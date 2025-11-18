GNW-News: Mavenir präsentiert Unternehmens-Update und KI-Vision auf dem jährlichen globalen Analysten-Event
^RICHARDSON, Texas, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, ein
Softwareunternehmen, das KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, veranstaltet vom
19. bis 20. November 2025 sein jährliches Analysten-Event, um die aktualisierte
Marktpositionierung und den Fahrplan des Unternehmens vorzustellen. Das Event
wird hervorheben, wie die Telco-First-, Cloud-nativen und AI-by-Design-Lösungen
von Mavenir es Betreibern ermöglichen, ihren Weg zu autonomen Netzwerken zu
beschleunigen, die Betriebseffizienz zu steigern und neue
Monetarisierungsmöglichkeiten zu erschließen.
Die Vision von Mavenir ist es, den Wandel der Branche von KI-integrierten zu KI-
nativen Netzwerken zu ermöglichen. Da sich die Betreiber zu stärker
softwaregesteuerten, serviceorientierten TechCo-Modellen entwickeln, wird die
Fähigkeit zur Automatisierung des Betriebs und zur intelligenten Verwaltung von
Netzwerkressourcen immer wichtiger. Auf dem Event wird Mavenir seine
aktualisierten strategischen Prioritäten zur Unterstützung dieses Wandels
vorstellen.
Die aktualisierte Strategie von Mavenir konzentriert sich auf drei
Schlüsselbereiche:
* KI für autonome Netzwerke - Förderung der agentenbasierten Service-Sicherung
und Netzwerkintelligenz für betriebliche Effizienz und die Realisierung
autonomer Netzwerke der TMF-Stufen 4/5.
* KI für die Monetarisierung - schnelle Entwicklung und Bereitstellung neuer
KI-Dienste unter Nutzung von Mavenirs breiter Installationsbasis im Core-
Produktportfolio.
* AI-RAN - Förderung der Energieeffizienz, Spektrumoptimierung sowie
Unterstützung nicht-terrestrischer Netzwerke (NTN) und Makro-Deployments mit
standortbezogener Rechenleistung und Edge-Intelligenz.
Das Event beinhaltet Präsentationen von führenden Mobilfunkbetreibern,
umfassende Portfolio-Updates sowie die aktualisierte Unternehmensstrategie und
-vision mit einem klaren Fokus auf die Entwicklung des Unternehmens hin zu KI-
nativen Netzwerken.
Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir, der das zweitägige Event mit der
Vorstellung der aktualisierten Strategie und Vision eröffnen wird, erklärte:
?Telekommunikation ist unsere DNA, und wir haben ein tiefes Verständnis dafür,
wie sich Netzwerke weiterentwickeln müssen. Die Betreiber konzentrieren sich
heute darauf, die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Übergang zu
autonomen Netzwerkbetriebsmodellen zu beschleunigen. Unsere Strategie spiegelt
den Entwicklungstrend der Branche wider - hin zu intelligenten, automatisierten
und anpassungsfähigen Netzwerken. Mavenir kombiniert unübertroffene
Telekommunikationsexpertise mit offener, skalierbarer, Cloud-nativer Software,
um Mobilfunknetze mit AI-by-Design-Lösungen zu verbessern. Dieses Event bietet
die Gelegenheit, unsere Ausrichtung mitzuteilen und direkt mit der globalen
Analysten-Community der Telekommunikationsbranche in Kontakt zu treten."
