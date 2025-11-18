GNW-News: Mavenir präsentiert Unternehmens-Update und KI-Vision auf dem jährlichen globalen Analysten-Event

^RICHARDSON, Texas, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, ein

Softwareunternehmen, das KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, veranstaltet vom

19. bis 20. November 2025 sein jährliches Analysten-Event, um die aktualisierte

Marktpositionierung und den Fahrplan des Unternehmens vorzustellen. Das Event

wird hervorheben, wie die Telco-First-, Cloud-nativen und AI-by-Design-Lösungen

von Mavenir es Betreibern ermöglichen, ihren Weg zu autonomen Netzwerken zu

beschleunigen, die Betriebseffizienz zu steigern und neue

Monetarisierungsmöglichkeiten zu erschließen.

Die Vision von Mavenir ist es, den Wandel der Branche von KI-integrierten zu KI-

nativen Netzwerken zu ermöglichen. Da sich die Betreiber zu stärker

softwaregesteuerten, serviceorientierten TechCo-Modellen entwickeln, wird die

Fähigkeit zur Automatisierung des Betriebs und zur intelligenten Verwaltung von

Netzwerkressourcen immer wichtiger. Auf dem Event wird Mavenir seine

aktualisierten strategischen Prioritäten zur Unterstützung dieses Wandels

vorstellen.

Die aktualisierte Strategie von Mavenir konzentriert sich auf drei

Schlüsselbereiche:

* KI für autonome Netzwerke - Förderung der agentenbasierten Service-Sicherung

und Netzwerkintelligenz für betriebliche Effizienz und die Realisierung

autonomer Netzwerke der TMF-Stufen 4/5.

* KI für die Monetarisierung - schnelle Entwicklung und Bereitstellung neuer

KI-Dienste unter Nutzung von Mavenirs breiter Installationsbasis im Core-

Produktportfolio.

* AI-RAN - Förderung der Energieeffizienz, Spektrumoptimierung sowie

Unterstützung nicht-terrestrischer Netzwerke (NTN) und Makro-Deployments mit

standortbezogener Rechenleistung und Edge-Intelligenz.

Das Event beinhaltet Präsentationen von führenden Mobilfunkbetreibern,

umfassende Portfolio-Updates sowie die aktualisierte Unternehmensstrategie und

-vision mit einem klaren Fokus auf die Entwicklung des Unternehmens hin zu KI-

nativen Netzwerken.

Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir, der das zweitägige Event mit der

Vorstellung der aktualisierten Strategie und Vision eröffnen wird, erklärte:

?Telekommunikation ist unsere DNA, und wir haben ein tiefes Verständnis dafür,

wie sich Netzwerke weiterentwickeln müssen. Die Betreiber konzentrieren sich

heute darauf, die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Übergang zu

autonomen Netzwerkbetriebsmodellen zu beschleunigen. Unsere Strategie spiegelt

den Entwicklungstrend der Branche wider - hin zu intelligenten, automatisierten

und anpassungsfähigen Netzwerken. Mavenir kombiniert unübertroffene

Telekommunikationsexpertise mit offener, skalierbarer, Cloud-nativer Software,

um Mobilfunknetze mit AI-by-Design-Lösungen zu verbessern. Dieses Event bietet

die Gelegenheit, unsere Ausrichtung mitzuteilen und direkt mit der globalen

Analysten-Community der Telekommunikationsbranche in Kontakt zu treten."

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende

Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir verbindet tiefgreifendes

Telekommunikations-Know-how mit Cloud- und IT-Kompetenzen sowie

Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale

Herausforderungen von Netzbetreibern effektiv zu lösen. Die bewährten

Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft

sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(https://www.mavenir.com/).

Medienkontakte

Mavenir - PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bc8059f-239c-43c9-a769-

8c2d11bd388a

Â°