht und Schatten als Zeugen der Geschichte, Objektive als Chronisten des Wandels - Internationale Fotoausstellung zum 45-jährigen Jubiläum der So...
^SHENZHEN, China, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zur Feier des 45-jährigen
Bestehens der Sonderwirtschaftszone Shenzhen (SEZ) wurde am 24. August die
Ausstellung?Metamorphosis: Internationale Fotoausstellung zum 45-jährigen
Bestehen der SEZ" sowohl online als auch offline eröffnet.
Die Ausstellung ist in sechs thematische Abschnitte unterteilt, darunter?Von
einer kleinen, rückständigen Grenzstadt zu einer internationalen Metropole". Sie
umfasst über 100 Fotografien aus den 1980er- und 1990er-Jahren bis heute und
dokumentiert die 45-jährige Transformationsgeschichte Shenzhens.
Statistische Daten zeigen, dass das regionale BIP von Shenzhen von 270 Millionen
Yuan im Jahr 1980 auf 3,68 Billionen Yuan im Jahr 2024 angestiegen ist. Shenzhen
ist seit 45 Jahren ein?Wundermodell" der Reform und Öffnung Chinas. Seit 2024
nutzt die Stadt wirtschaftliche Reformen, um die Entwicklung von aufstrebenden
Branchen, Zukunftsbranchen und traditionellen Branchen voranzutreiben und
gleichzeitig Schlüsselbranchen, Produkte, Cluster und Unternehmen zu
unterstützen, um ein beschleunigtes und sogar außergewöhnliches Wachstum zu
erzielen.
Das Datenwachstum spiegelt die starke Innovationskraft Shenzhens wider. Als
erste nationale Demonstrationsstadt für Innovation in China hat Shenzhen eine
Vielzahl von Hightech-Unternehmen wie Huawei, ZTE, Tencent, BYD und DJI
hervorgebracht und sich damit den Ruf als?Stadt der Innovation" erworben.
Der in Shenzhen lebende Li Wei erklärte, dass das Online-Event die enormen
Veränderungen, die die Reform und Öffnung für Shenzhen mit sich gebracht haben,
anschaulich dargestellt habe. Er bewunderte den Charme Shenzhens, das sich zu
einer modernen internationalen Metropole mit größerem globalem Einfluss
entwickelt hat. Er fügte hinzu, dass die heutigen Einwohner Shenzhens den Geist
der Reform und Öffnung sowie den Geist der Sonderwirtschaftszone weiterhin
bewahren und fördern sollten, um ein noch großartigeres Kapitel für die
Modernisierung Chinas zu schreiben.
Zhao Qing, Vorsitzender der Shenzhen Photographers Association, erklärte, dass
dieses Event verschiedene Stile und Techniken verwendet habe, um die glücklichen
Bürger, die reiche Kultur und das harmonische Umfeld von Shenzhen aus
journalistischer und dokumentarischer Perspektive darzustellen. Es nutzte auch
die Kraft der Fotografie, um die Geschichte der Menschen in Shenzhen zu erzählen
- ihr unerschütterliches Engagement, ihre Beharrlichkeit und ihren Pioniergeist.
Quelle: Internationale Fotoausstellung zum 45-jährigen Jubiläum der
Sonderwirtschaftszone
